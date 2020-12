Leggendo le anticipazioni dell'oroscopo 2021 che hanno a che fare con l'amore sono sicura che ciascuno di voi terrà le dita incrociate anche sotto il tavolo o dietro alla schiena: che cosa riserverà per il nostro cuoricino questo anno che sta per iniziare? Chiediamolo subito alle stelle.

Per scrivere le anticipazioni sulle influenze astrali per ciascun segno zodiacale 2021 riguardo all'amore, dovrò guardare più di un pianeta. Venere infatti, il pianeta dell'amore, è un pianeta veloce che resta in ciascun segno zodiacale poco meno di un mese. Qualche volta Venere si ferma in un segno zodiacale per più tempo e in questo 2021 lo farà nel segno del Capricorno ma verso la fine dell'anno a cavallo con l'inizio del 2022. Marte lo abbiamo già incontrato nella classifica dei segni più hot come un pianeta che ha molto a che fare con il nostro desiderio erotico. Infine, non posso evitare di dare uno sguardo a Saturno che ama gli amori più duraturi e seri, a Giove che ci porta a fare nuove conoscenze in modo più disinibito e a Plutone grande pianeta dei desideri.

La classifica dei segni più amati dello Zodiaco nel 2021

Ecco quindi la classifica dei segni più amati dello zodiaco per i prossimi 12 mesi.

12. Leone

Non mi odiare leoncino: lo sai che io ti adoro e che sarò la spalla sulla quale potrai piangere quando ti sentirai solo in questo 2021. Il motivo per cui ti ho messo all'ultimo posto della classifica dei segni più amati nei prossimi 12 mesi è che per colpa di Giove e Saturno in opposizione per la maggior parte del tempo ringhierai, te ne starai chiuso nel tuo guscio come un porcospino quando vede il giaguaro affamato in arrivo e difficilmente avrai voglia di stemperare qualche tensione con un abbraccio forte forte o addirittura una ventata di passione. Praticamente sarai il migliore amico di te stesso e già così ogni tanto hai l'impressione che siate in troppi.

11. Scorpione

Ora, diciamocelo, la fama del grande dolcione che raccoglie emozioni, dolcezze, sentimenti e coccole non l'hai mai avuta. Quindi, nonostante in questo 2021 le tue quotazioni da super str****tto faranno faville, tu non te ne darai grande pena. Le influenze principali infatti saranno quelle dei pianeti che si daranno da fare per mettere subbuglio nella tua vita e tu, si sa, quando devi prendere delle decisioni importanti preferisci farlo in assoluta solitudine, magari rintanatoti anche per qualche giorno nella tua caverna che fa invidia anche a Batman!

10. Sagittario

Avrai così tante cose da fare in questo prossimo anno che l'idea di stare accoccolato sul divano a strofinare i piedini con quelli del tuo partner già ti fa venire l'orticaria! In più, non dimentichiamocelo, Nettuno continua a essere in quadratura al tuo segno quindi le delusioni, spinte qualche volta da un'eccessiva idealizzazione di un rapporto o di una persona, possono farsi sentire un po' come un tonfo quando ci si tuffa a bomba in piscina. In compenso, se la cosa può consolarti, quanto a rapporti d'amicizia sarai uno dei segni zodiacali che come al solito si darà più da fare.

9. Toro

Di solito, caro amico Toro, sei tra i segni che con più dedizione si dedica al partner: dalle coccole fino ai regalini e ai pranzetti luculliani anche per una pausa veloce, sei sempre molto ma molto attento… Il fatto è che in questo 2021 probabilmente sarai tu ad avere bisogno di attenzioni ma non sempre ne riceverai della stessa qualità e quantità rispetto a quelle che tu, in passato, hai dato. La cosa potrebbe farti innervosire parecchio e soprattutto, dato che già ti trovi in un anno di grandi cambiamenti, potresti rivedere le condizioni del rapporto. Si salvi chi può!

8. Vergine

Il bello del tuo 2021, soprattutto per quanto riguarda le anticipazioni dei movimenti del tuo cuoricino, sarà che ti sentirai decisamente più disinibita. Insomma, prima di scrivere un WhatsApp spinto o di andare ad attaccare bottone con il tizio che ti piace, non ci penserai più di tanto ma ti butterai come una ragazzina ad una festa del liceo. Questa nuova veste così spavalda e birichina, soprattutto in amore, mi piace parecchio anche se dovesse ogni tanto farti fare una scivolata come quando hai le ballerine ma fuori piove. Poco male, varrà tutte le emozioni nuove che hai provato!

