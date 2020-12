Eccoci qui, curiosi di addentrarci tra le anticipazioni dell'oroscopo 2021. Mai come in questo anno abbiamo tantissima voglia di guardare avanti, carichi di speranze e soprattutto di buoni propositi. Così mi piacete! Oggi vi propongo una classifica sempre riguardante le previsioni astrologiche per l'anno che sta per iniziare: la classifica dei segni più hot. Quali segni zodiacali faranno più sesso nei prossimi mesi? Quali avranno voglia di disinibirsi, spogliandosi da paure e restrizioni? Ve lo racconto subito!

Per orientarci sull'eros nell'oroscopo dell'anno dobbiamo concentrarci su più di un pianeta. Partiamo principalmente da Marte, pianeta molto veloce, che rappresenta proprio la nostra carica erotica, l'irruenza focosa, l'impulso animalesco. Bene, questo pianeta normalmente si muove piuttosto velocemente quindi resta in ogni segno zodiacale circa 45 giorni. Solamente una volta ogni due anni fa delle lunghe soste che, a questo punto, diventano molto importanti per le loro influenze erotiche sui segni zodiacali che ne risentono. Ad esempio, Marte nel 2020 si è fermato per oltre sei mesi nel segno zodiacale dell'Ariete. Nel 2021 però non sono previste soste di Marte quindi lo considereremo soltanto relativamente nelle previsioni per la classifica dei segni più hot. Un altro pianeta molto importante per l'eros è Plutone che ha a che fare con i nostri desideri più viscerali, profondi, rivoluzionari ed incontenibili. Plutone nel 2021 continua a essere nel segno del Capricorno perché, a differenza di Marte, si muove molto lentamente. Anzi, nello specifico, questo pianeta sosterà solamente nell'ultima decade del segno. Infine voglio buttare un occhio anche ad Urano, un altro pianeta lento, non tanto famoso per la sua passione calda quanto per la capacità di portare avanti delle scelte anticonformiste, libere, indipendenti anche dal punto di vista erotico.

La classifica dei segni più hot dello Zodiaco nel 2021

12. Bilancia

Sei già tra i segni più fortunati in questo 2021, Bilancina mia bella, non puoi anche pensare di essere la più erotica! Il punto è che per questo anno che sta per iniziare le anticipazioni prevedono un eccesso di Saturno: rigore, ambizione, determinazione del risultato e grandi progetti. L'amore c'è, per carità!, Ma si tratta di un amore che ha voglia di costruire: dire "sì" ufficiali, apporre firme con la penna buona e iniziare percorsi di lunghissima durata. Il tempo dell'eros sfrenato non è questo.

11. Ariete

Anche nel tuo caso Arietone vale un po' quello che ho detto alla Bilancia: se Plutone non ne vuole proprio sapere di sguinzagliare l'istinto più animalesco e vorace, in compenso ci pensa Saturno a raffreddare i bollenti spiriti. Se questo 2021 sarà un anno di grande progettazione, praticamente con la testa sulle spalle come ti avrebbe tanto voluto vedere la mamma, non puoi anche sperare di essere il solito giaguaro della piazza e mezzo.

10. Cancro

Diciamo che questo 2021 sarà un anno di ripresa: più che ad una seratina a due punterai a un tete a tete con il telecomando e la televisione. Per i pensieri erotici ti senti decisamente troppo stanco almeno nella prima parte dell'anno, se non, come per magia, nei mesi da maggio a luglio quando, se appartieni alla prima decade del segno, è possibile che gli ormoni incomincino a frullarti come fossi un adolescente al ritorno da una di quelle vacanze che ti cambiano la vita. Ti consiglio di sfruttare al massimo quel periodo!

9. Scorpione

Plutone è in effetti dalla tua parte ancora per tutto il 2021 tanto che, ne sono certa, sotto sotto non smetterà di sfavillare il tuo magnetico istinto cacciatore. Il problema sono Giove, Saturno e Urano che sembra ci si mettano d'impegno a farti passare ogni desiderio di darci dentro ricordandoti doveri, problemi, e sensi di colpa. Anche nel tuo caso ci sarà un momento di luce anche sotto le coperte tra maggio e luglio grazie a Giove in Pesci.

