L’oroscopo di oggi 15 aprile 2022: Pesci e Cancro dolcissimi Nell’oroscopo di oggi, venerdì 15 aprile 2022, troviamo Marte che entra nel segno dei Pesci. In questo segno Marte perde la sua forza ma ne guadagna in dolcezza e soprattutto in determinazione a difendere sogni e ideali. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Con l'oroscopo di oggi, venerdì 15 aprile 2022, Marte entra nel segno dei pesci, assoluti protagonisti di questo periodo. In questo segno d'acqua infatti si trovano già Venere, Giove e Nettuno che si sono da poco congiunti, come vi avevo già anticipato nell'oroscopo della settimana. Marte in Pesci è meno determinato di quanto non sia stato nei due segni precedenti (il Capricorno e l'Acquario) perché in quelli c'era un forte Saturno, pianeta che ne enfatizzava la forza e la durezza. In un segno d'acqua emotivo e dolce come i Pesci anche Marte perde un po' la sua grinta per diventare però deciso nel rincorrere i suoi sogni, quello in cui crede.

Con la Luna nel segno della Bilancia oggi il segno fortunato è proprio la Bilancia che ha perso il favore di Marte ma ne ha guadagnato in sensibilità. Il segno sfortunato invece è l'Ariete che non si dà pace del fatto che tutti i pianeti in Pesci lo rendano decisamente meno attivo.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Hai perso buona parte del ritmo e dell’entusiasmo proprio a causa di Marte che ti ha abbandonato e per di più con la Luna in opposizione ti senti come bloccato ad un bivio. Anche Djokovic, come te, sta sentendo i cattivi influssi degli astri tanto da avere scarse energie durante il torneo a Montecarlo. Quando si è così poco motivati meglio girare subito i tacchi.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: di bello e aitante ti è rimasta solo la foto della patente e qualche nostalgico ricordo. Nulla di più. Lavoro: non hai alcuna voglia di recarti in ufficio, neanche il fatto che sia venerdì può convincerti che sia la cosa giusta da fare. Salute: non riesci neanche a sentire il suono della sveglia. Ti sembra che ti sia passato sopra un treno. Il consiglio del giorno: nello sport, come nella vita quando si ha un blocco è difficile andare avanti, non bastano i consigli del coach. Voto 5

L'oroscopo di oggi per il Toro

La tua voglia di dolcezze anche a tavola dovrà rassegnarsi al fatto che per questa Pasqua l'amato e golosissimo uovo Kinder non allieterà la tua tavola. A causa di un problemino negli stabilimenti della Ferrero in Belgio le uova più famose del mondo sono state ritirate dai supermercati. Saprai accontentarti delle dolcezze sotto le coperte e dell’uovo artigianale che la zia ha deciso di regalarti? Forse sarà buono ma di certo per la sorpresa non ci sono paragoni.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore come il super bonus dei videogiochi, ora hai un’arma in più: il sex appeal. Anche il super cattivone del livello dieci cade a suon di occhiolini amorosi. Lavoro: ormai cammini per i corridoi con sguardo fiero e soddisfatto perché tutto procede esattamente come vuoi tu. Salute: da oggi Marte torna a favore e come un bravo personal trainer ti mette subito in riga e a dieta ferrea anche per le giornate di Pasqua. Arrenditi a doverti mettere in forma. Il consiglio del giorno: non vedi l’ora di gustare tutti i piatti goduriosi della pasqua. Dalle torte salate, al capretto arrosto per finire con la colomba il tuo motto è: pancia mia fatti capanna. Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Probabilmente dovreste correre ai ripari perché, se nell’ultimo periodo vi siete parecchio divertiti a fare i farfalloni con Marte dalla vostra, ora che vi ha salutato le vostre marachelle potrebbero venire a galla. Credo proprio che leggendo la notizia di un ex amante ingelosito che minaccia di inviare foto e video alla moglie, vi si sono subito drizzati i capelli. Ormai con l’aiuto della tecnologia non c’è più scampo. Fate i bravi!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: nonostante una Luna a favore non c’è nulla di nuovo all’orizzonte e dovrete accontentarvi unicamente di essere coccolati dalla vostra cara mamma. Lavoro: siete proprio sulle nuvole, non date alcun cenno di risposta neanche se i colleghi venissero a bussare direttamente alla vostra scrivania. Salute: il vostro unico programma sarà mettervi al più presto in pigiama ed accozzarvi sul divano. Nulla di più. Il consiglio del giorno: ricordatevi sempre che quando un segreto viene custodito da due persone, non è più un segreto e in un attimo tutta la famiglia, come minimo, viene subito informata. Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Proprio grazie alla congiunzione di Giove e Nettuno hai grandissima creatività ed inventiva. Dimmi un po’: sei stato tu ad aver rivisto il look dei telegatti vero? Il famoso premio della tv si è vestito di colori sgargianti e fluo che mettono subito il buon umore. Quando l’allegria vale molto di più del ‘color’ oro.