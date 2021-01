Nell'oroscopo del giorno martedì 19 gennaio 2021 la Luna che si posiziona nel segno dell'Ariete (quindi non solo dura e determinata ma anche in contrasto con i pianeti che rimangono nel segno del Capricorno) non sembra alleviare la tensione del cielo astrologico di questi giorni. Per fortuna però Giove ha passato la quadratura con Urano e si appresta a galoppare velocemente lungo tutti i gradi restanti del segno dell'Acquario.

L’oroscopo del giorno 19 gennaio

Oggi è l'ultimo giorno del Sole nel segno del Capricorno e da domani anche il pianeta che nel cerchio dello zodiaco rappresenta l'uomo entra nel segno dell'Acquario nel quale riponiamo grandi speranze per affrontare questo periodo di cambiamenti. Ricordatevi da oggi di fare gli auguri a tutti i vostri amici Acquario e prendete appunti su quanto avranno da dirvi perché sono in un periodo particolarmente saggio! Perchè non dare un'occhiata anche all'oroscopo 2021 segno per segno, dopo aver letto l'oroscopo del giorno?

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

La curiosità che ti dona questa Luna è massima. Studi tutto da lontano e con circospezione come ha fatto il micio che ha incrociato un cervo in mezzo alle vie della città: Venere quadrata ha ancora un effetto che ti rende diffidente e può condurti a prendere la via più lunga anziché entrare a gamba tesa come tuo solito. Ti rassicuro: anche questo è un approccio valido. Devi solo metterti alla prova.

Amore: sei più concentrato sulle emozioni che provi che su quello che comunichi. Lavoro: l’occupazione giornaliera ti distrae e ti tiene piacevolmente occupato. Salute: determinato e pieno di energie. Non hai tempo per la malinconia. Il consiglio del giorno: indossa quello che vuoi, mangia quello che ti piace di più senza farti troppi problemi.

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Mercurio quadrato, a te, oggi non fa nessun effetto! Godi talmente tanto di questa Venere e di Marte che non vai assolutamente per il sottile e ti getti sulle ricette afrodisiache di Masterchef! Cavalcando le energie di questi pianeti così energici vivi appieno la giornata senza farti troppi problemi anche se, ogni tanto, il pianeta del pensiero potrebbe farti venire dei dubbi amletici.

Amore: emozioni inspiegabili ti spingono verso nuove esperienze. Lavoro: perdi tutte le chiamate possibili e sbagli tutti i conti sbagliabili… sei davvero distratto! Salute: forzuto come Hercules! Il consiglio del giorno: ogni tanto è buona cosa prendere le cose con leggerezza. Evita solo di prendere sotto gambe questioni lavorative o che richiedono grandi ragionamenti… puoi sempre rimandarle a domani!

Voto 7 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Che giornata stimolante Gemelli miei! Mercurio è dalla vostra e, unito a Giove, vi aiuta a cogliere le occasioni più insperate rendendole preziose e irripetibili. Controllate bene gli scatoloni di cose vecchie che avete in casa! Potreste trovare dei tesori preziosi come delle copie rare di fumetti che tutti vogliono! Vi ricordo che un disegno di Rin Tin Tin è stato battuto per 3,2 milioni di euro!

Amore: avete l’occasione di mettere alla prova le vostre emozioni… provate a coglierla! Lavoro: rispondete a mail di lavoro anche poco prima di andare a letto: forse esagerate…? Salute: non c’è nulla che non possiate fare! (Almeno questo è il sentimento diffuso!). Il consiglio del giorno: strutturate le tue idee e conservatele. Magari appendendo una marea di post-it al muro della tua cameretta! (Almeno riuscite a rallegrarla con qualche nuovo colore!).

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sai qual è il modo giusto per far fronte a giornate come questa dove Venere e Luna sono storte almeno tanto quanto sono antipatiche? Ripescare il passato e renderti conto di quanta strada hai fatto. Passare in rassegna i tuoi successi partendo da dove tutto è iniziato ha il benefico effetto di darti energie in più. Un po’ come Dua Lipa: sapevi che la cantate aveva girato lo spot di XFactor UK prima ancora di diventar famosa?

