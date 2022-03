L’oroscopo di oggi 17 marzo 2022: Gemelli e Sagittario cercano una guida Nell’oroscopo di oggi, giovedì 17 marzo 2022, aspettando la Luna di domani nel segno della Vergine, ci godiamo Urano sestile a Mercurio in Pesci: tanta creatività senza alcun freno. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno!

Nell'oroscopo di oggi, giovedì 17 marzo 2022, mentre la Luna continua a muoversi lungo il segno della Vergine, Mercurio si trova in sestile ad Urano: non abbiamo paura delle nostre idee per quanto possano apparire folli e soprattutto non abbiamo paura di dirle ad alta voce. Questo aspetto di Urano sestile a Mercurio porta innovazione e creatività fino a tutto il weekend.

La Luna in Vergine di oggi mette in crisi i segni mobili: il segno fortunato di oggi sarà il Cancro che ama questo oscillare di tutto il mondo tra realismo e fantasia mentre il segno sfortunato è il Sagittario che vorrebbe davvero che tutti si zittissero.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Se pensi di essere solo fortunato in quest’ultimo periodo preparati che a breve, con l’inizio della primavera, la tua stagione, salirai direttamente in cima al podio dei segni più cool dello Zodiaco. Ti sentirai proprio come la scuola di Business del Politecnico, il MIP, di recente osannata dalla rivista economica più famosa al Mondo, il Financial Times. Preparati quindi ad essere celebrato come un idolo tutto d’oro.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: sei in fase rieducativa perché la Luna ti mette decisamente alla prova chiedendoti di essere un perfetto gentiluomo.

Lavoro: ingessato anche nel lavoro ti sfoghi con i tuoi collaboratori chiedendo davvero il massimo, forse anche troppo.

Salute: ti ricordi la principessa Rebelle che non vuole assolutamente cedere ad un matrimonio combinato trasformandosi da perfetta dama medievale in guerriera temeraria? Ecco tu sei esattamente così. Insofferente alle etichette.

Il consiglio del giorno: avremmo tutti dovuto ascoltare la cara prozia che da sempre sosteniamo che la formazione che dà la scuola italiana è decisamente superiore rispetto a quella straniera e ora anche il mondo lo ammette pubblicamente.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

I telegiornali e i tg di questi giorni stanno davvero mettendo a dura prova il tuo senso di precarietà. Sfrutta questa bella Luna a favore molto fattiva e al rincaro sulle farine tu rispondi con una bella dieta Duncan a base proteica per arrivare con un addominale piatto e scolpito alla prova costume.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: coccolato da questa bella Luna che ti fa sentire meno solo e abbandonato. Sei un cucciolo con gli occhioni a cuore, come si fa a non resistere?

Lavoro: hai Mercurio a favore e sei prontissimo per una bella zampata. Dimmi tu che cosa stai aspettando?

Salute: non preoccuparti troppo della dieta perché il cioccolatino che tanto ti tira su non potrà di certo non può rovinare i tuoi vani sforzi.

Il consiglio del giorno: bisogna sempre guardare anche l’altro lato della medaglia e rispondere prontamente e con buon senso anche quando i tempi diventano duri.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

In questi giorni la Luna vi richiederà una certa dose di autocritica e controllo. Per alleggerire un po’ questo momento vi vengono in aiuto le barzellette e vignette umoristico satiriche che stanno girando sui social e i media come la simpatica conversazione tra una confezione di Amuchina che suggerisce alla bottiglia di olio di semi di girasole di godersi questo ritrovato momento di gloria che dura, per fortuna, davvero poco.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: questa luna storta vi suggerisce di amoreggiare solo con chi vi piace perché non sapete proprio mentire.

Lavoro: attenzione a voler promettere la Luna perché qualcuno potrebbe anche credervi, allora si che saranno dei guai seri.

Salute: Venere e Marte oltre che un’accoppiata perfetta sono i vostri amichetti del cuore che vi regalano bellezza da mozzafiato e forza ercolina.

Il consiglio del giorno: abbiamo bisogno di leggerezza e di risate quindi a voi la scelta tra italian’s got talent, o Lol o la serie che più vi piace.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Devi decisamente premiarti anche se hai un bellissimo cielo che già brilla a tuo favore. Approfitta dei rapidi riflessi di Mercurio perché da ieri si possono acquistare i ticket del concerto evento della mitica band dei Rolling Stones a Milano e ovviamente dovrai essere lesto perché finiranno subito. Allena l'indice!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: come una brava rondine stai preparando il tuo nido per accogliere tutti i sentimenti che ti travolgeranno con l’arrivo della Luna nuova.

Lavoro: hai la totale fiducia di tutto l’ufficio, anzi quando ti presenti vieni accolto con il corteo d’onore con annessa olà da stadio.

