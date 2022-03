L’oroscopo di oggi 25 marzo 2022: Ariete e Bilancia potrebbero esagerare Nell’oroscopo di oggi, venerdì 25 marzo 2022, c’è ancora una grande forza immaginaria e creativa. Attenzione però alla quadratura con Plutone che potrebbe far venire a galla scomode verità. Ecco le previsioni astrali segno per segno!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di oggi, venerdì 25 marzo 2022, l'aspetto sul quale vorrei concentrarmi è la quadratura di Mercurio in Pesci a Plutone in Capricorno. Abbiamo oramai compreso quanto Plutone in Capricorno sia da tenere d'occhio e la quadratura a Mercurio, benché veloce, può portare a verità inattese e fastidiose che vengono a galla. Bisogna stare attenti a ciò che si dice, almeno fino al weekend.

La Luna di oggi è nel segno del Capricorno quindi determinata e meno empatica, il Capricorno infatti è un segno che non rappresenta bene i valori lunari. Il segno fortunato di oggi è la Vergine che sente di recuperare piano piano le sue funzioni intellettuali mentre il segno sfortunato è l'Ariete che oggi non controlla tutte le sue impulsivissime energie.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

In questo periodo la caccia è aperta a tutto tondo e non solo in amore, anzi il tuo scopo è più etico che non erotico. Con il vigore che ti dona Marte sei anche tu alla ricerca dei super mega yacht degli oligarchi russi per bacchettarli un po’. Venere, quasi congiunta a Saturno, ti dà una gran voglia di predicare pace e rispetto come fa una brava maestra con i bimbi che litigano.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: non ti lasci sfuggire neanche un’occasione, perché vuoi vivere in tutto e per tutto questa stagione dell’amore.

Lavoro: pretendi ordine quasi militaresco. Manca solo il suono della tomba come sveglia mattutina, per avere il quadretto al completo.

Salute: pretendi il massimo da te stesso e anche dagli altri. Potresti trascinare tutti ad una lezione di Spartan per far superare a te e al tuo gruppo ogni limite di sopravvivenza. Nessuno potrà esimersi.

Il consiglio del giorno: per soddisfare la tua voglia di regole e rispetto della collettività potresti aiutare una vecchietta ad attraversare la strada o strappare un sorriso a un bambino dopo che gli è caduto un gelato per terra. Tutte le scuse sono buone per fare delle buone azioni.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Hai un’irrefrenabile voglia di coccole e dolcezze ma con questa Venere ancora a sfavore, devi aspettare ancora un po’ prima di darti da fare sotto le coperte. Intanto per non restare con le mani in mano potresti prenderti cura dei cani e gatti salvati dalla guerra che sono da pochi giorni arrivati in Toscana. Quale modo migliore per allenare i tuoi caldi e forti abbracci che non con un animale in cerca di protezione e amore?

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: oggi arriva in tuo soccorso la Luna a offrirti qualche piccola, ma fredda chance. Forse, ma solo forse potrai aspirare a qualche timido ‘incastro’.

Lavoro: chiudi la settimana alla grande. Con tutto questo senso di autonomia imprenditoriale, puoi darti da solo una bella pacca sulla spalla o regalarti un trattamento speciale. Scegli tu in totale libertà quello che ti è più affine.

Salute: vista la tua stanchezza, data da un periodo frenetico ,concediti un momento tutto per te, magari un bel massaggio rilassante. Che ne dici?

Il consiglio del giorno: ricordati sempre che l’amore non è solo ricevere ma anche dare, quindi ammorbidisci un po’ quel tuo cuoricino rinsecchito perché per fare un buon dolce ci vuole molto zucchero.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Probabilmente quando avete visto il meraviglioso abito di Marta Fascina, firmato dal bravissimo Antonio Riva, avete pensato che questa storia d’amore fosse suggellata da un vero matrimonio. Anche questa volta avete proprio preso un granchio, sempre a causa di Mercurio che sa ben confondere i vostri pensieri, perché anche se il vestito e la torta potevano far pensare ad una cerimonia ufficiale, si è trattato invece unicamente di una festa. Capito?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: volete sentirvi conquistati e ammirati perché solo in questo modo aprirete le porte dell’amore. Siete delle vere principessine.

