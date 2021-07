Nell'oroscopo di oggi, lunedì 12 luglio, inteso proprio come la mappa dei pianeti per come sono posizionati sopra la nostra testa, sembra proprio insistere sul concetto di impulsività incontenibile soprattutto nel dialogo. Giove e Mercurio vanno a braccetto, la Luna sollecita i pianeti in Leone già particolarmente frizzanti mentre il Sole, nel segno del Cancro, entra nella stretta orbita di quadratura a Nettuno. Il segno fortunato del giorno è il Sagittario che sembra dribblare tutte queste tensioni delle quali vi ho appena parlato come un calciatore deciso a fare goal!

L’oroscopo del giorno 12 luglio 2021: previsioni astrali segno per segno

Quando i pianeti sembrano così essere sollecitanti soprattutto su di uno specifico argomento, in questo caso il dialogo, è sempre bene tenere la lingua a freno. Questo vale ancora di più per i segni fissi che, oggi e per la settimana anche dalla Luna, continuano ad essere punzecchiati. Vi ricordo che i segni fissi sono: Toro, Scorpione, Leone a Acquario.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Il taglio perfetto della stagione? Il “Wolf Cut”. Aggressivo e super di moda fra le star e i VIP, potresti facilmente portarlo anche tu come stanno facendo Billie Eilish, Demi Lovato e Damiano dei Måneskin! Con Marte e Venere a favore, un look ruggente riuscirebbe facilmente a mostrare a tutti la carica che senti anche se, per colpa di Mercurio quadrato di recente ingresso, i tuoi superiori al lavoro potrebbero trovarlo un po’ troppo… eccessivo! A te la scelta: passare alla storia o ubbidire alle regole?

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: tranquillo Ariete: se non riesci tu a cogliere i segnali ci pensa Venere a farteli capire!

Lavoro: improvvisamente la tua cartella Outlook si riempie di alert e di scadenze che ti erano assolutamente sfuggite! Corri ai ripari!

Salute: leggermente confuso come appena uscito da una discoteca… Ma piuttosto allegrotto!

Il consiglio del giorno: Mercurio quadrato potrebbe darti fastidio sui ragionamenti… Ma non sarà mai abbastanza fastidioso da renderti chiaro e lampante che tu vuoi quel paio di scarpe che hai messo nel carrello di Amazon!

Voto 7 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Un ladro ha avuto la “brillante” idea di fermarsi per indossare le scarpe che aveva appena trafugato sperando di essere più rapido nella fuga dalle forze dell’ordine. Inutile dire che i poliziotti lo hanno raggiunto in men che non si dica proprio a causa del cambio gomme! La morale è: non fermarti mai e per nessun motivo. Anche quando Luna, Venere e Marte si mettono a guardarti con occhi minacciosi come oggi! Tu tieni duro e fai di tutto per ignorarli!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: gli amori impossibili, spesso e volentieri, restano tali! Desisti se trovi resistenza!

Lavoro: ti dedichi alla risposta dei clienti arrabbiati con la stessa verve con la quale ti dedicheresti alla “posta del cuore” di Cioè!

Salute: probabilmente hai dormito tutto storto stanotte… altrimenti come lo spieghi il mal di schiena!?

Il consiglio del giorno: stretching in tutina fucsia aderente solo se hai le serrande chiuse. Non fai una buona impressione su quel figo del vicino vestito come la versione pensionata di Jill Cooper…

Voto 5 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Leonardo Bonucci, calciatore più che famoso, è stato fermato da un'agente di sicurezza a bordo campo, dopo essere stato scambiato per un “normale” invasore di campo! Lo smarrimento dello sportivo non può essere stato peggiore di quello che provate voi, cari Gemellini. Ora che Mercurio vi ha lasciato soli vi sembra quasi di aver perso una parte di voi…! Fatevene una ragione… D’altro canto non c’è bisogno di pensieri affilati per godere delle coccole di questa Venere dolciosa!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: finalmente avete una scusa per perdere la testa e lasciarvi sbaciucchiare!

Lavoro: iniziate a perder colpi e a dimenticarvi di rispondere alle mail… si chiama “stanchezza” e potete soffrirne anche voi!

Salute: allegri e vogliosi di nuove avventure.

Il consiglio del giorno: prendete il vostro BFF per mano e gettatevi in un tour completo di tutti i bar della zona! Dovete scoprire chi fa il cocktail migliore!

