L’oroscopo di oggi 21 settembre 2021: Luna piena tra Vergine e Pesci L’oroscopo di oggi, martedì 21 settembre 2021, inizia con la Luna piena nel segno dei Pesci. Non temete se la notte appena trascorsa non è stata delle più tranquille ma piuttosto tempestata e agitata di sogni potenti e di chiari messaggi da parte del vostro subconscio. Impossibile ignorarla soprattutto perché già da oggi la Luna in Ariete vorrà essere immediatamente risolutiva.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eccoci all'oroscopo di oggi, martedì 21 settembre 2021, che inizia subito con una importantissima e potentissima Luna piena nel segno dei Pesci. Infatti proprio stamattina intorno alle due, per chi vive in Italia, la Luna e il Sole si sono trovati perfettamente opposti all'interno del cerchio dello zodiaco ciascuno a 28 gradi: il Sole 28° del segno della Vergine e la Luna 28° del segno dei Pesci. Già durante le prime ore della giornata però la Luna si sposta nel segno dell'Ariete continuando a tenere alta la tensione emotiva.

Con la Luna piena in generale e con la Luna piena nel segno dei Pesci in particolare i nostri sogni, le nostre emozioni, il bisogno del subconscio di esprimersi sono davvero incontenibili. Per questo non abbiate paura se la notte appena trascorsa è stata particolarmente intensa, chiara nei messaggi che ci ha voluto mandare e impellente nell'indicarci la strada giusta da dare alle nostre relazioni. Anche la data di oggi è particolarmente importante con il numero 21 che si ripete: un numero (il 3) legato al concetto di movimento e di curiosità.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Se non sei ancora stato scelto per salire sul primo volo nello spazio dedicato ai civili non starti a preoccupare! Presto sarai uno dei prossimi a salire su una navicella enorme e a guardare il mondo da chilometri di distanza dal suolo! Devi solo aspettare che le difficoltà organizzative di Mercurio si facciano piccole piccole e che questa Luna abbia, finalmente, campo libero! Sono certa che a salire sul prossimo lancio di Space X ci sarai proprio tu!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: qualche grammo di romanticismo in più regalato dalla Luna…

Lavoro: evita di scendere in campo contro colleghi e superiori. Qualcosa mi dice che potresti perdere il confronto.

Salute: Marte attenta ancora al tuo vigore ma, almeno per oggi, hai qualche supporto in più per restare comunque sul pezzo! Resisti!

Il consiglio del giorno: è la giornata giusta per osare e fare tutte quelle piccole cose che la stanchezza dell’ultimo periodo non ti ha permesso di fare: spesa, buttare la spazzatura, pagare le bollette…

Voto 7 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Non devi perderti d’animo, Torone mio. Non puoi sapere quando la fortuna possa voltarsi e baciarti sulla fronte! Sapevi, ad esempio, che Orietta Berti non era stata convocata inizialmente per il tormentone estivo “Mille” e che ha soffiato per un pelo il posto ad Annalisa? È bastata un’occasione fortuita che le ha fatto visionare il testo prima dell’altra per renderla la star dell’estate! Quindi, amico mio, guarda con più fiducia Urano: le sue "botte" impreviste possono anche portarti bene!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: ti sei segnato le date importanti per la coppia da qualche parte?! No, perché le discussioni programma sono molte e non vorrei c’entrasse la data del vostro anniversario!

Lavoro: tenuto sotto scacco, non hai ampio raggio d’azione. Devi forzatamente attenerti alle regole e posticipare la fase creativa del tuo lavoro!

Salute: umore e energie leggermente sotto la media. Alla larga gl sforzi fisici e mentali che potresti non essere in grado di sostenere!

Il consiglio del giorno:ti ci vuole un party, di quelli con gli amici dove non ti devi più preoccupare di lavoro, impegni e responsabilità. Almeno per qualche ora potrai così liberare la mente e riprenderti dello spazio per te!

Voto 6 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Il coraggio si misura anche con imprese folli e fuori da ogni umana comprensione. Sapevate, ad esempio, che delle tartarughe caretta caretta hanno nidificato a Jesolo stabilendo un record? Non si era mai vista, infatti, una schiusa così a Nord! Probabilmente anche loro sono state invogliate da Marte a cambiare un po’ le loro abitudini! Prendete esempio e mettetevi alla prova: qualcosa mi dice che ogni vostro azzardo potrebbe portare a buoni risultati!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: non tutti gli appuntamenti, come le ciambelle, vi riescono col buco! Siate propositivi: prima o poi vi capiterà l’occasione giusta!

Lavoro: determinati a portare a termine tutti i progetti che vi siete assegnati: nessuno può farvi desistere!

Salute: incapaci a mollare la presa. Marte a favore vi rende resistenti e pieni di adrenalina! Il consiglio del giorno: che ne dite di iniziare un nuovo corso su una materia interessante!? Storia dell’arte orientale, danza sudamericana, lingua del Kirghizistan… Date libero sfogo alla vostra curiosità!