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: forse ma solo per un attimo avrai dei dubbi che tu sia diventato un vero dio dell’Amore, ma solo per un attimo, eh. Lavoro: hai grandissimo entusiasmo e forze per stare ore e ore concentratissimo, Marte entrato a favore è decisamente meglio di una Redbull. Salute: puoi tranquillamente far asciugare i capelli al vento senza avere il timore si rimanere con la cervicale bloccata. Sei in forma smagliante. Il consiglio del giorno: quando si è bravi bisogna sapersi premiare, magari anche solo con una cena fuori. Non c’è bisogno di una diretta sulla TV nazionale. Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Per una volta devo proprio darti ragione perché, nonostante tu abbia Mercurio in quadratura che non aiuta ad essere brillante, non hai parole per commentare la partita di calcio giovanile che finisce 40 a 0. E' un po’ come far giocare la nazionale italiana contro la squadra dell’oratorio segnando i punti. Lo sport deve essere sopratutto divertimento, ricordiamocelo sempre.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: c’è qualche timido segnale all’orizzonte, ma nulla di paragonabile ai tuoi elevati standard. Lavoro: Mercurio ti mette in seria difficoltà. Trova come scusa un improbabile aggiornamento di tutti i tuoi device che abitualmente usi e posticipa tutto a settimana prossima. In fondo oggi è già Venerdì. Salute: ti senti nuovamente padrone del tuo corpo ma non per questo sei disposto a comprimerti in una tutina a sudare sette camicie in palestra. Il consiglio del giorno: a volte succede di giocare con chi è più forte e l’atteggiamento giusto è di imparare da chi è più bravo e soprattuto divertirsi. Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Ormai ti sembrava di avere tutto sotto controllo ma, quando meno te lo aspetti, come un ospite indesiderato arriva Marte in opposizione a sconvolgere i tuoi piano e tu, che sei la regina dell’ordine, potresti dare di matto. Il rischio è di fare come Paola Caruso alla Pupa e il Secchione e reagire di impulso alle provocazioni. Cerca di portare pazienza, mi raccomando.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: non riesci proprio ad ammettere a te stessa che hai bisogno lasciarti addolcire dai sentimenti. Prima o poi dovrai anche iniziare ad ascoltare te stessa. Lavoro: presissima a voler chiudere tutto per poi goderti qualche giorno in santa pace per organizzare il pranzo di Pasqua e Pasquetta. Salute: non hai alcun bisogno di andare in palestra perché con tutte le cose che hai da fare in questi giorni sei in moto perpetuo. Ricordati ogni tanto di fare una piccola pausa. Il consiglio del giorno: fare un scenata in pubblico peggio di quelle che si vedono nei reality non ti aiuterà di certo ad ottenere ragione. Ricordatelo. Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Con gli influssi di questa buona Luna che ti aiuta a mettere tutto in equilibrio, anche le situazioni più difficili a livello di coppia, potresti entrare nel pool di avvocati che stanno cercando di trovare una quadra nella relazione tra Johnny Deep e Amber Heard. La questione è abbastanza complicata ma tu con diplomazia analizzando pezzettino dopo pezzettino potresti far ritrovare a questa ex coppia un accordo soddisfacente.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sei una bellissima tigre del materasso, guarda un po’ che fortuna avere la Luna a favore proprio per tutto il week end. Lavoro: hai chiare idee e la voglia di poterle realizzare immediatamente. In questi casi l’unica soluzione è chiamare la fata Turchina. Salute: presa tra creatività e voglia di fare che ti dimentichi anche di pranzare. Ora si scopre come riesci a tenerti in forma.. Il consiglio del giorno: non è detto che bisogna andare proprio d’amore e d’accordo con tutti ma una convivenza armoniosa dovrebbe essere come minimo l’obiettivo di tutti. Voto . 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Ami profondamente tenere riservata la tua vita privata e odi ogni sorta di pettegolezzo soprattutto ora che hai Mercurio in opposizione. Anche Edoardo Tavassi all’isola dei famosi non ha proprio digerito i commenti maligni riguardanti i favori che gli ha fatto la sorella. Sulla questione hai un solo commento da fare: che ognuno si faccia gli affari propri.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: Marte torna a darti man forte e fa riaffiorare tutto il sex appeal che avevi dimenticato in fondo all’armadio. È arrivato il momento di fare un bel cambio di stagione. Lavoro: torna grande entusiasmo ma non hai ancora capito per cosa. Probabilmente perché è arrivato un lungo week end e poi rimandare tutte le questioni lavorative a settimana prossima. Salute: torna entusiasmo e voglia di alzarsi presto la mattina. Non ti sembra vero. Il consiglio del giorno: si sa che l’erbe del vicino è sempre più verde. Devi proprio fartene una ragione. Voto . 