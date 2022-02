L’oroscopo di oggi 24 febbraio 2022: Sagittario e Ariete hanno la lingua lunga L’oroscopo di oggi, giovedì 24 febbraio 2022, vede la Luna in Sagittario ma soprattutto Mercurio che si quadra a Urano rendendo facilissime le incomprensioni ma soprattutto le dichiarazioni poco fortunate. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno!

L'oroscopo di oggi, giovedì 24 febbraio 2022, vede Mercurio in quadratura perfetta a Urano, sempre sull'asse Acquario – Toro. Stesso asse che abbiamo visto mettere in difficoltà i segni fissi già da un annetto a questa parte. I segni fissi, ve lo ricordate, sono Toro, Leone, Scorpione e Acquario. Sarà bene che oggi, ma anche fino a tutto il weekend, questi segni stiano molto ma molto attenti quando aprono bocca!

La Luna in Sagittario per tutta questa giornata non fa che amplificare la possibilità di parlare prima di aver azionato il cervello… Il segno fortunato di oggi è l'Ariete che vede molte persone fare lo stesso errore che di solito fa lui, mentre il segno sfortunato di oggi è il segno dei Pesci che invece alle dichiarazioni ci credono moltissimo!

Ti servirebbe una guida. Un manuale come quelli che girano in rete (e in cartaceo) per gestire al meglio lo stress dello smartworking. Forse è per questo Marte quadrato che fai fatica a gestire energie e carichi lavorativi ma, ti assicuro, che con un po’ di esercizio riuscirai sicuramente a ritornare in forma smagliante. Ci vuole solo un po’ di impegno, cosa che a te davvero non manca.

Amore: vedo che stai provando a mettere qualche like in più su Tinder, sull’onda del “proviamoci che non si sa mai”. I risultati, però, potrebbero tardare ad arrivare.

Lavoro: ti accettano quel progetto per il quale stai faticando da settimane (fra PowerPoint e fogli di calcolo). Direi super top.

Salute: la Luna di nuovo a favore è come una boccata di aria fresca. Finalmente esci dall’apnea quotidiana.

Il consiglio di oggi: metti un timer ogni 30 minuti di lavoro continuativo. Alzati, sgranchisciti le gambe e libera la mente. Ti aiuterà a gestire meglio i livelli di stress.

Voto 7

Non l’ha fatto a posta, o almeno credo, il prete che negli USA ha battezzato con la formula sbagliata migliaia di fedeli e che, ora, dovranno ripetere il sacramento. Magari anche lui, come te, aveva Mercurio quadrato quando ci ha provato ed invertito, senza volerlo, qualche parola… Oggi ti sembra davvero che tutti abbiano qualcosa da ridire sul tuo operato mentre tu vorresti soltanto goderti un po’ in pace di questa Venere a favore.

Amore: mandi foto di te in bikini nei DM dei tuoi follower. La didascalia è “mi manca l’estate” ma tu, invece, punti a far colpo su più persone possibili.

Lavoro: ti dimentichi praticamente tutto. Persino il nome dell’azienda per la quale lavori… Questo Mercurio quadrato è davvero pesante.

Salute: finita l’opposizione della Luna puoi finalmente darti alla pazza gioia e goderti Venere e Marte che cullano le tue emozioni e massaggiano le tue contratture. Perfetto.

Il consiglio di oggi: ci vuole una vaschetta di gelato. Quelle piene di cioccolato e gusti cremosi per non sbagliare. Chi se ne importa del freddo? L’importante è provare il brivido del peccato di gola.

Voto 6 +

I vostri avvicinamenti ad altri esseri umani saranno rari almeno quanto quelli delle balene. Poco importa se un esemplare si è fatto accarezzare dai turisti nel golfo del Messico: voi, di certo, restate al largo. Non riuscite a fidarvi proprio, oggi. Con una Luna opposta e un Giove stortissimo, guardate tutti in “cagnesco” per convincerli che non avete nulla a che spartire con loro. La vostra, però, è solo una tattica. Avreste tanto bisogno di un abbraccio sincero.

