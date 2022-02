L’oroscopo di oggi 22 febbraio 2022: Scorpione e Capricorno danno il via a grandi progetti L’oroscopo di oggi martedì 22 febbraio 2022 non guarderà solamente alla posizione dei pianeti nel cielo ma anche i numeri che compongono la data: il 22 è il numero dei grandi progetti. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eccoci qui all'oroscopo di oggi, martedì 22 febbraio 2022, un giorno importante per la numerologia, come vi anticipavo anche nelle previsioni della settimana. Il 22 infatti è uno dei 3 numeri master (insieme all'11 e al 33) e indica una propensione al fare, attiva, immediata ma spinta da un intuito importante. Siete pronti?

Come se non bastasse la Luna oggi si trova nel segno dello Scorpione, il segno legato all'intuizione per eccellenza e amante dei linguaggi esoterici ovvero segreti, simbolici e nascosti. Il segno fortunato di oggi è lo Scorpione appunto che ragionerà con il sesto senso mettendo a tacere la ragione mentre il segno sfortunato di oggi è il Leone che si sentirà perso e impreparato.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Cerchi in tutti i modi di metterti in primo piano e, a causa di Marte che non sai più come gestire, pesti i piedi a tutti. Come la bravissima Arianna Fontana, l’azzurra più premiata di sempre, che nonostante le innumerevoli vittorie non è capace di fare gioco di squadra ed è stata richiamata pubblicamente dal presidente della federghiaccio. Ricorda che basta davvero poco per fare amicizia, inizia con l’offrire un buon caffè la mattina.

Leggi anche La classifica dei segni più fortunati della settimana dal 21 al 27 febbraio 2022

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: ti piacerebbe molto mostrarti focoso e passionale ma al sol pensiero di doverti sbottonare la camicia ti passa subito la voglia.

Lavoro: sei un mix fatale tra puffo quattrocchi e lo spione della classe. Sarai anche bravissimo e molto informato, ma non ti sopporta nessuno.

Salute: l’elettrostimolatore è l’unico modo per movere con un minimo di costanza i tuoi muscoli.

Il consiglio di oggi: essere bravi e vincenti non vuol dire per forza fare i lupi solitari e nello sport la squadra vale molto di più del puro talento.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per il Toro

Confuso da tutto questo muoversi di regole e pensieri che non ti appartengono. Mercurio e Saturno ti mettono in discussione e chiedono più flessibilità. Sicuramente alla vista del sacchetto contenente una strana polverina che ti è stata presentata come la pizza marinara in bustina hai storto proprio il naso. Il talentuoso chef Valerio Braschi è un grandissimo innovatore nel campo della cucina, riproponendo piatti della tradizione in chiave davvero creativa. Quindi armati di coraggio mio caro Torone e assaggia anche la carbonara da bere e la lasagna in tubetto. Credimi, sono buonissime ma tu dovrai mostrarti più elastico nel pensiero!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: con la Luna storta metti sentimenti ed emozioni chiusi nel tuo cofanetto dei segreti.

Lavoro: strafalcioni a non finire. Le idee ci sono ma lasciale esporre a qualcun’altro.

Salute: infastidito da tutti quelli che ti chiedono continuamente di ripetere quello che hai detto perché non ti capiscono. Come se stessi parlando una lingua sconosciuta

Il consiglio di oggi: la tagliatella della zia è per te più che una religione, ma è giunto il momento di assaggiare anche qualche cosa che vada oltre la tua solita, e amatissima, cucina di casa.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

I vostri pensieri si muovono ad altissima velocità con Mercurio che sgasa e la vostra sete di imparare è insaziabile. Potreste iniziare con la lingua Swaili che pare possa diventare la lingua franca di tutto il continente africano ed è già utilizzata da Shakira nella canzone per i mondiali in Sudafrica del 2010. Per calmare un po’ la vostra mente imparate per prima l’Hakunamatata: il motto africano per una vita serena e senza pensieri.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: bravi seduttori si diventa e la Luna porta molte favorevoli occasioni per far pratica.

Lavoro: non tutte le ciambelle riescono con il buco. Oggi portate pazienza, provate e riprovate fino a quando l’infornata sarà perfetta, o quasi.

Salute: in una modalità Pirandelliana vi accorgerete solo oggi dei chiletti di troppo messi su fianchi e pancetta. Sarebbe meglio correre ai ripari per la prova costume.

Il consiglio di oggi: per comunicare con l’ottanta per cento del mondo basta sapere l’inglese e lo spagnolo, lo sapevate già vero?

