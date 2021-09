L’oroscopo di oggi 29 settembre 2021, previsioni segno per segno: Cancro e Scorpione fanno valere le loro emozioni Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 29 settembre 2021, alla forza e alla determinazione del Sole in Bilancia trigono a Saturno che sembra sapere sempre quello che vuole, si avvicina l’emotività più introversa e appuntita della Luna in Cancro. Le emozioni infatti si fanno potenti ma sembrano anche voler mettere in discussione tutte le sicurezze apparenti. Alcuni aspetti della vita ci sembreranno più difficili da cambiare di quanto non ci siano apparsi nei giorni scorsi. Ecco le previsioni dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

Nell'oroscopo di oggi, 29 settembre 2021, nascono un'emotività e una sensibilità davvero potenti. La Luna si trova nel segno del Cancro mentre Venere entra nell'orbita del trigono a Nettuno. A differenza di ieri, quando avevamo tanta sicurezza ma anche tanta voglia di dichiararla grazie al trionfo dei segni d'aria.

La grande forza dell'emotività nell'oroscopo del giorno di oggi contrasta la sicurezza granitica del Sole in Bilancia trigono a Saturno. In più la Luna si trova nel suo ultimo quarto calante che è sempre un momento critico di scontro rispetto al Sole. Non stupiamoci se le problematiche oggi dovessero sembrarci insormontabili! Il segno fortunato del giorno è lo Scorpione che sa come non farsi abbattere mentre il segno sfortunato del giorno è il Capricorno che non sa davvero dove trovare le risposte.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Mentre Fedez e Chiara Ferragni svelano i dettagli sulla loro ormai celebre litigata che li ha portati a diventare addirittura un meme dell’internet, tu continui a piantare il muso e ad accendere discussioni come se non ci fosse un domani. Non è colpa tua, in realtà, è che Mercurio e Marte opposti ti portano facilmente ad andare in confusione e a perdere le staffe! Dovresti almeno dichiarare subito, a chi conosci, che oggi non è giornata. Permetterà loro di prendere le dovute distanze e mettersi al sicuro da te!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: la Luna si mette storta togliendoti tutta la voglia di rispondere alle letterine d’amore che ricevi. Non è proprio giornata…

Lavoro: pronto a mandare a quel paese chiunque si avvicini alla tua scrivania. Un mood non proprio esemplare per raggiungere il titolo di impiegato del mese.

Salute: livello di energie rasente al suolo… anzi: proprio sottoterra!

Il consiglio del giorno: ci vuole davvero un momento solo per te, che sia in grado di farti riprendere dalla giornata difficile. Concediti un break come più preferisci: giocando alla Wii, leggendoti un trattato sulla fisica quantistica, pelando i fagiolini…

Voto 5

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Confuso e un po’ indeciso sugli affari di cuori. Mi sembri un po’ Ainett Stephens che, nella casa del GF Vip, sembra avere idee poco chiare in merito a chi donare per primo le sue attenzioni. Anche tu, con questa Venere opposta, fai una gran fatica a mettere chiarezza fra le tue emozioni e i tuoi pensieri teneri. Devi portar solo pazienza Torone: presto anche per te si schiuderanno le porte dell’amore ma, fino ad allora, cerca di tenere duro!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: ci provi e ci riprovi ma quest’anno, almeno per ora, l’esame di seduzione non credo lo passerai…

Lavoro: anche se il numero delle mail da rispondere ha superato il milione, tu non ti scoraggi e prendi di petto la situazione!

Salute: tenuto sotto scacco da Venere che abbatte un po’ il tuo buonumore.

Il consiglio del giorno: non abbandonare la tua solita intraprendenza! Anche se ti senti insicuro e un po’ fuori luogo, accetta comunque nuove sfide che ti vengono proposte al lavoro! Non lasciare che Giove e Venere ti convincano che non sei abbastanza bravo!