Lavoro: vi ci vuole solamente un ultimo sforzo, lo so che mantenere la concentrazione vi sembra una vera impresa titanica ma dalle sei in poi potrete rilassarvi facendo cadere la penna e riprendere tutte le questioni problematiche da lunedì. Forza!

Salute: i motori, e non solo quelli, sono caldissimi per affrontare un ottimo weekend. L’obiettivo di arrivare in formissima al fine settimana è raggiunto.

Il consiglio del giorno: questa cosa che l’abito non fa il monaco avrebbero dovuto spiegarvela meglio perché ultimamente i vostri pensieri sono davvero basici. Per dirvela tutta per voi già quando tutto è ‘pane al pane’ non è proprio ovvio.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Il giochino "aguzza la vista", quello che trovi nella settimana enigmistica, per te è più facile di bere un bicchier d’acqua perché non sei solo attento ma hai anche un intuito davvero invidiabile proprio grazie a Mercurio. Per stuzzicare ancor di più la tua curiosità ci sarebbe un altro esperimento sfiziosissimo da fare: prova a vedere un atomo ad occhio nudo. Incredibile ma si può fare davvero. Cerca bene le istruzioni sul sito di Wired.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: potresti cadere in défaillance sentimentale a causa della Luna. Per sicurezza chiuditi nel tuo adorato guscio per qualche giorno.

Lavoro: visto che in campo affettivo non avrai molte chance, buttati pure con tutto il corpo e la testa sul lavoro che per te ultimamente è una vera goduria.

Salute: il divano è sempre pronto ad accoglierti con una calda copertina e una cioccolata con panna per sollevare anche l’umore più nero.

Il consiglio del giorno: potresti riprendere in mano il tuo set da piccolo chimico e ripassare tutti gli esperimenti che tanto amavi fare da bambino come spegnere una candela senza bruciarti le dita soffiarci sopra ma eliminando l’ossigeno con un piccolo bicchiere. Sperimentare in questa giornata fa proprio per te.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Prima di dare in escandescenza devi sempre controllare almeno due volte le notizie che leggi perché Marte ti rende altamente infiammabile. Infatti se sei entrato subito in sbattimento alla chiusura al traffico di alcune aree di Milano, come i grandi viali di Melchiorre Gioia, e ti vedi già imbottigliato nel traffico cittadino per ore, puoi metterti subito tranquillo perché queste aree saranno pedonali solo la domenica. Prima di reagire è sempre opportuno contare almeno fino a dieci (mila).

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: non hai il fisic du rôle di un adone ma a qualcuno potresti comunque piacere. Prova ad accoglierlo con un bel sorriso per non farlo scappare subito a gambe levate.

Lavoro: ti ricordo che oggi è venerdì. Questo è già un buon segnale per affrontare la giornata la lavorativa.

Salute: non ti angosciare troppo se al momento non splendi come una divinità greca. Hai ancora un po’ di tempo per metterti in forma e arrivare al meglio alla temutissima prova costume.

Il consiglio del giorno: dovresti ripassare il terzo principio della dinamica mio caro perché ad ogni tua reazione corrisponde una reazione uguale e contraria. Quindi meglio calmare subito i tuoi bollenti spiriti.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine

La notizia che dagli scarti di frutta si può fare un ottimo gelato ti ha lasciato davvero stupita. Eh sì mia cara Vergine, di certo ultimamente non spicchi per arguzia a causa di Mercurio, ma questo durerà ancora per poco tempo, tranquilla. Per consolarti, ti assicuro che anche a livello di comunicazione non è facile far passare l’abbinamento tra le parole ‘scarto’ e ‘gelato’, ma cambieresti anche tu idea provando il rinfrescante dolce estivo così realizzato. Poi se è anche etico e rispettoso per l’ambiente tanto meglio!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei in attesa alla fermata dell’autobus sbagliata. Confusa sia sui tuoi sentimenti che su quelli degli altri. Qui ci vuole una pausa riflessiva.

