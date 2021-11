L’oroscopo di oggi 19 novembre 2021, previsioni segno per segno: Leone e Acquario si chiudano in casa Nell’oroscopo di oggi, venerdì 19 novembre, avremo la Luna piena con tanto di eclissi lunare. La tensione è alta soprattutto per Toro, Leone, Scoprione e Aquario. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Nell'oroscopo di oggi, venerdì 19 novembre 2021,la Luna è nel segno del Toro e si oppone al Sole in Scorpione. Questa opposizione avrà come effetto anche un'eclissi di Luna, la più lunga degli ultimi 100 anni. Come avevamo già accennato nell'oroscopo della settimana, a causa di questa Luna piena la tensione sarà alle stelle, quindi, attenti.

In questa eclissi sono coinvolti tutti coloro che nel proprio tema natale hanno il Sole, la Luna oppure l'ascendente a 27° di Toro, Leone, Scorpione o Acquario.

Il segno fortunato di oggi sarà il Sagittario che sembra proprio non curarsi di tutta questa energia tormentata nell'aria mentre il segno sfortunato di oggi è lo Scorpione che, nonostante tutto, non regge il dito puntato di chi chiede conto delle sue azioni.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Lo so, Ariete, la Venere quadrata è molto complessa da gestire. Ti incasina la vita, il cuoricino e ti fa sembrare che tutti si prendano chilometri di distanza pur di non starti vicino. Non so nemmeno se consigliarti di aspettare che Tinder sbarchi sul metaverso, dandoti l’opportunità di incontrare, in virtuale, possibili amanti. Sai com’è: già si fa fatica in carne ed ossa. Se mai volessimo avere a che fare con problemi di connessione e simili, le incomprensioni sarebbero sempre in agguato…

Amore: hai sempre Venere a guardarti male ma con questa Luna ballerina, e in prossimità di un sestile, magari ti sale la fantasia di scrivere a quella vecchia fiamma… chissà.

Lavoro: continua il periodo di valutazione e controllo del tuo operato. Devi sforzarti e rimanere vigile il più possibile.

Salute: leggermente meglio ogni minuto che passa (questa Luna ti aiuterà a ritrovare un po’ di verve).

Il consiglio del giorno: non forzarti ad entrare in contatto con qualcuno che non ti sta simpatico. Piuttosto fingi di avere da badare al gatto e rifiuta l’appuntamento.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Ha fatto il giro del web il video di un uomo cinese che è finito al centro di una fontana distratto dallo smartphone. Il non prestare attenzione al mondo che ci circonda è una grande pecca… difficilmente evitabile se si ha, come te, un Mercurio opposto che continua a disturbarti. È colpa sua se non riesci a ricordare nulla e se dimentichi a casa ogni documento che ti eri ripromesso di portarti appresso. Per fortuna c’è la Luna: sempre disposta a coccolarti un po’…

Amore: vedi poesia e romanticismo ovunque, manco fossi un neomelodico italiano.

Lavoro: sotto sforzo. Ti sembra di dare sempre tutto te stesso senza riserve… con stanchezza conseguente.

Salute: energie esigue ma che riesci a gestire con maestria. La cosa importante è scegliere oculatamente le battaglie da portare avanti.

Il consiglio del giorno: sveglie e post-it non servono a nulla. Per ricordarti qualcosa hai bisogno di una segretaria personale.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

La vostra vita sta per avere un momento intrigante, sbarazzino e a tratti piccante. Grazie alla Luna in solerte avvicinamento, si accenderà anche il lato giocoso e stuzzicante di Giove che potrebbe, in poco tempo, farvi vivere situazioni interessanti come quella di Alex Belli, Soleil Sorge e la moglie di lui. Non dovrete per forza arrivare a battute sfrontate e confronti pessimi come quelli del GF… ma magari qualche interesse “proibito” potrebbe pure saltare fuori…

Amore: Giove ha una buona influenza su di voi. Vi rende meno cinici e più malleabili. Ci piace tantissimo.

Lavoro: tenete sotto controllo i conti e le date di scadenza degli strumenti dentro la cassetta di emergenza. L’unico modo che avrete per sopravvivere in futuro a tutti i pianeti che si stanno spostando verso l’opposizione è il controllo.

Salute: noterete sempre più energie entrare in circolo. Merito della Luna in avvicinamento.

Il consiglio del giorno: concedetevi un regalo costoso. Giove, per una volta, potrebbe pure consigliarvi bene.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Qualche critica non puoi mica fartela mancare con questa Venere opposta. Ci sarà sempre qualcuno disposto a metterti in ombra… un po’ come è successo a Lady Gaga che, in merito al suo gesto di “gettare” i fiori a terra con lo scopo di dedicarli ai suoi fan, è stata giudicata cafona e sfrontata. Tralascia chi non ha intenzione di sforzarsi per comprenderti e non star troppo a giustificarti. Chi ti vuole vedere per come sei ha già tutti gli strumenti.

