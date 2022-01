L’oroscopo di oggi 25 gennaio 2022: Scorpione e Pesci hanno grandi segreti L’oroscopo di oggi, martedì 25 gennaio 2022, sembra proprio parlare di politica con tanti pianeti in Capricorno, la legge, e la Luna in Scorpione, gli intrighi di palazzo. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Nell'oroscopo di oggi, martedì 25 gennaio 2022, la Luna si trova nel segno dello Scorpione mentre Marte è a 0 gradi del Capricorno e Mercurio a 0 gradi dell'Acquario. Mercurio, il pianeta del pensiero, sta procedendo in retrogradazione apparente (perché lo vediamo dalla Terra) e retrocedendo nel cerchio dello Zodiaco oggi tocca il grado zero dell'Acquario per passare, da domani, negli ultimi gradi del Capricorno. Come vi avevo anticipato nell'oroscopo settimanale, i segni di terra avranno tante energie da spendere.

Con tutti questi pianeti in Capricorno e la Luna nel segno dello Scorpione sembra proprio che il cielo voglia parlare di politica: alla gestione della cosa pubblica infatti vengono legati due segni zodiacali che sono proprio il Capricorno e lo Scorpione. Il segno fortunato di oggi è lo Scorpione stesso che si sente pronto a rimettersi in pista mentre il segno sfortunato sarà il Leone che ha come la sensazione di aver perso in un attimo tutte le sue energie.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Insofferenza ed irritabilità sono le parole con cui purtroppo dovrai fare i conti durante questa giornata. Sei pronto a scattare come Biden che vakluta l'invio di 5000 soldati nel Baltico. Forse ti senti tradito dal tuo migliore amico Marte (che ora si è piantato in quadratura) e hai deciso di non cercare alcun compromesso. Ti capisco, ma non fare proprio tabula rasa.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore troppo brusco e frettoloso non ti addolcisce neanche questa bella Luna Lavoro: dovresti cercare di non ribattere alle frecciatine dei colleghi perché rischi di scoppiare come un petardo. Salute: le performance sono calate drasticamente, ti senti come un palloncino sgonfio. Il consiglio del giorno: leggere un libro sulla resilienza aiuterà a tenere i vostri nervi un pochino saldi. Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Nonostante la Luna voglia metterti una nota amara stai fantasticando amorosamente sulla fontana di cioccolato del Museo Lindt in Svizzera. Con i suoi nove metri d’ altezza e una portata di mille e cinquecento chili di cioccolato non vedi l’ora di tuffartici dentro. Marte con le sue energie inoltre ti potrebbe dare una bella mano per eseguire un tuffo doppio carpiato alla Stefania Cagnotto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore ti ci tuffi come in un ottimo piatto di tagliatelle. Lavoro: torni ad essere rapido ed efficiente come non mai. Viaggi su di un treno a gran velocità. Salute: l’ora di palestra è diventato un appuntamento imperdibile ed entusiasmante. Il consiglio del giorno: concediti tutte le voglie di questo mondo come una donna incinta al quinto mese. Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Vi state muovendo nella direzione giusta miei cari Gemelli e sono molto fiera di voi. Come i norvegesi che hanno deciso di far saltare le dighe di alcuni fiumi per agevolare le migrazioni dei pesci, anche voi avete deciso di superare i vostri limiti anche grazie ad un Marte che ha smesso di mettervi i bastoni fra le ruote. Risalire le correnti e rimediare alla situazioni sarà proprio come bere un buon bicchiere d’acqua.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: la Luna a favore vi aiuterà come le istruzioni dei lego a ricostruire mattoncino su mattoncino le relazioni amorose. Lavoro: Sfrutta ancora oggi i buoni influssi di Mercurio per concludere tutte le vostre trattative. Salute: se dopo il primo allenamento accuserete qualche dolorino vi assicuro che è tutto normale un bon massaggio e tanta idratazione è raccomandabile. Il consiglio del giorno: dovete essere certi che avete tutte le capacità per rimediare ai vostri errori. Ricordatevi il vecchio detto sbagliando si impara. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Ti senti tutto sotto sopra e come darti torto mio caro Cancro con questa bella rosa di pianeti in totale opposizione. Ricordati che anche Alexa la scorsa settimana con Mercurio retrogrado non rispondeva più ai comandi degli utenti. Quindi non disperare e per qualsiasi consiglio ricordati che la tua astrologa del cuore è pronta ad accompagnarti per mano in questi giorni poco propizi.