L’oroscopo della settimana dal 21 al 27 marzo 2022: Ariete e Sagittario alla riscossa Con questo oroscopo della settimana che va da lunedì 21 a domenica 27 marzo diamo il via alla primavera: il 21 marzo è l’equinozio di primavera che si fa coincidere con l’ingresso del Sole nel segno dell’Ariete (ma non nella costellazione dell’Ariete, mi raccomando!).

Eccoci qui, l'oroscopo di questa settimana che va da 21 al 27 marzo 2022 inizia subito con l'equinozio di primavera, un momento molto importante per l'astrologia e per tutte le filosofie, religioni, culti e credenze che si legano ai ritmi della natura. Questo è il momento per tutti della rinascita, tanto che l'astrologia vi fa coincidere il punto zero della ruota dello Zodiaco (per quanto una ruota possa avere un punto zero, ovviamente!).

Oroscopo settimanale 21 – 27 marzo 2022: le previsioni segno per segno

L'ariete è il simbolo della forza della primavera che ci fa uscire dall'inverno e ci catapulta in una nuova stagione di calore e di rinascita, di aspettative e di progetti. Così è il primo dei dodici segni dello Zodiaco. I segni zodiacali legano le loro caratteristiche moltissimo al momento e al percorso della natura. Così l'Ariete è legato alla divinità pagana Ostara, dea della fertilità.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

In attesa che Mercurio arrivi nel tuo segno zodiacale e che ti faccia esprimere tutto l’amore che hai per te stesso anche ad alta voce senza alcun senso del pudore, direi di approfittare di questo momento in cui prima di elogiare te stesso ti viene voglia addirittura di fare un complimento a chi ti sta di fronte. Il bello è che il complimento non deve essere necessariamente motivato ma può essere solo frutto della tua temporanea e sviluppatissima empatia. So che ne farai un ottimo uso.

Voto 9 per l'empatia da prendere al volo.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Senti proprio di non avere le forze necessarie per affrontare questa settimana e quindi, sai che cosa ti consiglia l’astrologa? Dichiara apertamente il tuo bisogno di riposo e la tua determinazione granitica nel non alzare un dito a meno che questo non sia assolutamente necessario ed adeguatamente retribuito. Direi che hai tutto il diritto di prenderti una pausa dal resto del mondo perché solo chi si sa riposare sa poi ripartire alla grande. Lo sanno tutti che quando un motore resta in azione per troppi chilometri poi si fonde. Vuoi fonderti anche tu???

Voto 5 e mezzo se dichiari di essere fuori servizio.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

C’è tanta confusione nella vostra testolina data per lo più dall’eccesso di stimoli che avete accumulato negli anni e dei quali non riuscite a fare a meno. Il confine tra la creatività e il disorientamento è davvero sottile e non è detto che tutti siano disposti a comprenderlo. Certo, chi non perde l’equilibrio difficilmente riuscirà a guardare la vita in modo diverso ma questo è proprio il momento in cui tu ti ritrovi in bilico tra la realtà e l’immaginazione, tra la logistica e l'infattibilità. Anche detto: prendi appunti ma non azzardarti a mettere in piedi situazioni nuove.

Voto 8 se pensi bene prima di parlare.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La poesia è al centro del tuo mondo da qualsiasi parte ti giri! Riesci a trovare un buon motivo per sorridere anche quando ti accorgi che ti hanno rubato la bicicletta legata al palo e se qualcuno si inalbera troppo alla riunione condominiale prima di tutto pensi a quanto in effetti possa soffrire per aver accumulato così tanta rabbia. Poverino. Se tutti ragionassero come te, col cuore, questo mondo funzionerebbe proprio alla perfezione.

Voto 10 e lode e complimenti dall'astrologa.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

E' inutile che ti accanisci come una testa dura per far passare le tue idee perché per lo più avrai torto. Mi dispiace dirtelo ma Marte e Venere in opposizione ti offuscano il cervello e ti fanno ragionare molto più con lo stomaco che non in base ai tuoi veri valori. La diplomatica voglia di giungere a dei compromessi giudiziosi sarà assente dal tuo cervello come le nuvole da un cielo limpido. Inutile fingere di ascoltare anche le ragioni altrui! Non sei proprio credibile.

