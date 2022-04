L’oroscopo di oggi mercoledì 27 aprile 2022: Cancro e Pesci sono in visibilio Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 27 aprile 2022, è ancora fortissimo lo stellium di pianeti nel segno dei Pesci. La Luna infatti transita congiunta a Giove e a Nettuno rendendoli di nuovo molto stimolanti per l’immaginazione. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Anche nell'oroscopo di oggi, mercoledì 27 aprile 2022, possiamo goderci questo meraviglioso stellium nel segno dei Pesci, in cui la Luna va a toccare sia Giove sia Nettuno rendendo entrambi fortissimi. Per chi nasce oggi o per chi oggi compie gli anni si prospetta un periodo di enorme immaginazione, creatività, sensibilità. Emotività intensa almeno fino al weekend!

Con la Luna bellissima di oggi in Pesci direi che il segno fortunato siano i Pesci stessi, nonostante le sollecitazioni emotive forti. Il segno sfortunato è il segno dei Gemelli, poco incline a trovare armoniosi compromessi.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

In quest’atmosfera dove tutti i sogni nel cassetto sembrano potersi realizzare, anche tu hai deciso di aprire il tuo. Infatti non capita tutti i giorni di vivere la propria passione come è successo a Nausicaa dell’Orto che da capitano della squadra italiana di football americano si è trovata catapultata al Super Bowl a commentare il suo amato sport. Pronto a metterti a lavorare a testa bassa per conquistare anche tu di questi risultati?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: nell’aria c’è una sinfonia tipo ‘Pastorale di Beethoven’ decisamente poco affine ai tuoi gusti da rock duro anni novanta.

Lavoro: le idee e i progetti ci sono peccato che passare all’azione sia impossibile eppure sarebbe più facile di ordinare ad un Macdrive.

Salute: svegliarsi oggi sarà ardua impresa perché con la Luna in congiunzione con Nettuno ti sembrerà di sognare a occhi aperti.

Il consiglio del giorno: rispolvera una delle tue passioni di quando eri bambino magari potresti trovare una nuova strada per il tuo futuro.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Toro

Sei davvero ispirato, soprattutto in cucina, dove puoi sperimentare nuove ricette e abbinamenti tra i più curiosi. Proprio grazie all’affollamento di pianeti in Pesci (a tuo favore) sei particolarmente creativo e audace e potresti addirittura proporre una merenda sul tema Harry Potter a base di pozione polisucco e torta al cioccolato e fragole di Hagrid. Una buona e golosissima idea per una delle tue feste di compleanno.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: il sogno si mescola alla realtà e diventa come un godurioso tiramisù da gustare dopo aver fatto all’amore.

Lavoro: oggi Mercurio è carico come un fucile da paintball pronto a sparare idee come palline colorate su un bersaglio. La creatività diventa funzionale alla riuscita dei tuoi progetti.

Salute: se vivessi in una fattoria, saresti proprio tu ad andare svegliare il gallo nell’aia per cantare. Sei sveglio e pimpante fin dalle prime luci del mattino.

Il consiglio del giorno: puoi fare esperimenti come il piccolo chimico nella tua amata cucina. Ti ricordo che aggiungendo del ghiaccio secco la tua bibita o cocktail preferito diventa fumante come la pozione di una strega.

Voto 9 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Visto l’andazzo dell’ultimo periodo se vi dicessi che in Inghilterra stanno ricostruendo la serra di Harry Potter potreste davvero dubitare di aver anche questa volta preso fischi per fiaschi. Invece, proprio grazie alla Luna che si congiunge a Giove e Nettuno, pare che per una volta il mondo fantastico diventi proprio realtà. Peccato che voi avete deciso di restare scettici e razionali proprio adesso tanto da negare l’evidenza.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siete immersi in un oceano di emozioni contrastanti che non riuscite assolutamente a capire. Vi lancio un salvagente pieno di speranza per aiutarvi almeno a galleggiare.

Lavoro: vorreste tornare al liceo per aggiungere alla vostra collezione di giustificazioni creative anche questa: ‘assente causa congiunzione Luna, Pesci, Nettuno e Venere in sfiancante quadratura’.

Salute: direi che se anche oggi cercaste un po’ di conforto nella cioccolata avanzata dalla Pasqua non vi si può dire assolutamente nulla, anzi vi porto anche il mio per non rischiare di rimanere sforniti.

Il consiglio del giorno: lasciatevi coinvolgere dalle storie fantastiche perché per l’iper razionalità c’è sempre tempo.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Ci sono storie che riempiono di emozioni il tuo cuoricino iper sensibile che oggi è all’apice della sua emotività con questo transito molto particolare in Pesci. Se ti raccontassi che l’ultima allieva del celebre compositore Rackmaninov ha novantasette anni, suona da più di novantatre anni il pianoforte e incide ancora degli album, credo proprio che potresti metterti a piangere pensando a quanto sia incredibile votare la propria vita a grandi e artistiche passioni. Da prendere come esempio subito.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: stai vivendo come in una maratona di film romantici, da ‘Chiamami col tuo nome’ a ‘A star is born’ sei in un tripudio di sentimenti e fazzoletti per asciugare le lacrime.

