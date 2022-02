L’oroscopo della settimana dal 21 al 27 febbraio 2022: l’amore non lascia Capricorno e Vergine L’oroscopo della settimana che va da lunedì 21 al domenica 27 febbraio 2022 vede ancora Mercurio in Acquario che rende intellettualmente attivi i segni d’aria. Venere e Marte in Capricorno, invece, fanno innamorare i segni di terra. Ecco le previsioni astrali della settimana segno per segno!

Nell'oroscopo della settimana che va dal 21 al 27 febbraio i pianeti veloci non cambieranno segno rispetto alla settimana scorsa. Mercurio resta in Acquario, Venere e Marte sono abbracciati in Capricorno mentre il Sole è passato già dal 19 febbraio nel segno dei Pesci.

Oroscopo settimanale 21 – 27 febbraio 2022: le previsioni segno per segno

Mentre la Luna calante ci aiuta a sistemare pensieri e propositi, vorrei ricordarvi che il 22 febbraio ci sarà una combinazione importante dal punto di vista numero logico: 22.2.22. Questo numero, il 22 appunto, è uno dei numeri sacri della numerologia. È un giorno fortunato per dare il via a grandi progetti.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Non posso ancora dirti che sarà una settimana particolarmente fortunata perché tu, sdraiato brontolando sul divano di casa, non avrai nessuna intenzione di predisporti alla collaborazione, alla connessione sociale e se possibile nemmeno alla condivisione di una serata tra amici. Insomma ti senti ancora un po’ come uno yeti nel periodo invernale: stai bene solamente nella tua tana e speri che nessuno arrivi a citofonarti.

Voto 5 per lo yeti burbero

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Le attività intellettuali non saranno certo il tuo forte (nemmeno) questa settimana per colpa di Mercurio che ti guarda storto e, quindi, ancora più del solito userai la praticità e l’immediatezza di gesti semplici ma concreti per dimostrare il tuo amore. Prepari la cena, aggiusti il mobiletto del bagno, ordini fiori e compri un regalo. Ancora più del solito la tua capacità di essere immediato e diretto anche con i gesti sarà davvero fortissima. A me piace molto!

Voto 8 se aggiusti anche il mio, di mobiletto del bagno.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

L'ingegno, quando si accende come un fuoco d’artificio una mercuriale intellettualoide come te, può davvero risolvere tutto… In questi giorni infatti, per colpa di Giove in quadratura, molti di voi hanno perso il loro usuale ottimismo e, anzi, hanno tirato musate contro la dura realtà. Se questa cosa non migliora immediatamente, perché con Giove dovrai fare i conti almeno fino a maggio, in compenso la creatività ti serve proprio per aggirare quegli ostacoli che la realtà ti mette di fronte. Magari addirittura volando! Anzi, anche se so che non ti piace sentirtelo dire, ricordati che sono queste le esperienze che ti insegnano a diventare grande.

Voto 7 anche se ti gratti all’idea di diventare grande.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Se ti senti sbagliato, nervoso, incapace di mettere tutte le tue emozioni in fila come in una collana di perline e sempre pronto solamente a guardare il bicchiere mezzo vuoto e a non avere nemmeno tanta voglia di berlo, ricordati che non è colpa tua ma dei pianeti che ti stanno mettendo alla prova. Venere e Marte ancora in opposizione ti disturbano parecchio e tu non sai davvero più che tisana prendere per rilassarti. È un po’ come quando hai deciso di correre 20 km e negli ultimi due pagheresti un qualsiasi motorino per darti uno strappo, ma è contro le regole.

Voto 5 e mezzo se sopporti ancora un po'.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Mercurio che si è messo in opposizione mette temporaneamente fuori uso le tue capacità intellettuali ma anche, forse, la tendenza a brontolare e a fare richieste precise su come (e quanto) tu voglia essere adeguatamente coccolata. Sempre per colpa di Mercurio anche l’idea di alzarti dalla sedia della scrivania per andare a prenderti un caffè alla macchinetta diventa fonte di enorme stress così senza pensarci chiederai a qualcuno di farlo per te. Mercurio che ti congela i pensieri non fa bene a quel Saturno contro, quindi vedi di scongelarli in fretta.

