L’oroscopo di oggi 11 marzo 2022: Cancro e Scorpione super emotivi L’oroscopo di oggi, venerdì 11 marzo 2022, sarà intenso dal punto di vista emotivo. La Luna nel segno del Cancro mentre il Sole si avvicina a Nettuno al quale si congiungerà nel fine settimana. La sensibilità e l’emotività saranno potentissime. Ecco le previsioni segno per segno.

Nell'oroscopo di oggi, venerdì 11 marzo 2022, mentre il Sole galoppa velocemente verso Nettuno (al quale si congiungerà nel fine settimana), la Luna entra nel segno del Cancro. Direi che l'elemento acqua con la sua empatia, la sua emotività e la sua capacità di comprendere emozioni anche non dichiarate sarà fondamentale protagonista di questi giorni fino alla fine della settimana.

La Luna nel segno del Cancro fa sì che proprio questo, il Cancro, sia il segno fortunato di oggi anche se l'eccesso di emotività al quale sarà esposto non gli farà vivere la sua fortuna come vitale esuberanza ma piuttosto come sintonia con le energie circostanti. Il segno zodiacale sfortunato invece è il Capricorno che sente di perdere il controllo ma non sempre la prende bene!

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Nonostante la Luna storta che ti accompagnerà per tutto il week end, sei comunque sul podio dello zodiaco. Infatti per bellezza e prestanza in questo periodo non hai eguali. Proprio come la splendida città di New York che è in lista per diventare la nuova meta per il prossimo Gran Premio. Veder sfrecciare la F1 sulla 5a strada sarà di sicuro da brivido.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: solo la Luna storta di oggi cerca di inibire il tuo spirito ormai fuori controllo, ma visto che è venerdì non riuscirà assolutamente a placare la tua gran voglia di baldoria. Lavoro: la parola giusta per definirti è strutturato perché oltre a mantenere coerenza e meritocrazia in ufficio, tutto è anche perfettamente organizzato. Salute: in formissima per dare inizio ad un folle weekend. Il consiglio del giorno:ora che si può finalmente riprendere a viaggiare con meno restrizioni dovresti programmare qualche giretto, magari oltreoceano per salutare i cugini d’America. Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Toro

Torna la fiducia in te stesso e i pensieri prendono forma grazie a Mercurio in bell’aspetto. Le tue idee e progetti finalmente trovano quell’input che mancava per diventare realtà. Sei come la località Termale i Borghi di Sanfilippo che dopo anni allo stato brado sarà a breve tutta riorganizzata e abbellita dal celebre architetto Fuksas. Insomma preparati ad un vero restyiling mentale.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: per consolarti hai solamente bisogno di un caldo ed avvolgente abbraccio della tua mamma. Lavoro: grazie allo Smart working oggi potrai lavorare direttamente dal tuo tanto amato divano. Salute: una giornata trascorsa in pigiama e in totale solitaria è un vero toccasana. Il consiglio del giorno: per allenare la tua mente potresti rispolverare il vecchio cubo di rubik e imparare a risolverò grazie ad una simpatica app. Così potrai stupire tutti quanti durante una rimpatriata tra amici. Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Siete davvero pieni di fiducia nelle vostre capacità grazie al duo composto da Venere e Marte che vi accompagna ovunque. Non credo però che possiate alzare troppo l’asticella dell'ambizione. Anche il sindaco di Roma Gualtiero ha deciso di strafare mettendo più di trecento obiettivi all'ordine del giorno per risollevare la città da realizzare in brevissimi tempi. Va bene l’entusiasmo ma occhio a non promettere la Luna.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: travolti dalle emozioni e da un’insolita voglia di stare a casa intrattenuti da tantissime coccole. Lavoro: se per un attimo vi eravate convinti di essere dei veri capitani d’industria, con Mercurio in quadratura iniziate ad avere qualche dubbio a riguardo. Salute: una buona gita sportiva all’aria aperta è quello che ci vuole per rischiarare la mente e con il week end alle porte avete tutto il tempo per organizzarla. Il consiglio del giorno: ‘meglio poco ma fatto bene’ deve essere il vostro mantra da adottare a tutto tondo. Per allenarvi a questa nuova modalità provate con gli esercizi di Pilates dove è meglio non esagerare con le ripetizioni ma preferire movimenti lenti e ben controllati. Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Stai ricevendo dei veri messaggi dal cosmo mio caro Cancro. Proprio in questi giorni è stata ritrovata la nave Endurance di Shakleton che nel 1914 solcava i mari inesplorati dell’Antartide ed è stata inghiottita dai ghiacci. Se anche questo relitto è stato rinvenuto di sicuro anche l’amore riemergerà dagli abissi. Tu intanto sfrutta Mercurio a favore per pensare delle fantasiose tattiche di seduzione.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: romanticissimi e dolcissimo con la Luna a favore, praticamente da carie ai denti. Lavoro: con Mercurio dalla tua parte sei un perfetto stratega. Salute: se il livello di energie non è ottimale aiutati con la tua grande volontà e potrai fare qualsiasi cosa. Il consiglio del giorno: non bisogna mai stare fermi a girarsi i pollici aspettando che tutto cada dal cielo. Meglio prepararsi con astuzia per approfittare subito delle situazioni favorevoli. Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Sei il segno più confuso di questo zodiaco a causa dei pianeti a sfavore, in primis Saturno. Di recente si stanno valutando diverse soluzioni su come risparmiare sul rincaro della benzina. Se forse non lo hai ancora capito, o forse fai finta, l’idea migliore, se attuabile ovviamente, è andare a piedi. So che non ti va per niente ma sarebbe anche arrivato il momento per te di sgranchire un pochino le gambe. Ricordati che Saturno contro ti vuole in forma!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: preparati psicologicamente al fatto che passerai il week end in solitaria, come Soldini che attraversa l’Atlantico in barca a vela. Lavoro: Mercurio si è tolto dall’opposizione ma non per questo puoi tirare un sospiro di sollievo. Sei solo più consapevole dei pasticci che combini. Salute: qualche giorno a casa dalla tua adorata mamma ti aiuterà a riprendere energie e umore meglio di un soggiorno alle terme di Saturnia. Il consiglio del giorno: siamo tutti molto preoccupate dal rincaro dell’energia e dall’inflazione. Ci dovremo tutti adeguare a questa situazione con elasticità e pragmatismo. Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Con l’arrivo della primavera vorresti rinnovare il tuo look e ti stuzzica l’idea del taglio Mixie, una via di mezzo tra Pixie e Mullet, ma solo per come suonano le parole e in realtà non hai alcuna idea di cosa si tratti perché da quando Mercurio ti ha abbandonata sei in totale confusione. Per renderti le cose più facili di dico subito che è un taglio corto super scalato che trasformerebbe anche la divina Alley Biber in una vera gattara.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: dovresti smetterla di pensare alla tua relazione amorosa perché sei decisamente paranoica. Affidati piuttosto alla tua astrologa del cuore o al classicissimo ‘m’ama non m’ama’. Lavoro: da quando hai deciso che il metodo di archiviazione si deve basare sulle nuances dell’arcobaleno in ufficio non si trovano più le fatture. Ci vorrebbe una vera task force per riordinare tutta la contabilità dei mesi scorsi.Salute: sei così convinta di poter fare tutto che non ti sei accorta di essere su una pista nera di sci quando tu sai solamente andare a spazzaneve. Il consiglio del giorno: per essere trendy non bisogna seguire pedestremente la moda. Basta qualche accessorio nel colore giusto ed è subito fatta. Quest’anno punta sul rosa come l’ultima sfilata di Valentino Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Anche se ti stai abbandonando alle lusinghe dell’amore e di Venere resti sempre una vera girl power addicted. Alla notizia che la capitale detiene il record di imprese rosa a livello nazionale esulti come quando l’Italia vince i Mondiali. La solidarietà femminile è tutto e tu non rinunceresti mai alla classica cena settimanale con le tue migliori amiche neanche per il grande amore.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sei così sex che potrebbero sceglierti come personaggio da mettere sulla copertina di Playboy. Lavoro: sei sempre pronta ad aiutare tutti quanti in ufficio tanto che ultimamente sei da tutti definita la dolce zitta. Salute: non ti preoccupare troppo se la settimana della moda è finita perché per tutto il mese di Marzo a Roma sono organizzati più di mille eventi per festeggiare il mese della donna, così non sarai costretta a restare a casa a fare la calza. Il consiglio del giorno: marzo è il mese della donna e nelle principali città italiane ci sono interessanti iniziative culturali come musei e cinema gratis. Controlla bene così organizziamo una bella uscita tra ragazze. Voto 7

