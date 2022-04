L’oroscopo di oggi 14 aprile 2022: Vergine e Pesci nuotano nella confusione Nell’oroscopo di oggi, giovedì 14 aprile 2022, la Luna resta nel segno della Vergine, mentre il Sole in Ariete si trova perfettamente sestile a Saturno. Ciò significa grande determinazione al risultato. Ecco le previsioni astrali segno per segno!

Nell'oroscopo di oggi, giovedì 14 aprile 2022, un Sole in Ariete in perfetto sestile a Saturno! Grande determinazione per tutta la settimana e, sopratutto per Acquario e Ariete, grandi passi in avanti in progetti di crescita. L'ambizione decolla, siete pronti a starle dietro?

La Luna oggi si troverà ancora per tutta la giornata nel segno della Vergine che, abbiamo detto, sembra aiutarci a compensare le follie di Giove e Nettuno in Pesci. Il segno fortunato sarà lo Scorpione mentre il segno sfortunato sarà il Sagittario.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Mio testardo Ariete, senti già che Marte sta per salutarti. Invece di disperarti subito, come quando il migliore amico parte per l’erasmus, dovresti approfittarne per dare un colpo decisivo a più importati questioni. Prendi esempio dalla recente affermazione del governo islandese, che ha deciso di appendere al chiodo gli arpioni e inseguire le balene solo per ammirarle con i cannocchiali. Anche se nei prossimi giorni non avrai più la forza e la determinazione di un guerriero, non devi assolutamente abbandonare i tuoi obiettivi.

Amore: ti senti come Brad Pitt in ‘Vento di passioni’, un vero ribelle. Lavoro: vista la tua irrequietezza meglio stare alla larga dall’ufficio e optare lo Smart working direttamente in riva al mare. Salute: puoi ancora reggere il ritmo frenetico ancora per oggi. Da domani, mio caro, i postumi della sbornia non te li leva nessuno. Il consiglio del giorno: quando si ha un chiaro obiettivo bisogna sempre perseverare, anche quando mancano le forze. Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Ormai con Mercurio a favore hai chiari programmi per i prossimi dieci anni, vacanze estive incluse. Come la città di Bologna, che entro la prossima decade vuole eliminare totalmente le auto dal centro storico. Questi obiettivi ambiziosi mi piacciono assai e tu vai avanti con passo sicuro e spedito. Ottimo!

Amore sei bello, desiderabile e pieno di fascino. Grazie a Venere nessuno potrà resisterti. Lavoro: muovi tutte le perdine con estrema maestria. Gli imprevisti non esistono perché tutto è calcolato al millimetro. Salute: i motori sono caldissimi e pronti a partire. Le energie tornano vigorose e i pomeriggi passati sul divano diventano un ricordo lontano. Il consiglio del giorno: quando si ha una determinazione inarrestabile come la tua nessuno ti potrà fermare, neppure il panino con doppia salamella del tuo baracchino preferito. Le priorità vengono addirittura prima della gola. Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Non fatevi illudere da false aspettative perché la congiunzione di Giove e Nettuno a sfavore fa volare la vostra immaginazione più in alto di un satellite di Elon Musk. Se alla notizia che i capelli bianchi possono tornare del colore originale avete gridato al miracolo, sappiate che bastava leggere bene e avreste capito che si trattava di un testo che parla degli effetti negativi dello stress sul nostro corpo. In pratica, sarebbe meglio non lasciarsi influenzare dal logorio della vita moderna… ma questo lo sapevamo già tutti!

Amore: Venere non vi appoggia quindi tutti i vostri approcci amorosi sono un vero buco nell’acqua. Fatevene una ragione. Lavoro: vista la scarsissima percezione della realtà, dovreste attenervi alle linee guida, niente improvvisazioni stile jazz please. Salute: state bene solo se vi diranno che avete pienamente ragione, è un brivido che da lungo non provate. Il consiglio del giorno: l’elisir di eterna giovinezza consiste semplicemente in una vita semplice e sana, non occorre partire alla ricerca di un intruglio magico, ve lo assicuro. Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

L’unica cosa di cui vuoi veramente sentir parlare è l’amore. Tutto il resto, come dice una vecchia canzone, è noia. Con Venere che ti appoggia vedi chiari segnali positivi ovunque. Tra i più eclatanti c’è sicuramente l’annuncio di Britney Spears in dolce attesa del suo terzo frugoletto. Sei così contento che quasi quasi vorresti accudirla come una balia per i prossimi nove mesi.

