L’oroscopo di oggi 21 aprile 2022: Leone e Acquario perdono la ragione Nell’oroscopo di oggi, giovedì 21 aprile 2022 acqua e terra si bilanciano: la Luna in Capricorno con Sole e Mercurio in Toro trovano equilibrio con tutti i pianeti nel segno dei Pesci. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno!

Con l'oroscopo di oggi, giovedì 21 aprile 2022, possiamo sperimentare un bel bilanciamento. Si tratta di un bell'equilibrio tra acqua e terra, due elementi entrambi introspettivi ma molto diversi. L'acqua è emozione, la terra è stabilità e concretezza. Sole, Mercurio e Luna sono in due segni di terra mentre Marte, Venere, Giove e Nettuno sono in segni di acqua, come vi anticipavo anche nelle previsioni astrali della settimana.

Con la Luna che oggi entra, nelle prime ore della mattinata, nel segno del Capricorno, direi proprio che il segno fortunato sia il Toro, che riscopre una nuova sicurezza in se stesso. Il segno sfortunato invece sarà la Bilancia, che però saprà godersi anche qualche giornata sotto tono nella quale trovare un po' di relax.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Con Marte che ti ha salutato e la Luna che ti chiede di metterti in discussione, la tua autostima è decisamente sfiancata. Con questa fiducia scarsa, come la pressione nelle ruote della bici dopo un anno che non la usi, hai poca determinazione. Non sei di certo la persona giusta per fermare un'auto a guida automatica per una breve sosta all'autogrill. Pare proprio che non sia facile e che ci voglia un certo piglio che oggi proprio non ti senti.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: se fossi in te non proverei nessun tipo di approccio perché finirai solo per leccarti le ferite. Lavoro: prima di attenerti a qualsiasi decisione devi sottostare alle procedure. Lo so che per te è uno sforzo immane ma non si può fare diversamente. Salute: andare a nuotare nell’orario di punta non è una grandissima idea perché per ogni vasca devi fare la coda. O cambi sport o orario, fai tu. Il consiglio del giorno: puoi prendere tutto con calma e pacatezza perché aggressività e nervosismo non servono davvero a nulla. Voto 5

L'oroscopo di oggi per il Toro

Caro Toro sei in pieno entusiasmo, vero? La tua stagione è sfavillante con i pianeti che ti illuminano e ti stimolano al meglio. Credo proprio che con questo bel Mercurio a favore potresti addirittura darti alla tecnologia e diventare un mago dei social. Con questo stesso mood la Cristoforetti (Toro, appunto) sarà la prima Tik Toker nello spazio. Prepariamoci a balletti e passeggiate emozionanti con sfondo Stazione Spaziale internazionale.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore va bene che sei irresistibile, ma dire dove, quando e come ricevere un bacio non è un po’ troppo? Lavoro: con pugno sicuro porti avanti tutto l’ufficio e per la gioia di molti non mancheranno corsi di aggiornamento e ridisposizione delle scrivanie. Il tuo grande disegno sta prendendo forma. Salute: Marte ti tiene bello attivo e pimpante, tanto che gongolarti sul divano è solo un ricordo. Il consiglio del giorno: tecnologia non ti temo è il giusto approccio, perché a breve vedrai che per ‘magia’ sarà proprio il tuo frigorifero a mandarti un messaggino con la lista della spesa. Meglio ‘allenarsi suito’! Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Dire che siete confusi è quasi farvi un complimento. Ve lo sto dicendo da giorni ma pare non vi sia ancora entrato nelle orecchie che con tutti pianeti in Pesci, ovvero in quadratura, la vostra testolina è proprio sulle nuvole. Non mi stupirebbe se tra i malcapitati caduti nel lago di Braies (nonostante i cartelli che avvisavano del pericolo) ci foste anche voi. Per una volta provate a credere a quello che vi dicono, non tutti vogliono approfittare della vostra ingenuità.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: non ci siamo miei cari è come se vi trovaste in pieno oceano e sperare di vedere terra che, ahimè, dista parecchie miglia. Lavoro: dovete accontentarvi di seguire il gruppo, se tutti ridono fatelo anche voi anche se non capite il perché. Salute: niente sforzi anche per andare al primo piano prendete l’ascensore per evitare una probabile storta salendo i gradini. Non si sa mai. Il consiglio del giorno: se ci si affida ad una guida per scalare una montagna, dovreste farlo anche voi perché a volte ü un attimo cadere in un crepaccio e lasciarci le penne. Voto 4 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Lasci per un attimo i peluches e i cuoricini e segui i consigli della Luna, mettendo su una tutina da bordage. Così acchittato sembri il frontman del gruppo rock Måneskin sul palco del Cohachella festival. Anche se con questa mise decisamente ardita mi sembri un po' impacciato, ricordati che a volte si possono provare cose ed emozioni nuove, non credi?

