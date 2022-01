L’oroscopo della settimana dal 24 al 30 gennaio 2022: Toro e Vergine dolcissimi L’oroscopo della settimana che va da lunedì 24 a domenica 30 gennaio 2022 vede un trionfo di pianeti nel segno del Capricorno che donano grande forza ed energie ai segni di terra ma anche a Pesci e Scorpione.

Tanti cambiamenti in vista nel cielo astrologico per l'oroscopo della settimana che va da lunedì 24 a domenica 30 gennaio 2022. Mercurio continua a restare retrogrado ma da mercoledì sarà nel segno del Capricorno percorrendo gli ultimi 5 gradi del terzo segno di terra. Venere in Capricorno continua la sua sosta, mentre ad inizio settimana anche Marte si unirà agli altri due pianeti in questo stesso segno.

Oroscopo settimanale 24 – 30 gennaio 2022: le previsioni segno per segno

Un trionfo di pianeti nel segno del Capricorno per l'oroscopo di questa settimana porterà ad energie strepitose per i segni di terra ma anche ad una enorme tensione al risultato, caratteristica tipica proprio di questo segno zodiacale.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Con tutti i pianeti che si trovano nel segno del Capricorno diciamo che tu avrai pochissima voglia di giungere a compromessi. Il tuo sguardo sarà probabilmente così corrucciato che intorno a te si avrà persino un certo timore reverenziale nel chiederti che ore siano o qualsiasi indicazione stradale. La dolce metà si tiene ben alla larga.

Voto 5 per il broncio.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Con questo trionfo di pianeti tutti a tuo favore hai come la sensazione che il cielo voglia darti una mano per risolvere il famoso Saturno (contro) che ti dà fastidio. Quindi, qualsiasi decisione tu prenda questa settimana, fosse anche di rompere con qualcuno o qualcosa di importante, lo farai col sorriso sulle labbra e soprattutto trovando il modo più giusto per far sì che, alla fine, dopo un bel piantino consolatorio siano tutti felici e contenti.

Voto 8 per la capacità di chiudere in armonia.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Marte si è finalmente tolto dall'opposizione col vostro segno zodiacale e voi, che vi eravate decisamente stufati di essere così brontoloni, stanchi e mai contenti, siete felici di avere una vita sociale e sentimentale da rimettere in sesto. Certo, ci saranno probabilmente delle scuse da fare e qualche mazzo di fiori da inviare per farvi perdonare di settimane nelle quali siete stati piuttosto velenosi. In compenso le energie sembrano ricominciare a scorrere nelle vostre vene come l'acqua nei caloriferi quando vengono riaccesi.

Voto 7 per le energie che circolano di nuovo.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Non avercela con la tua astrologa Cancretto se anche per questa settimana mi tocca dirti che il buon umore probabilmente non sarà proprio svolazzante intorno a te come le api sul campo di papaveri. In compenso, dato che tu sei il segno zodiacale più sensibile ed emotivo dello Zodiaco, saprai sfruttare un senso di insofferenza cosmica per sondare gli angoli più polverosi del tuo subconscio. Freud scansati proprio.

Voto 5 anche se sai che a Freud ci tengo.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Potrai sfruttare la scia lunga della fama da viveur e latin lover che ti sei conquistato nelle settimane passate. Del tuo sex appeal si vociferava talmente tanto che adesso, anche se Marte non è più a tuo favore, continui ad essere adorato, desiderato e sognato pur senza alcun atteggiamento particolarmente arrapante… Goditela!

Voto 7 e mezzo e nulla da aggiungere.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Perfetta, nel vero senso della parola e sotto qualsiasi punto di vista! Addirittura ritorni a scioglierti come una ballerina non più timida sul dancefloor della balera dal latino americano. Ti vedremo sculettare, flirtare ma anche prenderti cura di chi ami e soprattutto esibirti nel tuo ruolo preferito: quello della perfetta organizzatrice di vite altrui.

Voto 10 e lode.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

In effetti sarebbe potuta andare meglio, questa settimana, cara Bilancia! Tutti quei pianeti dal segno del Capricorno non aiutano e tu ti senti come se tutti attorno a te ce l'avessero con te il che, forse, potrebbe essere anche un po' vero dato che nelle ultime settimane non ti sei impegnata più di tanto per cercare di essere gentile con le persone che ti circondano. Quindi prendi queste giornate come un'occasione per ripensare a come vuoi instaurare il tuo rapporto con gli altri. Che nulla sia lasciato al caso.

Voto 5 e mezzo ma sii consapevole.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Per fortuna i pensieri ricominciano a circolare velocissimi nella tua testolina un po' come i granelli di zucchero nella ciotola dello zabaglione. Il bello è che avrai solamente voglia di stare abbracciato stretto stretto alle persone che ami per una volta senza nemmeno bisogno di fare grandi cose o di intrattenerti con pensieri profondi. Sembra impossibile ma anche tu sarai coccolato dalla semplicità di una domenica pomeriggio ad ascoltare musica sul divano con una tazza di cioccolata calda.

Voto 8 per la semplicità!

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Strano ma vero, proprio tu che sei il segno zodiacale amante del viaggio per eccellenza, questa settimana avrai voglia di casa… Cene a casa, mattinate a rotolarti nel letto fino a tardi, home delivery e film gustati comodamente sul tuo divano. Nulla sarà più esotico della cucina di casa tua e nessuna vista più mozzafiato di quella dal balcone. Questa settimana hai voglia di radici.

Voto 7 e mezzo per le radici.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Ti sentirai così carico di energie che, benché tu sia uno dei segni più organizzati dello zodiaco, spesso avrai la sensazione di non riuscire a gestirle. Inutile provare a dirti di vivere la vita con calma perché in questi giorni la morderai come si fa con la brioche a colazione dopo che si è digiunato la sera prima.

Voto 9 perché quando mordi la vita mi piaci.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Quanto ti piacerà perderti nei pensieri più creativi, immateriali, immaginari e folli. Non avrai nessuna intenzione di dedicarti alla concretezza e alla ragionevolezza perché ritieni che tutto ciò che rompe i confini della realtà e della ragione sia immensamente più interessante. Come darti torto?

Voto 8 perché hai ragione.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Tutti vi amano e la cosa vi piace parecchio anche se, conoscendovi, non avete nessuna intenzione di sfruttare la situazione a vostro favore. Anzi, tutta la vostra settimana avrà come unico obiettivo quello di portare benessere, felicità e sollievo al maggior numero di persone possibili. Donate sorrisi come fossero collane di fiori all'aeroporto delle Hawaii.

Voto 8 + per i sorrisi.