Voto 8 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Dayane Mello sembra abbia trovato una nuova fiamma (pericolosamente simile a Rosalinda Cannavò) nel nuovo reality al quale sta partecipando in madre patria. Questo “ritorno di fiamma dal passato” potrebbe interessare anche te, Cancretto, che con un connubio strano di Venere a favore e Luna quadrata potrebbe indispettirti di più di quanto non riesca a farti piacere! La questione è: sei davvero sicuro di voler trovare l’amore dove l’hai già perso?

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: hai già iniziato a mettere alla prova uno dei tuoi nuovi amanti!? Dagli tregua, siete solo alla terza uscita!

Lavoro: appena entri in ufficio hai la percezione che il mondo intero si stia impegnando per farti perdere le staffe!

Salute: la Luna ti scombina l’umore rendendoti scontroso e poco affabile.

Il consiglio del giorno: rimanda di un paio di giorno l’inaugurazione di alcuni progetti o nuovi percorsi. Col mood di oggi rischi di non prendere le cose con lo spirito giusto e rovinarti l’esperienza!

Voto 6 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Harry e Meghan, che hanno posato sulla copertina del Time per il numero dedicato ai 100 personaggi più influenti al mondo, sono stati ampiamente criticati per aver indossato gioielli e accessori dal prezzo abbastanza proibitivo mettendo in mostra la loro ricchezza. Per essere influenti, in effetti, non c’è bisogno soltanto di denaro ma anche, e soprattutto di buon senso. Ricordatene quando proverai a fare valere la tua opinione oggi: Saturno e Venere potrebbero farti dire delle frasi un po’… spocchiose!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: rifuggi ogni tentativo di abbordaggio. Per te, in questo momento, una relazione porterebbe più responsabilità che altro! Lavoro: a fatica ma riesci comunque a risolvere anche oggi la tua buona dose di magagne formato scartoffie.

Salute: tutto sommato puoi dirti soddisfatto delle forze che hai a disposizione! Merito anche della Luna: ti dona concentrazione e determinazione gratuita.

Il consiglio del giorno: è la giornata delle possibilità: sfruttale al meglio e non aver paura di farti avanti. Sono quasi certa che, se gliela chiedi, la commessa del negozio troverà l’ultima borsa rimasta che volevi, ancora impacchettata, in magazzino!

Voto 7 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

La passione è ciò che ci tiene in vita e lo ha mostrato benissimo Manuel Bortuzzo che, benché su sedia a rotelle, dopo il suo incidente non ha mai smesso di nuotare e di portare avanti il suo amore più grande! Con Venere al tuo fianco oggi ti sembrerà chiara la direzione da prendere per raggiungere i tuoi sogni. Segui la via che ti traccia e non permettere a dubbi e incertezze di tagliartela: hai tutto ciò che ti serve per arrivare alla meta!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: ora che la Luna se n’è andata, puoi smetterla di fare la ritrosa e lasciarti andare un po’ di più alle avances di chi ti trova irresistibile!

Lavoro: nulla di eccezionale da segnalare. Solo una solita routine dove tu devi mettere a posto i casini degli altri. Tutto qui.

Salute: ti senti come in ripresa dopo una serata in discoteca sotto cassa. Pian piano passa anche il fischio dalle orecchie, fidati!

Il consiglio del giorno: è il momento di sfoderare quel nuovo paio di scarpe che ti sei comprata e non hai ancora avuto il modo di indossare. Ora che la Luna non è più opposta, hai la sicurezza necessaria per far finta che il mondo sia un’immensa passerella e per mostrarle a tutti!

Voto 7 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

C’è chi sta provando a sdoganare il tabù sui videogiochi, presentandoli come una modalità per apprendere e crescere e non soltanto un passatempo per giovani nerd brufolosi. A te, in realtà, i videogame non interessano troppo. Sei un po’ più vecchio stile, amante dei libri e dei passatempi più “eleganti”. Che tu faccia il livello 100 coi Pokémon sul Nintendo o ti metta a leggere per la quinta volta “Cime Tempestose” poco importa: quello che conta è che tu metta al lavoro il cervello e questo bel Mercurio a favore!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: i tuoi livelli di empatia sono ai minimi storici… non credo che faccia bene al rapporto col tuo partner!

Lavoro: non vorrei essere nei panni dei tuoi colleghi. Sei tosta e intransigente. Una vera capetta che si aggira fra le scrivanie.

Salute: fisicamente top, mentalmente… flop! Devi trovare un modo sano di sfogare lo stress.

Il consiglio del giorno: ricavati almeno mezz’ora del tuo tempo per svagarti e rinfrancarti dagli sforzi fisici e mentali. Hai bisogno di non pensare a nulla mentre, magari, ti guardi l’ultima puntata del GF Vip in differita!

Voto 8 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sei sicuramente più elegante di Amedeo Goria. Il Vip, già alle prime battute del GF, si sta mostrando fin troppo “polipone”, pronto ad allungare le mani anche troppo spesso verso le altre concorrenti. La tua Venere, invece, è aggraziata, sensuale e mai eccessiva. Ecco come riesci ad affascinare chiunque! Metti in mostra le tue doti ammaliatrici senza insistere: vedrai che non ci sarà persona alcuna in grado di resistere ai tuoi sguardi magnetici!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: giochi di sguardi inaspettati ti fanno svoltare la giornata!