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: solo la Luna oggi ti da un po’ di sollievo invitandoti fuori per un buon frappé alla fragola. Lavoro: che il tuo pc non si accenda è un chiaro segnale che te ne dovrai anche tu stare buono buono ed aspettare l’intervento del tecnico. Gli appuntamenti di oggi? Meglio posticiparli. Salute: la cosa migliore che puoi fare? Andare a dormire molto presto. Il consiglio del giorno: non temere se ti senti messo nuovamente in un angolino buio, bisogna sempre tenere accesa la fiamma della speranza! Mi raccomando! Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Lo sapevi che esiste un tempio in India a Varanasi che pende più della Torre di Pisa? In fondo mio caro c’è sempre chi sta peggio di te per cui non lasciarti demoralizzare dalla Luna in quadratura, anzi sfrutta questo momento in cui ti sei cosparso il capo di sale per ristabilire e rinsaldare importanti situazioni e soprattutto grazie a Mercurio che da domani esce dall’opposizione tutto diventerà molto più facile. Mai, mai darsi per vinti!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: pur sfoggiando il tuo sorriso migliore oggi non c’è trippa per te bel micione. Lavoro: vuoi farti proprio perdonare per gli eccessi della scorsa settimana con quel cabaret di pasticcini che hai appena portato in ufficio. Salute: puoi prenderti tranquillamente una giornata di pausa e cedere alle lusinghe del divano. Il consiglio del giorno : hai già fatto il mea culpa ed il rosario completo è giunto il momento di passare ai fatti, anche piccoli gesti saranno più che graditi. Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Torni carica e splendente cara Vergine ed inauguri già da oggi un ottimo periodo, proprio qualche giorno prima del via libera di Boris Jonson ai suoi connazionali. Infatti da giovedì in Gran Bretagna non saranno più obbligatori mascherine, green pass e smart working. Quasi quasi organizzi con quel bono di Marte, che finalmente ti sorride, un viaggio a Londra per poter sfoggiare il tuo rinomato e radioso sorriso.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: strage di cuori, non ho da aggiungere altro. Lavoro: torni ad essere la perfetta collega organizzata su cui tutti contano. Salute: tutto è diventato così facile che questa sera sarai decisamente spumeggiante. Il consiglio del giorno: non ti vuoi più nascondere quindi opta per le mascherine di plexiglas, non sono il massimo ma almeno si vede il tuo bel sorriso. Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Dovresti stare un po’ attenta e tenere qualche filtro invece sei proprio un fiume in piena. La colpa sarà forse di Mercurio retrogrado in quadratura? Può darsi, ma a furia di dire no a tutto e a tutti ti potresti ritrovare in situazioni abbastanza complesse come il passeggero noà-mask del volo Miami-Londra che, ovviamente senza indossare la mascherina, ha persino mostrato le chiappe alla hostess. Questa ed altre azioni di disturbo hanno costretto l’aereo a tornare indietro. Non sto qui a dirti adesso dove si trova… mi pare chiaro, no?

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: hai deciso che la strategia di ‘tirartela’ è quella che più ti si addice. Contenta tu… Lavoro: non hai alcuna intenzione di lasciar intervenire le persone durante la meeting call ed hai applicato il tasto mute a tutti i partecipanti. Salute: soddisfattissima nel dire no a tutti quanti anche al tuo allenatore in palestra. Il consiglio del giorno: ampliare il proprio vocabolario è sempre utile, bisogna poi saperlo usare propriamente. Voto 6

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Questo cielo che ti sorride all’unisono non ti basta, anche se si è aggiunto Marte e a breve arriva Mercurio: quello che vuoi è essere al centro di ogni attenzione. Ti senti come il bravissimo Berettini agli Austalian Open che sta scalando la vetta della classifica a suon di diritti e rovesci. Stai attento a non fare ingelosire qualcuno con tutto questo charme!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: con la bella Luna, non tolleri che tutti non ti stiano guardando come vorresti. Devi essere al centro dell’attenzione. Lavoro: ti presenti in ufficio a testa alta tutto ingellato da vero perfettino. Salute: pimpantissimo non ti succedeva da un bel po’. Il consiglio del giorno: hai l’imbarazzo della scelta per il tuo nuovo talismano porta fortuna, dal cornetto rosso al quadrifoglio hai solo l’imbarazzo della scelta. Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Ti senti come un single nelle corsie del supermercato, alla ricerca di cibo e magari di qualche papabile numero di telefono. Anche il buon Marte ti ha salutato e tu ora sei in disperata cerca di compagnia. Come il bel borgo nel foggiano, Loreto Valfortone, che per ripopolassi offre un assegno di cinque mila euro anche tu mio caro dovresti creare nuovi incentivi. Ovviamente non economici, ti basterà giusto darti una rispolverata e mandare qualche messaggio alla tua folta lista di amici. Dimmi un po’, che cosa stai aspettando?

