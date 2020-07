Reduci da una fortissima Luna nuova di ieri, l'oroscopo di martedì 21 luglio vede la Luna spostarsi nel segno del Leone ma lasciare il Sole in diretta opposizione a Saturno. Saturno indica la regola, il dovere, il super io e la razionalità. Quando un Sole così forte emotivamente si oppone a Saturno significa che le prese di posizione possono essere di rottura, in contrasto con la tradizione e con le regole sociali consolidate. La lunazione che ha avuto inizio con la Luna nuova di ieri sera ci sta parlando di queste forze.

L’oroscopo del giorno 21 luglio

Nell'oroscopo di oggi ci sono anche altri aspetti che avvalorano questo desiderio di rivalsa: Mercurio sestile a Urano non ci fa trattenere le parole, Marte in Ariete insieme a Chirone retrogrado parla di un nuovo bisogno di affrancarsi come singoli individui, nella nostra unicità e indipendenza. Che cosa prevede il vostro oroscopo di oggi? Quali modalità troverete per farvi valere? Leggetelo qua!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Convinto e incontrovertibile come Leo, il pargolo dei Ferragnez, che di fronte alla scelta di quale cartone guardare continua a ripetere “Simba” senza tentennare. Questo Marte a favore, che sgasa con la Luna in trigono, ti rende super convinto delle tue decisioni e deciso come un bulldozer. Bravo, così ti voglio!

Amore: gita fuori porta in programma. Con finale a sorpresa! Lavoro: pesantissimo oggi. Salute: fortissimo. Il consiglio del giorno: ogni volta che ti prende un pensiero negativo, scrivilo sulla prima cosa che ti capita a tiro, anche su un fazzoletto, e gettalo nella spazzatura.

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Luna storta per oggi, bel Torone. Pensandoti ti immagino con il faccino preoccupato come Orlando Bloom che, disperato, ha postato sui social le foto del suo amato cagnolino che sembra essere scomparso. Complice questo aspetto con Marte, pur sentendoti giù non ti dai per vinto e fai di tutto per risolvere le magagne di oggi!

Amore: rassicurante ma polemico. Lavoro: nessun ostacolo in particolare, soprattutto se ti si dà ragione fin da subito. Salute: qualche pensiero funesto a rabbuiarti la giornata. Il consiglio del giorno: cerca di non distrarti al lavoro. So che lavorare con la musica ti rende tutto più facile ma il concerto degli AC/DC potrebbe risultare indigesto a qualche collega!

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

La vostra parlantina oggi risulta più tagliente di un set di coltelli Miracle Blade Serie 3 (ve li ricordate?). Con la stessa verve della Santarelli che risponde alle accuse di essersi rifatta il seno con “le gomme vanno cambiate” oggi rispondete a chiunque vi muova critiche con fare deciso. Tutto merito della Luna che dona carica da vendere.

Amore: stuzzicante. Lavoro: attenzione a screzi inattesi. Salute: nulla di preoccupante da segnalare! Il consiglio del giorno: studiate qualche massima di Osho da poter sfoderare nelle situazioni più imbarazzanti. Aiuta sempre.

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Tenero e temerario il Cancro di oggi. Come il bambino che ha regalato un puzzle alla Regina Elisabetta per non farle correre il rischio di annoiarsi, sei tanto preoccupato per l’umore degli altri da prenderti cura di loro. Forse perché tu stesso ti rendi conto di aver bisogno di un supporto per resistere a questo Marte così pesante. Non ti crucciare!

Amore: scambi messaggi intellettualmente stimolanti con la tua fiamma. Lavoro: anche in ufficio ti prendi cura del capo. Salute: stremato come se avessi corso per chilometri senza poterti fermare. Il consiglio del giorno: lascia che siano anche gli altri a prendersi cura di te! Non fare Superman.

Voto 6+

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Ho controllato le tue quote in borsa, Leone. In attesa che il Sole entri definitivamente nel tuo regno per sancire l’inizio della tua stagione, stai già accumulando consensi come Can Yaman. Come succede all’attore, anche a te basta sorridere per tramortire, innamorate, orde di fan sfegatati. Quando diventerai (ancor più) famoso, ricordati della tua astrologa! Goditi questa Luna sul segno!

Amore: firmi autografi! Lavoro: troppo impegnativo, meglio un giro in barca a vela! Salute: in splendida forma. Il consiglio del giorno: potremmo anche perdonarti il costumino giallo limone in accostamento alle ciabattine infradito color viola acceso. Ma solo per oggi!!!

Voto 9

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Considerato il cipiglio che hai sviluppato in questo periodo e l’occhio critico nel riconoscere i comportamenti relazionali altrui, so che stanno per contattarti dalla redazione di Temptation Island per chiederti di condurre il programma e riportare un po’ di ordine fra le coppie scapestrate. Critica ma anche estremamente realista, ti godi un po’ di coraggio che ti passa sotto banco la Luna.