Salute: il massimo per te sarebbe poterti mettere in forma direttamente in casa tua ma non con un Personal virtuale, tu vuoi tutta la classe di spinnig, per poi bere un centrifugato in compagnia direttamente sul tuo divano.

Il consiglio del giorno: prepariamoci ad una calda stagione di concerti, perché abbiamo tutti una voglia matta di cantare e scatenarci in palazzetti, spiagge e anche alle classiche ma sempre imperdibili sagre paesane.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Leone

Hai l’irruenza e la testardaggine degli adolescenti che vogliono scappare di casa, ultimamente un vero trend nella città di Milano. Con tutti i pianeti che hai in opposizione e in particolare a causa di Marte, appena ti si dice di no salti subito su tutte le furie.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: anche se ti sei pettinato e ti sei stampato il tuo sorriso migliore le occasioni purtroppo non arrivano. Comunque bravo per l’impegno.

Lavoro: non spicchi di certo tra le persone più brillanti nella stanza. Metti da parte il tuo orgoglio e cerca di stare buono buono.

Salute: stare sul divano in panciolle non ti si addice ma dovrai convincerti che sia l’unica attività che sei in grado di fare.

Il consiglio del giorno: hai finalmente l’occasione di fare come Tina di Uomini e Donne ed alzati indignato alle parole: ‘No Maria, io esco’.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Questa bella Luna porta finalmente chiarezza nella grande confusione che hai ultimamente in testa. Se fino a poco tempo fa non riuscivi a cogliere l’importanza delle innovazioni tecnologiche, adesso ci pensa Bebe Vio a farti capire quanto sta cambiando il mondo mostrandoti le sue nuovissime mani sempre più sensibili ed efficienti. In attesa di una nuova tecnologia che ti aiuti ad affrontare i transiti negativi di Mercurio, al momento per ricordare i tuoi appuntamenti affidati alla brava assistente casalinga Alexa.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: l’amore è pronto a sbocciare proprio in concomitanza di questa Luna a favore e dell’arrivo della primavera. Il tempismo è perfetto.

Lavoro: siccome non spicchi di certo per arguzia e creatività se decidi di preparare il lavoretto per la festa del papà cerca un bel tutorial su Pinterest.

Salute: sei dotata di scarsissimo orientamento quindi se pensi di uscire per una corsetta, mi raccomando portati il gps per essere sicura di riuscire a tornare a casa.

Il consiglio del giorno: quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito. Sforzati ad ampliare le tue vedute, è il momento giusto.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Sei una vera guerriera pronta a combattere le ingiustizie grazie ai benefici influssi di Marte. Sei istituiva e dirompente come Rebel (di nome e di fatto) Wilson che ai recenti Bafta si è lanciata in un commento gestuale universalmente molto chiaro a proposito del recente scontro in Europa. Non lasciarti influenzare troppo da tutta questa esuberante energia perché non si addice proprio alla dolce, cara e sempre composta Bilancina.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sei stracolma di charme e sex appeal, ti basta un semplice sguardo per fare strage di cuori.

Lavoro: sei così baciata dagli astri che dovresti approfittare di questo momento per chiedere un aumento o cercare una nuova posizione che meglio si addice al tuo nuovo status di ‘favorita dalle stelle’.

Salute: nonostante siamo ormai alla fine di questa dura settimana lavorativa tu sei fresca come una rosa come se rientrassi da un paio di settimane di vacanza.

Il consiglio del giorno: Bruno Munari circa sessant’anni fa ha scritto il libro: ‘Supplemento al dizionario di Italiano’. Una meravigliosa carrellata dei gesti più famosi che appartengono al linguaggio italiano, tradotto in più lingue. Da ripassare quando alle parole si vogliono sostituire i gesti.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Ti senti un vero giocherellone mio caro Scorpione, prontissimo a pungolare con battute taglienti tutti i malcapitati che ti vengono a tiro. Proprio così ha fatto anche Alfonso Signorini che non si lascia mai sfuggire un’occasione, sopratutto se si tratta di poter ‘indagare’ sulla liaison tra Ilary e Totti. Questo Mercurio quasi congiunto a Giove, ti sta dando davvero alla testa.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: con questa Luna favorevole, senti già un friccicorio che sale e capti tutti i pallidi segnali d’amore meglio di un radar super tecnologico.

Lavoro: dovresti essere un po’ più fiducioso perché, con Giove a favore, le sorprese non sono solo ostacoli da superare ma opportunità da cogliere.

Salute: l’unica attività che ti interessa è quella sotto le coperte, sei così determinato che sono certa raggiungerai questo obiettivo.