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

11 anni e una laurea in fisica all’università di Anversa. Il piccolo Laurent Simons potrebbe già scrivere questo nel suo promettente curriculum! Il bimbo ha dimostrato di riuscire a completare il corso di studi in un solo anno grazie alle sue doti intellettive sopra la media. Non dico che pure tu potresti destreggiarti agilmente fra formule e calcoli ma, con questo Mercurio a favore, potresti finalmente riuscire agilmente a fare le somme senza calcolatrice! La tua maestra di matematica potrebbe persino emozionarsi!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: osservare con fare sognante gli addominali del bagnino non lo farà avvicinare a te come per magia, lo sai vero!?

Lavoro: rispondi in tempo zero alle mail… persino in vacanza!

Salute: ottima: con Mercurio sei riuscito persino a meditare senza distrarti! Un evento!

Il consiglio del giorno: finalmente puoi riprendere il cruciverba di difficoltà superiore da dove lo avevi lasciato! Riuscirai a finirlo prima di quanto pensi!

Voto 7 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Instagram ha scelto: ci sono stories e post troppo importanti e privati da essere condivisi con tutti e, per questa ragione, farà in modo di creare una sezione privata con soli contenuti a pagamento. Ovviamente tu avrai la possibilità di ricevere un accesso esclusivo per poter condividere ogni tuo scatto coi tuoi innumerevoli fan (già impazziti e ammaliati dalla Venere che ti dona un’aura quasi divina!). Attento a Saturno: potrebbe decidere di mettere alla prova la tua pazienza facendoti terminare i giga proprio all’inaugurazione del profilo!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: la tua abbronzatura perfetta sembra essere il tuo biglietto da visita migliore. Ti apre le porte anche dei privé in discoteca!

Lavoro: riga dritto e non fare il furbo: il boss ti vede che cambi le date delle scadenze ai progetti!

Salute: super sul pezzo! Potresti persino improvvisare un dj set sulla spiaggia per quanta allegria trasudi! (Io ci verrei di corsa!).

Il consiglio del giorno: lascia perdere bigliettini di invito e eventi su Facebook: organizza la tua festa in piscina con un semplice passaparola: veloce ed efficace!

Voto 8 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Sarà… ma a te l’idea di scofanarti una bistecca stampata in 3D proprio non piace. Anche se gli scienziati stanno elencando tutti i vantaggi di un prodotto del genere tu resti dell’idea che tutto ciò che è naturale batte, a mani basse, ogni cosa prodotta in laboratorio! Mercurio se n’è andato da poco dalla quadratura ma resta ancora nell’aria un senso di sospetto che fai davvero fatica a ricacciare! Senza contare che Giove, ancora opposto, indugia e crea disagi in tutti i modi possibili!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: non ti sembra vero che ti abbia chiesto il numero! Di solito a questo punto, nei sogni, ti svegli! E adesso!?

Lavoro: recuperi il controllo e riprendi a dare indicazioni a destra e a manca! Come ti era mancato!

Salute: più centrata e controllata.

Il consiglio del giorno: finalmente puoi consegnare la copia stampata della check-list che hai minuziosamente preparato per i tuoi compagni di viaggio: nessuno dimenticherà nulla quest’anno grazie alla tua organizzazione!

Voto 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Le cose sono due: Venere e Luna aiutano il tuo sex appeal e la tua bellezza facendoti raggiungere livelli da top model ma Mercurio, quel cattivone, ha già iniziato a renderti un po’ distratta dalla sua posizione di quadratura! Ovviamente la tua astrologa ha già in serbo per te la soluzione ottimale in questa occasione: borsoni da viaggio over size fashion, super colorati e all’ultimo grido. Per poter portare con te tutto, ma proprio tutto, senza paura di aver dimenticato qualcosa a casa! Semplice, no?

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: lasciati andare alla passione senza farti troppe domande! (Tanto le risposte non sono a portata di mano per ora!).

Lavoro: sembra impossibile ma pure tu puoi perdere di vista il tema principale della riunione che tu stessa hai indetto… Ehm, dove eravamo rimasti?

Salute: qualche piccolo problema di memoria ma nulla di trascendentale!

Il consiglio del giorno: usa i post-it. Inonda la casa se necessario ma tieni bene a mente quello che ti serve ricordare!