Amore: insicuri. Vi fate troppi problemi sulle mosse da fare per conquistare qualcuno. Dovreste fidarvi di più dell’improvvisazione.

Lavoro: Mercurio spinge per farvi alzare la mano e dire la vostra. Peccato che la Luna sia di tutt’altro avviso…

Salute: traballa l’umore e fioccano i messaggi depressivi su Facebook. State già intasando la homepage di qualcuno…

Il consiglio di oggi: noleggiate un vecchio film che avete visto già un miliardo di volte. Avete bisogno di certezze e, ad esempio, Forrest Gump potrebbe fare al caso vostro.

Voto 5 e mezzo

Ti senti confuso e, forse, un po’ divertito come Tommaso Zorzi. Recentemente fermato da alcuni poliziotti per un controllo, si è poi accorto che il motivo dell’interrogatorio era la borsa che portava con sé. Gli ufficiali pensavano in effetti che il ragazzo l’avesse rubata… Come l’influencer, anche tu potresti rimanere leggermente contrariato da alcune cose che ti capitano oggi. Non farci caso: è l’influsso di Venere e Marte opposti che non ti danno proprio tregua.

Amore: strano a dirsi ma ad una serata con la vostra crush del momento preferisci un rewatch della tua serie preferita. Questa Venere ti distrugge.

Lavoro: il pianeta del pensiero non riesce ad essere troppo convincente: i suoi consigli non sono abbastanza appetibili da essere messi in pratica produttivamente durante le tue interminabili giornate in ufficio.

Salute: affaticato. Ti sembra di girare perennemente con una busta della spesa carica in mano (ed una cassa di bottiglie d’acqua nell’altra). Molla qualche peso.

Il consiglio di oggi: avresti bisogno di una nuova compilation per le tue sessioni di yoga rilassante. Magari qualcosa in mood ambient e orientaleggiante fa al caso tuo.

Voto 6 +

Il Belgio ha deciso: la settimana lavorativa sarà più breve. Quattro giorni con lo stesso monte ore e lo stesso stipendio. Meglio? Non si sa… ma per te sarebbe davvero una manna pensare di avere qualche giorno in più completamente lontano dai colleghi. Mercurio non è effettivamente pronto per darti manforte e tu, con questa Luna a favore, vorresti dare più sfogo alla tua fantasia. Perché non provare a dipingere un po’?

Amore: la Luna è frizzantina. Prova in ogni modo a farti riprendere un po’ di contatto con la tua libido… e potrebbe pure riuscirci.

Lavoro: ogni riunione coi responsabili è uno strazio. Non riesci a stare concentrato nemmeno sforzandotici.

Salute: un po’ nel caos: tutto ti confonde e difficilmente riesci a mantenere il controllo. D’altra parte però, tutto questo ti galvanizza e potrebbe persino convincerti a dare il massimo in tutto quello che fai.

Il consiglio di oggi: ci vorrebbe una mostra d’arte contemporanea per dare aria a mente e spirito. Anche se non capisci i motivi dietro la realizzazione di ogni pezzo potresti comunque goderne la bellezza, no?

Voto 6 e mezzo

Dovresti prendere esempio dai due atleti alle olimpiadi invernali. I due esperti di freestyle, uno ucraino e l’altro russo, hanno scherzato fra di loro incuranti delle recenti tensioni fra i due paesi e tu potresti concederti qualche momento simile. La Luna quadrata è chiaramente un elemento di disturbo per il tuo umore ma, grazie a Venere, potresti comunque chiudere un occhio su qualche piccolo dettaglio e lasciarti ammorbidire un po’ di più… provaci.

Amore: oggi il partner dovrà dimostrarti a più riprese quanto tiene a te. Con questa Luna sembri davvero incontentabile.

