L’oroscopo di oggi 17 dicembre 2021: Sagittario e Gemelli si preparino a salire sul pulpito Con l’oroscopo di oggi, venerdì 17 dicembre 2021, la Luna entra nel segno dei Gemelli e si preparerà ad essere Luna piena domenica mattina. Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci sentono la necessità di esprimere chiaramente e senza compromessi le proprie emozioni, i propri bisogni e i propri ideali.

Nell'oroscopo di oggi, venerdì 17 dicembre 2021, ci avviciniamo al giorno di Luna piena che sarà appunto domenica 19 dicembre intorno alle 5 e mezza di mattina in Italia. La Luna piena in Gemelli indica un momento nel quale prendere consapevolezza di quanto il linguaggio sia importante. Questo soprattutto dopo quanto hanno portato a galla le eclissi del 2021 dando spesso un nuovo ed importante valore ad alcuni termini. Ne avevamo già parlato ad inizio settimana!

Con la Luna in Gemelli e il Sole in Sagittario il bisogno di esprimersi e di dire ciò che proviamo diventa assolutamente irresistibile e irrefrenabile. I Gemelli sono il segno legato al dialogo, ai polmoni e anche ad un certo comportamento tipico degli adolescenti che hanno voglia di esprimere ideali e necessità emotive, ogni tanto anche con un po' troppa veemenza!

Il segno fortunato di oggi è l'Acquario che finalmente trova la forza di dire ciò che pensa e prova mentre il premio come segno più sfortunato del giorno va ai Pesci che sentono arrivare un weekend di paranoie!

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Li vediamo sfrecciare tutto il giorno sulle biciclette con grossi zaini cubici sulle spalle e sono una delle realtà lavorative più controverse degli ultimi anni, sono i rider. Dopo che diversi programmi hanno denunciato le loro drammatiche condizioni lavorative e sottolineato la tirchieria nei loro confronti della gente del jet set, finalmente l’UE ha deciso che questi ragazzi meritano un contratto da lavoratore dipendente. Il momento è sicuramente propizio per far valere le proprie parole e tu lo sai bene perché con la Luna ben disposta saprai esprimere pienamente quello in cui credi e Marte ti darà quella giusta carica per importi. Quasi quasi ne approfitteresti anche tu per pedalare un po’.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: sei così giovane che hai deciso di montare sulla tuo vespino per portare in camporella la tua nuova fiamma. Nonostante il freddo, l’hai convinta sussurrandole all’orecchio come la terrai ben al caldo.

Lavoro: sei un tornado di parole, nello spazio co-working sentiranno solo la tua chiara e fortissima voce, abbassa i toni perché anche gli altri vorrebbero lavorare. Salute: hai il vigore di un adolescente in piena tempesta ormonale, mi auguro che tu possa mantenere un minimo di razionalità.

Il consiglio del giorno: con la tua energia e carica sarai grande promotore di iniziative importanti, ha solo l’imbarazzo della scelta.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Gli anni di crisi portano ad una diminuzione delle nascite ed è stato proprio così per il 2021, ce lo rivela uno studio Istat. Se dipendesse da te, mio caro, questo dato verrebbe assolutamente ribaltato. I transiti di questo periodo ed in particolare di oggi enfatizzano la tua grande voglia procreazione, di incontri e di celebrazione della vita. Venere e Mercurio sempre in bell’aspetto continuano a darti grande beneficio fisico e mentale e la simpatica Luna ringalluzzisce la comunicazione ed i pensieri. Stai valutando di fare un bel regalo alla tua compagna e potresti iniziare a lavoraci proprio questa sera sotto le coperte, ovviamente per ‘scartarlo’ ci vorranno circa 9 mesi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: hai deciso di far cadere casualmente un bigliettino romantico sulla scrivania della collega che ti piace. Come da manuale aspetti ansioso la risposta… sarà un sì, un no o un forse? Le stelle propendono per il sì!

Lavoro: sei il mago del contratto blindato. Con Mercurio a favore nel business non hai rivali.

Salute: avrai sicuramente voglia di praticare attività fisica, non ti importa molto quale, basta che sia in buona compagnia.

