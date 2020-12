L'oroscopo del nuovo anno è sempre particolarmente atteso, caricato di aspettative e di buoni propositi, ma questa volta l'oroscopo del 2021 è davvero guardato con molta ma molta attenzione. Se il 2020 ci ha chiaramente fatto capire che molte delle strutture sulle quali appoggiavamo le nostre sicurezze, sia personalmente che globalmente, sono fallibili, adesso non ci resta che prepararci al cambiamento, all'evoluzione, alla crescita personale come singole persone e come genere umano nella sua totalità.

A livello astrologico il 2020 è un anno che si attendeva con grande sospetto già da decenni in quanto presentava la congiunzione di tre pianeti tutti insieme nel segno del Capricorno. Giove, Plutone e Saturno tutti in questo segno zodiacale, il Capricorno, noto per la sua intransigenza, la chiusura, le ristrettezze, l'austerità e la rigidità. E se dobbiamo ammettere che le caratteristiche di "chiusura" del Capricorno non potrebbero essersi sviluppate meglio che in questo 2020, la bella notizia è che dalla fine dell'anno (e poi ovviamente per tutto il 2021) il segno zodiacale protagonista sarà quello dell'Acquario: la condivisione, l'attenzione al sociale, il cambiamento, l'evoluzione, il guardare oltre e il mettersi alla prova con ingegno e determinazione. Quindi, parola di astrologa, questo 2021 non sarà un anno immediatamente semplice ma di sicuro sarà un anno di grande crescita per tutti noi e di nuove opportunità.

Ariete

Diciamo proprio che tu, proprio come si addice al tuo carattere, in questo 2021 farai un'entrata trionfale, con tanto di fuochi d’artificio multicolori! Come chi arriva alla cena aziendale su uno skateboard oppure al proprio matrimonio calandosi col paracadute. Lo so che stai già gongolando sotto i baffi! Il bello è che nel giro di pochissimo tempo Saturno a favore (ho detto a favore!) ti renderà immediatamente più saggio facendoti perdere un po' di quella impulsività sbarazzina, passionale, coraggiosa e qualche volta irritante che ti contraddistingue. Quindi, per ricapitolare, questo 2021 sarà un anno di decisioni prese con coraggio ma dopo aver consultato tutta la check list degli errori già commessi. Lo vedi che Saturno a favore ti rende saggio??

Toro

Se il tuo buon proposito del 2021 è quello di startene buono buono a coccolare i gerani sul balcone e a farti una cultura televisiva da dottorato ad honorem, sappi che è il buon proposito sbagliato. Infatti con Urano che si congiunge al tuo Sole e soprattutto Saturno che ti mette i famosi bastoni tra le ruote, per sollazzarti sul divano non avrai proprio tempo. Le fondamenta delle tue comfort zone saranno fatte traballare come da un terremoto emotivo: è inutile che fai finta di niente lo sai benissimo che ci sono delle cose che devi cambiare e o lo fai tu senza tante storie oppure lo farà Saturno ma ti assicuro che è meglio la prima soluzione. Ricordati che anche nelle nuove situazioni ristabilire delle abitudini è questione davvero di 21 giorni, per cui: alzati dal sofà, riponi la copertina con i disegnino ricamati e preparati a rivedere organizzazioni e ordini oramai pieni di ragnatele!

Gemelli

Mamma mia che anno pazzesco ti si prospetta in questo oroscopo 2021 Gemelli! Contemporaneamente Giove e Saturno saranno a tuo favore, anzi a favorissimo! Il bello è che non perderai la creatività, la voglia di fare, la curiosità (compresa quella nel gossip), la follia di chi considera per almeno qualche minuto qualsiasi possibilità venga proposta, soprattutto le più assurde! In più, grazie a Saturno, sarà il momento delle grandi decisioni e se di solito prima di dire un sì o apporre una firma che ti condizioni anche solo i successivi sei mesi ti agiti, adesso non vedrai l'ora. Hai proprio voglia di mettere radici come le lenticchie piantate nel cotone alle elementari. Rimani attento e con gli occhi aperti: ti attaccherai ad ogni possibile occasione come una calamita alla porta del frigorifero!