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: anche se c’è la Luna storta non vale proprio la pena di rovinare questo momento pieno di sentimenti, probabilmente sarai più ardito che mai. Lavoro: il mito ‘minimo sbattimento, massimo risultato’ è stato scritto proprio per te. Salute: puoi lasciarti travolgere da una nottata di passioni e riprendere la mattina fresco come una rosa. Marte a favore è meglio di uno zabaione. Il consiglio del giorno: seguire le proprie voglie e istinti non solo quando si ordina il pranzo al ristorante, ma si dovrebbe provare almeno una volta in tutti i campi senza troppa vergogna. Voto 9 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Se ti trovassi chiuso in un ascensore con tutti i giocatori, davvero manzi, del Paris Saint Germain, come è successo ad una golfista russa, invece di strappare qualche selfie e qualche numero di telefono, opteresti per salire le scale a piedi. Tutto merito (o colpa??) di un Mercurio decisamente a sfavore che non ti permette di cogliere le occasioni al volo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: vorresti essere protagonista assoluto in questo campo, ma in realtà hai solo un ruolo da comparsa. Accontentati. Lavoro: non lanciarti in pronostici perché con Mercurio in opposizione le tue idee sono poco chiare, per dirtelo in modo gentile. Salute: molto a scatti, ricorda che per guidare una vecchia cinquecento bisogna sempre fare la doppietta. Il consiglio del giorno: ripassare subito il concetto di Carpe Diem, cogli l’attimo, lo trovi sia nei vecchi libri di filosofia ma anche nei bigliettini dei baci Perugina. Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Ti vedo decisamente affaticata con Marte e Venere che si trovano in opposizione secca. Fatti aiutare da Mercurio, l'ingegno, che ti mette sotto al naso il tutorial di JLo nel quale spiega la sua skincare giornaliera. Se la Lopez con i suoi cinquant’anni ha la pelle liscia e rosea come il culetto di un bebè, di sicuro avrà qualche idea per togliere quel grigiume e le occhiaie dal tuo musetto. Fidati.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: per te è come un animale mitologico, scegli tu se un bel grifone o il classicissimo unicorno alato. In entrambi i casi non esiste, riuscirai a fartene una ragione? Lavoro: augurati che non ti arrivi un progetto all’ultimo minuto perché non sei assolutamente pronta a rivoluzionare tutta la tua routine lavorativa. Ti stressi al sol pensiero. Salute: programmati una breve pennichella in pausa pranzo. Vedrai che è un vero toccasana. Il consiglio del giorno: affidati a chi è più bravo di te, lo so che pensi sia impossibile, eppure qualcuno c’è. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Ormai il cielo ti chiede di moderare un po’ i tuoi bollenti spiriti soprattutto con la Luna storta che placa la tua mente e opacizza le tue emozioni. Praticamente sei stata messa a dieta senza neppure averlo chiesto. Pare però che cambiare alimentazione faccia molto bene anche ai nostri amici a quattro zampe. Infatti per loro di recente è in voga l’alimentazione vegana, con effetti immediati su umore e prestazioni. Dovresti proprio provarla anche tu.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: dovrai tenere a bada i tuoi bollenti spiriti perché rischi unicamente la figura della Volpina di Amarcord. Lavoro: sei determinata nell’avere successo ma non per questo ti vuoi fermare in ufficio oltre le sei del pomeriggio. Forse non si può ottenere tutto. Salute: non sei al massimo se pensi di riuscire a fare tutto da sola ti sbagli di grosso. Chiedi un piccolo aiutino. Il consiglio del giorno: cambiare abitudini radicalmente è come gareggiare contro Tamberi. Come il saltatore italiano per superare un record si parte da misure basse. Insomma un passettino per volta. Voto . 6 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Con il ritrovato sex appeal che ti stanno regalando Venere e Marte a favore ti senti investito di un ruolo molto importate: quello di tenere alto il livello di libido del cerchio zodiacale. Infatti alla notizia che i peni umani si siano rimpiccioliti a causa dell’inquinamento, tu vorresti subito rispondere a gran voce che non è assolutamente vero e ne hai anche le prove. Tieni ben abbottonati quei pantaloni, per cortesia.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: carico di sex appeal e di intenzioni birichine. Meno male che ci sei tu a mettere un po’ di pepe in questo periodo. Lavoro: con Mercurio in opposizione non puoi permetterti di esporti apertamente. Dovresti fare quello che ti viene meglio e muovere tutte le file da dietro le quinte. Salute: andrebbe anche bene peccato che non riesci proprio ad andare a tempo. Ricorda che la potenza è nulla senza il controllo. Il consiglio del giorno: visto il futuro incerto su sesso e riproduzione, meglio darci dentro subito. In effetti bisognerebbe sempre vivere nel qui e ora. Voto . 