Il consiglio del giorno: Alla domanda quanti bambini vorresti la tua risposta è: tantissimi. Mi raccomando avvisa subito chi ti sta accanto…

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Nella città di Cremona, si è conclusa con un ottimo risultato un’importante operazione nel reparto di neurochirugia. Durante questo genere di intervento i pazienti devono restare svegli e possibilmente attivi, così il cinquantenne maestro di musica ha rallegrato tutta la sala suonando con un pianola la canzone natalizia ‘Jingle Bells’. Anche voi in questa giornata con gli astri per fortuna vi danno un po’ di tregua e la Luna che vi sorride vi porta fiducia e ravviva le vostre capacità comunicative avreste potuto affrontare una prova così difficile. Marte continua la sua, non lentissima ma comunque comoda, opposizione con qualche fastidio ed irritazione che non vi farà sentire al top, ma voi avete deciso di sorprenderlo e cantate a squarciagola tutte le vostre canzoni natalizie preferite.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: la Luna oggi è vostra amica e con le capacità comunicative al massimo potreste conquistare anche una ricercatrice del Cern.

Lavoro: i colleghi ringraziano per il vostro buonumore e la ritrovata dialettica per fortuna non dovranno più correggere tutte le parole storpiate che avete inventato redando documenti ufficiali.

Salute: sarete pronti a lanciarvi in attività mai provate prima e dai nomi originali, il jujitsu brasiliano di sicuro vi incuriosisce moltissimo.

Il consiglio del giorno: anche se non siete dell’umore giusto, non sapete resistere ai cantare i motivetti natalizi. Bravissimi così facendo risolleverete il vostro umore.

Voto 6+

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Ti senti come se i tornado che hanno spazzato un bel pezzo di Kentucky negli USA, avessero anche travolto tutto quello che c’è fuori dal tuo bel guscio. Gli astri anche se in movimento non si spostano così velocemente come ti farebbe tanto piacere e Venere ed Mercurio continuano ad opporsi. Non disperare mio caro Cancro perché oggi c’è una simpatica Luna che ti farà ridere e solleverà un pochino il tuo animo appesantito. Basta davvero poco per dar svoltare la giornata. Ricordatelo!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: stai scrivendo una lunga lista dei desideri… Sei partito da baci sul collo ed abbracci calorosi per proseguire con altro. Sono sicurissima che hai già in mente con chi condividerla!

Lavoro: i tuoi colleghi si stanno chiedendo dove tu sia finito in questo periodo, per mimetizzarti perfettamente dietro lo schermo del computer hai optato per un outfit che comprende tutte le gradazioni del grigio.

Salute: per restare in forma non è necessario fare sport tutti i giorni, lo dicono anche i medici. Come ieri e domani anche oggi resterai tranquillo sul tuo divano.

Il consiglio del giorno: gioire delle piccole cose ti ha quasi sfinito… posso immaginarlo bene. Ma oggi va ancora così.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Leone

Sei così preso bene e sicuro di te che oggi ne potresti combinare una delle delle tue. Come è successo recentemente a Biella dove una ragazza si è presentata all’esame teorico della patente guidando la propria macchina e ovviamente il personale della polizia stradale n’è accorto sanzionandola pesantemente. Mio caro Leone, la Luna ti sta dando anche troppo entusiasmo e Marte di sicuro è un ottimo compagno di scorribande e aiuta meno nel flusso dei pensieri, per questo motivo dovresti prestare ancora un pochino di attenzione.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: la tua parola d’ordine è divertirsi! Sarai propenso ad incontri fugaci e molto passionali.

Lavoro: hai deciso di broccolare anche sul posto di lavoro mettendo tutti i colleghi sull’allerta. Potrebbero cadere nelle tue fauci senza accorgersene.

Salute: quanto mi piaci così forte e vigoroso. Finalmente in forma smagliate!

