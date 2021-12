L’oroscopo della settimana dal 13 al 19 dicembre 2021: Toro e Capricorno molto ma molto saggi L’oroscopo della settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 dicembre 2021 vedrà particolarmente efficienti, risolutivi e prontissimi per la corsa ai regali di Natale i segni di fuoco che saranno baciati da Marte. Il pianeta della forza e dell’energia entrerà infatti nel segno del Sagittario rendendo più che attivi Ariete, Leone, Sagittario ma anche Bilancia e Acquario.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eccoci qui, poco prima che inizi la nuova settimana a controllare l’oroscopo per la settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 dicembre 2021. Aspettando la Luna piena nel segno dei Gemelli (che sarà appunto il 19 dicembre) guardiamo come si muovono i pianeti veloci.

Oroscopo settimanale 13-19 dicembre: le previsioni segno per segno

I cambiamenti planetari di questa settimana nel cielo astrologico saranno lo spostamento di Marte che entra nel segno del Sagittario e quello di Mercurio che entra nel segno del Capricorno. Marte in Sagittario sarà utilissimo per riscaldare i cuori (ma anche gli spiriti) dei segni di fuoco mentre Mercurio in Capricorno renderà ancora più saggi, creativi e perspicaci i segni di terra.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Quella che fino alla settimana scorsa era solamente una scarsissima voglia di coccolare ed essere coccolato, con le energie che da adesso ti donerà Marte si trasformerà alternativamente in un caratterino tutto pepe che non le manderà di certo a dire oppure, alle volte, nel desiderio di dimenticare qualsiasi battibecco preferibilmente sotto le coperte. Quest’ultima, conoscendoti, mi sembra sempre l’opzione migliore. Non dimenticarti che tu sei se dominato da Marte e quindi passionale per eccellenza.

Voto 8 per la passione che spegne i battibecchi.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Preparati a dimostrare tutta la tua gioia, l’affetto, il desiderio d’amore facendo addirittura capriole in mezzo alla strada come fossi uno degli aiutanti di Babbo Natale indaffarati al Polo Nord. Venere resta a tuo favore mentre Marte, finalmente, si toglie di mezzo! Direi che da qui fino all’inizio dell’anno nuovo non voglio sentire nemmeno una lamentela provenire dalla tua boccuccia di rosa. Ok??

Voto 9 per le capriole.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

L’amore è una cosa meravigliosa ma tu te ne terrai ben alla larga, caro Gemelli! Da questa settimana anche Marte sembrerà mettercela tutta per accumulare sulla tua strada ostacoli, imprevisti e fastidi di ogni genere che ti faranno andare fuori dai gangheri. Se ti aspettavi un periodo prenatalizio tranquillo e rilassato ti sei proprio sbagliato di grosso! Ti consiglio di muoverti per tempo per i regali di Natale perché il cambio di programma e il disguido saranno davvero dietro l’angolo.

Voto 5 e mezzo per l'incapacità di gestire lo stress.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Quest’anno ti verrà davvero facilissimo organizzare regali di Natale, cenone del 24 e persino il pranzo del 25 con i parenti: dai forfait a tutto con largo anticipo e prometti che non te ne avrai a male per chi deciderà di fare senza di te oppure di non considerarti nelle sue richieste a Babbo Natale. Anche la sola idea di metterti a scrivere uno dei bigliettini di auguri fatti con il cuore come hai sempre fatto ti fa venire l’orticaria.

Voto 5 per la simpatia. "Simpatia" è ironico ovviamente.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Hai proprio l’impressione che con l’accendersi delle luminarie di Natale e degli altoparlanti che persino al centro commerciale mandano in filodiffusione canzoncine sdolcinate, anche il tuo cuore si sia riaperto all’amore. Certo, si sa, anche nei momenti più delicati il tuo fuoco (nel senso di elemento astrologico) che ti fa friggere come una costoletta sul barbecue farà sì che nel tuo amore natalizio non manchi lo spazio per il piacere e il desiderio erotico.

Voto 7 perché amore e sesso sono solo due facce della stessa medaglia.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Le tue attività cerebrali, il tuo ufficio di problem solving aperto H 24 sette giorni su sette e persino le tue consulenza di altissimo segretariato sempre disponibili per tutti adesso hanno deciso di chiudere senza preavviso e concedersi una meritata vacanza almeno fino alla fine del periodo delle festività natalizie. Non si potrà contare su di te nemmeno per il file di excel canonico con il quale organizzavi la suddivisione dei compiti per il cenone di Natale. In compenso darai dei baci mozzafiato.

Voto 9 per la meritata vacanza.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Quasi quasi preferirai offrirti come volontaria questa settimana per coprire i turni di tutti coloro che moriranno dalla voglia di andare a fare compere di Natale, allestire l’albero o simulare con dovizia di particolari arrivi di elfi dispettosi che portino qualche piccola anticipazione di regali ai bambini. Tutto ciò che ha a che fare con sentimentalismo lo rifuggirai come l’invito al pranzo del 26 dalla suocera…

Voto 6 per la sincerità.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

In questa settimana dimostrerai il tuo affetto riempendo le persone che ami di regali, cibo, dolcetti di ogni genere e bigliettini affettuosi appiccicati ovunque dal barattolo di sottaceti in frigo fino allo specchio del bagno. Ovviamente speri che anche loro facciano altrettanto e soprattutto che siano generosi come ti sarai tu quando si occuperanno dei regali che scarterai sotto l’albero. Amore sì ma a buon rendere, insomma!

Voto 7 per il pragmatismo.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Hai davvero l’impressione che il mondo sia un posto meraviglioso e che la vita sia un bancomat d’amore e di affetto senza alcun limite di prelievo e soprattutto senza bisogno di reintegro del conto corrente. Ti offrirai volontario per qualsiasi attività faticosa o snervante pur di rendere almeno un po’ più felici le persone che ti circondano. Non c’è nemmeno da specificarlo ma tutte le tue attenzioni saranno rivolte prima di tutto alla tua dolce metà che avrà diritto di prelazione su tutti gli altri.

Voto 9 per la galanteria.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Non avresti mai immaginato ci potesse essere tanta pazienza dentro di te e soprattutto non avresti mai immaginato che per risvegliarla bastasse una sosta soloun pochino più lunga del solito di Venere nel tuo segno zodiacale. Qualsiasi cosa succeda hai come l’impressione che ti scivoli come l’acqua sull’impermeabile e a parte l’amore tutto il resto davvero per te non conta. I monaci te sarebbero fieri di te!

Voto 9 anche da parte dei monaci zen.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Per fortuna Marte ha deciso di lasciarti in pace e tu, come per magia, riacquisti energie, voglia di fare, capacità cognitive e abilità tecniche tutto d’un colpo. Praticamente un miracolo. Anzi, sembra addirittura che nemmeno una fila infinita all'ufficio postale per spedire i biglietti d’auguri agli zii d'merica riesca più ad innervosirti. Se ci fosse un premio simpatia potresti addirittura pensare di gareggiare.

Voto 7 e mezzo per la ripresa di energie.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Sarà bene che nessuno osi disturbarti perché, sarà davvero questione di un attimo che la tua vocina angelica si ritrovi a sbraitare come la bidella dietro a chi corre per i corridoi. I tuoi sbalzi di umore saranno ancora più incomprensibili del solito ma anche particolarmente divertenti soprattutto perché, per colpa di Mercurio, abbandonerai ogni genere di litigata alla terza controbattuta dato che non ti verrà in mente nulla di intelligente da dire in tua difesa.

Voto 6 per i nervi poco saldi.