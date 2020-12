Le anticipazioni sull'oroscopo legato al denaro che entrerà o uscirà dalle tasche dei 12 segni zodiacali nel 2021 è tra gli argomenti che interessano di più gli amanti dell'astrologia. Eccoci qui quindi a vedere quali segni zodiacali potrebbero arricchirsi nei prossimi 12 mesi e quali invece devono stare attenti e non abbandonare mai il filo diretto con il commercialista.

Quali segni guadagneranno di più nel 2021? E quali altri segni zodiacali dovranno stare attenti alle spese impreviste? Per stilare la classifica dei segni più ricchi e di quelli più spendaccioni nel 2021 dobbiamo guardare più di un pianeta nel cielo astrologico. In questo caso è bene prima di tutto considerare la posizione di Giove, pianeta proprio legato al benessere economico, alla facilità di creare situazioni profittevoli e vantaggiose. Però, visto che io sono un'astrologa piuttosto vecchia ma decisamente saggia, ovviamente darò un'occhiata anche alla posizione di Saturno nel cielo perché, si sa, Saturno rende parsimoniosi e accorti nelle spese soprattutto quando ce l'abbiamo a favore, mentre se è contrario può portare ad un periodo di austerità!

La classifica dei segni più ricchi dello Zodiaco nel 2021

Pronti a curiosare tra le anticipazioni dell'oroscopo 2021 che riguardano il vostro conto in banca?

12. Scorpione

Ti prego di non andare in ansia per questa dodicesima posizione nella classifica dei segni che nel 2021 guadagneranno di più e con più facilità! Il punto è che nei prossimi 12 mesi saranno tanti i ribaltamenti di situazione nella tua vita tra Urano in opposizione e Saturno che punzecchia. Quindi, probabilmente, l'idea di concentrarti nel business non sarà proprio la primissima delle tue priorità. Poi, io lo so, tu sei uno che proprio nei momenti di difficoltà sa tirare fuori una grinta mai vista. La rinascita come l'araba fenice che scende una passerella molto meglio di Marylin Monroe è decisamente il tuo forte quindi non c'è davvero alcun motivo di preoccuparti.

11. Leone

Per dirti che sarà un anno di spese pazze e che le tue mani saranno più bucate di quelle di un colapasta non serve certo l'astrologa e non servono le previsioni astrologiche del nuovo anno. È un po' una delle tue caratteristiche fondamentali perché il lusso è qualcosa al quale davvero non vuoi rinunciare. Decisamente, nel 2021, con Giove e Saturno in opposizione, le spese non saranno solamente quelle per la borsa che tenevi d'occhio da un pezzo ma anche per imprevisti come la rottura della lavatrice. Il tuo bello è che qualsiasi sia la tua situazione economica ti atteggi da vera regina!

10. Toro

Tu, amico mio nato sotto il segno del Toro, sei proprio il segno zodiacale che l'astrologia lega alle questioni economiche. Il denaro, i beni, il collezionismo così come il bisogno del possesso fanno proprio capo il tuo segno zodiacale. Giove infatti è particolarmente forte in te ma in questo prossimo 2021 si metterà in una posizione difficile. I cambiamenti nei quali sarai coinvolto ti toglieranno qualche certezza e forse, ma dico forse, anche qualche certezza finanziaria. Lo so che tu ti stai già agitando e vorresti subito ritirare tutti i denari dalla banca per infilarteli sotto al materasso. Sarebbe comunque una pessima idea quindi semplicemente stai all'occhio!

9. Pesci

Diciamo che l'attività economica in sé, in quanto accumulo di beni fisici, ti importa davvero poco. E c'è di più Pesciolino mio bello, ti importerà ancora meno in questo 2021 quindi sarà bene che i tuoi conti li tenga qualcuno di fidato.Infatti, a parte quei mesi, tra maggio e luglio, nei quali Giove entrerà nel tuo segno e quindi ti porterà una ventata di beneficio (anche economico), per il resto il tuo rapporto con il denaro resterà sempre uguale: di incompresa ma pacifica convivenza. Nettuno ti vuole decisamente impegnato in pensieri ben più alti.

8. Cancro

Il denaro non è, di solito, in cima alle tue priorità perché prima ci sono tutta una serie di emozioni, rapporti, viaggi interiori ai quali dai la precedenza. Però, dato che vieni da un 2020 nel quale Giove ti ha probabilmente prosciugato le tasche oltre che l'autostima, nel 2021 la situazione non può che migliorare. Preparati quindi a ristabilire le tue basi economiche anche senza dei picchi da Paperon de Paperoni ma con un certo grado di serenità continuativa. Quando si dice sapersi accontentare!