Voto 6 se limiti i capricci.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Le cose continuano a scorrere felicemente un po’ come una mattinata alla spa seguita da un brunch con le amiche in un ristorante di lusso. Non potresti chiedere nulla di più! Grazie ai pianeti veloci tutti a tuo favore ti sei praticamente dimenticata di Giove e Nettuno che ti danno fastidio rendendo un po’ più difficile del solito convivere con il realismo cinico tipico vergineo. Quindi, anche quando il tuo pessimistico senso del reale dovesse prendere il sopravvento, potresti risolverlo pensando a quanto l’amore ti faccia felice, in qualsiasi forma tu l’abbia momentaneamente a disposizione.

Voto 10 per l'ottimismo.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Recuperare la lucidità intellettuale quando i nervi e i sentimenti sembrano come due macchine degli autoscontri che non vedono l’ora di fare dei frontali, è decisamente una buona notizia. Ti senti un po’ come una streghetta che è in grado, grazie al suo ingegno, di creare filtri d’amore e pozioni magiche per prendersi qualche piccola rivincita. Nulla di grave, nessuna delle persone che ti farà arrabbiare si vedrà spuntare un codino di maiale ma probabilmente sarà colpito da una battuta pungente o da una piccola vendetta pubblica. Si faccia molta attenzione a procurarti fastidi!

Voto 5 e mezzo ma non far spuntare i baffi all'astrologa, eh??

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Per fortuna lo sguardo burbero e accigliato ti sta bene di natura, caro Scorpione, perché in questi giorni ne approfitterai parecchio e sarà un ottimo modo naturale per tenere lontane tutte le persone che hanno voglia di romperti le scatole, chiederti favori o semplicemente chiacchierare del più e del meno. La natura, si sa, è sempre bravissima a mettere le situazioni nella giusta direzione e farà proprio così con te: ti metterà nella direzione opposta a quella di tutti gli altri. In compenso però sotto le coperte ti fai perdonare.

Voto 7 ma ti salvi solo sotto le coperte.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Mercurio a favore ti aiuterà a tenere i piedi per terra mentre il Sole, Giove e Nettuno cercano in tutti modi di farti scivolare un po’ come quando nei cartoni animati si lascia la buccia di banana per terra per depistare il nemico. Avrai le idee chiare soprattutto per quanto riguarda ciò che desideri, ciò che vuoi comprare e ciò che non vuoi per nessun motivo lasciare andare via. Su questo concetto del possesso abbiamo ancora un po’ da lavorare, ok??

Voto 6 e mezzo per le ide chiare, almeno!

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Mi piace quando ti esprimi con grande chiarezza su quello che desideri e i tuoi ordini, in questa settimana addolciti da Venere, saranno come quelli di una guida spirituale, che accogliamo senza battere ciglio e probabilmente anche lasciando una piccola offerta volontaria. Fossi in te, farei di tutto per sfruttare questo superpotere di riuscire a dire le cose giuste, nel modo giusto e soprattutto con un'autorevolezza alla quale non si scampa. Vale sia in amore che nel business, dacci dentro.

Voto 10, che altro posso dire??

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sarà assolutamente impossibile tenere a freno quelle che sono le tue idee e soprattutto la voglia di raccontarle a tutti. Non sarai bravissimo a tenere segreti ma, in compenso, capirai al volo quello che desiderano le persone che hai di fronte a te, manco fossi una macchina della verità in carne ed ossa. La vita, si sa, è fatta molto più di non detti che ti detti, quindi il fatto di riuscire a decifrare perfettamente i primi ti mette nella condizione di sapere (quasi) tutto.

Voto 9 perché sai e se sai fai le cose giuste.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Con anche il Sole che entra nel vostro segno zodiacale potete ritenervi ufficialmente regine e reginetti della festa anche qualora la festa fosse soltanto nella vostra testa. In tutti i casi, sono sicura che non mancheranno coriandoli, unicorni, tanti applausi e una voglia irrefrenabile di ballare. È il vostro momento e nessuno resterà indifferente ad un travolgente ottimismo che inonderà come succede con la crema del tortello quando lo mordiamo. Sii pure la crema della nostra vita.

Voto 9 e mezzo se ti immedesimi nella crema del tortello.