Lavoro: anche se le emozioni volano non ti dimentichi assolutamente di mandare avanti tutto il lavoro con puntualità svizzera.

Salute: mentre sogni di prenderti cura di tutti sei già sveglio e pimpante a preparare i pancake per una super colazione.

Il consiglio del giorno: vorresti avere la forza e la determinazione per coltivare le tue passioni. Ora che hai Marte dalla tua buttati a capofitto, te lo consiglio io, la tua astrologa del cuore.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per il Leone

In questa giornata dove Mercurio è ancora in quadratura e quindi non sei proprio sveglio e pimpante preparati ad inciampare su qualche gradino. Per intenderci, hai sentito cos’è successo alla celebre gara ciclistica Liegi-Bastogne-Liegi? Circa sessanta atleti sono caduti e al momento non si non ben capite le cause di questo maxi incidente. Se avessi partecipato anche tu alla corsa saresti sicuramente finito nel mischione.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: potresti lasciarti coinvolgere dal romanticismo che c’è nell’aria leggere una bella poesia perché la memoria fa proprio cilecca.

Lavoro: Affidati solo agli appunti presi dai tuoi colleghi perché con Mercurio in opposizione potresti per sbaglio portare le ricette di cucina che ti ha appena trascritto la zia.

Salute per tenere a freno la tua lingua dovrai usare tutte le tue forze e ti assicuro che non sarà proprio un gioco da ragazzi.

Il consiglio del giorno: ci sono momenti per parlare apertamente e altri in cui è meglio stare in religioso silenzio, tu al momento dovresti proprio seguire la strategia o gioco del silenzio.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Ricorda che essere troppo zelanti non è un gran pregio e, anche se ti trovi con Mercurio a favore che ti aiuta a comprendere perfettamente le regole, il grosso transito dei pianeti in Pesci tende a farti esagerare. Come è successo al capotreno che per aver fatto troppe multe negli ultimi mesi, invece di essere premiato e preso come esempio è stato sospeso dal suo incarico. Capito?

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: ti senti invitata ad un banchetto reale dove il menù è composta da tutti i piatti che non ti piacciono. Insomma, anche oggi dieta forzata.

Lavoro: ti sei autoproclamata presidente, segretaria e tesoriera, forse stai un filino esagerando ma alla fine farai tutti contenti perché con determinazione e efficienza tutto procede perfettamente.

Salute: convincerti ad abbassare leggermente i ritmi è più difficile di fare inversione a U in autostrada. Almeno, ogni tanto fai una fermata in autogrill per una pausa caffè.

Il consiglio del giorno: se non ti decidi a prendere un paio di giorni di ferie, credo proprio che sarà il tuo capo ad obbligarti a stare a casa sequestrandoti anche il telefono aziendale così da non essere tampinato, sia lui che i tuoi colleghi, da messaggini o email di remind.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Preparati Bilancia che a brevissimo, un paio di giorni, si cambia aria e torni ad essere l’equilibrato e razionale segno che tutti ben conosciamo. Potresti approfittarne però per ora e magari pensare anche di cambiare città. Anzi, vista la congiunzione di Venere, Luna e Nettuno in Pesci potresti optare proprio per la meravigliosa Venezia dove creatività e arte la fanno da padroni soprattutto con l’inaugurazione della Biennale di arte. Sicuramente stare in mezzo al bello ti farà subito sentire come a casa.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: goditi questa giornata dove l’amore non ha confini, i sentimenti esplodono e sotto le lenzuola la creatività fa da padrona.

Lavoro: fidati del tuo istinto perché è come il naso dei cani da tartufo.

Salute: prenditi un paio d’ore per rimetterti in forma e concederti una bella sauna rigenerante. Ne hai proprio bisogno.

Il consiglio del giorno: se volessi visitare Venezia prima di prendere subito casa, ricorda che a partire da luglio devi prenotare il biglietto per entrare in città. Mi raccomando ricordatelo!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Tu che sei amante di tutto quello che proviene dalle profondità, sicuramente hai esultato alla notizia che si potrà esplorare il fondale marino comodamente su un sottomarino panoramico per una gita alternativa in fondo al mare. Sembra essere un bel regalo da parte della super congiunzione in Pesci di Venere e Giove a tuo favore che ti rende magico e sognatore. Ti vedo già canticchiare allegramente il motivetto della Sirenetta: ‘In fondo al mar’.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: è la giornata perfetta per concedersi all’amore in tutte le sue infinite forme e posizioni. Sei carichissimo, vero?