Amore: sei il compagno ideale da presentare alla nonna, quello che si sente subito parte della famiglia, tanto da mettersi direttamente dietro ai fornelli per preparare una bella torta. Lavoro: direi che va tutto talmente bene che quasi quasi hai voglia di mettere il pilota automatico, così da concentrarti unicamente ad amoreggiare con la collega. Salute: probabilmente la stagione in cui eri così in forma era l’estate della maturità. Tra il ciuffo tirabaci e l’addominale da paura sei praticamente un ragazzino. Il consiglio del giorno: la vecchia canzone dei Beatles ‘All you need is love’ è da mandare in loop a volume alto per tutta la giornata. Il mondo per te è un trionfo di morbidi cuoricini di peluches. Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Direi che siamo decisamente alla frutta mio caro Leone, i pianeti non accennano a darti tregua, Mercurio in primis. Potresti fare compagnia alla cara Regina Elisabetta che, come te, ormai è stanca di sentir parlare della pandemia. Vi vedo già accoccolati sul divano a sorseggiare un te con gli immancabili e golosissimi dolcetti al burro, gli scones, quelli preferiti di Lilibeth.

Amore: Venere ti bacchetta chiedendoti di stare bello dritto e composto come se tutta questa formalità fosse davvero così importante quando ci si rotola sotto le coperte. Mah… Lavoro:ricorda che a volte fare un lavoro di routine sarà anche noioso ma permette di avere abbastanza tempo per dedicarsi alle vere passioni. Salute: dovresti aggregarti a quel gruppetto di amici che va insieme in palestra così se non avessi alcuna voglia di allenarti almeno potresti fare due simpatiche chiacchiere in compagnia.Il consiglio del giorno: una puntatina all’edicola per acquistare unicamente riviste di gossip e giardinaggio è per te un vero toccasana. Le notizie di cronaca puoi benissimo leggerle tra qualche giorno. Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Ora che ti sei, quasi, rimessa totalmente in carreggiata proprio grazie ai buoni consigli di Mercurio, puoi finalmente tornare a una delle tue attività preferite: occuparti degli altri. Anche Fedez, ora che si è un pochino ripreso, ha deciso di dedicare anima e corpo alla sua ultima iniziativa, una fondazione per la raccolta fondi per opere umanitarie e di aiuto alla medicina. Come il bravo Federico, sai guardare sempre avanti e non sbagli un colpo.

Amore: Venere ti tiene a stecchetto ma tu proprio non ci stai e stai già pensando come poterla stendere a suon di parole. Lavoro: sei più rapida di un programmatore di Facebook in piena attività. Non sono riuscita a contare quanti codici digiti al secondo. Sei rapidissima. Salute: a livello mentale e fisico vai davvero forte e non ti ferma nessuno. Il consiglio del giorno: possiamo tutti con piccoli gesti aiutare gli altri, basta anche un semplice sorriso o se vuoi fare di più c’è solo l’imbarazzo della scelta su come spendere tempo o denaro. A te la scelta. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Lo so che tu sei tutta etichette e abiti che fanno il monaco, ma il mondo spesso è decisamente più vario e dovresti ascoltare meglio i buoni consigli che ci sta regalando la congiunzione di Giove e Nettuno. Se anche un prete non si fa alcun problema ad accogliere tra i suoi cresimandi un trans, anche tu puoi allentare la presa del rigore. Butta via il vecchio catalogo della moda anni ottanta, e aggiornati subito sulle nuove tendenze, sia di moda che di cultura sociale.

Amore: ti basta uno sguardo dolce per far cadere tutti ai tuoi piedi. Sei pericolosamente irresistibile. Lavoro: con Mercurio che ha ripreso a favorirti, hai deciso di puntare in alto, tanto che il capo dovrebbe iniziare a temere di poter perdere la poltrona. Salute: neanche l’immancabile cioccolata pasquale potrà intaccare la tua forma smagliante perché sei così equilibrata che saprai sapientemente assaggiarne unicamente un quadratino. Il consiglio del giorno: viviamo in una società variegata, non come il gusto di gelato, bisogna aprire gli occhi e accogliere l’unicità della diversità. Capito? Voto . 6

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Credo che addirittura tu alla notizia dei due pulcini nati dai falchi pellegrini che abitano in cima al Pirellone ti sei intenerito immaginando scene d'amore pennuto ad alta quota. Da quando hai Mercurio in opposizione però sei diventato un po' diffidente quindi subito dopo il romanticismo ti preoccupi di consultare esperti di ogni genere ed accertarti che i rapaci non facciano danni ai passanti.