Voto 6 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Come l’allenatore del Genoa, anche voi prendete a cuore questioni importanti! Mentre la squadra di calcio, oramai a digiuno di scudetti da troppo tempo, verrà allenata duramente per raggiungere nuovi traguardi (o almeno così promette il loro mister!), voi siete disposti a dare voi stessi completamente per raggiungere gli obiettivi prefissati! Anche a costo di regalare qualche ora di straordinario al lavoro, non mollerete la presa e non vi alzerete dalla sedia fino a quando non sarete riusciti a mettere un punto!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siete un po’ troppo concentrati sull’andamento della borsa per prestare attenzione a chi vorrebbe da voi baci sensuali!

Lavoro: vi portate a letto il cellulare aziendale per controllare ossessivamente le mail del lavoro.

Salute: con Marte e Saturno dalla vostra persino la cena a casa dei suoceri sembra essere una passeggiata di salute.

Il consiglio del giorno: sforzatevi di lasciare spazio anche a momenti e attività che non hanno un fine costruttivo. Svagare la mente, perdere tempo e dedicarsi ai sentimenti può sembrare inutile dal punto di vista produttivo ma, vi assicuro, porterà benefici sul lungo termine.

Voto 7 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ti ricordi il gioco a premi della Zingara Cloris? Quello che vedevi da bambino verso l’ora di cena!? Proprio quello sta per tornare in diretta in tv! E con lui, tanti ricordi che riaffiorano dal passato! Potenti e carichi di emozioni soprattutto grazie a questa Luna a favore che, oggi, ti permette di indugiare un po’ di più sui tuoi pensieri! Cerca di non chiuderti dentro di te però: un po’ di souvenir dei tempi andati vanno bene ma, quando diventano troppi, potrebbero farti perdere di vista la realtà di tutti i giorni…!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: esplosione di sentimenti! Voli in ufficio convinto che, nel percorso, troverai qualcuno di indimenticabile pronto a stravolgere la tua vita emotiva!

Lavoro: sul tuo rendimento in ufficio ne parleremo più avanti… non voglio rovinarti la giornata già da ora…

Salute: tristezza? Delusione? Cosa sono queste parole sconosciute!? Oggi si punta in alto grazie ad una Luna fantastica che ti dona forza e allegria!

Il consiglio del giorno: hai fatto già scorta dei tuoi biscotti preferiti? Presto si aprirà la stagione delle saghe televisive da guardare sul divano… e tu non puoi farti trovare senza riserve!

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Non prendertela a male, Leone! Anche se le tue idee in ufficio non vengono accolte come ti aspettavi non significa che tu non possa recuperare! Non sei mica come Sgarbi o Al Bano che, all’arena di Verona, sono stati salutati con fischi ed insulti e, infine, costretti a lasciare il palco! Tu hai più margine di azione! Lascia perdere il disagio che Venere e Giove ti fanno sentire sulla pelle e rimani fisso sui tuoi programmi: vedrai che si tratta solo di una tua suggestione!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ormai conosci a memoria tutti i profili sulle app d’incontri… ma nessuno di essi ti comunica quel qualcosa in più!

Lavoro: mettersi a controllare tutte le scartoffie in archivio per sistemarle può essere un buon modo per controllare pratiche e fare esperienza controllando gli errori! Non dimenticarlo!

Salute: Venere smonta un po della sicurezza in te stesso… poco male: Marte è qui per ricordarti che tu puoi affrontare qualsiasi cosa con successo!

Il consiglio del giorno: fidati delle tue capacità e segui l’istinto. Qualcosa mi dice che, anche senza avere tutte le informazioni che ti servono, riuscirai a rispondere correttamente alle domande a brucia pelo che qualcuno di importante ti farà in ufficio! La fortuna aiuta sempre chi è audace!

Voto 7 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Gli obiettivi sono semplici e fondamentali. Parlo sia di quelli che tu vuoi raggiungere che di quelli che Draghi, all’Onu, ha dichiarato essere una priorità per la situazione afghana. Complici Venere e Luna, le decisioni che prenderai in questo periodo ti sembreranno più semplici e naturali del solito. Mentre i capi di stato maggiori si dicono assolutamente pro difesa dei diritti umani (come è naturale che sia) anche tu riesci facilmente a trovare la strada giusta da perseguire. E il merito è tutto del cuore: è lui che ti guida!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: giornata tenera. Sei pronta ad abbandonarti ad una valanga di messaggini pieni di baci e cuoricini?