Amore: per quanto ti impegni, gli affari di cuore sembrano non trovare una soluzione che ti soddisfi…

Lavoro: Mercurio e Marte sono dalla tua: anche se gli altri ti reputano un po’ antipatico, non possono che riconoscere le tue doti in ufficio.

Salute: buona la prima parte della giornata, un po’ calante a partire dal pomeriggio…

Il consiglio del giorno: per farti perdonare di questo malumore, nell’ultimo periodo, offri una cena fuori a chi tieni veramente nel tuo cuoricino. Apprezzeranno sicuramente il gesto.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

L’UE ha dato il via libera al secondo piatto a base di insetto commestibile: secondo l’organizzazione le locuste sono una fonte di cibo sostenibile e assolutamente gustosa. Sarà… ma tu con quel Giove opposto preferisci comunque una bella carbonara o un piatto di parmigiana di melanzane senza animaletti striscianti annessi. Vero anche che, per colpa dei pianeti, oggi sei proprio difficile da accontentare. Sei talmente permaloso e schizzinoso che o si fa come dici tu o non muovi un muscolo…

Amore: non farti avanti per nessuna ragione. Rischi soltanto di far danni.

Lavoro: la giornata potrebbe partire con un pc che non si accende e continuare sempre peggio… io ti ho avvisato.

Salute: leggermente meglio dopo il caffè dopo pranzo…

Il consiglio del giorno: “anche un po’ meno” Leone. Ogni tanto fa bene anche lo smettere di tirarsela. Giusto per far riposare un po’ i muscoli…

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Fra la giarrettiera di Damiano dei Måneskin, le giacche a scacchi dei Cugini di Campagna e il trucco e parrucco hippie che sembra tornato di moda, sembra davvero che il fashion stia percorrendo delle strade difficili da armonizzare. Tu, però, ci riesci benissimo. Venere riesce a farti sentire (e apparire) bella e solare a prescindere da cosa tu ti metta prima di uscire di casa. Sarà forse il sorriso, che non ti manca quasi mai? Attenta alla Luna però: in serata potrebbe darti qualche problemino…

Amore: oggi timida e forse un po’ indecisa. Se non ti sbrighi a farti avanti ci penserà qualcun altro.

Lavoro: mantieni la calma e non saltare su tutte le furie per qualche piccola incomprensione.

Salute: malumore aleggiante sul tuo pomeriggio: non cedergli e fai qualcosa per contrastarlo… come, ad esempio, pulire tutta la cucina senza dimenticati del forno!

Il consiglio del giorno: mi raccomando: borse piccole. Non rischiare di avere borsoni troppo imponenti con te… non vorrei che la Luna storta ti convincesse a lanciarli addosso a qualcuno in un momento di stizza incontrollata…

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Ti appelli. A tutto quello che puoi: al potere morale di tua madre su tutti quelli che conosci, alle leggi, al diritto inappellabile di dire quello che vuoi e pure alla giusta vendetta di Sailor Moon sui cattivi. Un po’ sindacalista, oggi ti troveresti bene in Portogallo dove, a norma di legge, oggi è illegale che un datore di lavoro disturbi i propri dipendenti dopo l’orario prestabilito. Venere quadrata e Saturno a favore sarebbero capaci di farti contare il millisecondo e non rispondere a nessuno una volta scoccata l’ora x.

Amore: niente da fare: per i fiori d’arancio e i baci appassionati bisogna aspettare tempi migliori.

Lavoro: precisa e puntigliosa. Sei più pignola della Signorina Rottermeier…

Salute: Giove e Luna ti aiuteranno un po’ a sostenerti durante tutta la giornata. È grazie a loro se non sbadigli senza sosta.

Il consiglio del giorno: essere precisi va bene ma non te l’ha mai detto nessuno che i puntigliosi tendono ad essere antipatici un po’ a tutti?

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sei troppo irruente. Con Marte a favore e una Luna sconsideratamente opposta, potrebbe uscirti naturale prendere decisioni sull’onda del momento senza calcolare troppo gli effetti secondari. Come la Russia, che ha sparato un missile contro un asteroide non considerando che i detriti avrebbero rischiato di colpire la ISS, anche tu mandi messaggi minatori a destra e a manca non ragionando sui possibili risultati. Hai davvero coraggio da vendere.

Amore: oggi riprendi tutto da dove l’avevi lasciato. Puoi tornare a mandare messaggini romantici senza più la Luna che ti rompe i maroni.