Amore: ti senti incompreso? Ti suggerisco di mangiare un cioccolatino con cartiglio o un biscotto della fortuna. Magari il bigliettino nascosto ha un messaggio dolce da darti! Lavoro: guardingo. Prima di fare mosse valuti bene le conseguenze. Salute: sbadigli e ti stiracchi peggio di un gatto sornione. Il consiglio del giorno: ti firmo la giustifica che ti consente di non fare nulla durante tutto il giorno. L’unica eccezione? Prendere nota delle cose che ti vengono in mente per un secondo momento.

Voto 6 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Alcune cose sfuggono alla tua comprensione, come Fedez che canta la ninna nanna ad un asino in uno spot ormai diventato virale. Colpa di Mercurio comunque che, dalla sua residenza opposta al tuo Sole, si diverte a confonderti le idee. A dirla tutta, la Luna patteggia per te e, anche nei momenti più confusi, ti permette di fare spallucce e continuare per la tua strada!

Amore: sentimenti confusi e un po’ incomprensibili. Lavoro: non ci siamo… hai davvero bisogno di farti rispiegare tutto da capo. Salute: Marte quadrato ti sfianca come nemmeno una corsa campestre. Il consiglio del giorno: Mercurio in questa posizione potrebbe impappinarti e confondere i tuoi discorsi. Cerca di aiutarti con appunti o, nel caso di una riunione lavorativa, con una vecchia e cara presentazione in diapositive!

Voto 6 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Arguta e piena di energie. Mercurio ti rende più attenta del solito e riuscite ad entrare in empatia con i tuoi interlocutori semplicemente decifrandone il linguaggio del corpo. Come una spia di un film thriller, gestisci con arguzia ogni dialogo e muovendoti in modo controllato verso il tuo obiettivo. Nel frattempo, ovviamente, Marte e Venere ti rendono una figa da paura in stile Lara Croft.

Amore: pendono dalle tue labbra, così sexy e ammalianti. Lavoro: costretta a metterti in gioco in prima persona per gestire alcune questioni: non ti tiri di certo indietro. Salute: ti senti in grado di spaccare il mondo! Il consiglio del giorno: è la giornata giusta per mostrare la tua forza. Opta per colori forti e decisi per il tuo outfit.

Voto 8 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Accogli questa Luna opposta e i suoi influssi con la stessa verve con la quale i ragazzi dentro la casa del Grande Fratello incassano la notizia che la fine della loro permanenza è stata ulteriormente posticipata: con qualche sbuffo e un po’ di broncio. Dalla tua hai comunque Mercurio che ti fa da spin doctor e ti aiuta a trovare gli stimoli giusti per affrontare le sfide dentro e fuori l’ufficio.

Amore: conflitti di interessi? Dovresti cercare di muoverti con cautela. Lavoro: impegnata e incline al lavoro. Non perdi tempo e ti focalizzi sugli obiettivi. Salute: malumore galoppante: non fissarti sui problemi ma sulle soluzioni. Il consiglio del giorno: non rinchiuderti dentro le tue problematiche lavorative per ignorare il resto: mantieni aperta la mente e il cuore.

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

L’imprevisto è dietro l’angolo. Con un Marte congiunto ad Urano e un Mercurio quadrato potresti davvero aspettarti di tutto. Non dico che ti troverai sicuramente la casa che hai appena affittato piena di grandi felini come il ragazzo sudafricano che, aperta la porta, ha trovato una famiglia di leoni a bivaccare nella sua veranda… ma potresti comunque stupirti con qualcosa di forte che i pianeti hanno in serbo per te!

