L’oroscopo della settimana dal 18 al 24 aprile 2022: Pesci e Cancro saranno decisissimi L’oroscopo della settimana che va da lunedì 18 a domenica 24 aprile 2022 vede Marte entrare nel segno dei Pesci. In questa posizione renderà molto più sexy i segni d’acqua: Cancro, Scorpione e Pesci stesso. Ecco le previsioni astrali della settimana segno per segno.

Eccoci qui, all’oroscopo della settimana che va da lunedì 18 a domenica 24 aprile 2022. Dopo la Luna piena particolarmente romantica ed introspettiva del 16 aprile, adesso la Luna prosegue il suo percorso in fase calante quindi perfetta per lasciar andare le situazioni che ci stanno strette.

Oroscopo settimanale 18-24 aprile: le previsioni segno per segno

La novità astrologica di questa settimana sarà Marte, pianeta della forza e delle energie, che entra nel segno dei Pesci dove già si trova anche Venere. Marte in Pesci determina un'energia meno decisa e ruvida ma immensamente più empatica e morbida.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

La Luna piena proprio in opposizione al tuo segno potrebbe averti sconvolto, quasi pungolato nelle tue certezze. Succede persino ad un testardissimo Ariete come te. Adesso quindi, senza nemmeno l’energia di Marte a favore, puoi prenderti tutto il tuo tempo per ascoltare i tuoi veri bisogni e sentimenti piuttosto che rincorrere delle vittorie delle quali, probabilmente, non sempre tre ne frega molto.

Voto 6 scarso se prometti di pensarci su.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Adesso che anche Marte è dalla tua parte non hai più davvero scuse, caro Toro! La tua settimana sarà tutta improntata a ricaricarti di energia e a riprendere tutto quello che hai lasciato in sospeso nei giorni scorsi, quando la pigrizia ha preso il sopravvento. Anzi, non ti vedremo nemmeno ciondolare troppo sull'amaca o bivaccare sul divano perché la tua testolina pullula di grandi idee che vuoi subito mettere in pratica.

Voto 8 e mezzo per la rimonta.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Sarebbe davvero la settimana giusta per darti malato oppure prenderti quella vacanza solo soletto sul cucuzzolo della montagna per provare l’ebrezza dell’eremita filosofo. Infatti l’idea di avere a che fare con le persone che ti circondano ti dà fastidio come la coda all’ufficio postale il sabato mattina.

Voto 5 ma solo perché ti voglio bene.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Le emozioni sono talmente forti che non vedi l’ora di dichiarare il tuo amore per qualsiasi cosa, persona, animale ti circondi. Anzi, dato che chi ti circonda non è in un numero sufficiente per assorbire tutto il bene che hai da dare, potresti essere dispopsto a dichiararne anche virtualmente… Adesso che esiste il metaverso si sono amplificate le tue possibilità di innamorati. La creatività delle tue dichiarazioni d’amore sarà da registrare.

Voto 10 se c'è un po' di amore anche per l'astrologa.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Possiamo ufficialmente tirare un sospiro di sollievo perché, a parte Saturno del quale non ti libererai tanto facilmente, nessun altro pianeta ti darà fastidio. Proprio in questi giorni ti rendi conto di quanto il bello e il brutto sia sempre relativo: un Saturno contro non ti renderà di cattivo umore più di un Saturno più Marte contro. Quindi preparati a festeggiare un po’ di ritrovata leggerezza: che nessuno ti faccia discorsi seri perché non ne hai nessunissima voglia.

Voto 7 per la fiducia.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Non sarà certo questa la settimana nella quale sarai più dolce, comprensiva, empatica e disponibile. Si mettano in fila le persone che hanno bisogno di te e deciderai tu se e quando dare loro udienza. Per un tempo limitatissimo e senza possibilità di raccomandazioni, ovviamente. Avere a che fare con te sarà in effetti più complicato di un percorso burocratico all’ufficio catasto.

Voto 5 ma fai la brava.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Dopo tutte le energie che hai accumulato nelle settimane scorse, erotiche e non, è arrivata la Luna piena che ti ha convinta che le tue passioni vadano necessariamente messe al primo posto. Costi quel che costi. Quindi adesso non ti fermerai ma, dato che le energie sono un po’ scemate, ti ritroverai a pensare ai tuoi amori comodamente sdraiata sul divano. Per gli agguati sessuali si richiami più avanti.

Voto 6 e mezzo per la ritrovata saggezza.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Ecco qui, sei tornato lo Scorpione di sempre grazie a Venere e Marte entrambi a tuo favore. Certo, Mercurio in opposizione continua a renderti un po’ confuso nell’espressione dei tuoi desideri ma sono sicura che riuscirai a trovare il modo di esprimerli. Lo sappiamo che nessuno meglio di te sa usare il linguaggio del corpo, delle occhiate ammiccanti e persino dei gesti inequivocabili. D’altronde Bruno Munari, che ha scritto proprio il dizionario dei gesti degli italiani, era dello Scorpione.

Voto 8 + per essere sopravvissuto fino a qua.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Pare proprio che questa settimana il mondo non sarà quel luogo meraviglioso al quale sei abituato… O probabilmente sarai tu a non essere tanto meraviglioso e ottimista come di solito ti vuole il tuo Giove. Detto questo, sappi che insistere nel fare le cose che non ti riescono in uno specifico momento non è un buon modo per ottenere il risultato che vorresti. Impara a prenderti momenti di pausa e a ricominciare quando avrai la mente più lucida. Forse questo Marte a sfavore può renderti saggio.

Voto 5 per la testardaggine.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Continua questo momento meraviglioso in cui non solo sei determinato e concreto (e questa non è una novità) ma sfoggi anche un’empatia da manuale. Chi ha bisogno di te può ritenersi fortunato perché ti trova disponibile, efficiente e pronto persino a fare le coccole. Un Capricorno così non si era mai visto e ti sentiremo addirittura dire romanticherie ad alta voce.

Voto 8 per le romanticherie.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Marte che ti abbandona e Mercurio che non ti aiuta non sono dei buoni punti di partenza se hai intenzione di studiare oppure di programmare e progettare qualcosa. Ti mancano le energie e persino le parole, aiuto! In compenso però ì, con tutti i pianeti in seconda casa, testardo così non ti si vedeva davvero da un pezzo.

Voto 6 e mezzo per la determinazione.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

E che cosa posso dirti, caro Pesci, se non che continui ad essere magnifico? Goditi questi pianeti che hanno deciso di non abbandonare il tuo segno zodiacale e che ti rendono magico, immensamente creativo, pieno d’amore come un tortello di pasticceria è ripieno di crema fresca. Più dolce di così è impossibile.

Voto 10, whats else?