6 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Fino a ieri avresti potuto facilmente accompagnare l’atleta inglese che ha percorso in cento giorni cento maratone. Ma ora che Marte, dal darti grande forza ed entusiasmo si è trasformato nel tuo più acerrimo nemico, la mattina appena ti svegli senti tutte le giunture che scricchiolano. Dovrai posticipare le tue imprese sportive. Ti tocca il riposo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti senti decisamente affaticato e vorrai startene solo nel tuo cantuccio. Lavoro: sei rimasto così immerso nelle tue fantasie che alla fine non sei riuscito ad organizzare nulla né lavorativamente né per programmare qualche cosa di sfizioso per i prossimi giorni. Te ne rimarrai mal volentieri a casa. Salute: improvvisamente sei diventato allergico a qualsiasi attività fisica. Mercurio in quadratura ti ha già messo ko. Il consiglio del giorno: a volte anche tu ti devi arrendere al fatto che non è possibile scalare una montagna o attraversare un intero deserto a piedi. Anche la passeggiata al parco può bastare. Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Ora che hai Venere, Mercurio e Marte dalla tua sei al top dello zodiaco e non puoi veramente chiedere di più. Sei così veloce, forte e buono che sei pronto a gesti importanti. Proprio come il tassista che chiude il malvivente della sparatoria di Pescara nella sua auto e lo fa arrestare. Hai tutte le carte per essere un vero eroe, non fare il modesto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: con grande probabilità la Luna piena di domani ti metterà davvero fuori uso facendoti rinnegare completamente gli ultimi giorni da coccolosissimo orsacchiotto. Le dolcezze, inclusi gli ovetti al cioccolato, sono banditi. Lavoro: ti butti direttamente sul lavoro e guai a te chi si mette sulla tua strada, verrà spazzato via senza alcuna remora. Dovresti imparare ad essere un pochino comprensivo. Salute: ora che hai anche Marte dalla tua non temi più nulla. Oggi un bel dieci non te lo leva nessuno. Il consiglio del giorno: non ti serve mascherarti da personaggio della Marvel per fare buone azioni. Sappiamo già tutti che sei tu il nostro super eroe del momento. < strong>Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Con il tuo animo da ribelle non hai intenzione di cedere alle imposizioni e alle regole perché, con Mercurio in quadratura, non le capisci per nulla. Proprio come i piloti di F1 che alla richiesta di dover omologare anche il proprio abbigliamento intimo si sono opposti fermamente. Si sa che ognuno ha le sue abitudini soprattutto quando si parla di parti basse e tu alle tue non rinunci.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: la Luna ti supporta regalandoti dei momenti di grande soddisfazione. Immagino anche che tu abbia già capito come. Lavoro: lascia perdere le questioni lavorative e buttati solo sui sentimenti. Tanto non avresti comunque qualgliato un gran che. Salute: come quando si superano gli anta e si avvertono i primi acciacchi così questa mattina sentirai la mancanza di Marte perché ti sentirai di colpo tutti i tuoi anni addosso. Il consiglio del giorno: ognuno ha le sue piccole abitudini sopratutto quando si parla di lingerie. Dai boxer larghi in cotone al perizoma a filo interdentale, ognuno può scegliere come stare più comodo, vero? Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Con Marte che è entrato nel vostro segno iniziate ad apprezzare e a valorizzare il vostro corpo. Proprio come Rihanna che con la gravidanza sta ancor più adorando la sua nuovissima silhouette tanto da affermare di avere un super corpo mettendolo in bella mostra sulla copertina di Vogue America. Siete pronti a mettervi in bella mostra anche voi come Riri?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: pronti a perdere completamente la testa? Eh si miei cari perché con la Luna piena avrete solo unicamente voglia di amore e nulla più. Lavoro: state programmando tutto anche l’amministrazione così da dover controllare i conti solo una volta alla settimana. I sistemi operativi per voi sono come le parole crociate sotto l’ombrellone. Salute: Marte arriva di gran carriera spalancando finestre e persiane per far uscire tutta l’aria viziata dell’ultimo periodo. Ora tocca proprio alzarvi dal letto o dal divano. Il consiglio del giorno:: bisognerebbe ascoltare di più le dive invece di spiare e invidiare la loro forma smagliante perché per loro, come da sempre dichiara la belle Giselle, il corpo è come un tempio da venerare ogni giorno. Sarà questa la vostra nuova religione?Voto 8 e mezzo