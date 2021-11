L’oroscopo di oggi 24 novembre 2021, previsioni segno per segno: Scorpione e Pesci fanno domande scomode Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 24 novembre 2021, attenzione a non farvi prendere dalla paranoia. Scorpione, Capricorno e Leone avvertiranno il bisogno di tenere tutto sotto controllo. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Nell'oroscopo di oggi, mercoledì 24 novembre 2021, la Luna indugia in mattinata ancora nel segno del Cancro mentre nel pomeriggio si sposta in Leone. Mercurio, il pianeta del pensiero, percorre l'ultimo grado del segno dello Scorpione mentre Venere e Marte continuano a muoversi a braccetto, nel Capricorno la prima e nello Scorpione il secondo. Le posizioni che questi astri assumeranno nel cielo per tutta la settimana, sembrano ribadire un certo bisogno di avere un controllo rigido su ciò che ci circonda.

La Luna in opposizione a Plutone e Marte che è ancora in opposizione a Urano sembrano amplificare la sensazione di poter essere fregati, truffati e messi da parte in ogni momento. Per questo, sfruttando l'ultimo soffio di Mercurio in Scorpione, che è particolarmente attento e intuitivo, il desiderio di comprendere a fondo qualsiasi cosa sarà fortissimo tanto da sfiorare, qualche volta, la paranoia.

Il segno fortunato di oggi è il segno dei Pesci che quanto a sensazione di essere in errore potrebbe tenere un master mentre il segno sfortunato per oggi è il Toro che non sopporta le cose non chiare.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

La Luna sta per tornare a favore e Mercurio, fedele, la segue a ruota. Tutto questo movimento celeste riesce a darti sicurezza e, in barba a Venere quadrata, può darti soddisfazioni importanti (anche se non subito). Si prospettano novità lavorative di grande portata e magari, fra qualche tempo, potrai festeggiare come Matthieu Blazy, nuovo direttore creativo di Bottega Veneta. Anche per te sembrano finalmente profilarsi grossi riconoscimenti: hai visto che avevo ragione quando ti dicevo di non mollare?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: tieni duro, la Luna è quasi a fine corsa e il tuo caratteraccio sta per allentarsi.

Lavoro: ancora per oggi, almeno, i tuoi colleghi avranno a che fare con una versione di te supponente e un po’ arrogante. Hai mangiato peperoncino stamattina per essere così “piccante”?

Salute: ti prometto che migliorerà prima di quanto pensi: Luna e Mercurio saranno presto a favore in contemporanea caricandoti a molla.

Il consiglio del giorno: non aspettarti tutto subito, il cambiamento richiede un po’ di tempo. Spazientirsi non porta lontano.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Ad oggi, nel 2021, c’è chi crede ancora che le litigate fra Gemma e Tina a Uomini e Donne siano finte e preparate… e crede male. Come confermato da entrambe, l’antipatia è più che reciproca e perpetrata senza un attimo di pausa. Magari, chi lo sa, anche loro si trovano a convivere con un Marte perennemente storto che aumenta il livello di insofferenza e le porta a scontrarsi su tutto. Attento però: tu non hai Maria a fermarti quando tenti di mettere le mani addosso a qualcuno…

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: attenzione alla Luna. Il suo transitare verso la quadratura potrebbe renderti improvvisamente intrattabile…

Lavoro: pian piano riesci ad entrare in nuove mentalità e ad impiegare nel modo giusto ogni insegnamento. Dai che ce la fai. Salute: non preoccuparti di eventuali cerchi alla testa o momenti di défaillance. Son tutti qui per colpa della Luna che si diverte a farti i dispetti.

Il consiglio del giorno: compra un sacco da boxe da appendere in camera. Potrebbe essere il modo giusto per sfogare i tuoi bollenti spiriti.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Lo so Gemellini, il periodo che state per iniziare sarà un po’ più complesso del solito. Mercurio opposto potrebbe darvi non poche preoccupazioni e potreste far fatica a tenere tutto a mente… per questo vi annuncio che Spotify ha finalmente incluso i testi delle canzoni all’interno della sua app, così da poter seguire i vostri pezzi preferiti senza perdere nemmeno una strofa. Così va a farsi benedire anche l’influsso poco simpatico di quel dispettoso del pianeta del pensiero.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siete a rischio. State per dire qualcosa, con leggerezza, e lo rimpiangerete per anni. Andateci piano e riflettete a fondo… Lavoro: quel Mercurio lì sembra urlare: “godetevela finché potete… sto arrivando…”. Ecco: fossi in voi mi preparerei a qualche guaio.

Salute: la Luna sembra intenzionata a tornare dalla vostra già in serata. Meno male: vi aiuterà a distendere i nervi e i muscoli delle spalle. Approfittatene.