7. Capricorno

Per quanto ti riguarda, anche se fingi indifferenza, so benissimo che la questione denaro è di vitale importanza. Che si tratti di status, di sicurezza o di autocelebrazione, in tutti i casi gongoli quando conti gli zeri del tuo conto in banca. Vieni da un 2020 in cui Giove è stato congiunto al tuo Sole quindi probabilmente ha portato una maggiore facilità nel decidere gli investimenti ma anche, ogni tanto, una spavalderia che potrebbe esserti sfuggita di mano. Nel 2021 Giove ti vuole più saggio che non significa certo più povero ma solamente più accorto.

6. Vergine

Quando devo fare le previsioni astrali ad una persona nata sotto il segno della Vergine per quanto riguarda il denaro sono sempre agitata. Io!! Il punto è che qua abbiamo a che fare con la reginetta del file di Excel delle entrate e delle uscite. In questo 2021 il bello sarà che con una maggiore spontaneità deciderai di dare il via libera alle uscite senza avere quella sensazione di piantonare il portone d'ingresso per contare ogni singolo euro che ti sia dovuto. Quindi, nonostante Giove pare si faccia proprio gli affari suoi, direi che il tuo rapporto con il denaro sarà decisamente più leggero. Unica nota: nei mesi tra maggio e luglio, quando Giove entrerà nel segno dei Pesci, stai attenta alle spese impreviste.

5. Sagittario

Caro Sagittario, tu SEI Giove! Il pianeta del denaro, ma anche della sicurezza, del coraggio, della condivisione conviviale e dell'assorbimento di tutto ciò che ci circonda, ti rappresenta come nessun altro. In questo 2021 Giove sarà a tuo favore, non spudorato favore ma un discreto appoggio! Per questo non avrai nessun problema nelle trattative economiche e nemmeno nella gestione degli investimenti. Anzi, se posso permettermi, occhio a quando azzardi a puntare denaro su di un'iniziativa o un progetto. Te lo sconsiglio soprattutto nei mesi da maggio a luglio quando Giove appunto si troverà nel segno dei pesci e quindi in quadratura il tuo Sole.

4. Ariete

Le anticipazioni sulla tua situazione economica del 2021 si equilibrano così bene da preannunciare un anno decisamente fruttuoso! Se infatti Giove a favore di un segno impulsivo, audace, coraggioso e spesso spavaldo come il tuo, potrebbe da solo portare a qualche azzardo negli investimenti economici (fossero anche quelli che fai riempiendo a dismisura il carrello della spesa), adesso non dobbiamo preoccuparci perché Saturno, sempre a favore, modererà le tue decisioni. Quindi sicuro, creativo e pronto a grandi investimenti sì, ma non prima di aver controllato più e più volte il business plan.

3. Gemelli

Non sono proprio sicurissima di stare facendo la cosa più saggia che possa fare un'astrologa scrivendo le previsioni per l'economia dell'anno in arrivo se vi dico che nel 2021 Giove, pianeta del denaro, sarà a vostro spudorato favore. Lo dico perché conosco benissimo la vostra naturale leggerezza nell'approcciare ogni tipo di spesa un po' come un adolescente che quando ritiene di doversi premiare non bada al budget! Ecco, nei prossimi mesi sarà assolutamente così in compenso, per bilanciare, sappi che anche l'accumulo del denaro avverrà in una modalità molto più facile e veloce del solito.

2. Acquario

Sarà l'anno dei grandi investimenti questo 2021, Acquario! Investimenti emotivi, progettuali, economici, purché tutti a lunghissima durata. Via libera ai grandi acquisti, ai mutui, alla richiesta di prestiti. Il bello è che anche gli acquisti più folli li farai con una grande serietà e con una capacità di vedere molto ma molto lontano. Lo so che spesso ti daranno del folle ma io, da astrologa, accetterei ciecamente se volessi propormi delle quote del tuo nuovo progetto.

1. Bilancia

Quanto ti piace essere al primo posto in qualsiasi classifica ma ancora di più nella classifica dei segni che nel 2021 guadagneranno di più! Il tuo Saturno (fortissimo nel segno) fa scintille e si guarda attorno in attesa di applausi. Sappi che nel 2021 sarai capace di gestire le redini della tua vita economica e anche di quella delle persone che ti stanno attorno con una accuratezza da general manager ma anche con la curiosità di un giocatore di borsa.