Cancro

C'è comunque da festeggiare e non solo da brindare all'anno nuovo: la strabiliante notizia è che Saturno contro se ne è andato! Sei libero come quando compi 18 anni e finalmente puoi firmarti da solo le giustificazioni a scuola. In più grazie a Nettuno a tuo favore il tuo desiderio di abbracciare l'umanità intera e di fare del bene ad altissimi livelli sfiora quasi quasi la santità di Madre Teresa. Finito il periodo nel quale ti sentivi sbagliato, adesso sei pronto a far vedere chi sei anche a costo di metterti in piedi sulla scrivania e leggere ad alta voce il tuo manifesto personale come nemmeno Marinetti! Goditi la leggerezza e quel profondo brivido di follia che, finalmente, ti porterà a vivere tutto con un briciolo di allegria in più.

Leone

Ok Leone, siediti, dobbiamo parlare! A qualcuno in fondo doveva pur capitare e sono sicura che tu te la gestirai alla grande… Basta girarci intorno: l'oroscopo del 2021 è quello nel quale avrai Saturno contro… Sei in compagnia chiaramente di altri due segni zodiacali ma tu ce l'avrai un po' più contro degli altri. E che cosa comporta? Che sarai chiamato a capire davvero che cosa funziona e che cosa no nella la tua vita e soprattutto a risolvere quello che non funziona con una certa rapidità, fosse anche in modo drastico! Che poi, lo so che ti piace da morire l'idea di poterti lamentare come una diva del cinema anni '30 di questa situazione, ma so anche che alla fine nessuno meglio di te sa bene come mettere ordine nelle situazioni che oramai non entrano più, un po' come i jeans del liceo che tieni in fondo all'armadio! È ora di metterli da parte per indossare qualcosa di più elegante, raffinato e in grado di valorizzare le tue curve dopotutto, no?!

Vergine

Per il tuo oroscopo 2021, Verginella mia bella, ribadisco un po' quello che ti ho già detto nel 2020: sarà un anno fortunato, anche se tu continuerai a lamentarti! In questi prossimi 12 mesi ancora Urano sarà a tuo favore e anche Plutone riaccenderà il cuoricino dei nati nella Terza decade del segno. E sai quale sarà la cosa più bella di questo tuo 2021? Che avrai sempre più sicurezza in te stessa, in quello che provi, nel tuo istinto e soprattutto non avrai voglia di persone, situazioni, sensi di colpa che ti possano rallentare. La velocità anche un po' coraggiosa e spavalda nel prendere le decisioni sarà il tuo forte: che poi lo so che spiazzare tutti ti fa impazzire d'orgoglio! Per cui: concediti il lusso di non tergiversare più e lasciati cogliere dall’ebrezza di decisioni sorprendentemente azzeccate prese nel giro di un battito di ciglia.

Bilancia

Il 2021 è la svolta Bilancia proprio dal punto di vista tecnico astrologico. Se nel 2020 Giove e Saturno ci hanno dato dentro nel romperti le scatole e nel farti sentire come in un cul-de-sac o in un sac de sfig, adesso proprio quel Saturno ritorna da te praticamente in ginocchio e promette di esserti fedele almeno per tre anni (da buon paraculo!). Diciamo che tu non sei una che è famosa per essere vendicativa quindi ti metti subito all'opera per realizzare grandi cose. Ecco, stai sicura che né il relax nel tempo libero né la discrezione nei progetti saranno il tuo forte nei prossimi mesi perché, un po' come chi è finalmente appena stato sguinzagliato, hai voglia di scorrazzare libera e felice e soprattutto di non mettere freni ai tuoi desideri. Anche quelli più ambiziosi! Attingi quindi a tutte le risorse che Saturno è pronto a regalarti e dai loro la forma che preferisci!

