Anche questo oroscopo della settimana che va dal 12 al 18 luglio sembra davvero essere di parte: continuano a surfare sulla cresta dell'onda, con tanto di pubblico euforico a fare il tifo sulla spiaggia, i segni di fuoco. Venere e Marte infatti, i due pianeti ai quali più prestiamo attenzione in un periodo come l'estate dato che le relazioni sociali sono importantissime, si trovano nel segno del Leone.

Oroscopo settimanale 12 – 18 luglio 2021: le previsioni segno per segno

La novità è che Mercurio, il pianeta del pensiero, si sposta dal segno dei Gemelli al segno del Cancro. In questo 2021 le tre soste di questo pianeta velocissimo saranno dei segni d'aria e quindi veniamo da un lungo periodo di Mercurio in Gemelli. La comunicazione quindi, in tutti i suoi processi, passa dall'essere vivace e curiosa ma imprudente all'essere invece più silenziosa e gentile ma molto attenta ai bisogni altrui. Anche detto: migliori amiche preparatevi a ore e ore di telefonate.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sarai proprio chiamato a dare il buon esempio, caro mio! E, c'è da dirlo, non sempre la cosa ti farà particolarmente piacere. È un po' come quando devi dimostrare ai tuoi figli che la puntura non fa male ma tu da sempre hai paura degli aghi. Tradotto: ti senti un super figo ma quando si tratta di attaccare bottone con qualcuno che ti interessa sei inondato di paranoie come il paguro bernardo dal mare la mattina sulla spiaggia.

Voto 7 se ce la metti tutta a parlare col cuore.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ti consiglio di trovare in fretta qualcuno che abbia tantissima voglia di ascoltare i tuoi problemi e magari anche di darti qualche consiglio sensato. Se lo trovi, inchiodalo al tavolino di un bar offrendogli una fornitura di margarita senza fine e tieniti pronto a votare il sacco… Hai proprio bisogno di mettere i tuoi pensieri esposti come fa il fruttivendolo con i cocomeri.

Voto 6 ma dacci dentro col margarita.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Potete mettere il ghiaccio sull'ugola cari miei e concedervi delle serate romantiche a base di coccole e flirt perché direi che anche se non siete ancora ufficialmente in vacanza in ufficio avete già dato tanto: praticamente avete un credito fino a settembre… Godetevi quindi delle giornate nelle quali il vostro pensiero più faticoso deve essere se aggiungere un emoji a cuoricino al whatsapp per la vostra dolce metà.

Voto 8 se lo aggiungete quel cuoricino.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ti percepisci una meraviglia in questi giorni e in effetti non mi sento proprio di darti torto! Riesci ad essere in un equilibrio perfetto da fare invidia anche ai trapezisti di Moira Orfei tra la passione e la dolcezza. Il bello, ancora più del solito, sarà la tua capacità di comprendere al volo cosa frulla nella testolina di chi ti sta di fronte ma anche di non usarlo a tuo spudorato favore! Questo è essere gentiluomini.

Voto 9 per l'etica.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Non so proprio da che parte iniziare per raccontarti quanto sarai fico in questa settimana, Leoncino mio, ma probabilmente ti basterà guardarti anche di sfuggita nello specchietto di un'automobile parcheggiata per non avere più alcun dubbio. Unica raccomandazione è di prestare attenzione all'emotività di chi ti circonda e che forse si sente un po' meno fico di te. Ci siamo intesi!

Voto 8 ma tieni a bada la self confidence.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Finalmente le cose tornano come piacciono a te: torni ad avere ragione tu e soprattutto a non aver alcun timore di essere scortese o un po' pesante nel volerlo rimarcare! Quindi, se in ufficio saranno tutti sereni nel vederti tornare ad essere la regina dei file di Excel, a casa ti preferiranno quando userai queste fantastiche doti intellettuali per inoltrarti in pensieri filosofici e addirittura poetici.

Voto 8 per i pensieri filosofici.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ecco, ti pareva! Quando Venere e Marte sono a tuo spudorato favore arriva Mercurio a metterti la cicca sotto le scarpe. Hai un sacco di buone qualità che ti riconosci in effetti ogni volta che ti guardi allo specchio ma in compenso ritieni che nessuno, là fuori nel mondo, si accorga davvero di quanto tu sia meravigliosissima. Sarà forse che non lo comunichi abbastanza? Urge una nuova responsabile delle tue personali relazioni pubbliche.

Voto 9 lo stesso.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Continui ad essere di cattivo umore, simpatico come il casco del parrucchiere quando fuori ci sono 40° all'ombra e per niente ottimista. Tuttavia, sappi che tutto questo tormento interiore grazie a Mercurio a favore potrebbe diventare materiale per un best seller del prossimo inverno oppure, almeno, per il tuo diario. In tutti i casi quando ti si chiederà "come stai?" tu partirai con un discorsone che sembra il primo atto di una tragedia greca di tutto rispetto.

Voto 5 per la deviazione artistica delle tue paranoie.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Adesso sì che puoi veramente ritenerti il migliore dello Zodiaco. Almeno per questa settimana! Sarà impossibile tenerti zitto soprattutto perché hai un sacco di cose arretrate di cui voler parlare e soprattutto la tua testolina si sta rimettendo in moto come, di norma, succede dopo la pausa estiva. Hai così tante energie sia fisiche che cerebrali che non le sprecherai di certo per guardare una nuova serie TV.

Voto 10 e lode, che cosa altro vuoi che ti dica??

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Spero proprio che tu sia stato accorto come è tua usanza e abbia in realtà finito tutto il lavoro che dovevi fare prima delle vacanze già la scorsa settimana. Questo perché Mercurio proprio adesso si è messo in opposizione e nella tua testolina si affollano pensieri di varia natura, tutti confusi e scarsamente produttivi. Però, sai che cosa ti dico? Che quando fai così e tieni la lingua riposta nell'arco dentale sei decisamente più dolce.

Voto 6 e mezzo per guardare le cose dal lato positivo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Niente, questa settimana per trovare un modo per farti felice bisognerà mettercela tutta e comunque accontentarci di un tuo sorrisino di cortesia. Ti senti appassito come un fiore dimenticato sul balcone quando si parte per le vacanze e intorno a te non trovi davvero nulla che possa accendere almeno una lampadina del tuo circuito neuronale. Dentro il tuo cuoricino è proprio buio pesto! Approfittane per un momento di sana introspezione.

Voto 5 ma l'introspezione è sempre una buona idea!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Se qualcuno nell'arco di 3 km da casa tua avesse bisogno di un consiglio, una rassicurazione, una barzelletta dell'ultimo minuto o anche soltanto di chiacchierare per far passare il tempo di posa della maschera per i capelli, voi siete disponibilissimi. Anzi, che si sappia che le chiacchiere con voi sono di altissima qualità e non certo un ripiego. In amore, per fortuna, tornate ad esprimervi come Cirano con Rossana.

Voto 8 per la citazione finale.