L’oroscopo di oggi 16 dicembre 2021: Vergine e Toro fanno dichiarazioni molto compromettenti Nell’oroscopo di oggi, giovedì 16 dicembre 2021, la Luna, simbolo di emotività e di sentimenti profondi, si trova nel segno del Toro. Quando, nel pomeriggio, sarà in trigono a Venere e a Plutone le emozioni più forti non potranno più essere trattenute soprattutto per Toro, Vergine e Capricorno.

Nell'oroscopo di oggi, giovedì 16 dicembre 2021, la Luna nel segno del Toro sarà molto potente! Quando, nel pomeriggio, la Luna in Toro sarà anche in trigono perfetto alla congiunzione di Venere con Plutone per i segni di terra non ci sarà scampo: l'amore trionferà ancora prima che la ragione possa metterci becco. Attenzione agli effetti che potrebbero durare fino alla fine di questa settimana.

Il segno fortunato di oggi è il Capricorno che con tutto questo ben di Giove di amore ha come l'impressione di non capire più niente ma la cosa inizia a piacergli parecchio e, soprattutto, piacerà a chi gli sta attorno. Il segno sfortunato invece del giorno è l'Acquario che questo carico di emotività proprio non è in grado di gestirlo. Ma assicura di avere altre qualità!

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Il cielo nell’ultimo periodo ti ha messo in gran difficoltà, Venere e Mercurio che si sono alleati e continuano ad avere degli influssi negativi rendendoti molto nervoso ed insicuro. Per fortuna oggi la Luna ti da grande slancio come è successo domenica scorsa a Verstappen che inaspettatamente ha vinto il suo primo titolo Mondiale di Formula Uno. Caro Ariete goditi questa giornata sgasando i motori al massimo perchè la Mercedes ha presentato una protesta ufficiale per quanto avvenuto durante gli ultimi giri della corsa. Lascia che facciano le indagini intanto tu oggi festeggia da campione.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: hai scaldato i motori della macchina dell’amore e sei pronto a partire alla massima velocità.

Lavoro: morale perfetto grazie alla Luna, avrai ottime possibilità di farti notare dai tuoi capi per una promozione.

Salute: da bravo Ariete sei pronto a sfondare qualsiasi portone e conquistare il castello.

Il consiglio del giorno: devi gioire di questa bella giornata, non pensare al domani perchè ti potrebbe rovinare la festa.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Una ragazza di 16 anni dopo aver contratto il covid circa un anno fa non sente più i sapori e gli odori. Caro Toro so che questa notizia ti terrorizza, tu che non puoi vivere senza il cibo e gli aromi. Grazie alla bella e benefica Venere hai però una salute di ferro. Sono sicura che ti prodigherai, grazie all’arguto Mercurio, per trovare una soluzione al problema della povera sventurata. Probabilmente opterai per un’antica ricetta che potrebbe solleticare e ravvivare le papille gustative della ragazza. Provar non nuoce.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: buon momento per gli incontri amorosi che saprai sapientemente gestire con il tuo fascino ormai rinomato.

Lavoro: i misteri sulla partita iva, che avevi fino a qualche giorno fa, ti sono stati completamente svelati grazie all’ottima collaborazione di Mercurio.

Salute: ti sei anche tu lasciato coinvolgere dal trend del momento: il paddle. il tuo livello è già un ottimo due punto cinque (il massimo).

Il consiglio del giorno: i sensi sono importantissimi ed il tuo ovviamente è il gusto per assaporare appieno la vita.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Ci siamo tutti rattristati e a qualcuno è anche scesa una lacrimuccia, quando l’amore della vita di Carrie Bradshaw, Mr. Big, muore dopo una sessione di cyclette. I più rattristati vi assicuro sono gli azionisti di Peloton, che hanno visto crollare le azioni dell’azienda produttrice delle biciclette. Eh si miei cari la vita è un attimo per questo oggi, che avete la Luna a favore, dovete approfittare di questo bell’aspetto e vivervela al meglio. Marte continuerà ad infastidirvi, prendetelo come un dato di fatto.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: state già sospirando al pensiero di vedere la ragazza che vi piace alla fermata del tram, oggi potreste anche provare ad imbastire una breve conversazione per conoscerla. Forza!