8. Leone

Sarai troppo impegnato a debellare Saturno contro per avere il tempo di abbandonarti ai pensieri erotici quindi, un po' come quando uno è di fretta e azzanna un panino in piedi in pausa pranzo, anche tu userai questa metodologia per approcciarti eroticamente al partner. Un mordi e fuggi, anche sotto le lenzuola! Per fortuna anche nel tuo caso hai una discreta carriera erotica alle spalle e nessuno dubiterà delle tue reali capacità.

7. Toro

Direi proprio che potresti stupirci in questo 2021 Torone, quantomeno dal punto di vista erotico! Disinibito ancora più del solito e soprattutto particolarmente voglioso. Il fatto, anzi il motivo per il quale ti ho messo soltanto al settimo posto della classifica dei segni più hot, è che Saturno e Giove ti faranno spesso perdere sicurezza in te stesso tanto da partire con grandi buoni propositi erotici e finire per concludere con una sveltina.

6. Acquario

Tutto questo Saturno che aleggia nell'aria è sexy e invogliante come un pigiamone coi calzettoni di spugna. Non so se ho reso l'idea! Per questo, se è vero che il 2021 ti vedrà pronto a ribaltare tutte le regole, non ribalterai allo stesso modo le lenzuola del tuo letto. Anzi, diciamoci la verità, la tua testolina sarà così impegnata in cose grandi che per i pensieri erotici dovrai chiamare un assistente.

5. Capricorno

Lo so che tu sei noto per essere il segno più serioso dello zodiaco, ma non vorrei che ogni tanto qualcuno, forse tu per primo, si dimenticasse del fatto che sei pur sempre un segno di terra. Quindi particolarmente amante dei piaceri carnali. In più, ancora, Plutone si trova nei tuoi gradi e soprattutto nei gradi di chi appartiene alla terza decade del segno. E poi, come se non bastasse, anche Urano è a tuo favore. Come dire che non avrai scuse Capricornone per preferire una riunione dello staff al completo ad una improvvisata ed incontenibile ventata di eros.

4. Gemelli

Se vi dovessi dire che l'anticipazione del vostro oroscopo erotico 2021 è che sarete disinibiti, mi rispondereste che non serviva certo l'astrologa né tantomeno il 2021 per svelarvelo! Ebbene, sappiate che in questo prossimo anno avrete così tanta voglia di divertirvi, provare cose nuove e giocare anche col sesso che dovrà intervenire Saturno a bacchettarvi quando starete trascurando il lavoro. Ricordatevi che questo è l'anno dei grandi progetti!

3. Pesci

Non sarà certo che ve ne starete lì zitti zitti a contare le pecorelle: questo è un anno di sfrucuglii importanti dalla cintura in giù. Più che altro, grazie ad Urano e Plutone insieme, avrete voglia di concretizzare e tutto quel turbinio di pensieri, dal romantico all'erotico, che da sempre popola la vostra testolina, per una volta si vedranno realizzati. Ci stupiremo di quanto materiale inutilizzato ci fosse!

2. Vergine

Lo so, Verginona mia, non ti pare vero di essere addirittura al secondo posto nella classifica dei segni zodiacali più hot per il 2021.Ti assicuro che non mi sono sbagliata e che tu vedrai contemporaneamente il favore di Plutone e Urano mentre Saturno per una volta non si occuperà di te. Come dire che ti vedremo avere voglia non solo di fare cose strane e qualche volta addirittura irripetibili ma anche di sfoderare un'arte della conquista dalla quale prendere appunti.

1. Sagittario

Gongola pure Sagittario perché questo è il tuo anno, soprattutto in tutte quelle attività che prevedono sicurezza di sé e una grande voglia di meritarsi applausi e complimenti. Quale aspetto è meglio del sesso?? Sappi che almeno in questo ambito nessuno avrà da ridire sulla tua voglia di darti da fare. Ci aspettiamo grandi cose!