Amore: l'amore è meraviglioso come la sorpresa nell'uovo di Pasqua. Lavoro:dire che non ingrana è decisamente riduttivo visto che è tutto fermo e immobile. Dovresti almeno provare a inserire la chiave e premere start. Salute: non c’è modo che tu possa sentirti bene oggi perché tra Marte e Mercurio in opposizione non sai se sei più stanco fisicamente o mentalmente. Il consiglio del giorno: in molti desiderano che la natura riprenda possesso delle città puoi sempre iniziare con un piccolo orticello sul balcone di casa. Questo è anche il momento giusto per seminare. Voto . 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Alla notizia che la quercia secolare in piazza XXIV Maggio a Milano stia per finire il suo ciclo vitale vorresti capire meglio le cause di questo declino. Di sicuro con Venere che non ti è a favore non sarà un’impresa facile. Da bravo filosofo quale sei finirai per dire che nella vita bisogna accettare questi cambiamenti e smetterla di farsi troppe domande.

Amore: cerchi solo emozioni forti come i veri duri che al dolce preferiscono di gran lunga un bel whisky con ghiaccio. Lavoro: sei in attesa che ti succeda qualche cosa di incredibile, come direbbe la mia vecchia zia: campa cavallo che l’erba cresce. Salute: credo proprio che uscirai per salutare Marte che da domani entra in opposizione con una bella bevuta. Se speri così di fartelo caro, ti sbagli di grosso. Il consiglio del giorno: riprendere gli appunti di filosofia del liceo di aiuterà a comprendere ancora più a fondo la vita, ma vista la scarsa concentrazione, puoi sempre fare spallucce. Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Con questo cielo che è super a favore puoi decisamente dedicarti ai progetti che più ti piacciono. Per intenderci sei come Justin Bieber che ha disegnato la grafica della nuova Vespa. Con la grande fantasia che ti sta stimolando Giove e con Mercurio a favore puoi davvero divertirti a fare tutto quello che vuoi e stai pur sicuro che sarà un vero successo.

Amore: hai totalmente ceduto alle lusinghe di Venere che ti ha trasformato in un vero latin lover con tanto con ciuffo con brillantina anni cinquanta. Lavoro: sai bene quale opzione scegliere senza alcuna esitazione. Hai una chiarissima visione su come far procedere a gonfie vele la tua carriera. Salute: che tu fossi bello bello in modo assurdo lo sapevi già, diciamo che ora è noto anche ai più, visto che sei stato anche eletto ‘reginetta’ al ballo della scuola. Il consiglio del giorno: sei uno di quei pochi che hanno seguito i consigli di Confucio: Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neanche un giorno in tutta la tua vita. Bravissimo e fortunatissimo. Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Credo proprio che tu abbia smarrito la ragione, proprio a causa degli scherzi di Mercurio che ti tartassa, peggio dell’insegnante di matematica al liceo. Peggio di te al momento c’è solo il terrapiattista no vax che ha rapito un esperto virologo in Svizzera. Per non incappare in certe situazioni meglio stare molto calmo e a bocce ferme. Ce la farai?

Amore: forse, ma solo forse, nel tardo pomeriggio potresti trovare un attimo di pace e passare la serata tra le braccia del tuo amore, ma solo se ascolterai i buoni consigli della Luna. Lavoro: sei in crisi esistenziale e vorresti far saltare tutto in aria. Sei così poco cosciente che la cosa non ti spaventa per nulla. Salute: finisce qui ma solo per poco la tua vita da bohémien scanzonato. Per tirarti giù dal letto la mattina avrai bisogno di almeno otto ore di sonno per non sentirti ko. Il consiglio del giorno: per calmare i tuoi nervi a fior di pelle un bel corso di meditazione o yoga fa al caso tuo. Meglio se in un vero e isolatissimo monastero tibetano. Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Siete proiettati nel futuro grazie alla super congiunzione di Giove e Nettuno che vi suggeriscono nuove e affascinanti invenzioni. Il microchip sottocutaneo per fare acquisti con la mano per voi è quasi una tecnologia obsoleta perché state già valutando tratte commerciali direttamente con altri pianeti. Lo shopping sulla terra non vi interessa minimamente.

Amore: il vostro punto di forza è senza dubbio saper far palpitare il cuoricino del vostro amore con gesti romantici eclatanti. Potreste addirittura scrivere un bel manuale su come far innamorare in sole cinque mosse. Lavoro: avete in mano tutta la situazione dall’idea a come realizzarla come un onemanband. Siete così bravi che non avete bisogno di nessuno. Salute: siete prontissimi a far muovere i vostri muscoletti ormai avvizziti. Andate per gradi perché con la voglia di strafare potreste rimanere subito bloccati con un bel colpo della strega. Il consiglio del giorno:: siete a briglie sciolte e vagate senza meta in terre spaziali sconfinate. Dei veri Space Cowboys come canterebbe il mitico jamiroquai. Voto 8 +