Lavoro: attenti ai progetti troppo ambiziosi: Nettuno quadrato gonfia con la pompetta i vostri sogni imprenditoriali e potrebbe, inavvertitamente, farli volare via senza buoni risultati.

Salute: grazie alla buona influenza della Luna vi sentirete leggeri e anche pronti per la lezioni di spinning. Occhio al cardio frequenzimetro per gli over ‘anta’.

Il consiglio del giorno: approfittate di questa giornata come una ventata di aria fresca dopo l’intera giornata passata in ufficio con la mascherina.

Voto 6+

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Le stelle non brillano su di te, mi dispiace molto e ti sono sempre accanto per consolarti. Non sto qui ad elencare i pianeti che non ti sono amici perchè ormai li conosci fin troppo bene. Per uscire dal tuo guscio potresti accompagnare l’ottanseienne di Ischia che sta ripulendo la spiaggia dai rifiuti. Con tutta la sua esperienza potrebbe darti anche lei qualche consiglio su come affrontare i periodi difficili ed una giornata al mare rasserena anche gli umore più neri. Ti suggerisco solo di controllare il meteo per raggiungerla durante una belle giornata di sole. Solo la Luna oggi potrà darti conforto come una amorevole mamma che ti accoglie dopo la settimana che hai passato in trasferta all’università.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: dal tuo guscio, che non vuoi assolutamente abbandonare, potrai inviare qualche messaggino per mantenere la situazione un po’ al caldo. Non ti abbacchiare, la Luna a breve passerà a scaldarti con un amorevolissimo abbraccio.

Lavoro: hai optato per una comunicazione basata solo sulle emails. Se verba volant, email manent. Bravo furbetto.

Salute: continui a sentirti il brutto anatroccolo dello zodiaco. Come darti torto.

Il consiglio del giorno: aiutati che il ciel ti aiuta, non badare troppo a questi astri perché puoi sempre decidere tu che risvolto dare alla tua giornata.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Leone

Finalmente gli astri ascoltano la tua voce. Con la Luna ben disposta saprai farti valere mio caro. Anche Papa Francesco ha lanciato un forte appello alla pace per le tragedie che stanno avvenendo in Ucraina. Per ottenere maggiore effetto, con l’aiuto di Marte che ti invigorisce, potresti aggiungere un forte e risonante ruggito da vero re della foresta. Forse riuscirai a aprire le orecchie di alcuni capi di stato.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: oggi ti pettinerai bene la criniera e ruggirai al mondo che sei tornato. Aggiungi qualche ruggito amoroso per le tue leonesse.

Lavoro: i colleghi ti sentiranno arrivare fin dalla strada con la ritrovata simpatia ed eloquenza risuoneranno in tutto il palazzo le tue fragorose risate.

Salute: ogni mattina un leone si sveglia nella savana… così iniziava un famoso spot degli anni duemila e tu oggi ti alzi, corri e acchiappi pure la gazzella. Cosa vuoi di più?

Il consiglio del giorno: oggi potrai far risuonare la tua voce, scegli bene il messaggio perché sarai sicuramente ascoltato.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Il grande cantante Massimo Ranieri torna concorrente a Sanremo. Anche lui, come te, sente questa gran voglia di leggerezza e di mettersi in gioco che infonde la Luna. Bisogna augurare al cantante di ‘perdere l’amore’, con cui vinse il festival negli anni ottanta, di avere Venere e Mercurio a favore in questo modo avrebbe già la vittoria in mano… e se te lo dice l’astrologa, credici.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sprigioni letteralmente messaggi ammiccanti, finalmente hai deciso di lasciarti corteggiare dal folto stuolo di ammiratori.