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Se quest’estate vorrai andare a visitare la città di Venezia e goderti la biennale ricordati di prenotare con largo anticipo i biglietti per entrare in città perché da quest’estate gli ingressi saranno a numero chiuso. Lo so che la programmazione a lungo termine non fa per voi e con Marte a sfavore non avete voglia di fare una bella cippa adesso. Ma pensate alla delusione nel trovarvi a guardare la Laguna da terra e doversi accontentare di visitare, con tutto rispetto, la sola Mestre.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: rimani incantato per ore ad immaginare il grande amore. Vedrai che prima o, meglio, poi arriverà. Lavoro: ormai hai capito anche tu che non hai una mente proprio lucida e ti ritrovi unicamente a sognare ad occhi aperti che il tuo lavoro si materializzi da solo. Muoviti che è meglio. Salute: dovresti iniziare ad abituarti che non riesci a fare tutto quello che ti sei prefissato. La to do list della giornata deve essere rivisitata e dimezzata al più presto. Il consiglio del giorno: programmare è la tua parola d’ordine se vuoi quagliare qualche cosina oppure evita l’alta stagione turistica così potrai girare come più ti piace, a caso. Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Dovresti proprio condividere la fortuna con tutti visto questo cielo sfavillante a cui oggi si aggiunge pure la Luna nel tuo segno. Prendi spunto dall’imprenditore che ha deciso di aumentare di ben mille e cinquecento euro all’anno la busta paga dei suoi dipendenti per far fronte al caro bollette. Ricorda che oltre a far del bene aumenta di sicuro il tuo prestigio, cosa da non sottovalutare.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: hai deciso di diventare il nuovo eroe romantico 2.0, romantico, premuroso e molto, molto social. Da non credere. Lavoro: non ne sbagli una e sei anche così buono che sei pronto a mettere mano anche al portafogli ed aiutare gli altri, sempre che ci sia un buon tornaconto si intende. Salute: scattante e atletico meglio di Damiano dei Måneskin sul palco del Cohachella. Il consiglio del giorno: ti piace fare il buono ma tutti te lo devono riconoscere, a volte si può fare anche senza essere sulla prima pagina dei giornali da vero radical chic. Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Con la stagione del Toro hai perso tutti i tuoi punti di riferimento perché Mercurio te li ha nascosti proprio per farti un bel dispetto. Dovresti cercare di essere paziente e in qualche modo fartene una ragione ma tu preferiresti fare come la Corea del Nord e, senza dare spiegazioni, poter lanciare un bel missile balistico. Ovviamente è bene trovare subito un accordo con te stesso e soprattutto ritrovare la calma.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: per farti innamorare l’importante è farti credere che sia proprio tu a volerlo perché vuoi essere sempre libero di poter decidere. Lavoro: devi accantonare per il momento le tue battaglie perché sei troppo radicale e testardo. Facendo così non andrai da nessuna parte. Salute: senza Marte al tuo fianco ti senti più stanco che se avessi corso una maratona. Meglio una maratona di serie tv sul divano. Il consiglio del giorno: hai mai provato le tecniche di respirazione yoga o il reiki? Con il tuo stato d’animo così acceso e confuso ti aiuterebbe moltissimo un bel cinque minuti di pausa pensando solo ad inspirare ed espirare. Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Siete così proiettati nel futuro, nello spazio ultima frontiera per intenderci, che vi siete sentiti subito come il capitano Kirk di Star Treck alla notizia che un medico si è teletrasportato con un ologramma sulla stazione spaziale internazionale. Questi sono proprio i buonissimi e magici influssi della congiunzione di Giove e Nettuno. Prendete subito coscienza che il futuro è vicinissimo e ricco di sorprese.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: con Venere a tuo favore vinci davvero facile perché sei medaglia d’oro nell’amore. Lavoro: invasi come il polline di stagione di idee e successi. Ditemi voi cosa volete di più. Salute: potreste addirittura lavorare duramente, concepire idee geniali il tutto mentre fate un duro allenamento. Siete inarrestabili. Il consiglio del giorno:: basta stupirvi che le vostre fantasie sono state messe in pratica. Siete almeno dieci passi avanti a tutti. Voto 10