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: solo come alla chiusura della discoteca quando ti rendi conto che è rimasta solo la signora delle pulizie. Lavoro: tutto ti sembrerà insormontabile anche la mail più semplice verrà procrastinata all’infinito. Salute: l’unica tua consolazione sarà pane e nutella. Occhio a non esagerare. Il consiglio del giorno: hai solamente bisogno di un buon contratto internet con messaggi illimitati per sentire tutte le persone a cui vuoi bene. Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Più che irrequieto non hai voglia di perder tempo e con Marte a favore sei anche molto deciso. Come la coppia di ragazzi che al secondo appuntamento si è trovata costretta ad una convivenza forzata per un improvviso lockdown in Cina, e ha capito di non poter più fare a meno uno dell’altra.Hanno addirittura deciso di sposarsi. Forse un po’ troppo precipitosi ma, come si dice delle coppie in questo periodo: se si sopravvive alla quarantena è proprio vero Amore. Quello con la A maiuscola.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: molta foga nel voler concludere il prima possibile la serata sotto le coperte… ovviamente non per dormire. Lavoro: ti senti imbattibile e forse lo sei anche, ma attento all’eccessiva spocchia. Salute: vigorosa è la parola più corretta sei decisamente al top della tua forma. Il consiglio del giorno: bisogna sempre vivere nel presente e tu in questo sei un vero maestro zen. Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Oggi è l’ultima giornata per proporre le tue geniali idee poi Mercurio ti saluta per qualche settimana e ti lascerà come le fidanzate al liceo, in pausa riflessiva. Non ti preoccupare troppo perché hai una lunga lista di ottime idee a cui dedicarti in sua assenza. Probabilmente esce proprio dal tuo taccuino il particolare metodo di sicurezza del gruppo metal per eccellenza: i Metallica. Pare che il gruppo sia negli eventi che nelle serate non si separi mai da cani anti Covid che col loro fiuto scovano i positivi ai loro concerti. Certe stranezze da star sono sempre simpatiche.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: nulla ti può addolcire neanche il messaggio d’amore che trovi dentro i Baci Perugina. Lavoro: per oggi sarai ancora favorito dai positivi influssi di Mercurio quindi ancora oggi metti il turbo come Jacobs alle Olimpiadi. Salute: hai peso un po’ di smalto quello che ti serve non è il ritocco dall’estetista ma una bella bevanda energetica. Il consiglio del giorno: ricordati sempre di fare una seconda copia di tutti i tuoi progetti ed idee, non vorrei mai che in questo periodo di delirio tecnologico le perdessi. Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Miei cari Pesci finalmente avete un’ottima concentrazione di pianeti sul vostro cielo e con la Luna e Marte a favorissimo non vi ferma più nessuno. Come Zara Rutherford che ha realizzato una grande impresa oltre ad uno dei suoi più grandi sogni: è lei la donna più giovane ad aver fatto il giro del mondo su un velivolo ultra leggero. Quindi sappiate che vi voglio con i motori rombanti pronti per partire a tutta birra alla volta della realizzazione di tutti i vostri magnifici sogni.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: vi riscoprite grandi amatori, accudenti e generosi di abbracci, baci e anche qualche cosa di più. Lavoro: state cavalcando la vostra oda creativa come i surfisti di Fuerteventura. Non posso che dirvi: hang loose bros. Salute: siete inarrestabili con questo entusiasmo travolgente. Il consiglio del giorno: siete partiti alla grande miei cari non vi ferma più nessuno. Voto 8 +