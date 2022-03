L’oroscopo di oggi 23 marzo 2022: Pesci e Cancro declamano poesie Quanta creatività c’è nell’oroscopo di oggi, mercoledì 23 marzo 2022. Alle energie mentali di Mercurio congiunto a Nettuno in Pesci si aggiungono quelle dirompenti e alternative di Marte quadrato a Urano che rompe tutte le regole. Ecco le previsioni astrali segno per segno!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di oggi, mercoledì 23 marzo 2022, la Luna si trova nel segno del Sagittario, Marte è perfettamente quadrato a Urano mentre Mercurio è praticamente congiunto a Nettuno. Le frasi, le dichiarazioni, le proposte, potrebbero sfuggire con dei toni non voluti e la concretezza sfuggire dai nostri progetti. Attenzione alle parole fino a tutto il weekend!

La voglia di compiere azioni grandi caratterizza questa giornata nella quale il segno fortunato sarà l'Ariete per la sua passione coraggiosa mentre il segno zodiacale sfortunato sarà la Vergine che ancora deve vedersela con un senso di inconcludenza che la manda ai matti.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

La tua forza è davvero dirompente, quasi incontrollabile proprio grazie a Marte. Non mi stupirebbe affatto se per gioco sfidassi il super campione Marcell Jacobs mettendolo anche un pochino in difficoltà. Potrei soprannominarti tranquillamente raggio missile.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: hai presente il ratto delle Sabine studiato alle elementari? Tu sei proprio così ha voglia di prendere il tuo innamorato e rapirlo per un tenerlo tutto per te.

Lavoro: le tue intenzioni sarebbero anche buone se solo riuscissi a controllare i tuoi impulsi grossolani. Si possono dire le cose anche usando un tono di voce più basso.

Salute: se assecondare la tua indole oggi hai bisogno di un allenamento con scatti di corsa a per di fiato. Come quelli di Jacobs per intenderci.

Il consiglio del giorno: ricordati che la potenza è tutto senza il controllo. Per cui impara dai film cult di verdone anni ottanta perchè se la tua mano ‘po’ esse fero’, spesso deve essere anche piuma.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Sei il segno meno adatto alla diplomazia a causa del tuo solito Saturno contro ma anche per colpa di Venere che potrebbe farti sceglie un outfit decisamente sopra le righe rispetto alla situazione. Proprio come Putin che nel discorso alla sua Nazione, ormai in grave crisi, si è presentato con un giaccone di cashmere con collo di visone del valore di una decina di migliaia di euro. Anche i consigli di Mercurio che ti sarebbe favorevole, in questi giorni sono in preda alla gigantomania di Nettuno. Insomma mio caro Toro non puoi assolutamente esporti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: per soddisfare la tua voglia di tenerezza puoi solamente rileggere i vecchi romanzi Harmony che trovi solamente a casa della nonna.

Lavoro: sei un lupo solitario, ma ricorda che senza la squadra non vai molto lontano.

Salute: anche se è iniziata la primavera tu sei ancora un bruco chiuso nel bozzolo che non ha alcuna intenzione di muoversi per diventare farfalla.

Il consiglio del giorno: il dottore, e l’astrologa, prescrive il caro vecchio understatement in tutti i campi.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Se pensate di puntare tutto su amore e forma fisica potreste cadere in fallo. Infatti anche con il pianeta del benessere Venere e quello della forza, Marte, dalla vostra parte, rischiate di essere troppo sicuri e non fare attenzione alla scarsa fortuna. Come l’osannato portiere Donnarumma che di recente è un vero disastro tra i pali. Quindi non fatevi confondere come dagli specchietti per le allodole.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: oggi la Luna vi chiede di prendere seriamente le questioni di cuore. Non potete continuare a giocare con il ‘tira e molla’.

Lavoro: attenzione alle cantonate, perché le vostre grandiose idee non hanno nulla di concreto. Sono solo esagerate.

Salute: il movimento per voi deve essere assolutamente un gioco perché fare piegamenti solo allo scopo di avere un addominale piatto, per voi non ha alcun senso.

Il consiglio del giorno: fare solo affidamento sulle proprie capacità invece di osservare bene quello che succede intorno non vi porta da nessuna parte.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Chi meglio di te sa assaporare la vittoria dopo una sfilza di sconfitte? Nessuno! Sei proprio come la nazionale di rugby italiana che finalmente festeggia la vincita del torneo ‘Sei Nazioni’. Con Giove a favore non solo sei premiato con medaglie e riconoscimenti, ma non ti ferma più nessuno.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: oggi puoi vivere serenamente i sentimenti come in una vacanza con tanto di cocktail con ombrellino da sorseggiare.