Il consiglio del giorno: non dovete per forza tenere tutto a mente. Le agende, virtuali o meno, sono fatte appositamente per darvi una mano. Usatele.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Il mondo ha ancora bisogno di fantasia, ecco perché Eternals, al cinema, riesce ad essere ancora estremamente popolare nonostante le critiche. Anche tu oggi, per qualche ora, sarai sottratto alla quotidianità dalla fantasia: Luna e Mercurio sembrano portare i tuoi pensieri lontano da fatture e calcoli. Per un momento riesci persino a lasciarti andare a qualche film mentale romantico prima di renderti improvvisamente conto che il rumore che senti non sono le campane di una chiesa che suonano a nozze, bensì il cicalino dell’ufficio…

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: giornata caotica. Mi parti bene e baldanzoso ma poi, al momento del primo appuntamento, in serata, ti tiri indietro e fai il timido. Ma ce la fai?

Lavoro: attenzione a quel Mercurio ballerino. Devi fare in fretta e chiudere tutti i contratti in men che non si dica prima che si decida a dilazionare i tempi.

Salute: Marte è ancora dichiaratamente dalla tua parte. In merito ad energie e forza e di volontà sei coperto e non temi nulla.

Il consiglio del giorno: ci vuole una mise strong per affrontare la giornata. “Nero" e “pelle" sono due parole che possono anche andare molto bene insieme, sai?

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

In Spagna gli ornitologi sono impazziti all’avvistamento di un gufo delle nevi del tutto uguale a quelli utilizzati in Harry Potter. Magari è stato pure un falso avvistamento (e non uno raro e reale come ritengono alcuni) ma la parte importante è crederci. Così come succede con Babbo Natale per i bambini, così per te oggi è importante credere fermamente in qualcosa. Qualsiasi cosa. Luna e Mercurio in posizione ballerina promettono grandi cose… sta a te verificare se si avverano.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: senti qualcosa in fondo allo stomaco che si muove e, buona notizia, non si tratta della peperonata di ieri sera.

Lavoro: magari con questo Mercurio il capo è pronto a ringraziarti per l’ottimo lavoro svolto e potrebbe pure premiarti… chissà.

Salute: Marte è sì ancora opposto ma la Luna, presto dalle tue parti, si rivelerà fondamentale per i prossimi giorni. Fidati del suo supporto.

Il consiglio del giorno: tentare la fortuna potrebbe non portarti lontano ma avere fede e fiducia è un’altra storia… ed è sicuramente la scelta giusta.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Gli scatti di Arisa, insieme alla sua femminilità, stanno diventando un vero must dell’internet italiano. La sua spontaneità la rende autentica e naturale come tutti dovremmo essere, senza troppi filtri. Non che tu abbia bisogno di insegnamenti in merito: Luna, Venere e Marte sono maestri di seduzione autentica e non bisogno di alcun attestato per mostrare il tuo livello di preparazione. Ti basta riavviare i capelli dietro le orecchie per ottenere l’attenzione di una stanza intera.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: è giunto il momento di farsi avanti. Smettila di sognare ad occhi aperti e deciditi a schioccare quel bacio sulla guancia a chi ti piace. Magari si rivela qualcosa di più anche dall’altra parte…

Lavoro: l’assetto generale potrebbe richiederti uno sforzo in più. Presto non avrai più Mercurio a favore e sarai obbligata a prenderti nuove responsabilità senza che qualcuno ti sappia spiegare di cosa si tratta.

Salute: Marte è una risorsa inesauribile. È grazie a lui che non ti fermi mai.

Il consiglio del giorno: un taglio dal parrucchiere giusto per dare una spuntatina è un lusso che ti puoi permettere. Ti sentirai fighissima subito dopo.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

La spinta della Luna inizia a farsi sentire. Se mai avessi avuto bisogno di qualcuno che, credendo in te, ti convincesse ad andare avanti, questo è il momento giusto. Il pianeta riuscirà a convincerti che, in fondo, puoi davvero metterti in gioco senza timore e che riusciresti persino ad arrivare lontano con un po’ di impegno. Il suo effetto mi ricorda quello delle Coding Girls, un gruppo affiatato di ragazze appassionato di informatica, che cerca di arruolare e motivare sempre più programmatrici in erba a mettersi al lavoro per diventare sempre più brave.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: la Luna presto smetterà di imporre le sue paturnie su di te. Non è molto ma almeno avrai soltanto i dubbi di Venere da affrontare… (“Uan is meigl che two” no?).

Lavoro: i progetti che ti frullano in testa ti appariranno realizzabili e meno ridicoli di prima. Forse è giunto il momento di chiedere un finanziamento.

Salute: in lento ma deciso recupero. Dopo un paio di giorni passati con la stessa verve di un ghiro addormentato, potresti riprendere un po’ di vitalità.

Il consiglio del giorno: ricorda che il nostro primo fan dobbiamo essere noi stessi. Senza positività non arriviamo da nessuna parte.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Durante l’ultima puntata di Carta Bianca, Bruno Vespa ha dato in escandescenze contro Maddalena Loy, mettendola alle strette in merito alle sue opinioni. A ragione o meno, la focosità mostrata dal presentatore di Porta a Porta mi ha ricordato da vicino la tua, caro Scorpione. La Luna quadrata di oggi potrebbe non essere un buon punto di partenza per discutere affari importanti. Molto meglio se prendi un bel respiro meditativo prima di aprir bocca…

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: tieni a bada sentimenti inutili come la gelosia. Rischiano di fare più danni che altro.