Voto 4 e mezzo ma so che migliorerai.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Il tornado di confusione dato dall’ultima Luna piena della scorsa settimana si è finalmente placato ma tu ti ritrovi come la Spagna dopo una tempesta di sabbia che arriva dalle Canarie. C’è decisamente da fare pulizia ma puoi dirti al sicuro da quegli sbandamenti improvvisi rispetto alle tue rinomate e solide certezze. Se vuoi un consiglio però non fare affidamento sui colpi di fortuna ma sappi che qualsiasi vittoria te la devi conquistare dimostrando anche di non essere solo la rigida stratega perfezionista che tutti crediamo di conoscere.

Voto 7 se ci fai cambiare idea.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Quanto ti piacciono questi momenti in cui tutto fila liscio, davvero alla perfezione, ma soprattutto in cui tu sembri avere sempre ragione, azzeccare la scelta giusta sia che si tratti di un outfit sia che si tratti di una consulenza alla tua migliore amica in crisi sentimentale. Quando tu sei nei paraggi ci sentiamo al sicuro come se avessimo stipulato una polizza assicurativa da milionari.

Voto 9 per farci sentire così al sicuro, il mondo ne ha bisogno adesso.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Non è quasi mai facile avere a che fare con te ma in questo periodo te ne stai proprio approfittando della nostra pazienza! Giuri però di non farlo apposta e che sembra proprio che siamo noi a dire a fare quelle cose che ti mandano su tutte le furie, il cui elenco è comodamente scaricabile dal tuo personale sito internet. Ovviamente stiamo parlando di pagine e pagine di Excel nelle quali snoccioli attività di ogni genere che sarebbe meglio evitare per non farti innervosire. Per essere sintetici diciamo che si va d’accordo con te solamente se ti si propongono spunti intellettuali interessanti e poi ci si leva subito di torno senza dirti che cosa ne pensiamo noi.

Voto 5 meno per l'insofferenza.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Hai davvero un sacco di energie e soprattutto tantissima voglia di stare bene con le persone che ami ma sembra proprio che l'intelletto non ne voglia sapere di seguire tutti i tuoi stimoli. L’unica cosa che ti resta da fare è sguinzagliare il tuo istinto animalesco che sia per focose notti di sesso particolarmente soddisfacenti oppure per coccole da gattone che si mette con la pancia per aria per farsi fare i gattini sotto al primo sole. In generale direi che ti viene molto meglio abbracciare fortissimo chi ha bisogno di un po’ di supporto anziché stare ad ascoltarlo per ore davanti ad una bottiglia di vino.

Voto 7 per l'abbraccio stretto stretto.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Nonostante in questo periodo ti ritrovi spesso a fantasticare, filosofeggiare, immaginare e inseguire le tue emozioni molto più di quanto tu non abbia mai fatto, in questa settimana nello specifico avrai bisogno di dichiarazioni di stabilità da parte di ciò che ti circonda. Il fidanzato, il datore di lavoro oppure i tuoi beni più preziosi: non che tu non abbia fiducia nel tuyo sesto senso e non che tu non ti senta decisamente più leggero ultimamente ma credo che “verba volant, scripta manent” debba proprio averlo scritto un Capricorno.

Voto 7 per l'equilibrio invidiabile.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

È ancora una settimana d’oro per te e per tutti quelli che ti circondano! Quanta voglia hai di condividere questa sensazione di essere veramente un ragazzo fortunato con le persone che ami! In effetti per te, questa settimana più del solito, nessuna felicità ha senso di essere vissuta se non è condivisa. Per questo ti vedremo raccogliere i fiori al parco per regalarli a chi incontri, fossero anche degli sconosciuti. Sappi che questi sono davvero i gesti che cambiano il corso di una giornata.

Voto 9 per la meraviglia dei tuoi pensieri di condivisione.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Mercurio, Giove e Nettuno continuano a stazionare nel tuo segno e questo amplifica ancora di più, se possibile, il tuo bisogno di vivere molto oltre i confini della realtà. E' anche vero che tutto questo potrebbe ogni tanto sfuggirti di mano ma direi che, salvo campanelli d’allarme, possiamo goderci l’immensa e romanticissima creatività della quale ci illumini ogni giorno. Con te nemmeno una spesa al supermercato sarà scontata! La noia non ti appartiene e gli unici che possono irritare il tuo sistema nervoso sono coloro che non mostrano empatia. Non esiste proprio!

Voto 8 per l'etica fortissima.