Scorpione

Ci siamo Scorpioncino mio: in questo 2021 avrai quantomeno dei buoni motivi astrologici per lamentarti. Giove e Saturno infatti si mettono di traverso un po' come le famiglie di Romeo e Giulietta. Però, guardiamo il lato positivo della cosa, da un lato a te il tormento ti piace da sempre e anzi in questo caso non farai nemmeno fatica a trovare degli argomenti sui quali arrovellarti. Poi, dall'altro lato, tu sei bravissimo a guardarti in profondità, tanto in profondità che nel tuo subconscio c'è praticamente un piccolo villaggio, quindi questo Saturno contro non potrà certo svelarti cose alle quali non avevi mai pensato. Praticamente prendilo un po' come se tu fossi un paleontologo sentimentale e il 2021 fosse il tuo erasmus al centro della Terra oppure come un terapeuta bravissimo e gratuito che ti permetterà di mettere in luce alcuni dei tuoi segreti più nascosti!

Sagittario

Uh che bello questo 2021 nel quale avrai probabilmente quasi sempre ragione! Lo so benissimo che già ti sfreghi le mani e potrei fermarmi qui perché sai già tutto quello che ti serve per essere contento. Ma io, da buona astrologa rompiscatole e anche un po' invidiosa di tutto questo sfarfallio di fortuna, vado avanti e ti dico che se saranno dei mesi di grandi progetti con tanta voglia di condividere, ottimismo, fortuna e un'ottima predisposizione karmica nei confronti di tutto il mondo che ti circonda, è anche vero che ogni tanto tutto questo Giove a favore potrebbe renderti un pochino avventato nelle scelte. Quindi, anche quando avrai l'impressione che succedano cose fortunatissime inaspettate come quando sei alla fermata dell'autobus e Aladino passa col suo tappeto volante caricandoti su, ti chiedo soltanto di mantenere almeno un minimo di realismo e allacciarti sempre la cintura di sicurezza. Anche perché, diciamocelo, sei talmente curioso e allegro che rischieresti di finire fuori dal bordo del tappeto per osservare il panorama intorno a te!

Capricorno

Oh Capricorno come ti senti più leggero adesso che se ne è andato questo Saturno che pesava come il pranzo di Natale dalla zia sullo stomaco per giorni! Diciamo che per tutto il prossimo anno grazie ad Urano a favore avrai tanta ma proprio tanta voglia di rimetterti in gioco, con meno ansie da prestazione e con un maggior desiderio di rendere la vita immediatamente facile (e felice) e a te e alle persone che ti circondano. Ringraziano tutti calorosamente dopo averti sopportato solo per amore. In più, sono sicura, noterai come il rapporto tra l'ambizione e la reale soddisfazione sia inversamente proporzionale: nel 2021 si abbasserà notevolmente il tuo senso critico e soprattutto autocritico ma godrai molto di più dei bei successi! What Else?

Acquario

Hai come l'impressione di essere il vero protagonista di questo 2021 ma non sempre ti senti davvero una star. Anzi sei un po' come il divo quando nel camerino si fa prendere dal panico e dall'ansia da prestazione prima di salire sul palco, iniziando a camminare nervosamente avanti e indietro rischiando di rovinare trucco e parrucco. Certo, diciamo che tu sei di natura bravissimo a sostenere ogni tipo di stress e anche se dovessi battere l'ultimo rigore decisivo ai mondiali apparentemente sembreresti giocare con i pulcini all'oratorio. Il bello è che ti sentirai davvero responsabile di questa rinascita tua e delle persone che ti circondano, un altro bello è che Giove a favore ti renderà sicuro di te ma anche con un gran culo. Diciamocelo. L'unica nuvoletta del 2021 sta nello stress che appunto Saturno può portare, soprattutto se ci si mette anche Urano, pianeta delle inversioni a U.

Pesci

Pescioletti miei belli sappiate che in questo 2021 sembra proprio che i pianeti si siano dimenticati di voi e voi non farete proprio niente per sollecitare un loro intervento nella vostra meravigliosa doppia vita: una reale e una immaginaria. Anzi, vi dedicherete con grande consapevolezza e maturità alla vostra vita immaginaria nella quale progetterete castelli e sposerete famosi e fichissimi divi di Hollywood. Tutto bene finché qualcuno non citofona al vostro citofono vero e vi riporta con i piedi per terra. Saturno e Urano però fanno i bravi e non vi creano problemi con il loro realismo così duro e ben poco romantico. Di sicuro per qualsiasi attività che richieda fantasia e voglia di immaginare sarete bravissimi: dallo sotrytelling alle arti grafiche non avrete quasi competitor.