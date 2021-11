Come prepararsi all’influenza della Luna piena in Toro di venerdì 19 novembre 2021 Il 19 novembre 2021 ci sarà la Luna piena nel segno del Toro con l’eclissi di Luna più lunga degli ultimi 100 anni. In questo post vi racconto che influenza avrà questa Luna piena e vi darò qualche consiglio su cosa fare e cosa evitare proprio in quella giornata. Come sempre, l’eclissi è una Luna piena più forte e portatrice di cambiamenti.

Il 19 novembre 2021, intorno alle 10 del mattino per chi vive in Italia, ci sarà la Luna piena nel segno del Toro. La Luna piena, in qualsiasi segno zodiacale cada, è un momento di grande tensione, rivelazione, spontaneità e abbandono. Il segno zodiacale del Toro, che ospita questa Luna piena del 19 novembre, è un segno piuttosto calmo, abitudinario, godereccio e morbido. Queste caratteristiche limitano un pochino, per fortuna, la potenza della Luna piena ma dirottano le emozioni incontenibili della Luna piena in Toro verso la sfera dei piaceri: della gola, del sesso, dell'ozio, della beauty routine e dell'acquisto compulsivo di beni.

Il significato della luna piena in Toro

La fase lunare della Luna piena prevede, ovviamente, che Sole e Luna si trovino l'uno di fronte all'altro, nel punto di maggiore distanza all'interno del cerchio dello Zodiaco. In questo caso, mentre il Sole si troverà a 27,14° del segno dello Scorpione, la Luna gli si troverà perfettamente opposta a 27,14° del segno del Toro. Il Sole, in astrologia, indica l'io forte, razionale e maschile, mentre la Luna è il subconscio emotivo, istintivo e sensibile che, spesso, rimane nel buio. Quando il Sole illumina completamente la Luna, e quindi nella fase lunare di Luna piena, tutto ciò che normalmente teniamo come chiuso in cantina nella parte più intima e nascosta del nostro subconscio, viene a galla improvvisamente e senza mezze misure.

La Luna di nebbia, così viene chiamata la Luna piena in Toro che si ripete ogni anno tra ottobre e novembre, indica non tanto le caratteristiche astrologiche e simboliche legate a questo segno zodiacale ma piuttosto il periodo dell'anno nel quale avviene: un momento nel quale la vegetazione sembra andare a riposare dopo l'estate per prepararsi all'inverno. Di questa Luna piena in Toro, che sarà tutt'altro che pacata, c'è da evidenziare il fatto che sarà anche un'eclissi di Luna e, tra l'altro, la più lunga dell'ultimo secolo. Le eclissi sono sempre un momento di ancora maggiore tensione rispetto alla Luna piena tradizionale ma anche un momento di preparazione al cambiamento e all'evoluzione. Le eclissi che da adesso fino a tutto il 2022 avverranno coinvolgendo i due segni zodiacali di Toro e Scorpione sembrano volerci indicare il bisogno di trovare un nuovo modo di approcciarci a tutto ciò che ci appartiene. Denaro, affetti, amore, stabilità: non è più tempo di possedere in una modalità statica e controllata ma piuttosto di lasciar andare ed evolvere.

Gli effetti della Luna piena in Toro su tutti i segni zodiacali

Questa Luna piena nel segno zodiacale del Toro avverrà al grado 27 quindi, per ciascuno dei segni zodiacali di cui parlo qua sotto, si sentiranno ancora di più le influenze quanto più i nostri pianeti importanti si trovano intorno al 27º grado del segno. In generale però, trattandosi di una Luna piena con eclissi, è sempre bene evitare ogni scelta impulsiva, ogni inizio e ogni fine, ovviamente sempre che tutto ciò sia possibile!

Ariete

Avrai la sensazione di non sopportare proprio niente e nessuno ma, diciamocelo, questa sensazione non sarà limitata alla sola influenza della Luna piena… In questo periodo va così per colpa di Venere.