7. Ariete

Questo 2021 sarà l'anno dei nuovi progetti di stabilità tanto che, persino un passionale come te, che di solito ha bisogno di un continuo apporto di combustibile emotivo per continuare ad amare, quest'anno non desidererà altro se non un po' di sana routine casalinga. Il bello sarà che, dopo un 2020 poco dolce, questo 2021 ti aprirà alla voglia di condividere iniziando già dai baci sotto al vischio. Non è la tua modalità classica ma può riservare delle belle, anzi bellissime sorprese. I partner ringraziano!

6. Bilancia

Il tuo smanioso desiderio di pronunciare dei "sì!" con gli occhi che luccicano e il finale delle favole scritto al neon in questo 2021 potrà essere molto più che appagato. Anzi, hai così tanta voglia di amare ed essere amata senza doverti mettere in discussione ogni giorno, che nei prossimi mesi chiunque ti dia una sensazione di rassicurazione emotiva sarà il benvenuto! In cambio, potrei giurarci, tu sarai la compagna perfetta.

5. Pesci

La vostra capacità di amare, in questo 2021, sarà decisamente senza confini, senza freni e senza nessun impedimento. Il bello è che grazie a questo Nettuno ancora a favore e addirittura Giove che nei mesi tra maggio e luglio entrerà nel vostro segno, non importerà che ci sia un fidanzato consenziente e che la vostra storia d'amore sia reale. Voi siete assolutamente indipendenti dal punto di vista sentimentale tanto che vi sentirete ogni tanto come se foste sposati con un divo di Hollywood che vi sveglia ogni mattina con il profumo di caffè. Certo, ogni tanto dovreste mettere i piedi nel mondo reale ma direi che la cosa non vi sconvolgerà più di tanto dato che nella vostra testolina continueranno a esserci amori da film.

4. Cancro

Dopo questi ultimi anni caratterizzati da una certa freddezza anche emotiva direi che il 2021 quantomeno inizia subito sotto il segno dell'amore… Nettuno vi fa volare altissimo quanto a idealizzazione: basterà avere un piccolo spunto da parte del partner e poi voi costruirete dei meravigliosi castelli fatati di sentimenti. Urano a favore ti renderà più audace anche negli approcci e nel prendere delle decisioni di evoluzione di qualsiasi genere di relazione. Quindi insomma via libera ad un 2021 che ti vuole riscattare dalla routine a due e dalla troppa cautela nell'aprirti.

3. Capricorno

L'amore è una cosa meravigliosa e tu sembri proprio scoprirlo, anzi riscoprirlo in questo 2021 in cui Saturno (che si è tolto dalla congiunzione al tuo Sole) ti dà molta meno ansia da prestazione. Quindi ti sentirai libero di vivere le tue relazioni anche con una certa leggerezza, per quanta leggerezza sia concessa da un Capricorno! Plutone soprattutto sconquassa i cuori dei nati nella terza decade che si faranno in quattro per cavalcare l'onda del desiderio, fosse anche un'onda che li trasporta in territori sconosciuti. Quanta invidia!

2. Gemelli

Cari Gemellini in questo 2021 voi sarete gli indiscussi paladini del flirting! Vi vedo già gongolare e trovare qualsiasi modalità per tacchinare, corteggiare, far cadere ai vostri piedi chiunque sia rientrato nel radar dei vostri desideri amorosi. Il bello è che sarete molto più seri del solito e le vostre promesse non saranno fatte con le dita incrociate dietro la schiena. Saturno vi rende anche pronti a grandi passi senza mettere dei disclaimer di recessione dei contratti così piccoli da essere illeggibili.

1. Acquario

Mamma mia Acquario, sarò diventata matta a mettere te, il re dei cuori di ghiaccio, al primo posto della classifica dell'amore?? Ma, l'ho anticipato in tutte le salse, quest'anno ci presenterà dei nuovi, strabilianti cambiamenti e tra questi ci sarai anche tu che ti farai riscaldare il cuore con la tisana della buonanotte bevuta a metà con il tuo amore. Giove nel tuo segno ti rinvigorisce anche se, è chiaro, sarai così concentrato nelle tue rivoluzioni personali che non sempre avrai tempo e attenzioni da dedicare a un partner ma, fattelo dire da una che se ne intende, sarai irresistibile!