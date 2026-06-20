Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana 22-28 giugno 2026: Toro e Vergine super sexy

Nella classifica dei segni più fortunati di questa settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 giugno 2026 troviamo ancora eros tra i segni di terra (Vergine, Capricorno e Toro) e passione tra quelli di fuoco (Leone, Sagittario e Ariete). Ma le cose cambieranno a brevissimo…

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Con questa classifica dei segni più fortunati nell'oroscopo dal 22 al 28 giugno 2026, siamo ufficialmente entrati nella prima settimana d'estate, con una Venere ancora potentissima nel segno del Leone e l'ultima settimana di Giove nel segno del Cancro. Il pianeta della fortuna e del benessere è pronto quindi ad abbandonare gli abbracci dolci del Cancro per un po' più di esibizionismo bollente tipico del Leone. I segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) iniziano a sfregarsi le mani in vista di un momento davvero esilarante.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco chi sale e chi scende tra i segni zodiacali nella classifica di quelli più fortunati dal 22 al 28 giugno 2026.

12. Acquario

Senti il nervosismo che inizia a formicolarti fin dalla punta dei piedi e si estende molto rapidamente, quindi ti senti già pronto a farti i fatti tuoi in santa pace. In libreria ordinerai dei mattoni tali che, per leggerli, a una persona normale servirebbe almeno il tempo da qui a Natale; ma tu hai intenzione di leggere tutto e subito, dato che è il modo migliore per non doverci rivolgere la parola.

11. Scorpione

Mentre tutti intorno a te sembrano ballare la samba anche senza bisogno della musica, tu quasi quasi rimpiangi i pomeriggi piovosi e le domeniche sotto la copertina da divano. Questo è il tuo mood in questi giorni anche perché, diciamocelo, la tua parte più vivace sarà l'intelletto, che però non ha alcuna intenzione di essere leggero.

10. Capricorno

Spero proprio che tu non contassi sull'ultimo periodo lavorativo prima delle vacanze estive per dare il meglio di te, perché, se così fosse, potremmo avere un problema serio. Mercurio, infatti, continua a restare in opposizione e tu non hai niente da dire, oppure quello che dici è così confuso che quasi quasi per capirlo tocca metterlo su ChatGPT per farci fare un riassunto comprensibile.

9. Bilancia

L'amore c'è, ma tu sei così tanto piena di paranoie dall'inverno appena passato che drenarle tutte effettivamente richiede il suo tempo. Quindi non riesci ad abbandonarti ai piaceri e nemmeno alle dichiarazioni con un po' di leggerezza. La ricerca del perfezionismo è così maniacale che la mattina ti svegli un'ora prima per farti un make up da Dua Lipa al matrimonio siculo.

8. Pesci

E anche questa settimana sei scivolato qui in basso, praticamente senza meritartelo. Però, caro Pesci, cogli lo spunto di riflessione: questo è il momento giusto per dedicarti a tutto quello che va oltre la semplicità riduttiva che ti trovi intorno. Tu sei un tipo complesso, di quelli che non si accontentano della prima spiegazione. Questa settimana, anziché rilassarti con la TV, lascia che il tuo sguardo vaghi tra i punti di domanda.

7. Toro

Ti godi tutto questo Marte pieno di energie vitali ancora nel tuo segno e il fatto che essere molto meno mieloso del solito quasi quasi ti piace. Anzi non perdi tempo con le tenerezze e ti dai alle passioni animalesche e selvagge, scuotendoti come alla festa di paese nelle canzoni di Vinicio Capossela.

6. Ariete

Chi se ne frega Ariete, se questa settimana dici cose sconsiderate e fuori luogo e se l'idea di fermarti a pensare ti fa fatica come fare le scale sotto al sole. Tu sei tutta passione travolgente senza un briciolo di ragionamento cauto e la cosa ti piace parecchio perché ti senti proprio nel tuo mood ideale. Saturno nel tuo segno dovrà farsene una ragione perché l'ordine e la programmazione sono impossibili.

5. Leone

Venere a favorissimo ti rende affascinante e attraente ma anche pericolosissimo come un tuffo della Redbull Race, di quelli dagli scogli altissimi. Fai venire i brividi Leone perché non ti resistiamo ma sappiamo che con te bruciarsi é facile e, anzi, abbandonarci completamente alle tue pazzie è sconsigliato più di prendere il sole a mezzogiorno. "Facilmente incendiabile" c'e scritto sulla tua porta.

4. Cancro

Mentre tutti intorno si fanno prendere dai bollenti spiriti, tu Cancrone filosofeggi anche sotto al sole. Pensare e ripensare, confrontarti, chiacchierare, leggere e studiare sono le tue attività preferite… Perché questo Giove ti ha insegnato che per dire la tua é bene aver prima trovato un accordo tra le tue tante personalità.

3. Gemelli

Avete quella leggerezza meravigliosa di chi sta da dio (anzi da Giove dato che siamo nell'oroscopo), senza alcuna ansia da prestazione e senza alcun senso di protagonismo. Menefreghisti al punto giusto, liberi e trasgressivi senza rompere le scatole a nessuno, anticonformisti come vuole la creatività vera.

2. Vergine

Questa storia dell'essere particolarmente buona, ti rende anche particolarmente sexy. Una combinazione per cui l'attenzione materna a chi ti sta intorno ti rende persino sensuale. Inutile dire che ti godi tutti gli sguardi che di solito ti avrebbero fatto arrossire… E invece oggi rispondi mettendo a frutto tutti gli strati di mascara applicati ale ciglia,

1. Sagittario

Nessuno può toglierti questo primato nella classifica dei segni fortunati anche questa settimana perché tu sei l'equilibrio perfetto tra amore e stabilità, tra passione e testa sulle spalle. Praticamente bikini di paillettes e working bag, tutti e due nello stesso outfit.