Lavoro: sei in continua ricerca di escamotage per aggirare regolamenti e procedure che non aiutano la tua inventiva.

Salute: in grande recupero. Marte è finalmente libero di galvanizzarti come vuole senza alcun ostacolo.

Il consiglio del giorno: quello che gli altri non sanno è che tentare il tutto per tutto, a volte, potrebbe pure portarti bene. Magari è la volta buona che il più figo della classe ti da il numero.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Le notizie degli ultimi giorni stanno passando per vera l'aggiornamento che la Polonia sta per costruire un muro fisico sul confine della Bielorussia per fermare l’avanzata dei migranti. Ti prego: evita di fare lo stesso con tutti quelli che ti stanno sulle balle. Causa Luna prossima all’opposizione, oggi ti sarà facile cercare di porre distanze astronomiche tra te e chi proprio non sopporti. É importante, però, che tu faccia uno sforzo in più… e che posi cazzuola e mattoni.

Amore: in valutazione. Oggi ti risparmi entusiasmi pre-tempore e ti lasci andare a qualche riflessione in più.

Lavoro: qualche momento di tensione, magari con un collega, potrebbe intesire la giornata. Resta connesso e non alzare il tono della voce.

Salute: la Luna potrebbe impensierirti e farti arricciare le sopracciglia. Sai quante rughe potrebbero formartisi se non la smetti?

Il consiglio del giorno: preparati mentalmente a questa Luna di prossima opposizione. Respira approfonditamente e portati dietro un tappetino per fare yoga ovunque ti trovi.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Adele, nel suo nuovo album, ha dato fondo ad una pletora infinita di sentimenti. Toccando il tema dell’ansia, quello del divorzio e persino quello del rapporto col proprio corpo e la palestra, la cantante inglese ha sfoggiato una delicatezza e una capacità di parlare di qualsiasi cosa invidiate da tutti… tranne che da te. Con questa Venere a favore, i sentimenti per te sono d’ordinanza. Facilmente riconoscibili e vivibili fino in fondo.

Amore: il tuo cuoricino batte forte e si innamora con una Venere che continua a coccolarlo e che gli fa vivere delle vere favole.

Lavoro: Mercurio è impegnato a farti fare bella figura con qualche ricerca di mercato che ti hanno commissionato.

Salute: assolutamente “in bolla”. Non può capitarti nulla che possa farti vacillare.

Il consiglio del giorno: canditati come psicologo d’ufficio presso il tuo posto di lavoro. È la volta buona che ti promuovono ad un altro ruolo.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l' Acquario

Fedez ha gabbato un po’ tutti. Con la presa in giro del dominio falsamente registrato come “fedezelezioni2023” ha utilizzato il clamore mediatico per far pubblicità al suo prossimo disco praticamente a costo zero. Mossa astuta, non è vero? Peccato che tu ti senta troppo ingessato per copiarlo. Ultimamente Saturno ti costringe a rispettare le regole e a non sgarrare di un centimetro. E Marte, minaccioso, se la ride mentre hai timore di un suo colpo basso…

Amore: nel pomeriggio sarai leggermente meno teso e indisposto del solito. (Merito della Luna che si leva dalla quadratura).

Lavoro: Mercurio è un ostacolo insormontabile per il momento: non fare ragionamenti troppo complicati e semplifica al massimo le procedure da seguire.

Salute: Marte impone riposo e lentezza. Se corri troppo rischi di stancarti…

Il consiglio del giorno: a volte osare non è la scelta giusta. Soprattutto se hai paura di non arrivare troppo lontano coi tuoi tentativi…

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Per fortuna che esiste la simpatia. Senza quella, Enzo Iacchetti non se la sarebbe cavata con solo un paio di battute quando gli è caduto di mano un tartufo di € 5.000,00 battuto all’asta ad Alba. Oggi l’ironia e le battute di spirito potrebbero salvare anche voi, sapete? Con una Luna in equilibrio pericoloso sul vostro umore, fareste bene a mascherare quell’espressione infuriata dietro qualche barzelletta simpatica… giusto per non farvi apparire troppo musoni di fronte al capo…

Amore: attenti alla Luna: potrebbe farvi passare il buonumore e rovinare la cenetta romantica in programma per stasera…

Lavoro: concentrati al massimo… anche quando dovete cerchiare col rosso tutti gli errori dei colleghi (ma è proprio necessario farlo?).

Salute: qualche défaillance per colpa della Luna in transito: non demordete. Avrete comunque Marte a darvi supporto.

Il consiglio del giorno: stemperate, disinnescate ed evitate di dare troppa attenzione alla vostra rabbia… non vi fa bene!

Voto 7 +