Lavoro: Mercurio è pronto ad un colpo di coda: prima che sia troppo tardi, manda il tuo CV a qualche contatto interessante. Non sai mai come potrebbe evolversi la situazione.

Salute: Marte ti sosterrà anche quando l’apporto della Luna verrà meno. Devi solo stare attento agli scatti d’ira: non sono mai una buona idea.

Il consiglio del giorno: valuta le cose con calma e senza saltare subito alle conclusioni. C’è bisogno di comprendere bene le cose da tutti i punti di vista per farsi un’opinione.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

La Luna torna a tuo favore dopo qualche tempo passato parecchio lontano da te. Riuniti come Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sul palco di Zelig, anche tu e lei riuscirete a dare vita a dei siparietti niente male. Ti torna la voglia di ridere e divertire anche gli altri e, così facendo, ti passerà anche più facilmente la giornata. Sfrutta al meglio questo buonumore e prova a riorganizzare per oggi quella cena che hai balzato l’ultima volta coi tuoi amici.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: la Luna si sposta e ti consente di fantasticare un po’ di più. Nulla di serio per ora ma, almeno, si vede un po’ di romanticismo all’orizzonte.

Lavoro: tieni l’agenda a portata di mano (con penna annessa): i tuoi appuntamenti di lavoro stanno per fioccare.

Salute: stai accumulando sempre più energie. Con la Luna dalla tua la percezione di essere quasi invincibile potrebbe pervaderti presto.

Il consiglio del giorno: sai cosa ci vuole? Un pigiama party simile a quelli che facevi alle medie. Un toccasana per rimetterti in carreggiata (con allegria).

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Kamala Harris ha ammesso candidamente: “nonostante quello che credete, non mi sento sottoutilizzata”. Il braccio destro di Biden pare, in effetti, che sia sul pezzo e piena di impegni precisi che il presidente condivide con lei. Non sentirti messo da parte da questa Luna: presto si farà da parte lasciandoti ampio spazio per metterti in gioco come più preferisci. La sensazione di essere poco sul pezzo volerà via in men che non si dica.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: amare torna ad essere più semplice grazie alla Luna che si sposterà dall’opposizione.

Lavoro: Mercurio è arrivato agli sgoccioli: saluta la tua ancora di salvezza perenne per quanto riguarda calcoli e clausole scritte in minuscolo.

Salute: improvvisamente tornerai in mood tenero e coccoloso. La Luna che smette di darti fastidio è come una tazza di caffè dopo una nottata terribile…

Il consiglio del giorno: impegna tutto il tempo che ti serve per fare le commissioni senza metterti fretta. Una delle chiavi del successo è fare le cose con attenzione e senza affanno.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

La situazione si fa scottante e poco chiara. Peggio della verità attorno all’atleta cinese Peng Shuai che, apparentemente, sembra scomparsa nel nulla. Dopo alcune accuse, infatti, la giovane pare non essere più reperibile e la WTA minaccia di boicottare la Cina se non verranno date notizie certa della tennista. Meno seria la tua condizione: hai soltanto Marte, Mercurio e la Luna che ti rompono le scatole, ma non è comunque un cielo facile. Calma e concentrazione, mi raccomando.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: spostamenti in cielo che ti sconvolgono… e ti rendono un po’ “ispido” al tatto di chi ti ama. Respira e sii affabile… Lavoro: non vorrei urlarlo troppo forte ma finalmente Mercurio si leva dai maroni. Sei pronto a riprendere i tuoi lavori da dove li avevi lasciati.

Salute: non propriamente al top. Luna e Marte si metteranno di traverso… molto di traverso…

Il consiglio del giorno: il miglior regalo che puoi farti oggi è mezza giornata di permesso. La pressione sarà tanta e potresti aver bisogno di decomprimere.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

“Calienti” come Christina Aguilera nel nuovo video musicale del suo pezzo “Somos Nada”, oggi potreste persino improvvisare uno stacchetto sensuale per il partner con tanto di spogliarello improvvisato. Benché la Luna si sposti un po’ più in là, voi avete ancora il supporto completo di pezzi da novanta come Marte e Venere che, nel complesso, vi donano una sensualità imbattibile. Per una volta lasciatevi trascinare da un po’ di passione. Non nuoce a nessuno eh…

L'oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: peccate un po’ di romanticismo. Presenti, ma non troppo, oggi dovrete fare uno sforzo in più per accorgervi del partner. Lavoro: attenzione a Mercurio: la vostra scrivania passerà presto da “ordinata e precisa” a “un campo di battaglia dall’organizzazione imprecisata”.

Salute: Marte e Venere sono ancora dalla vostra: non c’è da temere. Siete soltanto un po’ distratti…

Il consiglio del giorno: se proprio non riuscite ad indossare le autoreggenti, chiedete all’amica giusta. Tutti hanno una conoscente più “esperta” in certe cose…

Voto 7 +