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Mio caro Cancro, questa Venere a sfavore non molla e ti tiene come una tigre in gabbia. Lo sapevi che di questi meravigliosi animali ne esistono, ahimé, solo poche migliaia di esemplari in libertà, mentre quelli in cattività sono più del doppio?? Con la tua scarsissima voglia di amore e di amoreggiare di tutto questo discorso hai capito solo la parola gabbia e hai pensato sia proprio come si sentono i tuoi ormoni di questi tempi. Qui ci sarebbe impellente necessità, per dirla in termini faunici, di accoppiamento.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: potresti sfidare Venere e organizzare di nascosto un bell’incontro amoroso. Giove e la fortuna la tengono impegnata giusto il tempo di un round sotto le coperte.

Lavoro: tenta la sorte chiedendo un aumento o un salto di posizione perché chi non chiede non ottiene.

Salute: movimento si, ma molto soft, senza sudare per intenderci.

Il consiglio di oggi: quando ti sarai ripreso dalle tue fantasie e se vorrai sapere qualche curiosità in più sui grandi felini in cattività, c’è un’interessante serie intitolata Tiger King.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Se pensavi di poter puntare su un bel colpo di fortuna, ti sbagli di grosso bel Leone. Saturno contro ti tiene sotto scacco e te ne devi fare una ragione. Sei un po’ come la Felicity Ace nave cargo in fiamme che trasporta auto lussuose e al momento è alla deriva in mezzo all’Atlantico e nessuno è in grado di soccorrerla. Il tuo più grande dispiacere ora non sono più gli astri avversi ma il pensiero di meravigliose Porche che affondano negli abissi del mare.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: meglio evitare di incrociare il vostro partner in questi giorni, aspettate che le Luna si tolga dalla quadratura.

Lavoro: grandi difficoltà di comunicazione. Meglio mettersi tranquilli dietro al vostro computer e far finta di lavorare.

Salute: per consolare la perdita di fiducia ed il cattivo umore potete annegare i dispiaceri in un buon babà al rum.

Il consiglio di oggi: hai sempre un modo tutto tuo, particolarmente materialista di vedere le cose. Prova con l’empatia verso le persone, protrerebbe aiutarti ad essere meno egocentrico.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Vergine

C’è un potente risveglio di sensualità con questa Luna favorevole e dovresti cavalcare quest’onda sexy. E' aperto corso da Drag Queen a Torino che insegna canto, ballo, movenze provocanti, trucchi pazzeschi e abiti da far impallidire Jessica Rabbit per trasformarti in una regine del cabaret. Anche se sei sempre bellissima ed illuminata da Venere, aggiungere un po’ di spyce non guasta proprio.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: credi profondamente nella bontà delle persone invece dovresti stare molto attenta ai malintenzionati. Via quelle fette di salame dagli occhi.

Lavoro: attenzione a spese ed investimenti perché Giove in opposizione ti fa spendere tutti i bei risparmi.

Salute: te lo dico subito che per avere le chiappe di Belen non basta la crema anti cellulite che hai appena acquistato mai quei duecentomila squat al giorno.

Il consiglio di oggi: il motto di oggi è divertire ed osare. Se non ora, quando?

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Ogni tanto c’è una piccola gioia. Infatti grazie a Venere che continua ad osteggiarti, ti senti una solitaria incallita ed eviti un sacco di problemi sentimentali come il love bombing. Infatti, tenendo tutti quanti ad una debita distanza di due metri, come ci hanno insegnato durate la prima ondata di pandemia, non rischi di incappare in relazioni soffocanti. Qui è proprio il caso di dire: quando una difficoltà diventa un evidente vantaggio.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: ti stai un po’ preoccupando perché alla vista di un manzo pazzesco tu non hai avuto il minimo sussulto. Credo che in fondo nel tuo cuoricino qualche cosa sta iniziando a muoversi. Evviva!

Lavoro: le relazioni nel mondo del lavoro sono fatte di chiacchiere leggere, oggi ti tocca fare un po’ di gossip. Dai che ce la puoi fare!

Salute: il sano egoismo passa anche dal centro estetico è arrivato il momento di investire in pacchetti antiage e body sculpt.

Il consiglio di oggi: le relazioni sentimentali non sono per te, quindi puoi dedicarti tranquillamente alle tue innumerevoli passioni senza nessuno che ti martella con mille messaggi per sapere dove sei.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Con Mercurio che si è messo in quadratura ormai ti sei appassionato a temi leggeri e di facile comprensione. Come appeso ad un filo del destino sei totalmente preso dalla scelta di Alex Belli tra Delia e Soleil. Altro che la tensione geopolitica tra Russia ed Ukraina…

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: se i pensieri e le parole sono fuori gioco, le rimpiazzi con un fisic du role da perfetta macchina del sesso.