Voto 7 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Futuristico, almeno a parole, come il nuovo treno “del cielo” cinese che riesce a raggiungere picchi di velocità inarrivabile viaggiando mezzo sospeso su rotaie magnetiche. Giovi dell’ingresso di Mercurio nel segno che riesce, finalmente, a farti venire idee geniali a velocità costante! Peccato che per metterle in pratica dovrai aspettare almeno che Marte e Luna si spostino un po’ più in là lasciandoti lo spazio vitale per creare e produrre!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: scrivi poesie e versetti romantici e un po’ malinconici… ma prima di leggerli a qualcuno dovrai pazientare un pochetto!

Lavoro: timidi segnali di ripresa… non aver fretta!

Salute: abituati a qualche imprevisto: oggi potrebbero essercene diversi!

Il consiglio del giorno: sicuro di voler vestire di nero per seguire il tuo umore? In giornate afose come queste potrebbe essere un problema!

Voto 6 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Mentre attendi che anche gli ultimi effetti pesanti di Mercurio si facciano un po’ più in là, cerchi di ingannare il tempo in tutti i modi che puoi come José Mourinho. Il tecnico, in quarantena a Trigoria, si è addirittura messo a girare in vespa nel centro sportivo giusto per fare un po’ di “caciara” ed ingannare l'attesa! Non temere Sagittario presto riuscirai a metterti in sesto e a godere appieno delle influenze super positive di Luna, Marte e Venere tutti a tuo favore!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: finalmente ti rendi conto che quei messaggini d’amore erano proprio diretti a te! (Appena in tempo!).

Lavoro: non ci crederai ma oggi, dopo tanto tempo, potrebbero tornarti i conti alla prima botta! Incredibile!

Salute: allegro e super ottimista!

Il consiglio del giorno: presentati con una fetta di cocomero fresco sotto casa sua! Non potrà che accoglierti a braccia aperte!

Voto 8 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

I tecnici Apple sono alle prese con uno stranissimo bug che sta facendo impazzire gli iPhone di tutto il mondo per colpa di una linea Wi-Fi fantasma che sembra apparire senza motivo fra i collegamenti possibili degli smartphone. Come loro, anche tu stai impazzendo per cercare di risolvere gli arcani misteri di questa giornata che nasce, purtroppo, sotto la cattiva influenza di un Mercurio opposto che ti incasina i pensieri! Lunedì decisamente in salita!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: devi assolutamente curare l’esposizione e la terminologia… quando fai un complimento sembra più la recita a memoria della bolletta del gas!

Lavoro: il blocco dello scrittore è niente in confronto al cervello in panne che ti ritrovi oggi!

Salute: parti bene ma non farti indispettire se non trovi qualcosa che eri sicuro di aver riposto correttamente!

Il consiglio del giorno: non osare con accostamenti azzardati. Piuttosto chiama la tua amica fashionista e chiedile aiuto!

Voto 6 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Mancini, l’allenatore della nazionale, non si ferma mai. Anche dopo la vittoria della semifinale contro la Spagna ha intimato ai ragazzi di non perdere la concentrazione e di rimanere in forma per affrontare l’ultima sfida. Lui è la vera incarnazione del principio che instilla in te questo Saturno: poco importa quanti ostacoli restano o quante vittorie hai già ottenuto, ciò che è fondamentale è rimanere con gli occhi fissi sull’obiettivo e non abbandonare mai gli allenamenti (anche quando non ne puoi più!).

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: disastro totale…

Lavoro: resti sempre l’ultimo a lasciare l’ufficio… straordinari come se piovesse!

Salute: cerchi alla testa e un po’ di stanchezza in eccesso. Prenditi una pausa.

Il consiglio del giorno: non esagerare: fra Luna e Urano stortissimi c’è poso da sfidare la sorte… opta per una serata tranquilla in giardino in compagnia di un buon libro!

Voto 5

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Mentre Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli se ne danno di santa ragione sui social (con catfight piccole e meno piccole) voi vi allontanate alla chetichella per evitate ogni possibile coinvolgimento in qualsivoglia discussione! Ora che Mercurio se n’è andato dalla quadratura che vi rendeva difficile anche fare i ragionamenti più semplici, riuscite a mettere distanze siderali fra voi e ogni possibile magagna o discussione inutile. Sgamati! Così mi piacete!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: le conoscenze più interessanti partono con scambi di battute sagaci!

Lavoro: finalmente arriva quella risposta tanto attesa alla vostra candidatura!

Salute: non esagerate con le passeggiate in bici e portate sempre dell’acqua da bere! Non è buona cosa stressare il fisico d’estate!

Il consiglio del giorno: scrivete a quell’amico che non sentite da tanto! Potreste riscoprire un rapporto che si era oramai sopito!

Voto 7 +