L’oroscopo della settimana dal 14 al 20 marzo 2022: Pesci e Cancro vi capiscono al volo L’oroscopo della settimana da lunedì 14 a domenica 20 marzo 2022 parla di una sovra esposizione emotiva ma anche intuitiva. E’ bene, soprattutto per i segni di aria e di acqua, ascoltare e seguire il proprio sesto senso. Ecco le previsioni di questa settimana segno per segno!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La grande e bella novità dell’oroscopo di questa settimana che va da lunedì 14 a domenica 20 marzo 2022 è il passaggio di Mercurio, il pianeta del pensiero, dall'Acquario nel segno dei Pesci. Ancora più del solito in questa stagione i Pesci sono particolarmente sollecitati e, di contro, spingono tutti noi ad intraprendere una svolta spirituale e introspettiva molto potente.

Oroscopo settimanale 14 – 20 marzo 2022: le previsioni segno per segno

Non stupitevi se i vostri sogni aumenteranno in questa settimana, se aumenterà il vostro bisogno di fermare le attività esterne per concentrarvi e concedervi momenti di ascolto, sviluppo emotivo, consapevolezza sentimentale. Affrontate tutto questo come un momento di grande crescita personale e godetevelo a pieno. Non crediate di perdere tempo prezioso per le attività!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Il bello di questa settimana è che il tuo sentirti forte, deciso e determinato come un eroe dell’antica Grecia, non ti impedirà di fermarti ad ascoltare le lamentele di chi ti circonda e trovare anche le parole giuste per cercare di consolarlo. Di solito tutto questo non ti appartiene ma l’emotività chiede di avere il suo posticino nei tuoi programmi del giorno.

Voto 8 e mezzo se trovi un posto anche alla meditazione quotidiana.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questa sensazione di povertà, di perdita, di vulnerabilità potrebbe farti venire degli scompensi emotivi tanto da metterti a piangere se nel tuo frigorifero manca anche solo il formaggio da grattugiare sulla pasta. Non è (solo) una questione di piacere culinario ma la sensazione che i tuoi beni non siano da dare per scontati. E la spesa online non sarà l’unica soluzione ai tuoi bisogni.

Voto 5 e mezzo maconcediti anche di sentire la solitudine.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

L'amore è al primo posto nella tua classifica delle priorità anche perché il lavoro e qualsiasi attività intellettuale sono davvero slittare così in fondo che piuttosto che metterti a scrivere le email ti offri volontario per sistemare la cantina dell'ufficio con tutti i vecchi documenti. Insomma Gemelli sei tutto muscoli e romanticismo ma niente batute pronte.

Voto 9 per i muscoli.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Se si tratta di intelligenza emotiva tu sei davvero non solo il massimo esperto sul mercato ma anche un ottimo docente gratuito e sempre disponibile. Magari ti si offre un bicchiere di vino in cambio della lezione di vita! Insomma Cancro fortunato chi ti ha questa settimana perché come abbracci tu nemmeno il cuscino dopo una lunghissima giornata di lavoro e fatica.

Voto 9, te lo meriti!

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Ti senti tutto sbagliato a partire dalle scelte nel menù del pranzo fino alle opinioni espresse ad alta voce in pubblico. Hai idea che se si possa fare una figuraccia tu riuscirai a trovare il modo per farla di sicuro. In realtà è che le basi delle sicurezze in te stesso sono precarie come un tavolo con una gamba pi corta delle altre. Qualche volta bisogna traballare per capire dove vogliamo andare.

Voto 4 e mezzo ma lo faccio per te!

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Sei confusa e la cosa non ti piace proprio per niente, anzi. Controlli le cose centomila volte e ti sembra che nel tuo cervello ci sia una pallina da flipper che non riesce a tenerti concentrata su di un solo argomento per più di tre minuti consecutivi. Ovviamente in queste condizioni avere scambi di opinioni o anche di smancerie è molto più difficile del solito. Hai provato con il codice morse???

Voto 6 ma metti i pensieri nero su bianco, anche solo per te stessa.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

E' il tuo momento Bilancia, praticamente un riscatto vero e proprio soprattuto con tutti coloro che hanno osato sottovalutarti quando le cose non filavano lisce come adesso. ti piaci così tanto che fai già il cambio degli armadi perché hai voglia di spogliarti, come la primavera vorrebbe. Ovviamente chi ami sarà inondato di calore.

Voto 8 e mezzo per la velocità nel rialzarti.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Tutte le cose che ti si propongono sembrano difficilissime, faticosissime e anche se le ricontrolli centouna volte comunque ci sarà sempre un errore che ti sfuggirà. E per te non controllare pienamente le cose è un vero tormento. Ti senti perseguitato come da una spia di Sherlock Holmes e anche al partner chiederai la parola d'ordine prima di iniziare una conversazione al telefono. Sei così ansioso che chiederesti quasi una guardia del corpo.

Voto 6 meno meno meno

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sei carico di energie e ti prendi sulle spalle un sacco di responsabilità ma, credimi, non è la mossa migliore. Il tuo cervello vuole un momento di pausa e preferirebbe stare davanti ad una puntata di un reality show piuttosto che essere costretto a fare conversazione. Sai bene che dall'interazione sociale si impara tantissimo ma adesso non te ne frega niente, hai più voglia di pomiciare!

Voto 7 e mezzo per le pomiciate.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Il tuo è bisogno di stabilità senza necessariamente che la stabilità sia tu a darla, ad organizzarla, a gestirla come fosse una srl. Insomma per una volta vuoi che ci si prenda cura di te e dei tuoi bisogni, anche quelli emotivi. Perché anche tu sotto tutto quel senso del dovere e quella affidabilità da pubblicità dell'agenzia immobiliare hai dei bisogni emotivi.

Voto 7 se esprimi ad alta voce i bisogni emotivi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Quando ci si sente così, come di aver beccato l'onda verde dei semafori sulla circonvallazione esterna che gira attorno alla città, bisogna sfruttare la situazione. Ma sono sicura che uno come te non se lo farà ripetere due volte e che sarai in grado di mettere in piedi una rete di contatti e progetti da far invidia alle associazioni di raccolta di aiuti che si sono date tanto da fare nelle ultime settimane.

Voto 10, hai tutto il mio supporto.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La spiritualità è sottovalutata di questi tempi ma non certamente da te, Pesciolone! Tu sai bene che tutto il tempo passato a prenderti cura del tuo corpo e della tua mente è tempo guadagnato anche per il business. Praticamente ti senti un guru saggio e anche gli amici che ti chiamano per un consiglio d'amore si sentono illuminati dalla verità delle tue parole. Hai qualche buona parola da dire anche a me??

Voto 8, sfrutta queste intuizioni!