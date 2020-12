Dopo l'anno che sta finendo, che ci ha decisamente trascinati fuori dalla nostra comfort zone come fa la nostra migliore amica quando siamo oramai diventate tutt'uno con il divano, ancora più del solito abbiamo voglia di avere delle anticipazioni sull'oroscopo del 2021. Per arrivare al vero e proprio oroscopo 2021 abbiamo pensato di partire per gradi e quindi di iniziare a svelarvi quali saranno i segni più fortunati per tutto l'anno che sta iniziando. Pronti?

Iniziamo subito col dire che, quando si consultano le effemeridi (ovvero gli elenchi con la posizione di tutti i pianeti segno per segno, grado per grado, in un determinato periodo) per definire quali saranno i segni più fortunati e quali i segni più sfortunati è sempre bene prestare attenzione a Giove. Giove è pianeta della fortuna, del benessere, della felicità, dell'ottimismo, della convivialità, della sicurezza in sè stessi e della voglia di condividere. Quando abbiamo Giove a favore ci sentiamo bene e tutto attorno a noi sembra scorrere con più facilità. Quando invece Giove si trova a sfavore siamo più stanchi, diffidenti, distanti dalla realizzazione dei nostri progetti.

La classifica dei segni più fortunati dello Zodiaco nel 2021

Nel 2021 Giove si troverà per la maggior parte del tempo nel segno dell'Acquario anzi, a dirla tutta, entrerà nel segno dell'Acquario con l'equinozio d'inverno del 2020: il 20 dicembre. In più, proprio al suo ingresso nel segno d'aria dell'Acquario, grande protagonista del 2021, questo pianeta semi lento si congiungerà a Saturno. La congiunzione di Giove e Saturno avverrà a 0° del segno dell'Acquario. Questa congiunzione si verifica ogni 20 anni, quindi nel cielo astrologico non si tratta di una grandissima novità, se non che per 12 volte circa (parliamo quindi di più di 240 anni) queste congiunzioni si verificano in segni dello stesso elemento. A partire dal 2020 questi pianeti si uniranno nei segni d'aria. Poi, sempre in merito a Giove sono due gli aspetti principali da considerare: tra maggio e luglio Giove entrerà nel segno dei pesci come per prendere un aperitivo, fare un sopralluogo nel segno che occuperà a partire dal dicembre 2021. Altra cosa importante da ricordare è che per tutta la seconda parte dell'anno, ovvero da agosto a dicembre 2021, Giove sosterà nella terza decade del segno dell'Acquario quindi aprano le orecchie le persone nate nella terza decade di Acquario, Gemelli, Bilancia, Ariete e Sagittario che godranno di una maggiore influenza benefica di questo segno! Ma non vorrei spifferarvi troppo.

12. Leone

Diciamo che sembra proprio che le stelle ce la mettano tutta per darti fastidio in questo 2021: Saturno e Giove sono entrambi in opposizione e avrai la sensazione che le cose non entrino. Hai presente quando ti piace tanto tanto tanto un vestitino ma non c'è la tua taglia e decidi che anche quella più piccola va bene lo stesso? Ecco, poi arrivi a casa e il vestitino si ferma sul mezzo busto senza avere alcuna intenzione di scendere. Bene, il tuo 2021 potrebbe essere sintetizzato così, quindi vedi di fare scelte oculate e non solo in fatto di outfit! Per colpa di Giove le mani saranno bucatissime ma questo fa poca differenza rispetto al solito.

11. Scorpione

Per fortuna tu sei uno che non crede alla sfiga e che, anche qualora questa si facesse evidente, non vede l'ora di sfidarla e annientarla. Sono felice che tu l'abbia presa così (vero??) in una modalità competitiva Scorpionaccio perché questo 2021 potrebbe mettere alla prova anche il tuo famosissimo sesto senso. In fatto di fortuna avrai la sensazione di arrivare sempre un minuto troppo tardi oppure di avere acquistato l'oggetto del desiderio un giorno prima che fosse messo in saldo. Praticamente è come quando sei di fretta e l'autobus ti passa davanti senza ascoltare né le tue suppliche nelle tue imprecazioni. Keep calm!

10. Toro

Sarà un anno di cambiamenti, di scossoni da quella che è la tua amata zona di comfort. Per questo, Giove a sfavore potrebbe renderti la vita difficile, insinuare delle ansie nei tuoi pacifici pomeriggi del fine settimana, metterti quello stress da fame isterica. Ecco: sappi che la fame isterica va a braccetto con Giove in quadratura che è come sarà nel tuo oroscopo 2021. Mi raccomando non usare questo come alibi e soprattutto tieniti organizzato più che puoi che la soluzione migliore per quando ci si sente un po' persi.

9. Cancro

C'è da brindare Cancretto perché, nonostante il nono posto nella classifica dei segni più fortunati del 2021, puoi decisamente dire di essere sopravvissuto a un anno di Giove e a tre di Saturno tutti contro (quasi) praticamente illeso. Che poi, se avessi letto il mio articolo su Saturno contro (ma sei sempre in tempo!), sapresti che in realtà questo pianeta dà fastidio ad una decade per volta. Ma questa è tutta un'altra storia! Concentriamoci sul 2021: hai decisamente bisogno di riconquistare il terreno, rimetterti in forma, ringalluzzire l'ottimismo. E' il momento giusto anche per qualche acquisto di auto incentivo.