Lavoro: oggi signorina perfettina più che mai dalla contabilità alla bolla di spedizione i tuoi colleghi non avranno scampo e te ne saranno infinitamente grati.

Salute: ricordati sempre di andare a braccetto con la bella Venere e girare velocemente i tacchi da Marte che è sempre pronto ad innervosirti. Capito?

Il consiglio del giorno: tu che puoi cerca sempre un approccio fresco e stimolante per la tua giornata.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Crescere all’ombra di un padre importate è molto difficile soprattutto se sei il figlio del grande campione Andrea Pirlo. Niccolò Pirlo in una lettera al padre ha dichiarato quanto sia difficile dimostrare il proprio talento nel mondo del calcio sentendosi sempre sotto grande pressione. Anche la tua sensibilità in questo periodo è messa a dura prova, per fortuna oggi potrai sentirti un pochino affrancata dai transiti opposti grazie ad una bella Luna che porta vivacità intellettuale. Il vigoroso Marte continua nella sua opera di darti sempre più forza e sicurezza, quasi quasi potresti darne un po’ al caro Niccolò consigliandogli di non abbandonare mai i propri sogni, proprio come stai facendo tu ora.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: il tuo cuoricino riprende a battere e finalmente avrai voglia di tenerezze. Anche Elsa, la regina del ghiaccio, grazie all’amore si è sciolta.

Lavoro: nuove idee sopraggiungono con la Luna a favore, aggiungile per ingrandire ancor di più i tuoi ambiziosi progetti.

Salute: ti stai preparando per raggiungere un rifugio in alta quota, con Marte che ti accompagna in cordata, non farai alcuna fatica.

Il consiglio del giorno: “La fortuna aiuta gli audaci" e tu, determinatissima, hai intenzione di seguire questo consiglio.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Molto buoni e visibili ad occhio nudo i benefici influssi dei pianeti Mercurio e Venere che ti permettono di brillare sia fisicamente che mentalmente come la stella cometa dei Magi. Anche la Luna oggi ti mette di buon umore e ti sprona a fare qualche pazzia. Se ci fosse un treno veloce per Parigi ad esempio partiresti immediatamente. Non dovrai tardare molto perché da questo week partirà una nuova linea di treni ad alta velocità che unisce Milano a Parigi in solo 6 ore. Potresti prendere subito un biglietto alla conquista della città dell’amore.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: le tue fantasie erotiche sono giovani e fresche come quelle di un impetuoso adolescente.

Lavoro: ti dedicherai con grande passione al romanzo che avevi lasciato nel cassetto. Questo è un momento ideale con la creatività che vola velocissima grazie a Mercurio.

Salute: le energie mentali sono al massimo, per tua somma gioia potrai evitare la sessione in palestra.

Il consiglio del giorno: ottimi auspici per una giornata all’insegna della freschezza e di qualche follia calcolata.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Oggi dovresti chiedere assolutamente consiglio a Gennaro Dragone, ragazzo di 11 anni nominato Alfiere del lavoro per la sua spiccata sensibilità alla tematica ambientale. Il ragazzo infatti è promotore per l’utilizzo di energie alternative nel sud Italia. Con l’assenza di Mercurio e la Luna in opposizione secca i tuoi pensieri sono decisamente poco chiari ed il buon Gennaro potrebbe aiutarti a far ordine e scegliere parole appropriate e soprattutto distoglierti per un po’ dalle scorribande notturne con l’inseparabile Marte. Con tutta l’energia che ti da il pianeta della guerra potresti anche tu istallare qualche pannello sui tetti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: la Luna oggi non ti sorride, ma tu vorrai comunque uscire a festeggiare. Attenzione a non parlare troppo, potresti essere facilmente frainteso.

Lavoro: in ufficio vincerai il premio come gaffeur dell’anno. Mercurio, come avrai capito, ti ha abbandonato ed io ti avevo avvertito ti stare un po’ abbottonato.

Salute: Marte ti porterà fuori a fare un giretto per sbollire dalle piccole irritazioni della giornata.