Lavoro: precisa ed appassionata. Il tempo scorre senza che tu te ne accorga!

Salute: non sarai forse pronta per una gara di sit-up in palestra ma, con questa Luna, ti accontenti anche di una modesta maratona di serie tv e ti senti pure soddisfatta!

Il consiglio del giorno: concediti qualche conoscenza online civettuola e frivola! Ogni tanto ci sta anche donarsi alla leggerezza del momento senza pensarci troppo!

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

In una recente intervista, Stefani Germanotta (in arte Lady Gaga) ha ammesso che il suo successo ed il percorso artistico, non sono altro che l’evoluzione naturale della sua determinazione. La stessa che le ha permesso di opporsi ai bulli e ai suoi detrattori quando era più giovane! Come per la cantante, anche per te il tuo coraggio e la tua forza stanno mostrandosi l’ancora di salvataggio perfetta! Confida su di loro e sul tuo valore: vedrai che, anche con una Luna opposta, sarai in grado di brillare!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: se hanno intenzione di fare i gelosi e i misteriosi con te… cascano male! Non hai assolutamente voglia di dar seguito alle insicurezze altrui oggi!

Lavoro: non ne fai passare una ai tuoi colleghi. Se vedi un errore in una mail sei pronta ad appendere i manifesti per mostrare a tutti che “così, proprio, non si fa!”.

Salute: le energie ci sono e la determinazione pure. Vedi, però, di non usarle tutte seguendo il malumore della giornata! Pestare i piedi in terra, tutta arrabbiata, fa sì scaricare le tue energie me non nel modo giusto!

Il consiglio del giorno: ci vuole un massaggio rilassante per decontratturare tutto il corpo e lasciare che l’ansia scivoli via…! È in questi momenti che ci vorrebbe un partner abile nelle pratiche di una SPA di lusso…!

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Più spiato, atteso e paparazzato di Niall Horan, cantante degli One Direction, alla Milano Fashion Week. Anche tu, come lui, sei apparso fra le tendenze di Twitter e Instagram! Le tue foto impazzano ovunque e c’è chi si inventa addirittura di averti incontrato per farsi bello con gli amici! Tutto questo è l’effetto di Venere a favore: il magnetismo che già normalmente eserciti ha raggiunto livelli talmente alti che la gente è diventata affamata di te e di tue notizie!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ti ho beccato! Stavi scrivendo una letterina d’amore!? E da quando in qua ti dedichi a certe cose?!

Lavoro: ultimi dettagli da rifinire prima di consegnare il tuo progetto! Non mollare!

Salute: la Luna ti coccola e ti permette di recuperare un po’ di smalto!

Il consiglio del giorno: sono sempre convinta che, un giro per negozi, sia una terapia ottima per dedicarsi a se stessi… con quella Luna là, poi, c’è possibilità che tu trovi quel paio di scarpe che hai sempre voluto ancora in saldo! Un giretto, io, me lo farei…

Voto 7 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Qualcosa in te si è smosso! Sarà la Luna che si è definitivamente allontanata dall’opposizione oppure Marte che, tentativo dopo tentativo, è riuscito a smuoverti!? Anche se non è chiaro, ciò che conta è che finalmente hai trovato il coraggio di ributtarti nella mischia! Come Carmen Consoli, che dopo diverso tempo in silenzio ha deciso di ripresentarsi a Sanremo, anche tu oggi hai voglia di metterti di nuovo alla prova su qualche progetto abbandonato a se stesso! Qualcosa mi dice che è la scelta giusta!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: non siamo ancora arrivati al punto dove fai strage di cuori… ma ci stiamo lavorando e sei sulla buona strada!