Il consiglio del giorno: va bene essere contenti ed entusiasti ma non bisogna esagerare.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Mia cara in questo periodo sei baciata dalle stelle e potrai essere facilmente promotrice di interessanti iniziative. Come la tavoletta di cioccolato con la scritta in braille fatta di nocciole per i non vedenti ed ipovedenti è un buonissimo messaggio di inclusività. Venere e Mercurio sono sempre al tuo fianco, solo la Luna oggi potrebbe darti qualche fastidio ma dura veramente poco e con un buon cioccolatino potresti non percepirla affatto.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: hai deciso di concederti solo a chi saprà stuzzicare il tuo intelletto. Questo si che è un buon modo per fare selezione all’entrata.

Lavoro: il capo, conoscendo la tua ottima predisposizione all’ordine e ai protocolli, ha deciso di farti diventare responsabile della sicurezza, forse non si è reso conto che da domani la porta del suo ufficio sarà bloccata dal nastro del scientifica e gli permetterai l’accesso solo dopo un accuratissimo controllo.

Salute: Marte proverà ad infastidirti con stanchezza e nervosismo, ti assicuro che ti passerà in fretta.

Il consiglio del giorno: a Roma oggi avrebbero solo una parola per definirti: sei veramente ‘bona’. Ovviamente declinabile a tutto.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

C’è una breve storia che oggi tengo molto a raccontarti. A Taranto un ex dipendente dell’IVA oggi gestisce un caffè letterario dedicato alla fantastica poetessa Alda Merini. Vedi mia cara che c’è sempre un prima ed un dopo e sono sicura che tu stai lavorando con grandissimo vigore, regalatoti da Marte, ed entusiasmo sul tuo futuro. Con la Luna in buona posizione potresti anche iniziare ad accennare qualche cosa ma ti consiglio di attendere ancora un po’ e continuare a lavorare silenziosamente come una brava formichina al tuo grande ritorno.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sei la mia romanticona preferita, questa notte hai anche dormito con i boxer e la camicia del tuo lui…

Lavoro: il bando per ottenere i finanziamenti europei a favore delle aziende digitali femminili rimane ancora ostico ma la Luna ti aiuta a prendere tutto dal verso giusto.

Salute: con Marte a favore nessuna sfida sembra impossibili neanche lo sci telemark… lo avevi mai provato?

Il consiglio del giorno: come i puzzle sono formati piccolissimi e numerosissimi pezzi tu stai realizzando ora quello della tua vita. (Parti dagli angoli, eh…).

Voto 6

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Ci sono alcune zone del mondo in cui si accende inaspettatamente la fiamma della trasformazione verso un mondo più inclusivo. Come in Bangladesh, paese mussulmano, dove Nazrul Islam Ritu, una donna transgender è diventata sindaco. Mio caro Scorpione, tutto quello che ha a che vedere con la trasformazione è decisamente nelle tue corde. Con gli immancabili influssi benefici di Venere e Mercurio che ti accompagnano e la Luna che porta grande freschezza ed entusiasmo sei il primo ad esultare a questa bella notizia.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: stai vivendo una nuova primavera ed il tuo cuoricino sobbalza a qualsiasi sguardo languido e non solo quello…

Lavoro: pensieri volano velocissimi ed anche le parole, non ti farai cogliere impreparato.

Salute: più che andare in palestra avrai un gran voglia di bighellonare. Asseconda l'istinto.

Il consiglio del giorno: ci sono segnali di grande trasformazione nell’aria e tu sei il primo ad accorgersene e a rallegrarsene.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Se dovessi descriverti con una parola sarebbe sicuramente questa: il viaggio. L’apertura delle sala delle carte geografiche al museo degli Uffizi sicuramente non ti è sfuggita. Marte oggi vorrebbe consigliarti di preparare velocemente il tuo zaino da trekking per intraprendere nuove ed emozionanti avventure ma la Luna ti tiene ancora in scacco e ti induce a stare fermo. Per assecondare il pianeta della guerra che ti dona troppe energie potresti portarlo a visitare il museo e ammirare come in passato veniva rappresentato il mondo, ovviamente nella tua testolina c’è la mappa aggiornata e noterai tutte le differenze.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: dovresti fingerti timido e di poche parole. Questa strategia potrebbe salvarti da incomprensioni con la persona che ti piace.

