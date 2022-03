L’oroscopo di oggi 16 marzo 2022: Vergine e Capricorno sono molto fattivi Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 16 marzo 2022, la luna in Vergine amplifica la forza del pensiero che si rivela creativo ma anche rivoluzionario. L’immaginazione di Mercurio in Pesci si unisce alla fattività dell’elemento terra. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di oggi, mercoledì 16 marzo 2022 la Luna si trova in Vergine mentre Mercurio in Pesci è in sestile a Urano in Toro. Ora, sappiamo come Urano in Toro significhi la rivoluzione nelle nostre abitudini, anche quelle di pensiero, come vi anticipavo nell'oroscopo settimanale. Il sestile con Mercurio, insieme alle tante sollecitazioni del segno dei Pesci, può significare una rivoluzione ideologica, di pensiero, creativa ma anche fattiva. Insomma un modo diverso di vivere e vedere le cose. Sarebbe molto bello!

La Luna in Vergine di oggi aiuta la stimolazione intellettuale perché non dobbiamo mai dimenticare che la Vergine è un segno intellettuale, mercuriale appunto. Il segno fortunato di oggi è il Capricorno che, nonostante tutto, sente di amare ciò che si è conquistato con le sue sole forze. Il segno sfortunato invece è il segno dei Gemelli che corre il rischio di esagerare con la fantasia e soprattutto con le illusioni.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

La tua forma fisica ha un solo modo per essere descritta: eccezionale. Grazie a Marte che ti accompagna in questo periodo sei un vero atleta ma non dimenticarti dell’importanza della squadra. Come le sorelle austriache che alle recenti Olimpiadi paralimpiche hanno fatto incetta di medaglie. Quando la forza ed il talento nascono da una meravigliosa collaborazione in famiglia.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: la Luna oggi ti obbliga ad abbottonare tutta la camicia e a pettinare il tuo ciuffo ribelle. Puoi lasciarti coinvolgere dall’amore solo seguendo le regole del bon ton.

Lavoro: adori lavorare con gli altri, basta che di venerino e seguano pedestremente le tue indicazioni.

Salute: bello ed invincibile come un dio greco. Dimmi tu cosa vuoi di più?

Il consiglio del giorno: non basta il talento e la determinazione per vincere, perché è fondamentale il gioco di squadra. Tu che ami sempre primeggiare, devi assolutamente imparare questa lezione.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Toro

Basta con questo senso di precarietà perché la Luna di oggi ti riempie il cuore di sicurezza. Quindi alla notizia che a breve anche l’olio di semi di girasole scarseggerà tu fai spallucce e prepari subito una bella dieta povera di grassi saturi e non. Cogli le occasioni al balzo!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: oggi finalmente ti senti appoggiato e sicuramente troverai una buona spalla con cui sfogare tutta la tua tristezza.

Lavoro: fossi in te cercherei l’ultimo briciolo di sicurezza per provare a dire almeno quello che pensi. Potresti essere piacevolmente colpito dal generale interesse.

Salute: giornata dedicata al rigore e alla dieta. Sei pronto?

Il consiglio del giorno: cerchiamo di non farci coinvolgere troppo dagli allarmismi di questo periodo e valutiamo cosa effettivamente siamo soliti consumare prima di riempire i carrelli della spesa con la qualunque.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Siete decisamente confusi e oggi a creare ancora più caos nella vostra testolina è arrivata anche la Luna che si è messa a ballare il tip tap sulle vostre già affaticate meningi. In aiuto potrebbe venirvi l’intelligenza artificiale che di recente si è così sviluppata da decifrare iscrizioni dell’antica Grecia. I sempre giovani adolescenti che si nascondono dentro di voi stanno già pensando ad un improbabile business di versioni da smerciare all’interno di un liceo classico. Fate i bravi per favore e non fantasticate troppo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: avete in mano la formula magica del corteggiamento sfrenato. Sono certa non vorrete condividerla con nessuno.

Lavoro: sfruttate la vostra bella presenza alle riunioni e fate come gli imboscati: state in silenzio e usate la tecnica della tappezzeria.

Salute: potreste addirittura fare quattro salti in palestra ma solo per provarci con la bella istruttrice.

Il consiglio del giorno: le nuove scoperte tecnologiche nascono con le migliori intenzioni di poter aiutare a risolvere grandi e complicati problemi noi ancora non lo sappiamo ma tradurre antichi documenti meglio della stele di Rosetta ci aiuterà in futuro a gestire meglio la spesa nel frigorifero.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Sei davvero caricato positivamente da tutti i pianeti che hai a favore. In particolare sei molto sollecitato da Mercurio e Giove che ti danno grande creatività. Dimmi un po’: sei forse tu ad aver proposto di cambiare il nome allo storico drink Moscow Mule in Kiev Mule?

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: romantico, fantasioso e molto intrigante, al tuo fascino intellettuale nessuno potrà resistere.

Lavoro: vi siete fatti avanti con bravura, costanza ed un pizzico di fortuna, ora siete nella posizione di poter fare voi le regole del gioco. Contenti?

Salute: in palestra non si suda solamente ma si possono conoscere un sacco di nuove persone, capito?

Il consiglio del giorno: le opposizioni al recente conflitto sono ovunque dal boicottaggio di prodotti alle pesanti sanzioni dell’Unione Europea per arrivare direttamente sui banconi dei bari dove anche un drink può diventare sovversivo.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Sei decisamente fuori controllo mio caro Leone e soffri moltissimo dell’opposizione di Venere e Marte per non parlare poi di Saturno contro. Se pensassi di affogare i tuoi dispiaceri con una baldoria sfrenata fino a tarda notte potresti trovarti la mattina con un gruppo di sconosciuti sul pianerottolo di un palazzo nel quartiere San Lorenzo di Roma e rischiare il linciaggio da parte dei condomini. Ingegnati, anche se non è facile trovare valide alternative per distrarti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: dopo aver alzato la criniera per un paio di giorni, Venere ti mette subito nell’angolino a riflettere.

Lavoro: dovresti posticipare i tuoi appuntamenti almeno a settimana prossima quando finalmente inizia la primavera e tu torni ad essere un po’ più convincente.

Salute: la settimana era davvero partita bene in un bell’entusiasmo. Frutta questo momento di staticità per riposarti un po’.

Il consiglio del giorno: la movida per le strade della capitale è fuori controllo dopo due anni di costrizioni e la precarietà dei recenti eventi mondiali. Ricordiamoci sempre che il rispetto e la buona educazione sono fondamentali per vivere in società.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Con l’entusiasmo di questa Luna a favore potresti essere in preda al sacro fuoco delle pulizie e del ripulisti. Non fare però tabula rasa su tutto perché alcuni oggetti anche se vecchi possono ancora tornarti utili. Ad esempio il vecchio telefono della SIP per tua grande sorpresa, è ancora funzionante e per gli amanti del vintage è un bellissimo oggetto di arredamento. Prima di buttare via tutto chiamami così facciamo una bella cernita.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: oggi puoi finalmente rilassarti e far battere il tuo cuoricino all’impazzata, non ti importa per chi. L’importante è sentirti piena di emozioni.

Lavoro: siamo al giro di boa tieni duro che venerdì è dietro l’angolo.

Salute: sei così distratta che potresti facilmente sbagliare orario, luogo e lezione. Meglio se vai a piedi così almeno potrai fare un po’ di movimento.

Il consiglio del giorno: il concetto di re-use sta diventando ormai un vero trend e non parlo solo di vestiti ma anche di oggetti del quotidiano che essendo funzionanti perché mai devono essere gettati? Al massimo si possono sempre vendere du Vinted.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Sembra proprio che il favore di Venere e Marte non sia una tua esclusiva ma stia coinvolgendo anche le coppie del Jet Set come Belen e De Martino di recente paparazzati con tanto di fedi al dito. Quindi seguendo questo trend potresti sempre risentire qualche vecchia fiamma con cui sei rimasta in ottimi rapporti. Nulla di troppo serio, anche un friend with benefit sarà molto gradito.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sei illuminata a giorno da Venere e tormentata dal telefono che continua a squillare. Farsi desiderare un po’ sarà una vera goduria.

Lavoro: sfrutta al massimo questo periodo favorevole per chiudere e realizzare contratti e progetti lavorativi. Quando le stelle sono propizie è meglio non aspettare.

Salute: sei decisamente sul podio dello zodiaco e scommetto che te ne sei già accorta.

Il consiglio del giorno: è molto bello riuscire a mantenere buoni rapporti anche quando le storie d’amore finiscono e tu che sei il segno della giustizia e dell’etica sono certa che hai chiuso tutte le tue storie con un sorriso e una bella stretta di mano.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sei sempre il segno che più di tutti ama i sotterfugi e gli intrighi e da quando Mercurio è tornato a favore sei pronto a lanciare qualche tiro mancino ben piazzato. Non esagerare come l’Arsenio Lupin del mondo dell’antiquariato che è stato di recente beccato con un bottino davvero imbarazzante. In fondo a te come al personaggio del ladro gentiluomo interessa di più la bella Margot ma con Venere in quadratura dovrai aspettare ancora un po’ prima di trovarla.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: è vero che la ragione è nulla senza il sentimento, ma con le tue doti da stratega innato, usi la mente per raggiungere l’amato e godurioso obiettivo.

Lavoro: vorresti tanto che gli intoppi fossero ogni 8,5 metri come nei cento metri ostacoli, purtroppo non è così.

Salute: mettersi una tutina in pandant con le pareti dello studio, ti mette già di buon umore.

Il consiglio del giorno: per svagarti un po’ e per tenerti alla larga dai guai facendo anche battere il tuo cuoricino potresti guardare le nuove puntate della serie ‘Guida Astrologica per cuori infranti’. La puntata sullo scorpione ti piacerà sicuramente.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Non riesci a stare proprio fermo in un solo posto con Marte a favore e senti, più del solito, l’esigenza di muoverti liberamente. Per accontentare la tua esigenza di movimento e di wanderlust potresti reparti anche tu sul monte Everest e partecipare al Tea Party più alto del mondo. Sono certa che almeno così sarai talmente stanco da riuscire a dormire addirittura per otto ore filate.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: la luna ti bacchetta e ti impone le buone maniere. Se già solitamente le regole proprio non le sopporti, figuriamoci in amore…

Lavoro: attenzione a non essere usato come ariete da sfondamento perché il tuo collega per far bella figura ti manda avanti sicuro delle tue famosissime papere e di Mercurio in opposizione.

Salute: oggi è mercoledì quindi ti prepari a festeggiare anticipatamene l’arrivo del weekend, tanto mancano solamente due giorni…

Il consiglio del giorno: il riposo è fondamentale per un corretto bio ritmo e anche se sei pieno di energie, dormire solo cinque ore per notte alla lunga può dare qualche scompenso, anche ai coriacei ragazzoni come te.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Senza neanche che te ne accorgessi sei tornato tra i favoriti delle stelle grazie a Giove e alla Luna che ti illuminano. Sei proprio come il giocatore di football Tom Bradi che a solo poche settimane dal ritiro ha deciso di tornare a giocare la sua ventitreesima stagione perché il suo posto è ancora sul campo. Se pensavi di metterti tranquillo in tribuna, mio caro Capricorno, sappi che non è ancora il momento.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: la tua necessità di cure e coccole si realizza grazie a questa bella Luna. Quando chiedi, le stelle sono prontissime a darti ottime risposte.

Lavoro: un po’ polemico, ma d’altronde chi non lo sarebbe con i tuoi alti standard.

Salute: oggi potresti fare solo della cyclette, quella da camera nella tua bella casetta che hai ricevuto in eredità dal nonno.

Il consiglio del giorno: il momento di ritirarsi dalle scene non è mai facile e per stravolgere la propria vita in un calmo e rassicurante nido bisogna essere davvero sicuri. A volte non si riesce perché si vuole continuare a vivere il proprio sogno.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Sei così attento e generoso nei confronti degli altri grazie a Venere che chiunque ti sia vicino si sente davvero al sicuro. Saresti disposto anche a fermare il traffico, come la polizia di Singapore, per fare attraversare serenamente e in piena sicurezza un gruppetto di simpatiche lontre. Ci vorrebbe proprio uno come te per coordinare il traffico nevrotico dei genitori che portano o vanno a prendere i figli a scuola con la tua attitudine da maestro zen.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: pronto ad essere un compagno perfetto, amorevole ed accudente. Questa Luna fa davvero miracoli.

Lavoro: inciti i tuoi colleghi come fossero i giocatori della finale dei mondiali. Averti nella squadra è un vero regalo!

Salute: Marte ti da una forza pazzesca, stai un po’ attento perché i tuoi abbracci sono da togliere veramente il fiato.

Il consiglio del giorno: trattare gli altri come vorremmo che gli altri trattassero noi, è un consiglio da tenere sempre a mente anche nel caotico traffico di una megalopoli nel sud e est asiatico.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Da oggi inizia la fase di passaggio proprio con la Luna che si mette in opposizione e tra due giorni si farà piena. Questo momento di grande riflessione è un’ottima occasione per fare pulizia tra le vostre idee e capire quali volete realmente concretizzare. Anche la squadra della Fiorentina ha dovuto soffrire durante la partita contro il Bologna per poi rimontare e vedere finalmente ripartire la corsa all’Europa. Le difficoltà ci sono per poter poi procedere con visione più chiara sui propri obiettivi.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore la Luna entra in opposizione e ci rimarrà per qualche giorno, quindi preparatevi a dover razionalizzare tutte le vostre emozioni. Ce la farete? Io ne sono sicurissima.

Lavoro: non fatevi prendere dai dubbi esistenziali, andate diritti alla meta perché il periodo è molto favorevole e non dovete lasciarvelo sfuggire.

Salute: emotivamente stanchi, quindi ne approfitterete per starvene tranquilli a gongolare tra i vostri sogni. Ma solo per poco eh!

Il consiglio del giorno: iniziamo a prepararci a questa fase di passaggio con la fine dell’anno zodiacale, la Luna piena in Vergine e l’entrata del sole nel segno dell’Ariete. Per farvela breve da questa metà settimana le energie si fanno forti e profonde. No Panic!

Voto 7 –