Lavoro: credo proprio sarai così immerso nell’amore che in ufficio manderai una bella email con su scritto ‘Lavori importantissimi in corso’. Forse ti rivedranno domani, forse.

Salute: bello e soprattutto aitante, non hai neppure bisogno della colazione per partire in un amoroso chilometro lanciato.

Il consiglio del giorno: puoi soddisfare tutte, o quasi le tue curiosità guardando il programma Ulisse con Alberto Angela. Un vero piacere per mente e occhi non credi?

Voto 9 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Oggi in particolare la congiunzione di Luna, Giove e Nettuno nei Pesci ti mette decisamente ko. Sei come Leclerc molto amareggiato dopo l’ultimo gran Premio di Imola. Lo so che non sei per nulla abituato ma a volte, come ora, dovresti accettare questa situazione. Anche se ti mettessi a studiare sui tuoi libri da professorone non troveresti una rapida soluzione.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sarebbe più probabile partire per un’avventura last minute nella zona più remota del Borneo che ricevere anche solo uno sguardo di amicizia dal portiere del palazzo. A questo punto meglio preparare subito il tuo zaino.

Lavoro: per evitare gaffes e incomprensioni in ogni dove, ti metti tranquillo e silenziosissimo in un angolo. Non sembra vero.

Salute: se fosse per te, te ne resteresti tranquillo sotto le coperte, come il letargo degli orsi, ad aspettare che Marte si tolga dall’opposizione.

Il consiglio del giorno: se anche i grandi campioni sanno accettare le sconfitte e i momenti difficili puoi farlo anche tu preparandoti sapientemente alla prossima gara.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Grazie agli stimoli creativi e visionari della congiunzione di Giove e Nettuno non mi stupirebbe se l’idea di sviluppare un carburante per aerei a emissione zero venisse proprio da te. Con il favore dei pianeti che hai in questo periodo sei il segno più affidabile e pronto a dare i migliori consigli. Sono anche certa che per le tue super consulenze saprai farti pagare profumatamente. Va bene che con Venere a favore sei anche molto buono ma per te il business è business.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: è una favola d’amore a lietissimo fine come quelle dei divi delle copertine patinate, alla Justine Bieber e Hailey Baldwin, per intenderci.

Lavoro: per la tu immensa gioia sarai tampinato per consigli che verranno subito messi in pratica. Sei più considerato di Oprah negli Stati Uniti.

Salute: sei in forma più che smagliante, così fuori dal comune che possiamo benissimo definirla: cosmica.

Il consiglio del giorno: visto questo periodo super favorevole mi aspetto che sia tu a darmi dei buoni consigli. In cambio ti offro oroscopi positivi per tutto l’anno. Affare fatto?

Voto 9 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Per fronteggiare questi ultimi giorni di Mercurio in quadratura potresti unirti al viaggio spirituale di Will Smith. Infatti entrambi avete qualche problemino nel comprendere bene quando si scherza e quando no. Qualche giorno a liberare la mente e fare esercizi di meditazione lontano dalle distrazioni e dalla tecnologia ti farà sicuramente molto bene.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: potresti addirittura sentirti perso nell’attraversare terre selvagge mai inesplorate. Non è proprio da te.

Lavoro: anche oggi dovrai tenere duro e provare a scendere a patti con Mercurio, ma non sarà facile. Purtroppo avrai a che vedere con lui ancora qualche giorno. Forza!

Salute: per schiarire e tenere a bada la tua mente, hai assolutamente bisogno di una profonda meditazione con il tuo maestro zen.

Il consiglio del giorno: concentrarsi sulla respirazione senza lasciar scappare libera la mente è un esercizio apparentemente semplice, non prenderlo sotto cambia perché è più utile ed efficace, per gli animi irrequieti come il tuo, di quello che sembra.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Sei il vincitore indiscusso di questa giornata con la bellissima congiunzione di Luna, Giove, Venere e Nettuno tutti nel tuo segno. Sei come Emanuel Macron vincitore agli exit poll. Gioisci e goditela perché da domani come il presidente francese dovrai metterti a lavorare duramente per mantenere il consenso degli elettori.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: la vostra religione è l’amore e fareste davvero di tutto pur di proteggerlo. Siamo in attesa di gesti eclatanti con tanto di pop corn alla mano!

Lavoro: siete assolutamente geniali c’è davvero poco o nient’altro da dirvi.

Salute: meravigliosi in ogni vostro aspetto. Un dieci e lode perché sapete coinvolgere tutti con il vostro buon umore.

Il consiglio del giorno:: i una giornata così c’è un unico consiglio da darvi: godetevela come più vi piace.

Voto 10 +