Lavoro: punta tutto sul bluff, come se fossi al casinò perché non hai niente da perdere.

Salute: ti basta portare la cassa d’acqua fino a casa per far uscire una bicipite degno del super campione Nadal.

Il consiglio di oggi: ci sta un po’ di leggerezza, ma senza esagerare. Ti lascio questo periodo di detox mentale poi ti voglio più’ carico e profondo di prima.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Mio caro Sagittario sono giornate un po’ difficili: è sempre Giove che mette lo zampino, dove c’è confusione ti perdi in dubbi esistenziali. Su una cosa però puoi stare tranquillo perché, se si voleva mettere una macchia sui benefici del buon vino, ritenendo che non facesse bene alla salute, il Parlamento Europeo si è opposto. Il famoso bicchiere durante i pasti è salvo. A questo punto per tirati un po’ su stappiamo un buon Barolo e facciamo un bel brindisi!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: Giove non ti lascia in pace, anzi mette dubbi atroci su sentimenti e amore. Forza che è tutto solo nella tua testa.

Lavoro: affidati ai buoni intuiti e alla strategia di Mercurio che regala visione e concretezza e metti da parte la tua emotività.

Salute: se ti hanno messo il lucchetto alla dispensa è per aiutarti a disintossicarti da merendine e cioccolatini. Devi pensare un alla salute.

Il consiglio di oggi: la vendemmia è finita da un po’ ma si può sempre fare una gitarella fuori porta e da nord a sud dell’Italia c’è solo l’imbarazzo della scelta per bere bene.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Incredibilmente sei molto sognante e romantico, grazie alla Luna in Scorpione e ai pianeti in Pesci. Ti piacerebbe un mondo ideale dove si possa vivere in equilibrio con la natura. Alla notizia di cervi che passeggiano per le strade di una cittadina e di lupi che ripopolano le colline vicino a Torino, il tuo cuoricino sussulta di gioia. Probabilmente in futuro quando deciderai di mollare la carriera ed il prestigio per inseguire i tuoi sogni ti troveremo nella giungla come un Mowgli 2.0.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: hai presene quella strana sensazione che si ha quando vedi un tipo bellissimo ed il tempo sembra fermarsi? Ecco tu fai proprio questo effetto.

Lavoro: porti avanti progetti ed idee come un vero leader. Un mix tra Zucherberg e Musk.

Salute: nonostante i mille impegni sei sempre fresco come una rosa anche all’una di notte.

Il consiglio di oggi: sarebbe bello poter vivere in armonia con la natura, dovremmo abbandonare buona parte delle nostre abitudini ed il logorio della vita moderna ma non sono in tanti pronti a farlo. E tu?

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Quando si parla di diritti e di progresso, tu sei il primo a batterti. Sono certa che nelle varie manifestazioni studentesche per ribadire i diritti ad una istruzione che tuteli i giovani, tu hai marciato in prima fila brandendo uno striscione di protesta. Con questo fortissimo Saturno a favore sei un vero paladino.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: mi ricordi tanto quei personaggi da centro sociale che vogliono solo parlare di politica e di come migliorare il futuro e poi tornano a casa soli soletti. Oggi va così.

Lavoro: per ottenere buoni risultati tutti devono collaborare. Anche i meno volenterosi dovranno arrendersi ai tuoi continui richiami.

Salute: la corsetta serale al freddo invernale rafforza sia il corpo che la mente. Diciamocelo chiaramente, ma chi ha voglia di far fatica, al buio e al freddo?

Il consiglio di oggi: pronto a batterti per tutte le cause che ti stanno a cuore senza risparmiati. Ed in questo periodo di grande fermento senti più che mail che tuo contributo sia davvero importante.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Siamo nella vostra stagione miei cari Pesciolini e le idee e le visioni sono al massimo della loro espansione. Non a caso il vostro amato Metaverso è in pieno sviluppo. Pensate che a breve si potrà visitare il primo monumento virtuale, che per la gioia di tutti gli avatar meneghini, sarà l’Arco della Pace. Vi vedo già progettare tutta la città fino ai navigli così saprete dove andare quando avete voglia di un bell’aperitivo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: questa Luna, piena di romanticismo e seduzione, ravviva la vostra immaginazione e vi suggerisce di mettere in pratica il prima possibile le vostre piccanti idee.

Lavoro: le vostre ricerche su google passano dal Metaverso, agli unicorni per finire nella cucina macrobiotica. Va bene espandere ma almeno concentratevi su un unico tema.

Salute: le stelle vi regalano una forma perfetta fisica e mentale. Cosa volete di più?

Il consiglio di oggi: il Metaverso sembra proprio una terra promessa. Buttatevi subito in questa avventura virtuale.

Voto 8 e mezzo