Lavoro: le responsabilità ti sommergono… ma non c’è il tasto “pausa” da qualche parte?!

Salute: ringrazia Venere: è grazie a lei se riesci a non addormentarti sulla scrivania dell’ufficio!

Il consiglio del giorno: credi fermamente nel tuo fascino e convinciti ad indossare quel bel completo che ti sei comprato ai saldi! Lascia perdere le insicurezze che ti mette Giove addosso: sono solo inutili ed inesistenti paranoie!

Voto 7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Le donne afgane non ci stanno e contro le imposizioni dei talebani di mettersi soltanto il burqa, hanno lanciato una campagna sui social dove vestono i loro abiti tradizionali più colorati! Con l’hashtag #DoNotTouchMyClothes, è partita una serie di post a catena che stanno facendo sentire l’urlo delle donne che non accettano di essere messe all’angolo! Saresti disposto a partecipare anche tu, caro Sagittario, acceso e determinato grazie a Marte e Luna a tua disposizione!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: l’eros, nella tua vita, di certo non manca! E con questa Luna, forse, proverai anche a tramutarlo in qualcosa di più!

Lavoro: focalizzato e punti dritto alla meta! Consegni, in anticipo, tutti i risultati che ti hanno chiesto! Ti meriteresti persino un aumento!

Salute: Marte e Luna in combutta non ti lasceranno scoperto! Saresti persino in grado di concludere la Spartan Race!

Il consiglio del giorno: perché non organizzare già una tua prossima gita fuori porta!? Anche se siamo tutti tornati in ufficio non significa che non ci si possa concedere una “pausa corroborante” con tanto di scarpinata in mezzo alla natura nei prossimi weekend! No?

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Il rapper Toomaj, in Iran, è stato arrestato perché denunciava la corruzione nella repubblica islamica. Il suo coraggio è da lodare e da tenere in considerazione anche se, onestamente, non ti vedo combattere in prima linea come lui oggi. Mercurio, Marte e Luna tutti storti ti convincono che, forse, almeno per oggi è meglio starsene buoni e farsi i fatti propri. Attento però: abbassare sempre la testa non è un modo di affrontare la vita. Cerca di difendere la tua posizione come si deve!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: l’unica a sostenerti nelle emozioni che provi è Venere. Per il resto, le relazioni ti sembrano sempre così complesse da comprendere a fondo!

Lavoro: nessuno ti sta a sentire e tu, saggio, li aspetti al varco! Presto capiranno che eri tu quello che ci aveva visto lungo e verranno a chiederti aiuto… (o forse no!?).

Salute: confuso e distratto. Era da molto che non ti capitava di mettere il cellulare nel tostapane… vero?

Il consiglio del giorno: non è da te ma, solo per oggi, mi rifugerei fra le pagine di un romanzo romantico e pieno di “miele”. Potrebbe servirti per alleggerire la giornata dai pensieri bui.

Voto 6 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Gattini digitali in 2D venduti per milioni di dollari. Ecco la nuova avanguardia in merito ad acquisti folli che, qualche “fortunato” miliardario si può permettere. Tu, però, non mi sembri esattamente il tipo da avatar virtuali e ti inviterei seriamente a tenere serrata la mano sul tuo portafogli non concedendo spazio di azione a una Luna spendacciona che ti convince che: sì, hai bisogno assolutamente di quello strano aggeggio in vetrina che non sai nemmeno a cosa serva!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: evita di mandare messaggini romantici. Non ti vengono bene.

Lavoro: non hai bisogno di promemoria su Outlook. Ti ricordi tutto e non sbagli mai alcuna data di scadenza!

Salute: ben supportato da Mercurio, Marte e Luna. Sei praticamente in una botte di ferro!

Il consiglio del giorno: è il momento giusto per credere nei tuoi progetti e fare di tutto per realizzarli. Sii petulante se serve: hai bisogno di spingerti al limite ed hai un sacco di pianeti a sostenerti!

Voto 8

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

McDonald’s, a Milano, ha organizzato una pulizia a tappeto nei parchi animata dai propri dipendenti. Una iniziativa lodevole che ha fatto leva, soprattutto, sul buon senso e l’amore per la propria città! Anche voi, con questa Venere a favore, sposereste volentieri la causa volti, come siete ultimamente, a fare del bene al prossimo per ricavarne voi stessi! Applicare amore incondizionato vi riesce benissimo ed io, sinceramente, non posso che appoggiarvi! Andate e spargete baci!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: dolcissimi come un gelato con tanto di panna montata. Ci sono diverse emozioni già pronte per voi!

Lavoro: offritevi di assistere qualche collega in mansioni che non conoscete! Potreste apprendere nozioni super utili anche per voi! Salute: un po’ meno carichi dei giorni scorsi ma nulla da temere!

Il consiglio del giorno: siete nel mood giusto per riaprire la rubrica e contattare quel vecchio amico che non sentite da tanto! Un caffè con un affetto del passato potrebbe essere la scelta giusta oggi!

Voto 7 –