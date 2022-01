L’oroscopo della settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio: Vergine e Toro innamoratissimi L’oroscopo di questa settimana, che va dal 30 gennaio al 6 febbraio, è particolarmente ricco di eventi: il 1 febbraio ci sarà la Luna nuova in Acquario che darà il via all’anno cinese della tigre d’acqua. Questa Luna nuova in Acquario indicherà il bisogno di tanta razionalità e determinazione nell’affrontare le difficoltà.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eccoci qui, con il nostro abituale appuntamento con l'oroscopo della settimana per i giorni che vanno da lunedì 31 gennaio a domenica 6 febbraio 2022. Questa settimana parte subito molto intensamente con il 1 febbraio in cui, nelle prime ore del giorno, avremo la Luna nuova in Acquario che darà il via anche all'anno cinese della Tigre d'Acqua Yang. Avete controllate di che segno cinese siete?

Oroscopo settimanale 31 gennaio – 6 febbraio 2022: le previsioni segno per segno

Questa Luna nuova in Acquario sarà molto potente grazie ad una importante forza di Saturno nel cielo, dovuta ai pianeti tra Capricorno e Acquario e alla congiunzione di Saturno stesso a Sole e Luna. Aspettiamoci quindi tanta determinazione per superare le sfide che ci verranno proposte.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

E' bene non fare bilanci questa settimana ed astenersi anche il più possibile dalle autocritiche perché sarebbero decisamente troppo severe. I pianeti in quadratura al tuo Sole ti rendono molto ma molto esigente sia con te stesso sia con chi ti circonda. E se i collaboratori se ne faranno una ragione tu devi almeno volerti un po' di bene e rimandare qualsiasi valutazione a quando Venere e Marte saranno in Acquario. Promettimelo.

Voto 5 e mezzo ma dammi retta.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Quando c'è la famosa onda buena è davvero consigliato da tutti seguirla e questo perché la fortuna un po' c'è, come nel tuo caso in questi giorni, ma un po' ce la creiamo noi con un atteggiamento ottimista e fiduciso. Tu quindi la tua fortuna potrai aumentarla, amplificarla e sfruttarla al meglio delle sue potenzialità. Quando si dice sfruttare bene i doni della vita.

Voto 9 per l'ottimismo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

La Luna nuova in Acquario ti farà sentire come uno che sa di doversi rimettere in moto perché il mondo ha bisogno di lui. E così è Gemelli. Abbiamo bisogno della tua creatività, della tua leggerezza e della tua voglia di conoscere che non ha confini né (spesso) una direzione precisa. Quindi sì è bene che ti rimetti in forma in fretta sia fisicamente sia quanto a spirito di iniziativa. Ma so che ti stai già stiracchiando!

Voto 7 per la buona volontà di ripresa.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

I pianeti se ne stanno ancora lì piantati tutti a guardarti storto dal segno opposto del Capricorno un po' come le bulle della scuola che ti indicano mentre cerchi di fare la ruota alla lezione di ginnastica ma proprio non ti riesce. Senti di essere evidentemente preso di mira dai pianeti e vorresti fare ricorso al tar cosmico. Non si può purtroppo ma puoi lamentarti e poi subito dopo cercare di sfruttare al meglio un momento di revisione interiore completa.

Voto 4 e mezzo ma sono sempre convinta ci sia (anche) un lato positivo.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

La Luna nuova esattamente opposta al tuo segno zodiacale non ti fa iniziare questa settimana proprio nel migliore dei modi Leoncino e diciamo pure che ti mancano le energie di Marte che ti facevano sentire giusto qualsiasi fosse la tua polemica del giorno. Tuttavia, questo è il momento buono per concentrarti su quello che Saturno ti mette in discussione come fosse come fosse uno dei giudici di Masterchef. Tocca rivedere le cose che non funzionano e metterle a posto.

Voto 6 e mezzo ma ti voglio risolutivo.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Non saprei bene da dove iniziare a dirti "bella e brava", Vergine. Quanto ti piace goderti tutti questi complimenti… Anzi, stranamente nemmeno arrossisci o cerchi di schernirti: te li godi tutti e anzi ci offri sempre più materiale per aumentarli. Insomma ti piaci e hai voglia di piacere anche a tutti quelli che ti conoscono. Disinibita e coraggiosa, così mi piaci proprio tanto.

Voto 9 e mezzo ma sfiori la perfezione.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Hai la sensazione di trovarti per sbaglio ad un torneo internazionale di ping pong con il campione mondiale che ha deciso di stracciarti proprio lì sul campo bombardandoti con quella pallina di dritti e di rovesci che nemmeno Nadal agli Australian Open. Insomma Bilancia tocca schivare i colpi (bassi) della fortuna e cercare al più preso un riparo dalle rotture. Chi sa mai che in quel riparo ritrovi il calore di chi ti sta accanto anche quando sei poco simpatica?!

Voto 5 meno meno. Non dico altro.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

A parte la Luna piena in Acquario che non ti piace e che senti come un monito a tenere la testa sulle spalle, direi che il resto della settimana non sarà per nulla male. Un ottimo bilanciamento tra coccole, sesso e godimento di piaceri come tu sai ben fare. Non ti farai mancare nulla e soprattutto riprendi la voglia di viziarti che nelle ultime settimane era stata un po'm inibita proprio da Saturno. Via libera a brindisi e a serate piccanti sotto alle coperte.

Voto 8 + se ai brindisi inviti anche l'astrologa.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Siamo ancora qua a dire che forse stai esagerando un po' con tutto questo desiderio di avere tutto sotto controllo. Quando ti viene voglia di geolocalizzare il fidanzato respira e distraiti. Se invece ti viene voglia di acquistare il terzo paio di scarpe in una settimana conta fino a cento ed immaginati la ramanzina dei famigliari. Insomma non hai biaogno di queste certezze sterne per essere stabile, Sagittario, la pace è già dentro di te.

Voto 7 ma smettila di fare shopping on line.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

E' tutto tanto e tu inizi quasi ad essere ubriaco di energie come di fritto dopo il terzo pranzo di Natale dai parenti. Hai quasi voglia di chiedere un time out perché tutte queste emozioni insieme ti costringono a stare su di un palcoscenico attento ai paparazzi un po' come Belen quando va in vacanza che mica si può rilassare lasciando andare la pancia!

Voto 8 ma vorresti un po' di pace.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sarai tu ad ospitare la Luna nuova il 1 febbraio e anche la Tigre cinese è il segno legato, per le sue caratteristiche, al tuo. Quindi insomma di nuovo protagonista. Nello specifico questa settimana vorresti solamente andare su di un'isola deserta in compagnia di uno shamano e di un suonatore di campana tibetana. Pensieri cosmici vengano a te!

Voto 7 e mezzo e applauso dell'astrologa.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Che voglia Pesciolone di mettere il cartello "torno subito" e goderti finalmente una settimana in cui il tuo Giove a favore (e non solo) lo sfrutti per giocare, goderti ogni piacere ti passi per la testa, immaginare, fantasticare e progettare ottimisticamente la tua vita. La voglia di ridere con le persone che ami supera di gran lunga quella di metterti al lavoro su progetti importanti. La felicità prima della gloria.

Voto 8 e mezzo per la chiarezza dei propositi.