Toro

Nel tuo caso ti suggerisco, almeno per 72 ore, di mettere un allarme sulle tue carte di credito che componga immediatamente il numero di telefono di tua mamma la quale, senza nemmeno farsi pagare troppo e qualsiasi età tu abbia, sarà pronta a farti una bella ramanzina. Questo forse sarà l'unico modo per farti desistere da acquisti impulsivi decisamente smodati.

Gemelli

Stranamente sembra proprio che tu ti tenga fuori dai guai anche quando saremo lontani da questa Luna piena: approfitta solamente dell'energia elettrica delle 48 ore tra il 19 il 20 novembre per ringalluzzire il tuo intelletto.

Cancro

Questa Luna piena in Toro sembra proprio darti la forza del boxeur che si rialza dal tappeto per tirare l'ultimo gancio definitivo e far capire chi comanda Ti chiedo solo di moderare la forza.

Leone

La tensione sarà a mille e hai la sensazione che traballino tutte ma proprio tutte le tue certezze tanto che qualche volta ti vedremo sbirciare di nascosto sulla tua carta d'identità per assicurarti di essere proprio tu.

Vergine

Questa Luna piena sembra darti finalmente le energie per tapparti il naso e fare un tuffo da una scogliera altissima verso i tuoi obiettivi. Le paure sono sigillate strette strette come la boccetta dello shampoo nel bagaglio a mano.

Bilancia

I tuoi problemi sono decisamente di altra natura in questo periodo: non sopporti nemmeno te stessa. Chiaro che queste prossime 48 ore saranno piuttosto intense, soprattutto perché nemmeno lo shopping potrà tirarti su di morale.

Scorpione

Ti senti decisamente chiamato in causa come quando la prof ti fa uscire alla lavagna: non puoi più tirarti indietro e devi rendere conto al cosmo intero di quello che hai fatto ma soprattutto di quello che avresti dovuto fare e non hai (ancora) fatto. Ci siamo capiti.

Sagittario

Nel tuo caso con questa Luna piena nel segno del Toro ti senti un po' come una rockstar sul palco, anzi proprio come Damiano dei Måneskin sul palco del gli MTV EMA 2021. Potresti tranquillamente presentarti anche tu in reggicalze e guanti di lattex.

Capricorno

Nel tuo caso ad essere inarrestabile e incontenibile saranno le emozioni, i sentimenti e soprattutto le loro dichiarazioni.d D'amore ma non solo. Non vuoi più perdere tempo ma hai bisogno di spalancare le porte del tuo cuoricino come i cancelli al suono della campanella delle 8:30 a scuola.

Acquario

Avrai come l'impressione di non riuscire nemmeno a stare fermo nei tuoi stessi vestiti e più volte ti vedremo slacciare e allacciare i bottoni della camicia cercando di scappare dal tuo stesso corpo. Vietato categoricamente prendere decisioni dalle quali tornare indietro potrebbe essere complicato, almeno per le prossime 72 ore. Promettimelo.

Pesci

Con questa Luna piena parti a razzo inseguendo i tuoi ideali senza ovviamente fermarti ai semafori e, inutile dirlo, senza ascoltare i consigli della vecchia saggia astrologa. Comunque hai la mia benedizione.

Cosa fare durante la luna piena in Toro

Nel periodo di Luna piena è sempre bene non esagerare con le saituazioni che possano richiesdere la nostra attenzione più lucida e calma perché questa potrebbe vacillare. Rimandiamo o anticipiamo quello che ci può creare dei problemi se non gestito con la giusta calma e attenzione. In generale con la Luna piena sono sconsigliate tutti gli interventi chirurgici che hanno a che vedere con la parte del corpo dominata dal segno quindi in questo caso evitiamo tuytti gli interventi che riguardano la bocca, i denti, le corde vocali, la gola e soprattutto evitiamo di iniziare uan dieta dimagrante proprio oggi.

Ecco qui invece un elenco di cose che è consigliabile fare nella giornata di Luna piena in Toro: