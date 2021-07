L’oroscopo di oggi 16 luglio 2021: Cancro e Bilancia hanno bisogno di fortuna L’oroscopo di oggi, venerdì 16 luglio 2021, vede ancora l’importante aspetto del quale abbiamo parlato ieri. Il Sole nel segno del Cancro si trova contemporaneamente in trigono, ovvero a favore, di Nettuno ma in opposizione, quindi a sfavore, con Plutone. Questi due aspetti chiaramente si bilanciano tra loro ma contemporaneamente parlano di una grandissima e profonda introspezione.

Eccoci all'oroscopo di oggi, venerdì 16 luglio 2021, con la Luna nel segno della Bilancia ancora per tutto il giorno ma con un aspetto, anzi due, decisamente potente. Oggi infatti il Sole si trova ancora contemporaneamente in trigono a Nettuno ed in opposizione a Plutone. E' chiaro che due transiti contemporanei entrambi così potenti vanno a bilanciarsi l'un l'altro. Il segno fortunato del giorno è i Pesci che sembrano davvero riuscire ad ottenere il meglio da qualsiasi situazione e, ovviamente, da qualsiasi persona.

L’oroscopo del giorno 16 luglio 2021: previsioni astrali segno per segno

Il sole trigono a letto uno, soprattutto in segni d'acqua, amplifica l'emotività ma anche l'idealismo mentre lo stesso sole in opposizione a Plutone sta ad indicare un momento in cui i nodi più profondi e scandalosi vengono al pettine. Ovviamente per tutti coloro che si trovano a compiere gli anni in questi giorni questo aspetto sarà la costante di tutti i prossimi 12 mesi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Anche il tuo buon umore, che era partito con tutte le migliori buone premesse, sembra proprio incontrare un sacco di ostacoli peggio del ddl Zan al Senato. Anche oggi avresti un sacco di voglia di essere felice e soprattutto leggero e invece ti ritrovi pieno di pensieri, paranoie, addirittura intoppi logistici. C'è qualquadra che non cosa!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: lo senti ma non riesce ad esprimerlo.

Lavoro: quanta voglia di delegare tutto!

Salute: ti senti forte ma contemporaneamente pigro.

Il consiglio del giorno: ci sono dei giorni nei quali non sai davvero scegliere ed è proprio in questi giorni che è bene lasciare al caso.

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Si parla quasi di una tua ritirata oggi un po' come la musica trap in Italia. In tutti i casi, amico mio, diciamo che i momenti che ci mettono così in subbuglio sono sempre ottimi per pensare ad un cambio di prospettiva, proprio come un cantante che cambia genere musicale a metà carriera. Anche per te è bene approfittarne per mettere in discussione qualche aspetto della tua vita.

L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: c'è qualcosa da rivedere!

Lavoro: fai il tuo ma l'iniziativa è su un altro pianeta.

Salute: ti senti sfiancato come una cyclette da palestra dopo l'ultimo mese prima della prova costume.

Il consiglio del giorno: come ti ho già detto sopra approfitta di ciò che non va per pensare un bel cambiamento.

Voto 5/6

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Tante sono le cose che oggi avreste voglia di fare che dovreste avere addirittura due vite."due vite" esattamente come il titolo del libro di Emanuele Trevi che ha vinto l'ultimo premio strega! Nel vostro caso però nemmeno un minuto di nessuna delle due vite andrebbe sprecato perché troppe energie e soprattutto troppi grandi progetti.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: da grandi dichiarazioni.

Lavoro: risolutivissimi.

Salute: saltellate tutto il giorno, altro che palestra!

Il consiglio del giorno: prendete spunto dalle cose che vi circondano per mettere in piedi grandi progetti idealistici, proprio come piace a voi.

Voto 9 e mezzo abbondante.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Con la Luna storta di oggi ti senti un po' come il fenomeno Måneskin! Nonostante tutti i premi vinti e i record battuti (ad esempio come canzoni più ascoltate su Spotify) ti resta sempre l'amaro in bocca per qualche critica decisamente fuori luogo. Quanto avresti voglia di essere giudicato, al massimo, per quello che sei veramente e non solo per quello che talvolta appare.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: tanto ma non sempre capito…

Lavoro: hai idee geniali!

Salute: prontissimo a metterti in moto.

Il consiglio del giorno: oggi più che mai hai davvero bisogno di coccolarti e, se possibile, di ascoltare la musica anziché pettegolezzi altrui.

Voto 8

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Il tuo buon umore sarà così contagioso che ti aprirà tutte le porte come il Green pass apre le porte degli esercizi in Francia.grazie a questa carriolata di pianeti a favore anche le cose che di solito ti fanno innervosire oggi saranno prese con un bel sorriso e, voglio proprio esagerare, addirittura con un brindisi. Chiunque abbia qualcosa di fastidioso da dirti lo faccia ora o taccia fino al 2022.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: così tanto che dovrai dichiararlo al fisco.

Lavoro: risolvi tutto in fretta per andare a divertirti.

Salute: ti senti scoppiare di energia e si vede!

Il consiglio del giorno: è bene di questi tempi mettere giù un piano di buoni propositi per il prossimo semestre!

Voto 10

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Senti di meritarti qualche rivincita o, perlomeno, qualche attenzione! Così, come Eros Ramazzotti nazionale racconterai di aver detto un "no" addirittura alla inarrivabile Monica Bellucci. Quale fosse la domanda però non ci è dato sapere! In tutti i casi anche tu avrai assolutamente voglia di attirare curiosità attorno a te e, se possibile, amore!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: cercasi disperatamente!

Lavoro: il tuo perfezionismo è tornato galoppante.

Salute: dieta sì ma di sport non se ne parla.

Il consiglio del giorno: qualche volta rinunciare ad un momento di solitudine in santa pace per fare una telefonata a chi vuoi bene è molto ma molto più appagante.

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sembri davvero pronto e voglioso di litigare oggi! Proprio tu che di solito sei il segno zodiacale perfetto per trovare un compromesso e non alzare la voce. Sembra proprio che il tuo desiderio di arrabbiarti ufficialmente e pubblicamente sia simile a quello di Fedez con il Codacons e viceversa.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: oggi è meglio farti i complimenti e basta.

Lavoro: anche in questo caso sei sul piede di guerra.

Salute: le energie non ti mancano.

Il consiglio del giorno: un po' come se fossi una pala eolica anche tu dovresti tramutare le energie dinamiche ed elettriche in buon umore. Ce la farai?

Voto 6 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Anche quando la situazione sembra non andare immediatamente nel migliore dei modi tu non molli. Non per niente sei tra i segni più decisi, determinati e forti dello zodiaco! E guai a chi prova a mettersi contro di te o a non darti ragione… Sarai un po' la nostra Britney Spears oggi che ritorna alla carica per far valere i suoi diritti. Anche nel tuo caso le sfighe ti fanno decisamente ben volere.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ancora poco, c'è da dirlo…

Lavoro: stai preparando la tua rivincita.

Salute: in alto mare ma prometti di lavorarci.

Il consiglio del giorno: prova a mettere per iscritto tutti i pensieri inaciditi che ti vengono in mente, magari si trasformano in poesia.

Voto 6 scarso.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Bello, bello, bello! Qualsiasi siano le tue condizioni anagrafiche sei prontissimo a sbaragliare anche i competitor più in forma un po' come ha fatto Sharon Stone presentandosi sul red carpet di Cannes con un abito da fata turchina direttamente dagli archivi di Dolce e Gabbana alta moda. Quando si ha personalità come voi si può decisamente usare.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: il resistibile.

Lavoro: in pochissimo tempo risolvi ogni problema.

Salute: scoppi!

Il consiglio del giorno: quando ci si sente a proprio agio si può anche osare qualcosa di non convenzionale e soprattutto riuscire a far passare i messaggi di creatività senza risultare ridicoli. Approfittane.

Voto 9

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Oggi sarai davvero simpatico come una grandinata in pieno luglio quando si è fuori con le infradito e nemmeno un maglioncino nel baule della macchina. Tutta colpa di Mercurio e della Luna contemporaneamente a sfavore che ti faranno dire cose decisamente sconvenienti ma, in generale, ti impediranno di trattenerti da qualsiasi commento. Commento assolutamente non richiesto, è ovvio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: magari domani.

Lavoro: cervello non pervenuto.

Salute: in compenso hai un sacco di energie da sfogare su qualcosa.o qualcuno.

Il consiglio del giorno: una bella corsetta la mattina all'alba prima di iniziare la giornata è la cosa migliore per distendere i nervi e aprire la mente.

Voto 5

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Hai così bisogno di attenzioni in questi giorni dato che ti senti decisamente a terra che forse, qualche volta, esageri un po'… Potrebbe accaderti con me a Belen che per partorire la sua meravigliosa bambina Luna Marì a chiesto che si chiudesse un intero piano dell'ospedale. È giusto alzare bandiera bianca quando ci si sente un po' giù ma occhio a non perdere il controllo della situazione.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ne vorresti perché non ne senti.

Lavoro: te ne disinteressi completamente!

Salute: avresti proprio bisogno di vacanze immediate.

Il consiglio del giorno: cerca di rallentare il ritmo il più possibile e di fare come quando rimani chiuso in ascensore: mantieni la calma.

Voto 5 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Con quel cervellone pieno di idee fantasiose e strabilianti che vi ritrovate siete assolutamente le persone giuste per portare avanti delle lotte sociali con la giusta dose di trasgressione ma senza alcun genere di polemica. Tutto quello che fate sembra circondato da un impenetrabile e indiscutibile fervore artistico: vi sentite un po' come M J Rodriguez, la prima attrice transgender ad essere candidata agli Emy Awards come miglior attrice protagonista (per Pose).

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: ne spargete intorno come se fosse deodorante per ambienti.

Lavoro: vi date un gran da fare…

Salute: fortissimi!

Il consiglio del giorno: andate in libreria e portatevi avanti con tutti i libri che vi proponete di leggere entro la fine dell'estate.

Voto 8