Lavoro: inizi ad avere dei primi cedimenti perché la primavera non è proprio la tua stagione ma prima di cadere nel dramma esistenziale sfrutta con un colpo di coda tutti i benefici influssi di Mercurio.

Salute: Giove continua a regalarti un benessere generale, quindi non hai nulla di cui lamentarti.

Il consiglio del giorno: quando si raggiungono i risultati, anche quelli più semplici bisogna comunque festeggiare per riconoscere impegno e bravura.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Sai quando ti suggerivo di stare un po’ tranquillo in disparte a causa dei molti pianeti in opposizione?? Venere e Saturno in primis? Spero proprio che tu mi abbia ascoltata perché potresti lasciarti andare a inutili commenti. Anche la meravigliosa Arisa avrebbe dovuto chiudere la sua ugola d’oro a doppia mandata quando all’ospitata di Mara Venier si è lasciata scappare un amaro commento alla relazione con Vito Coppola. Se tu sei innamorato ma non corrisposto non è necessario spiattellarlo in diretta a tutta Italia.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: forse la Luna di oggi potrebbe confortare un pochino il tuo animo a terra. Ma solo un pochino, non sperare in un miracolo.

Lavoro: devi abbassare il volume della tua voce di tutte le tacche perché siccome non saprai tenere a freno la tua lingua almeno nessuno sarà costretto ad ascoltarti.

Salute: anche un solo piano di scale a piedi ti fa venire il fiatone. Purtroppo questo periodo è così. Non ne vale proprio la pensa prendersela.

Il consiglio del giorno: dovresti imparare a tenere le tue emozioni e frustrazioni solo per te, non pensar di essere sempre così interessante. Ricordati che viene sempre apprezzata la riservatezza.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Anche tu come la bella Ilary Blasi stai cercando ovunque scuse plausibili per giustificarti, magari millantando improbabili macchinazioni perché senti la tua reputazione minata. In realtà sei un po’ in paranoia… ma chi non lo sarebbe con l’opposizione di Mercurio congiunto a Nettuno?? Tu prosegui tranquilla e vedrai che questa sensazione di insicurezza passerà davvero presto.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: ti devo dire una cosa importante. Il principe azzurro, quello bellissimo, coraggioso e super sexy sul cavallo bianco, non esiste. Mi dispiace ma qualcuno doveva pur dirtelo.

Lavoro: attenta a quel rappresentante che è appena passato cercando di farti firmare un contratto pluriennale per la vendita di una gomma che cancella le rughe perché sei un vera boccalona.

Salute: vorresti anche andare i palestra il tuo problema è che oggi non trovi più scarpe, tuta e borsa. Chissà dove li avrai mai messi.

Il consiglio del giorno: non farti tirare troppo in mezzo dalle malelingue perché magari sei tu che in questo periodo di confusione le stai solo prendendo male. Combatti con un bel sorriso e molta leggerezza.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

In cuor tuo vorresti che Venere che ti sta regalando uno splendido periodo pieno di gioia e di benessere non ti abbandonasse mai. Vorresti, solo in questo senso ovviamente, essere come Silvio Berlusconi che all’alba dei suoi ottantacinque anni sposa la bella Marta Fascina il primo giorno di primavera con un party davvero Vip. Si sa che l’amore non ha età e tu vorresti che quest’onda positiva continuasse all’infinito.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sarai propensa ai colpi di testa. Quelli che ti fanno conoscere una persona la mattina al bar, con cui scapperai in capo al mondo il pomeriggio. Prepara la valigia.

Lavoro: attenta ai cambi di rotta radicali. Anche se il periodo è propizio prima di licenziarti su due piedi, chiedi un sei mesi di aspettativa. Vedrai che ti conviene.

Salute: sei dispiaciuta solo che questo momento di bellezza e forma fisica non sia durante il mese di agosto perché vorresti mettere in mostra la tua prova costume da dieci e lode.

Il consiglio del giorno: l’amore che muove il sole e le altre stelle è proprio il modo in cui vorresti vivere sempre. Ne sei davvero sicura? Conoscendoti, tutta questa vita rose fiori ti annoierebbe da morire.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Alla notizia che il mantello invisibile esiste davvero ti si sono drizzate subito le antenne. Infatti stai già facendo carte false per cercare di acquistare subito i primi modelli in commercio. Con questo super gadget e Mercurio così a favore, sei prontissimo a prenderti qualche rivincita e per tua somma goduria poter vedere in diretta la faccia delle tue vittime quando cadono in fallo.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sono più che sicura che in questo periodo di calma piatta non sei con le mani in mano ma ti sei dedicato al tramare strategie degne del kgb.