Lavoro: nulla va come vorresti. Ti porti appresso un puntatore laser per segnare, anche a dieci scrivanie di distanza, gli errori di ortografia di tuoi colleghi sui loro pc. Inarrestabile.

Salute: giornataccia. Non prendertela per il ritardo dei mezzi, la pozzanghera che ti sporca le scarpe o la collottola della camicia sudata e impiastricciata dal fondotinta… succede a tutti. Anche a te.

Il consiglio di oggi: rimanda a domani le pulizie di casa ed esci per una cena con un vecchio amico. È molto più interessante che passare lo straccio, sai?

Voto 7

Ti ho comprato un abbonamento di un anno per un corso di curling. Sei contenta? Ora che è esplosa la mania e tutti vogliono giocare a questo sport, penso sia giusto che anche tu ci faccia un pensierino. Chissà, magari fra una scopa e una “stone” trovi persino l’occasione di fuggire da questa Venere quadrata che ti rende così brontolona e pesante con tutti. Se poi dovesse andarti male, Mercurio sarà comunque soddisfatto dei tuoi nuovi tentativi di metterti in gioco.

Amore: non siamo ancora al punto in cui le “rose fioriranno”. Al momento puoi accontentarti di una semplice chiacchierata pudica sui social con quello che ti piace. Niente di più.

Lavoro: è giunto il momento di prendere strade scomode per altri ma necessarie. La tua decisione di far togliere la macchinetta del caffè dall’ufficio potrebbe costarti caro… lo sai, sì?

Salute: la Luna rientrata a favore aiuta le tue energie e rifiorire un pochettino. Almeno non sarai da sola a combattere contro questo Marte quadrato…

Il consiglio di oggi: il massimo della vita che ti concedi è una serata in compagnia della Settimana Enigmistica… non credi sia il caso di darti una mossa?

Voto 6

Conosci Ovy? È un nuovo assistente virtuale che risponde alle mail al posto dell’utente e, pare, possa essere la risposta giusta allo SPAM che ci intasa le caselle. Sì, perché tu, in realtà, sei talmente concentrato a gestire vita privata, passioni e ogni altro genere di topic che delle mail di lavoro o simili proprio non interessa. Potresti pure provare a prenderti una segretaria personale… ma temo che finirebbe per innamorarsi di te a causa di questa sexy-Venere a tua disposizione…

Amore: il connubio Venere-Marte è irresistibile. Provi attrazione chimica al primo sguardo con chiunque ti incroci per strada. Una versione meno poetica, ma ben più erotica, di “love is in the air”.

Lavoro: Mercurio non ha alcuna intenzione di far pace con te. È per colpa sua se le cose in ufficio, ultimamente, sembrano andarti tutte storte.

Salute: talmente atletico ed energico che riesci ad inseguire il tram fino alla prossima fermata per riuscire a prenderlo. Sei quasi meglio di Flash…

Il consiglio di oggi: usa gli occhiolini sensuali con parsimonia. Stai rischiando di ammaliare l’intero quartiere a forza di fare il piacione…

Voto 7

Calmo con la realtà virtuale. So che anche tu vorresti provare l’ebbrezza di entrare in un videogioco e muovere il corpo come se ti trovassi negli ambienti di fantasia ma, ultimamente, la lista di persone che si sono fatte male andando a sbattere contro qualcosa è cresciuta vertiginosamente. Tieni a bada le voglie di questa Luna e ricordati che Giove non è in posizione favorevole. Meglio usare cautela… in tutto.

Amore: attento a non buttarti a capofitto in questioni poco chiare. È incredibile quanta genti non aspetti altro che “ghostare” qualcuno… Occhi aperti, please.

Lavoro: sulla cresta dell’onda. Sei in lizza, e già favorito, per vincere l’ennesimo titolo di “impiegato del mese”. Mica male.