Lavoro: venerdì non è una buona giornata per iniziare le cose quindi posticipa alla prossima settimana quando Mercurio si toglie definitivamente dall’opposizione.

Salute: quello di cui hai unicamente bisogno è di svagarti serenamente in compagnia dei tuoi cari amici. Nulla di più.

Il consiglio del giorno: riciclare tutto e in tutti i modi è possibile. Non abbiamo bisogno di particolari informazioni o tutorial, basta chiedere alla nonna perché lei sapeva già benissimo riutilizzare tutto, dal brodo vegetale al riso del giorno prima per fare degli ottimi arancini.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Questo lungo soggiorno di Venere a favore deve essere assolutamente celebrato con un premio o un regalo o una festa tutti i giorni. Proprio come l’immensa Federica Pellegrini che, nonostante abbia attaccato gli occhialetti da piscina al chiodo, continua a ricevere importanti riconoscimenti, come il premio alla carriera della Stampa Estera. Sono certa che troverai facili scuse per festeggiare il pianeta dell’amore sia sopra che sotto le coperte.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: La Luna di oggi ti bacchetta un pochino chiedendoti di essere meno spudorata ed esibizionista. Non hai bisogno di strafare ma di goderti questo bellissimo periodo pieno d’amore.

Lavoro: oggi, ma solo perché è venerdì e la settimana è finita, potrai trastullarti all’idea di stravolgere tutti i tuoi piani. Ti avverto già che da lunedì sarai decisamente meno spavalda.

Salute: la primavera ti fa rinascere come la Venere di Botticelli, bellissima e in piena salute.

Il consiglio del giorno: quando c’è l’amore c’è tutto perché la felicità sta nell’amare e nell’essere amati, e tu mia cara li hai entrambi.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sono certa che per te non sarà un grosso problema saperti destreggiare nei meandri della burocrazia per ottenere in tempi brevissimi il tanto ambito Bonus Benzina. Infatti, grazie a Mercurio congiunto a Nettuno, hai intuito e fantasia sufficienti per cimentarti in un fantasioso rompicapo amministrativo anche con la mano destra legata. Già che ci sei potresti darmi qualche dritta?

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: la Luna ti impone rigore e serietà, e se aggiungiamo Venere in opposizione, ti senti decisamente legato e incapace di muoverti liberamente. Purtroppo sei in piena stasi.

Lavoro: ultimissimo colpo di coda perché già da Lunedì il tuo caro pianeta del pensiero di abbandona e rimarrai solo a sguazzare nei meandri della tua immaginazione.

Salute: credo proprio tu ti debba riposare nella tua avvolgente tana. Sarà anche noioso ma è proprio quello che ti ci vuole.

Il consiglio del giorno: metti a disposizione le tue conoscenze e i tuoi trucchi per sopravvivere alla burocrazia perché mostrare il tuo lato più generoso e disponibile potrebbe far avvicinare qualche papabile occasione amorosa, non si sa mai.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Hai sicuramente la testa confusa tra le nuvole con questa, per te, tremenda congiunzione di Mercurio con Nettuno in Pesci. Quindi, come un dottore, l’astrologa prescrive solo attività ludiche di poco impegno. Se pensi però di sparati subito la seconda serie di episodi di ‘And just like that’ hai nuovamente preso un abbaglio perché i nuovi episodi devono ancora essere girati. Sei davvero incorreggibile.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: corri a braccetto con Venere verso effusioni amorose di tutti i tipi e per tutti i gusti.