Lavoro: sfogherai la tua insofferenza amorosa contro tutti quelli che troverai sulla strada. I colleghi in primis sono avvisati.

Salute: broncio e scatti d’ira peggio della diva holliwoodiana più capricciosa.

Il consiglio del giorno: essere il più dispettoso dello zodiaco ha sempre rovinato un po’ la tua reputazione. Ma la tua natura è così irriverente e birichina. Sei il vero sale per contro il logorio della vita.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Per organizzare il prossimo viaggio avventuroso controlla bene la cartina di riferimento che hai trovato online perché di recente un meraviglioso mappamondo del 400 è esplorabile su internet. Anche se hai la bussola sempre chiara in testa potresti riconsiderare la posizione di tutti i continenti con Mercurio in opposizione. Vedere che in questa mappa il mondo era tutto concentrato vicino vicino ti dà proprio un senso di gioia… Soprattutto al pensiero che l’altro lato del mondo è a soli pochi passi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: se non sei ancora in viaggio, di sicuro oggi farai di tutto per poterti godere una vacanza con il tuo amore. anche un pic nic sull’erba andrà benissimo basta che siate solo voi due.

Lavoro: potrebbe partirti facilmente lo scatto alla risposta. Quindi evita riunioni o incontri importanti, non si sa mai.

Salute: decisamente bello e scattante e le stelle ti dicono che puoi anche metterti in mostra.

Il consiglio del giorno: viaggiare in ogni angolo del mondo è la tua attività preferita. Dovresti andare in giro con uno zaino sempre pronto all’occorrenza per saltare su un treno o un aereo appena trovi una scusa plausibile.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Dovresti contare di più sui colpi di fortuna perché avendo Giove a favore è come avere in mano i biglietti della lotteria vincenti. Per farti capire come stai sottovalutando la situazione, ti dico solo che sei come la coppia di inglesi che ha acquistato una splendida scultura neo classica per arredare il giardino e di recente ha scoperto che si tratta di un'opera, ‘perduta’, dell’immenso Canova del valore di milioni di euro. Mi sono spiegata?

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: la tua solita rigidità verra stuzzicata da frizzanti fantasie e tu saprei mettermi al gioco.

Lavoro: non c’è alcun dubbio che tu sappia davvero come muoverti sorprendendo con effetti speciali che ti suggeriscono Mercurio e Nettuno.

Salute: si sa che è la stagione delle allergie, dei colpi di freddo o di caldo per cui meglio portare ancora per un po’ la mascherina a vestirsi a cipolla.

Il consiglio del giorno: se ne parla sempre poco come se fosse un evento straordinario, ma la fortuna c’è basta solo attirarla o come te avere Giove a favore.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Quando si parla di generosità, tu sei il primo della lista proprio grazie agli ottimi aspetti di Venere. Praticamente sei come Amazon che sta regalando migliaia di buoni sconto. Con tutta questa voglia di aiutare gli altri donando e donandoti in tutto e per tutto, cerca solo di non rimanere in braghe di tela.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: in fuga verso l’amore. Sei il nostro marinaio dello zodiaco. Chissà quale porto avrai voglia di visitare oggi?

Lavoro: sei come Spalletti che appena vede i suoi giocatori in campo tentennare e non dare il massimo li chiama subito a rapporto per una bella lavata di capo.

Salute: ti muovi più libero di una farfalla e schiverai qualsiasi retino che ti voglia catturare.

Il consiglio del giorno: sai donarti in tutto e per tutto e a volte anche a discapito di te stesso perché per te è molto più importante il bene della collettività. La tua etica ha un grado ormai altissimo.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Durante il discorso tra Biden e Xi Jinping solamente voi avete ben compreso il significato della frase tra il filosofico ed il criptico: ‘è di chi ha legato il sonaglio al collo della tigre, il compito di torglielo’. Siamo tutti in attesa di una vostra bella spiegazione perché siete gli unici ad avere il totale appoggio di Mercurio, il pianeta del pensiero. Sono già seduta in prima fila a prendere appunti.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore le emozioni sono messe in panchina per cui meglio darsi alla pazza gioia con la fantasia perché siete i maestri dell’immaginazione.

Lavoro: avete un intuito formidabile. vi manca un banchetto e una sfera di cristallo per essere scambiati per dei veri veggenti.

Salute: forse, ma solo forse, iniziate a visualizzare i chiletti di troppo accumulati sul giro vita. Per gustarvi un buon cioccolatino dopo cena potreste fare almeno le scale a piedi.

Il consiglio del giorno: quando si parla di filosofia, religioni antiche e pratiche meditative siete sempre presenti perché è proprio pane per i vostri denti.

Voto 7 +