8. Capricorno

Nel 2020 Giove è stato per tutti i 12 mesi abbracciato stretto stretto a te mentre adesso cambia segno. Per questo motivo potrebbe esserci una sensazione come da giorno dopo una bella sbronza, di quelle con tanti amici, tanto casino, tante cose probabilmente molto divertenti e sconvenienti che non riusciamo a ricordare. È un po' come il gioco dell'oca quando stai per un turno. Non ti senti sfigato ma nemmeno baciato dalla fortuna e non sulla fronte. Sarà possibile che tu decida di essere più simpatico dato che non ti sentirai sfacciatamente fortunato.

7. Pesci

Nel 2021 Giove si trova in una posizione dalla quale sembra proprio ignorarti. Ma proprio come quando un tizio che sembrava non sapere neanche il nostro nome improvvisamente ci chiede di uscire, allo stesso modo nei mesi tra maggio e luglio Giove entrerà nel tuo segno zodiacale per un salutino, un sopralluogo dato che dalla fine dell'anno si stanzierà per un annetto circa. Per quei tre mesi quindi (e soltanto se appartieni alla prima decade del segno dei Pesci) goditi una scarica di fortuna di quelle da quadrifoglio trovato nel parcheggio prima di un colloquio di lavoro. Ti chiameranno per offrirti lavoro anche senza aver mandato il curriculum, per capirci.

6. Vergine

Di questo Giove in Acquario proprio te ne freghi verginella e la cosa mi piace parecchio perché tu non sei certo uan che ama abbandonarsi alla fortuna senza fatica. Sarà un po' come quando decidi di snobbare chi sfrutta un'occasione e preferisci farti il mazzo con determinazione e senso del sacrificio per godere al meglio delle soddisfazioni finali. Praticamente tu non vuoi nessun privilegio, nessuna raccomandazione nemmeno da parte di Giove che non si fa certo pregare per darti una spintarella. Ci tieni proprio a soffrire un po' ma sappi che ogni lavoro extra anche in fatto di business sarà ripagatissimo.

5. Ariete

In questo 2021 avrai come l'impressione che quando fai le cose per benino, tenendo a bada il tuo istinto come fosse un bulldog affamato al guinzaglio, le cose attorno a te funzionano molto ma molto meglio. Ora, non vorrei che tu facessi di questa occasione una legge intoccabile perché, c'è da dirlo, la fortuna di questo periodo è data da una buona anzi buonissima congiunzione astrale. Giove (e anche Saturno a dirla tutta!) sono entrambi dalla tua parte portandoti velocità nella realizzazione di eventi favorevoli. E comunque io ci tengo al tuo istinto passionale, non vorrei lo rottamassi per sempre!

4. Acquario

Giove, questo fortunatissimo pianeta, sosterà per buona parte dell'anno proprio nel tuo segno zodiacale con una predilezione sfacciata per la terza decade che si sentirà come in possesso di una certificazione ufficiale per passare davanti a tutti in qualsiasi campo (ma senza essere odiato!). Ora, quando un pianeta si congiunge ai nostri gradi è come se riversasse su di noi tutte le sue energie. Per questo di sicuro il 2021 sarà un anno di grandi festeggiamenti, ottimismo, sicurezza in te stesso, voglia di fare e, bada bene, ogni tanto anche di strafare. Anche il denaro sembrerà autorigenerarsi nel tuo conto in banca.

3. Sagittario

Il tuo adorato Giove (perché questo pianeta è proprio il tuo pianeta preferito, quello che ti caratterizza di più) sarà a tuo favore per tutto l'anno. Ciò significa che ti sentirai come se fossi nell'idromassaggio in piscina e l'unico tuo pensiero fosse come stai con la cuffia. Nulla di più preoccupante o nebulizzante nella tua vita. Mi raccomando, conoscendoti lo sottolineo, occhio a quando prendi il via e inizi a parlare lasciando indietro di qualche passo la testolina. Con Giove a favore le gaffe sono dietro l'angolo appena di fianco ai colpi di fortuna.

2. Bilancia

Finalmente amica mia! Non solo questo Giove si è tolto di torno (l'anno scorso ti ha dato parecchio fastidio) ma addirittura con una inversione a U è diventato favorevole. Così nel 2021 ritroverai, con una certa rapidità, una grande fiducia non solo in te stessa ma anche nel resto del mondo. E poi, per te che sei il segno dell'estetica per eccellenza, sappi che Giove a favore dona anche uan forma fisica invidiabile con un minimissimo sforzo. Perché si sa che tu hai bisogno di amare ma soprattutto di essere amata e per farlo devi lasciare socchiusa la porta del tuo cuoricino. Ce la farai alla grande.

1. Gemelli

Che meraviglia questo Giove che ti bacerà per (quasi) tutto il 2021. Il bello è che se tu sei già un segno zodiacale piuttosto portato all'entusiasmo e al coraggio spavaldo, Giove a favore non farà altro se non farti sentire invincibile: si scansano tutti supereroi e ti facciano posto per la foto di gruppo! Ogni volta che gli eventi attorno a te ti daranno ragione nell'aver azzardato ed esagerato ti darai una pacca sulla spalla di complimenti. La fortuna aiuta gli audaci e tu ne sei un ottimo esempio!