Amore: meglio una cena da soli. Lavoro: senza sforzi. Salute: fingi qualche momento di riflessione per riposarti. Il consiglio del giorno: aggiungere qualche parola in lingua straniera durante un discorso ti aiuta a stupire e anche a vincere querelle impreviste. Voilà!

Voto 6

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Migliora l’umore (di pochino e ti lasci andare a qualche sorriso. Sembri positiva ed ironica come Elettra Lamborghini che non si fa problemi e dichiara di vivere se stessa e il suo corpo senza paranoie. Se vuoi un consiglio: impara da lei! Prendi in giro questo Mercurio storto che ti fa dubitare di te e ascolta i complimenti di Venere. Non puoi che guadagnarne!

Amore: faticano a convincerti di quanto sei carina. Lavoro: sei perfetta se ti chiedono di intrattenere un nuovo arrivato. Salute: in picchiata. Il consiglio del giorno: la treccia non è solo un tocco romantico ed elegante ma ti impedisce di pensare perennemente a come ti stanno i capelli. Pensiero in meno, tempo guadagnato!

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Una giornata particolare, Scorpione. Hai i nervi a fior di pelle e poca voglia di metterti a discorrere con chi ti critica. Opti per una mise chic&shock alla Myss Keta: tutina in pelle rossa e copricapo perlinato in velluto bordeaux in onore di questo Marte sull’Ariete che tanto ti ispira degli scenari alla 50 sfumature.

Amore: meno parole e più fatti. Lavoro: talmente poco organizzato che ti dimentichi pure le scarpe a casa. Salute: sei inverso. Il consiglio del giorno: non tamburellare con le dita sul tavolo della sala riunioni! Tradisci il tuo nervosismo così!

Voto 7-

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questa Venere opposta fa ancora parlare di sé, Sagittario, e potrebbe far straparlare te! Come la Elia, rischi di chiamare il tuo attuale partner col nome del tuo ex e di dare inizio ad una discussione inutile. Distrazioni del momento mal suggerite da una Luna a favore che ti rende un po’ troppo sicuro di te. Attento ai dettagli, almeno per oggi!!

Amore: tensioni passeggere. Lavoro: attenzione agli impegni, potrebbero accumularsi. Salute: senti i muscoli che pulsano dalla voglia di fare. Il consiglio del giorno: sposta il sushi con gli amici a questa sera, se riesci. Hai tanta voglia di comunicare e energia da investire nei rapporti.

Voto 6+

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Annoiato, Capricorno, sfogli le stories di Instagram e non riesci a farti coinvolgere nemmeno dalla lite di Tina Cipollari col suo parrucchiere! Sei un po’ scarico e disattento oggi, in cerca di attenzioni e anche di qualche coccola… strano eh!? Ovviamente intendo coccola metaforica. Non sia mai che qualcuno ti metta addosso strani pensieri… basta questo Marte antipatico a darti grattacapi.

Amore: indeciso sul da farsi. Lavoro: non sarai certo l'impiegato dell’anno ma pazienza. Salute: energico quanto basta. Il consiglio del giorno: evita di usare traduttori automatici per le tue lettere di lavoro. Piuttosto chiedi consiglio al tuo amico laureato in kirghizo. Potrebbe anche uscirci una birra in amicizia per questa sera!

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Continua la saga delle avventure fuori porta del nostro amico Acquario. Sei talmente disconnesso dal reale e con la testa fra le nuvole che potresti uscire di casa in mutande ed incontrare il premier Conte! Ah… è già successo mi dicono! Vedi? Questa Luna opposta al tuo segno fa confondere anche me!

Amore: molto bene il rapporto di coppia. Lavoro: ti dimentichi addirittura che devi lavorare oggi. Salute: nulla di preoccupante, solo qualche momento di stanchezza. Il consiglio del giorno: colpisci e affonda la tua cotta estiva proponendo una cena in un ristorante fuori città per questa sera. Ricorda solo di controllare il livello del serbatoio!

Voto 5+++

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Oggi siete anche meno convincenti di Belen coi suoi complimenti al neo cantante Francesco Monte: Pesciolini cercate davvero di fare appello a tutto il vostro buon cuore per non offendere nessuno e non incartarvi in discussioni inutili. So che questa Venere vi tiene in ostaggio e non aspetta altro che un vostro piccolo momento di défaillance per scoraggiarvi, ma siate onesti e privilegiate la sincerità.

Amore: necessitate di una pausa anche dall'amore. Lavoro: valutate nuovi impieghi alternativi, quelli che avete vi annoiano. Salute: energie al 50%. Il consiglio del giorno: avete troppe cose dentro casa che ricordano qualcosa di spiacevole? Regalatele o vendetele. Dare nuova vita a vecchie memorie può liberarvi!

Voto 7+