Amore: sfrutta il momento e stupisci il partner. Magari con uno spogliarello in videochiamata. Lavoro: potresti essere costretto a rivedere alcuni piani. Salute: prendi con filosofia la giornata imprevedibile: ti diverte e ti intrattiene. Il consiglio del giorno: segui il flusso: prendi la giornata come un’avventura da scoprire e da vivere. Trova occasioni dietro ogni ostacolo!

Voto 7 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Si è festeggiato in questi giorni il compleanno di Wikipedia: la piattaforma che, più di tutte le altre, rappresenta la tua infinita voglia di conoscenza. Manco a farlo apposta Mercurio e Luna sono proprio in posizione favorevole per questo lato del tuo carattere e ti mettono addosso anche la voglia di stalkerare qualcuno sui social. Attento a non farti scoprire: Nettuno non ama molto questo tuo passatempo!

Amore: hai bisogno di un momento di riposo dalle storie troppo serie. Lavoro: cercano tutti te che sei così capace di risolvere con un sorriso anche gli intoppi più ostici. Salute: questa Luna ti mette un buonumore piacevole addosso. Il consiglio del giorno: è la giornata perfetta per rimettere mano a tutti quei compiti che, normalmente, ti pesano soltanto: il mood che vivi è in grado di farti trovare divertente anche stirare o fare la lavatrice!

Voto 7 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Lo stile non ha età ma ha sicuramente delle regole scritte che tu, caro Capricorno, conosci benissimo. Come quella di portare sempre la borsetta o la pochette con la sinistra. Sono certa che questo trucco lo hai imparato da Kate Middleton che, per essere più pratica in ogni evenienza, ha sempre con se l’accessorio al posto giusto. Senza contare che, con questa Luna, saresti assolutamente previdente ad adottare questa abitudine in attesa di qualche piccolo battuta d’arresto.

Amore: continua la saga dei tuoi amori… ma attento alla gelosia impellente. Lavoro: oggi hai poca pazienza per affrontare qualcuno faccia a faccia: usa mail e simili. Salute: umore non al massimo ma energie solide e presenti. Il consiglio del giorno: puoi permetterti di dimostrare le tue debolezze al partner: non c’è sempre bisogno di apparire come un verso supereroe!

Voto 7 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La carta vincente è sempre l’ironia, cosa che a te viene assolutamente facile grazie all’influsso congiunto di Mercurio e Giove. Fai quasi concorrenza a Teresa Mannino a colpi di sferzate comiche che ti permettono di dire quello che pensi colpendo direttamente al punto. Tieni sotto controllo il livello delle energie: potresti avere problemi di carburante e doverti improvvisamente stendere sulla scrivania dell’ufficio per un rapido pisolino.

Amore: ricevi, con enorme piacere, dei messaggini piccanti da qualcuno di conosciuto. Lavoro: innovativo: le tue proposte arrivano direttamente sul tavolo del CEO della tua azienda. Salute: sostenuto dalla Luna, riesci a barcamenati anche con un Marte quadrato che drena le tue energie. Il consiglio del giorno: divertiti a spalancare le ante dell’armadio, gettare tutto sul letto e divertirti a creare accostamenti nuovi dei tuoi capi (e prendine nota! Potresti dimenticartene…).

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Parola d’ordine? Trovare del tempo per voi stessi. Fate come Nicole Kidman durante le riprese di Eyes Wide Shut, che ebbe il tempo sufficiente fra un ripresa e l’altra per volarsene a Parigi e Sydney, mentre aspettava il suo turno. Anche voi, come lei, avete bisogno di prendervi del tempo solo per voi, lasciando che Venere a favore faccia il suo corso e vi doni nuova sicurezza in voi stessi.

Amore: provocate e scoprite di essere anche in grado di farlo molto bene. Lavoro: un po’ indispettiti per il ritardo nella realizzazione di alcuni progetti da parte dei capi. Salute: calo di tensione naturale! Potete tirare un respiro di sollievo. Il consiglio del giorno: riguadagnate spazio: riorganizzate riunioni lavorative o altre impellenze per giorni dove vi sentite meno carichi!

Voto 8 +