Lavoro: per non essere frainteso, prenditi una giornata di riposo chiuso nel tuo ufficio con la scusa di dover leggere e rispondere a tutte le email in arretrato potrai evitare i colleghi.

Salute: Ti presenterai puntualissimo all’immancabile appuntamento con Marte, oggi è l’unico che ti capisce.

Il consiglio del giorno: hai riaperto il planisfero con tutte le bandierine che segnano i posti dove sei stato e stai selezionando un paio di mete che vorrai a breve visitare.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Riaffiorano i tuoi sogni da adolescente e stai valutando la fattibilità di poterli realizzare. Come per il direttore d’orchestra Roberto Soldatini che ha deciso di dare un ritmo diverso alla sua vita avverando uno dei suoi sogni di ragazzo, andare a vivere in barca a vela. Con gli aspetti degli astri così favorevoli ogni tua scelta è baciata dalla dea della fortuna. Con l’evoluzione mondiale nel mondo del lavoro potresti tranquillamente fare una video chiamata con i tuoi capi mentre stai veleggiando. Pensa che figata!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: momento Amarcord, potresti trovarti a pomiciare sul divano di casa proprio come facevi da ragazzo. Che figata!

Lavoro: i continui successi in ambito lavorativo per te sono la carica perfetta e ti spingono ad volere ancora di più.

Salute: ottime le prestazioni anche in campo sportivo lo avresti detto? Io sì con quel bel cielo che ti sorride.

Il consiglio del giorno: riaprendo i vecchi cassetti pieni di sogni potresti ritrovare interessanti stimoli per dare nuovo smalto alla tua, già bella, vita.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per l' Acquario

La Luna oggi da ottimi influssi a tutto quello che riguarda il concetto di amicizia e comunità ed un buon Marte potrà darti una mano a realizzarli. Ti sentirai particolarmente allineato con i ‘folli’ abitanti di Mutonia, da non confondere con i concorrenti di X Factor, comunità italiana di riciclatori, artisti, autori di spettacoli itineranti che nasce come spin of della Mutoid Waste Company di Londra. Le case ed i ‘monumenti’ della ‘città’ sono tutti realizzati con materiali di recupero ed insegnano come si possa vivere armonia in mondo che come lo definiscono loro è ‘fuori ma dentro le regole’. Vai perché ti accoglieranno sicuramente a braccia aperte.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: come un eroe romantico sul muro di fronte alla casa della tua ragazza hai appena scritto un gigantesco ‘ Ti Amo’. Sei un giovane monello.

Lavoro: nonostante il tuo livello di manager, con grande stupore di tutti oggi hai portato il caffè in sala riunioni come un bravo stagista.

Salute: Marte ha promesso di accompagnarti a diverse lezione di prova… oggi ti tocca la pole dance. Per domani che cos’hai programmato?

Il consiglio del giorno: oggi vorrai trovarti con i tuoi ‘simili’ in un luogo dove regna la creatività e la follia.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Cari pesciolini con la Luna storta siete decisamente incompresi. Se pensavate di burlavi di qualcuno attenzione che con quel Marte opposto verrete ahimè presi inspiegabilmente sul serio. Pare che per prendere in giro i più scettici, un giovane in America qualche anno fa scrisse su un cartello ‘ Gli uccello non sono reali’. Oggi il movimento ‘Birds aren’t real’ ha più di un milione di seguaci sulla rete tra fan che stanno al gioco e fanatici dell’argomento. Oggi dovrete stare attentissimi a quello che dite. Capito?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: con la Luna storta state rivivendo i drammi amorosi adolescenziali, forza mie cari che ormai siete grandi e grossi ed oggi anche tontoloni…

Lavoro: grande confusione ed irritabilità. Oggi dovreste fare ricerca per svagarvi invece di riordinare l’archivio…

Salute: siete talmente demotivati che avete deciso di annullare l’abbonamento della palestra. Calma, oggi sarebbe meglio non prendere decisioni affrettate.

Il consiglio del giorno: vi ricordate la storia ‘Al lupo al lupo’ state attenti oggi prendere in giro gli altri perché quando avrete veramente bisogno nessuno correrà a soccorrervi.

Voto 7-