Il consiglio del giorno: bisogna imparare ad usare le proprie energie anche a servizio degli altri e non solo per far festa…

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Posso sbilanciarmi e dirti che sei il nostro Elon Musk dello Zodiaco. L’imprenditore americano è stato di recente nominato dalla rivista Time ‘uomo dell’anno’ per aver sviluppato i primi voli di civili nello spazio e per le grandi aspirazioni di conquiste spaziali per salvare il nostro pianeta e regalarcene un altro. Grazie alla tua grande ambizione, l'appeal generale che ti dona Venere benevola e soprattutto alle geniali idee e visioni che ti porta Mercurio siamo tutti pronti a seguirti, come in Star Trek, nello spazio ultima frontiera.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ti basterà un accenno di sorriso per riceve un bigliettino con un numero di telefono. Sei irresistibile.

Lavoro: ora che sei il braccio destro del capo te la tiri un po’ e fai bene perché tutti in ufficio pendono dalle tue labbra per ricevere anche solo un piccolo consiglio.

Salute: se non fosse per la Venere a favore avresti gridato al miracolo quando questa mattina ti sei alzato con un addominale scolpito. Fortunello.

Il consiglio del giorno: se pensavi di volare nello spazio per nuove conquiste, mio caro sei già cittano ororario di quasi tutti i pianeti. Fermati e goditi il momento.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Ci sono dei bellissimi progetti che prendono vita da incontri casuali e che ci fanno pensare che possa esistere un mondo migliore. Nasce così l’incontro tra due grandi Gino Strada e Renzo Piano e dalla loro amicizia prende vita un bellissimo ed efficientissimo ospedale. La tua mente è in pieno fermento con la Luna che ti stimola con entusiasmo ed idee che potrai mettere in pratica grazie al fattivo Marte. Le grandi menti, e per te si tratta dei due pianeti, comunicano e permettono la realizzazione di grandi ed ambizioni progetti proprio come nel caso dell’ospedale in Africa.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: saprai perfettamente esprimere quello che ti piace, non ti sembra vero. Ti consiglio di metterlo subito in pratica anche sotto le coperte.

Lavoro: grande socievolezza e senso di collaborazione, metterai d’amore e d’accordo tutti i tuoi collaboratori.

Salute: sarai indeciso se presentarti all’incontro con il coro o correre alla balera per i balli di gruppo. Comunque vada l’importante è stare in compagnia.

Il consiglio del giorno: Saprai portare armonia in tutte le situazioni anche in quelle più difficili.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Sul vescovo della città di Noto si è scatenata l’ira di tutti i genitori. Pare che durante la predica il curato per enfatizzare e probabilmente ridar vita alla tradizione di Gesù bambino che porta i doni ai bambini, abbia inavvertitamente svelato ai piccini che Babbo Natale non esiste e che sia in realtà un’invenzione di marketing del brand Coca Cola. Cari i miei pesciolini, la notizia vi ha sconvolti, voi che con questa Luna storta avreste preferito cullarvi tra le vostre fantasie, siete stati scaraventati con i piedi per terra. Il pianeta Marte si aggiunge a questa poco felice situazione pretendendo fattività e un po’ di nevrosi. A questo punto la domanda sorge spontanea, a chi bisogna indirizzare la letterina per ricevere i doni? Per non sbagliare fai due copie ed inviala sia a Gesù bambino, sia a Babbo Natale.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: la diplomazia non è il tuo forte, come per il vescovo di Noto!

Lavoro: state provando ad effettuare il pagamento dell’F24, come nel quiz del ‘Milionario’ vi consiglio di chiedere l’aiuto da casa.

Salute: la giornata si prospetta come i cento metri ostacoli, prendetela con tutta calma perché non vi ho neanche iscritti alla gara.

Il consiglio del giorno: lasciamo fantasticare i bambini su Babbo Natale, avranno tutta la vita per vederlo come un simbolo di questo mondo votato al consumismo e allo spreco.

Voto 7 e mezzo