Salute: i sorrisi ti vengono meglio oggi. Forse è per l’influsso della Luna che rende tutto più piacevole e meno caustico?

Il consiglio di oggi: ma se al posto delle vecchie tecnologie attaccassi la tua vecchia Playstation al televisore? Magari una partitina a Crash Bandicoot ti soddisfa già le voglie di svago, no?

Voto 7 e mezzo

È arrivata la notizia che aspettavi: la nuova stagione di Bridgerton è stata annunciata. La Venere a favore non fa che strofinarsi le mani mentre Marte, carico di libido come non mai, sta già preparando il set perfetto per replicare col partner piccoli giochini stuzzicanti. Pare davvero che, se continua così, gli autori della serie dovranno scritturarti per entrare come protagonista: il tuo sex-appeal non passa di certo inosservato.

Amore: poco importa se non ti vengono in mente rime innovative per i tuoi biglietti amorosi. Quello che conta è il pensiero, no?

Lavoro: attento ad affermare con troppa energia i tuoi pensieri e le tue opinioni. C’è chi potrebbe trovarti fin troppo assertivo, sai?

Salute: Venere aiuta a sentirsi bene. Anche con un sacco di cose da fare resti sempre fresco come un fiorellino di campo bagnato dalla rugiada.

Il consiglio di oggi: compra un nuovo profumo. Qualcosa che si adatti meglio al tuo stile da cacciatore sensuale. Ti darà una marcia in più.

Voto 8 e mezzo

Il tuo cavallo di battaglia rimane, come sempre, la tua apertura mentale. Con le tue scelte combatti per l’inclusività e per un mondo più aperto. Anche Victoria’s Secret, per una volta, sembra aver preso esempio da te: ha infatti scelto Sofia Jirau, modella con la sindrome di Down, come suo prossimo angel. Che dire? Finalmente qualcuno si è accorto che la bellezza non ha confini e deve essere ammirata a prescindere dai diktat. Tutte cose che Mercurio e Luna ti avevano già sussurrato all’orecchio, comunque…

Amore: finalmente non hai più quel muso imbronciato stampato in faccia. La Luna non più in quadratura ti alleggerisce.

Lavoro: giornata perfetta per pensieri e nuove idee. Fra Mercurio e Luna sembra quasi tu sia pronto a dar sfogo a tutta la creatività che possiedi… anche se eviterei di mandare in giro fatture scritte in Comics Sans…

Salute: le energie sono in salita. Riesci a prendere con ottimismo anche le richieste più assurde del tuo capo.

Il consiglio di oggi: dai nuova vita a quel vecchio giaccone dimenticato in soffitta. Hai la verve e la falcata da modella giuste per farlo tornare di moda in men che non si dica.

Voto 8

Elisabetta Canalis è stata pagata € 100.000,00 per il suo spot di quattro secondi per la Liguria. Follia? Pazzia? Si sono forse sbagliati con gli zeri? Non ci è dato sapere… quello che sappiamo, però, è che tutti hanno sempre qualcosa da ridire. Come capita a voi oggi dopotutto: con una Luna quadrata come questa, tutto quello che fate sembra essere argomento di discussione per tutti. Che stress…

Amore: mai stati così permalosi e gelosi come oggi. Pretendete attenzioni continue e fate le lagne per ogni piccola disattenzione…

Lavoro: vi opponete a qualsiasi scelta si prenda coi colleghi. Non importa se si tratti del ristorante per la cena di lavoro o per il gusto delle caramelle da mettere a disposizioni di tutti. Per voi è sempre un “no”.

Salute: umore nero come la tutina elastica di Diabolik. Anzi: se ce ne fosse una anche per voi, così da passare inosservati agli occhi di tutti, male non vi farebbe!

l consiglio di oggi: imparate a tenervi i segreti. Allenatevi a non rivelare piccole verità e a smetterla di spargerli ovunque. Fidatevi: ne gioverete tantissimo.

Voto 7 –