Lavoro: Mercurio retrogrado ti da problemi con la comunicazione via mail e telefono. Se non fosse per lui andresti al triplo della velocità!

Salute: Marte esalta le tue doti di resistenza e di energia! Con lui sei sempre in ottima forma e non hai paura di stancarti troppo!

Il consiglio del giorno: problemi con le spese? Potresti metterti in testa di scaricare una di quelle app che, in modo automatico, ti tengono il conto delle ultime uscite del bilancio familiare! Un metodo veloce e a prova di fogli di calcolo Excel settati male!

Voto 8 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Il mondo della tecnologia si interroga sulle migliorie introdotte da iOS 15 e della durata della batteria che dovrebbe migliorare su tutti i mela-fonini. Ad ogni modo, se qualcuno volesse davvero misurare la durata immensa di qualcosa, dovrebbe farlo con la tua pazienza. Fra Luna opposta e Marte e Mercurio quadrati, è tanto se non ti sei unito a Mago Merlino e sei partito per Honolulu alla volta di qualche paese tropicale! La voglia di fuggire è tanta ma, ti prego, prova a resistere ancora un po’!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: prima di lanciarti, fermati e rifletti. La Luna di oggi vuole tu ti prenda del tempo per realizzare bene la situazione prima di dichiarare amore eterno!

Lavoro: titubante. Coi pianeti di oggi non si più sicuro di alcune tue prese di posizioni mostrate in precedenza!

Salute: non ti metterei nella top ten… fra Marte e Luna sei quasi il fanalino di coda oggi…

Il consiglio del giorno: non possiamo essere sempre i primi della classe, no? Ogni tanto dobbiamo cedere il passo anche a quelli che normalmente non occupano le prime posizioni! Facciamocene una ragione!

Voto 6 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Il celebre “soldino” della Mulino Bianco sta per tornare in una versione rivisitata appositamente per il 2021! Le nuove generazioni potranno ascoltare le storie delle vecchie mentre vengono invitati ad entrare a far parte del club di chi amava perdutamente la merendina! Nostalgia? No: manovra di marketing mostruosa. E sono quasi certo che sia stata un Acquario come te a suggerirla! Con quel Mercurio a favore ed il coraggio di Marte a corollare il tutto non potrebbe essere altrimenti!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: fra Venere quadrata e Mercurio retrogrado oggi vinci il premio per la cosa più sbagliata detta alla persona altrettanto sbagliata! Ah, ovviamente non è un gran premio eh!

Lavoro: talmente affannato a fare cose e risolvere problemi che non ti rendi conto di aver chiesto la stessa cosa più volte alla stessa persona! Salute: ben sostenuto dal pianeta delle energie: ti aiuterà durante tutta la giornata a non mollare il colpo!

Il consiglio del giorno: sii delicato col partner, cerca di parlare a cuore aperto anche dei tuoi dubbi e delle tue paure. Sono certa che sarà contento di sentirti più a tuo agio a confidarti con lui!

Voto 6 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Siete pronti a dare il vostro aiuto subito, se vedete qualcuno in difficoltà! Vi sareste buttati anche voi, nelle acque gelide australiane, per salvare il piccolo canguro cadutoci per sbaglio! Luna e Venere vi rendono super sensibili e lasciate che le emozioni guidino la vostra mano! È la giornata perfetta per stare accanto a chi amate: li riempirete di attenzioni e di affetto e, in cambio, ne riceverete altrettanto! Potete dirvi davvero fortunati!

Amore: camminate un metro da terra… anzi, quasi “tre metri sopra il cielo”!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Lavoro: non sentite preoccupazione. Siete assolutamente convinti di trovare il modo giusto per risolvere qualsiasi cosa! Positive mood: on! Salute: ottima! L’umore è poi il vostro punto di forza!

Il consiglio del giorno: concedetevi un vizio che non vi regalavate da tanto! Un sacchetto di primizie, qualche dolcetto autunnale o persino delle gustosissime giuggiole! Apprezzate le piccole cose grazie a questa Luna a favore!

Voto 8 e mezzo