Lavoro: vista la tua scarsa brillantezza in termini lavorativi potresti prenderti una giornata di pausa per goderti questa bella stagione. Ti assicuro nessuno lamenterà la tua assenza.

Salute: sei forte e bello come non mai. Goditi questo momento in cui tutti, ma proprio tutti, ti dicono che sei fighissimo.

Il consiglio del giorno: sei su quella linea sottile tra l’essere impaziente o non aver ben capito cosa ti è stato detto. Prima di agire controlla perché chiedere di ripetere o rileggere è un vero atto di rispetto, nei tuoi confronti ovviamente.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Sei il segno che più di tutti in questo periodo dà grandi soddisfazioni infatti hai una chiara visione di dove vuoi andare con progetti concreti e decisamente importanti. Come l’offerta in colorati brick riciclabili ‘dell’acqua del Sindaco’ nella città di Milano per fronteggiare lo speco e l’eccessivo uso di plastica. Bravo, preciso e funzionale. Cosa vuoi di più?

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: potresti sembrare un’animo freddo e calcolato, ma sotto le coperte stupisci davvero con effetti speciali e oggi potrai sfoggiare anche qualche nuovo ‘trucchetto’.

Lavoro: sai ben condurre con pugno forte e determinato tutto il tuo team di lavoro. Questo ruolo da leader ti cade proprio a pennello.

Salute: cerca solo di non strafare o pensare di essere inesauribile come una pila Duracell. La pennichella strategica dopo pranzo ha sempre il suo perché.

Il consiglio del giorno: idee concrete a servizio della collettività sono il tuo forte. Nono attendere un la dagli altri, puoi fare davvero tutto autonomamente da solo.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Come gli inglesi che mostrano le immagini (in alcuni casi molto fantasiose) dei posti in cui ritirano le loro biciclette per incentivare l’utilizzo di questo mezzo super green, anche tu ti metti in prima fila per promuovere ottime iniziative etiche. Proprio grazie a Venere quasi congiunta al pianeta delle regole, Saturno, il benessere della collettività viene prima di tutto. Per riassumere siete sempre bravi, buoni e rigorosi anche se fuori dagli schemi.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: aperto all’amore in tutte le sue forme e dimensioni. Sei davvero l’amante perfetto in qualsiasi situazione.

Lavoro: siamo arrivati quasi al fastidioso con quest’attitudine da tutti insieme appassionatamente, eppure in ufficio funziona davvero benissimo. Sorprendente.

Salute: forse ti ritirerai a breve in un monastero zen, non per mancanza di energie ma per migliorare ancor di più il tuo livello di maestro e guida spirituale.

Il consiglio del giorno: è importante promuovere ottime iniziative per migliorare e rendere più green il nostro quotidiano e tu sei un vero esperto in materia quindi mettiti alla guida perché siamo tutti proti a seguirti.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Avete in tasca la formula per realizzare i vostri sogni proprio grazie alla bellissima congiunzione di Mercurio con Nettuno, il pianeta del sogno appunto. Proprio come il giovanissimo DJ Sweet Drems che a breve sarà presente su tutte le piattaforme più famose di musica con il suo nuovissimo pezzo dance. Perché realizzare i propri sogni è più importante che lasciarli lì fermi nella nostra immaginazione.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore nella vostra mente e fantasia è tutto un fiorire di cuoricini e arcobaleni, ma rimane tutto ancora nella vostra incredibile testolina.

Lavoro: questo Mercurio a favore vi ha proprio messo le ali meglio di una Redbull.

Salute:per soddisfare la vostra voglia di poltrire la classica bevuta del venerdì sera la potete tranquillamente spostare con il vostro il gruppo si amici direttamente sul divano di casa.

Il consiglio del giorno: i social e le piattaforme di oggi ci permettono di condividere subito le nostre passioni quindi perché non farlo? Ci vuole un po’ di coraggio e magari non tutto va liscio al primo colpo ma è giusto dare almeno una chance, no?

Voto 7 e mezzo