Il consiglio del giorno: sei certo che fare sempre il ficcanaso dispettoso sia davvero l’unico modo per essere al centro dell’attenzione? Prova con la gentilezza anche se ti fa venire subito la carie ai denti.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Per affrontare questa pesante Luna a sfavore e tutti i pianeti che hai in quadratura hai un'unica via di fuga: divertirti. Con Marte a favore hai la carica giusta per permetterti festeggiamenti sfrenati come quelli degli studenti dell’ultimo anno di liceo per i cento giorni alla maturità. Tornare giovane e spensierato anche per poche ore ti permetterà di posticipare per un po’ la tanto odiata, in questo momento, ‘messa in discussione’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti senti come se fossi tornato a scuola a imparare nuovamente l’abc. La fortissima Luna di questi giorni ti chiede di fare tutto d’accapo con nuove solide basi.

Lavoro: cerca di nascondere la tua goffaggine e battute fuori luogo con la simpatia. Magari qualcuno si convince che sei solo un gran mattatore.

Salute: per distrarti dal lavoro una buona bevuta con gli amici sarà un vero tocca sana.

Il consiglio del giorno: lo so che adori fortemente procrastinare tutto, dagli impegni, agli appuntamenti, al pagamento delle bollette perché il tempo per te è dilatato e plasmabile. Ma solo per te. Ricordatelo.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Con questo ritrovato successo tra le stelle potresti essere citato agli appassionati di astrologia come esempio perfetto di segno zodiacale particolarmente affermato. Per farti capire meglio quanto tu sia ormai osannato dai pianeti ed in particolare da Giove, Mercurio e Luna, ti dico che sei come Gianna Nannini scelta dalla Toscana come testimonial dei vini della regione. Preparati quindi a fama, riconoscimenti e a una scorta a vita di Chianti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: finalmente la Luna mette un punto a questo periodo che sembra fatto solo di cuoricini ed arcobaleni. C’è bisogno di concretezza e tu lo sai benissimo.

Lavoro: le stelle hanno deciso di metterti alla guida e tu visto il clamore non vuoi assolutamente tirarti indietro.

Salute: lo sport non è di certo una priorità perché a te basta solo mantenere in qualche modo il tuo peso forma per sentirti già benissimo.

Il consiglio del giorno: non è facile essere il primo della classe ed essere sempre lodato dal maestro, goditi questo ultimo colpo di coda dei pianeti prima che la ruota giri a tuo sfavore.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Hai chiari e irremovibili principi a cui non hai intenzione di sottrarti grazie a questo fortissimo Saturno. Il benessere della collettività e dell’ambiente per te è una vera crociata. Molte delle grandi multinazionali sono proprio del tuo stesso avviso, infatti entro un paio d’anni per esempio per prendere un Caffé Mocha da Starbuks dovremo presentarci direttamente con la nostra tazza da casa. Anche quella che usiamo da anni con il fondo un po’ rovinato andrà comunque benissimo.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ti sei trasformato in un’infermiera sexy molto accudente, per la gioia dei tuoi amati pazienti.

Lavoro: con questo sentimento di volerti prendere cura proprio di tutti in ufficio non manca più caffè, in diversi gusti, con annessa piccola centrifuga per fare la schiuma.

Salute: forza strepitosa potresti offrirti di fare tu la consegna a domicilio della spesa settimanale per tutti i tuoi vicini senza neanche una gocciolina di sudore.

Il consiglio del giorno: se ne parla davvero poco ultimamente ma il consumo di plastica e prodotti usa e getta resta un grave problema ambientale a cui dobbiamo porre rimedio al più presto cambiando le nostre abitudini.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Inizio a vedere i primi cedimenti emotivi causati dalla Luna in opposizione. Per preparavi allo sconvolgimento di domani potreste svagarvi con una bella gita. Il museo del treno con il plastico più grande al mondo rappresentante la bella Italia fa proprio al caso vostro. Potrete tornare bambini in un attimo e posticipare a domani i problemi da ‘grandi’.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: mi ricordate moltissimo la ragazza dello spot della Tim degli anni novanta che confonde ‘Mi ami’ con Miami, la bella città della florida. Dovreste concentrarvi di più.

Lavoro: per tutti non ci sono dubbi sul fatto che possiate portare avanti e con successo i vostri progetti, dovete solo convincervi voi. Con Giove a favore provate e sgasare e sentirete che rombo di motore!

Salute: tutta questa lotta interiore vi ha sfiniti quindi perché non mettervi anche oggi a rilassarvi sul vostro divano. La giustificazione al professore di ginnastica ve la firmo io!

Il consiglio del giorno: in questi casi di emergenza bisogna sempre ricordare che anche la giornata più brutta dura sempre solo ventiquattro ore. Aspettate a giocarvi questa carta domani quando sarete in pieno tsunami emotivo.

Voto 7 –