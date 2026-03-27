L’oroscopo di sabato 28 marzo 2026 per tutti i segni: Ariete e Sagittario si abbandonano ai piaceri

Nell’oroscopo di sabato 28 marzo 2026 l’amore è passionale soprattutto per i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario).

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Ariete

Con questa bella Luna a favore hai proprio voglia di osare, scegliendo look decisi che fanno emergere subito la tua forte personalità. Del resto il tuo animo rock and roll non passa certo inosservato, anzi. Si sposa benissimo con la moda del momento, che accosta rosa shocking e nero per un effetto grintoso, audace e d’impatto. Insomma, troppo fico.

Toro

Torone, conoscendo la tua passione per tutto ciò che è goloso e super cioccolatoso, sono certa che con questa Luna storta tu stia facendo una gran fatica a trattenerti, perché ai piaceri della gola proprio non sai resistere. Anzi, ti immagino già mentre, quatto quatto, scarti un uovo di Pasqua con la scusa di assaggiarne solo un pezzettino e poi, preso dai sensi di colpa, corri a comprarne un altro identico per non farti beccare.

Gemelli

Torna in onda Beverly Hills 90210, il teen drama per eccellenza degli anni 90. Voi, che siete ragazzini nello spirito da sempre e per sempre, non potete che apprezzare. Sono certa che, con Venere a favore, rivedere la storia d’amore tra Brenda e Dylan vi farà battere il cuore come allora…del resto, certe passioni non invecchiano mai.

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Cancro

Con Marte a favore senti divampare la passione, mentre Mercurio ti riempie la testa di programmi e fantasie. Sei talmente lanciato che potresti organizzare una fuga d’amore perfetta con la precisione di chi ha già scelto la meta, preparato la valigia e prenotato un tavolo per due a lume di candela. Peccato solo che, con Venere in quadratura, il partner non ne sappia assolutamente nulla.

Leone

C’è una scena famosissima del film d’animazione KPop Demon Hunters in cui basta che Abby Saja mostri per sbaglio gli addominali perché chi lo guarda vada completamente in tilt e si ritrovi con gli occhi pieni di popcorn scoppiettanti. Con Venere super favorevole e la Luna nel segno a sostenerti, oggi fai esattamente lo stesso effetto su chi ti guarda. Preparo sale e caramello?

Vergine

Puoi tranquillamente rimandare tutti gli impegni, perfino quelli che sulla carta sembravano piacevoli, ammesso che ti sia davvero venuta la malsana idea di fissarli. Con Marte e Mercurio ancora a sfavore, questo non è proprio il momento di pretendere troppo da te stessa. Molto meglio rifugiarti in video leggeri e in un po’ di inutile scrolling sul cellulare, perché adesso concederti una pausa è probabilmente la scelta più intelligente che puoi fare.

Bilancia

Cara Bilancina, non dare troppo peso a Venere che è ancora storta, perché puoi contare sulla Luna dalla tua parte. Dopo giornate in cui ti sembrava difficile perfino guardarti allo specchio, adesso hai voglia di ritrovare luminosità e tono. La crusca di riso, da secoli alleata della skincare coreana, saprà dare nuova vita anche alla tua pelle, con un effetto rinvigorente che si vedrà subito.La stai già ordinando vero?!

Scorpione

La tua capacità di resistere anche alle situazioni più impensabili è davvero fuori dal comune. Marte ti rende forte e combattivo, mentre Giove a favore continua a prometterti che, in un modo o nell’altro, il lieto fine arriva sempre. Peccato che oggi, con la Luna storta, tu faccia più fatica del solito a crederci e rischi di prendere una notizia bomba come l’inizio dell’ennesima seccatura.

Sagittario

Tra i tuoi giochi preferiti di sempre ci sono sicuramente i LEGO Technic. Progettare, costruire e tenere la testolina in movimento per dare forma a qualcosa di grandioso è una delle cose che ti riescono meglio. Peccato che oggi, con Marte e Mercurio in quadratura, ti manchino sia le idee sia la pazienza. A questo punto meglio ripiegare sui LEGO DUPLO, quelli per la prima infanzia, così almeno eviti di innervosirti.

Capricorno

Con Mercurio dalla tua parte hai la testolina in fermento e la curiosità di chi vorrebbe mettere il naso ovunque pur di arrivare per primo a una scoperta sconvolgente, proprio come gli scienziati della NASA che stanno studiando le antiche tracce d’acqua su Marte. La tenacia non ti manca e, con Venere a sfavore, l’idea di mettere più di 225 milioni di chilometri tra te e i tuoi cari in nome della scienza ti sembra geniale.

Acquario

È vero, la Luna in opposizione non aiuta certo il buon umore, ma non lasciarti abbattere, perché uno come te sa bene come gestirla. Il modo migliore per stare meglio, oggi, è lasciarti aiutare senza fare troppe storie. Con Venere a favore non passerà molto prima che arrivi una anima pia a risollevarti il morale, magari con una torta fatta in casa ancora tiepidina.

Pesci

Pescioloni, secondo uno studio condotto ad Hagen, in Germania, il multitasking non esiste ma è più che altro un’illusione del cervello. Lo so, state già storcendo il naso, perché con Mercurio e Marte dalla vostra parte voi siete l’eccezione che conferma la regola, capacissimi di gestire più cose contemporaneamente senza perdere lucidità e presenza.