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Con Mercurio che è tornato ad essere il tuo migliore amico, nessuno potrà mai nasconderti pensieri e strategie perché le coglierai al volo. Infatti guardando il GF Vip hai finalmente capito che più di un reality, lo show si è trasformato in una soap opera sud americana più avvincente di ‘Il Segreto’. A questo punto valutando la tua creatività da drama lover potresti scrivere una bella mail a Signorini con idee per lo sviluppo della trama per la prossima stagione.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sei rincuorato dalla Luna ma so già che non ti basta. Per le nottate bollenti devi aspettare ancora un po’. Lavoro: il tuo caro amico Mercurio torna a farti compagnia e con lui inizieranno anche ad arrivare strategie ed idee geniali. Salute: per rimediare al mal di schiena opti per un patch di antidolorifico per tornare subito in pista. Il consiglio del giorno: abbiamo tutti bisogno di distrarci un po’ e le disavventure della bella Soleil Sorge ci hanno fatto davvero ottima compagnia. Voto . 6 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Tra il weekend alle porte e i tanti pianeti a favore hai davvero voglia di festeggiare. Dovresti però stare attento perché sono in circolazione delle bottiglie di champagne contaminate da extasy. Dubito che con Mercurio in quadratura ti accorgerai se il tuo bicchiere è avariato perché hai solamente voglia di divertirti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti lasci travolgere dai sentimenti perché non hai alcuna intenzione di dominarli con la ragione. Lavoro: sei un po’ troppo determinato dovresti essere più cauto perché ti perdi letteralmente in un bicchier d’acqua. Salute: dovresti mettere un secondo lucchetto alla dispensa perché vedo i primi cedimenti da carenza di zuccheri. Il consiglio del giorno: abbiamo tutti voglia di leggerezza e aspettiamo che a breva cadano le restrizioni che ci hanno obbligati in casa negli ultimi due anni. Festeggiare ora è un obbligo, ma con cautela. Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

I clamori del successo degli ultimi mesi risuonano nelle tue orecchie e sei come l’Inter che esce a testa alla dalla Champions. Ma se la squadra di calcio dovrà aspettare l’anno prossimo per rifarsi, tu dovrai aspettare solo qualche settimana. Infatti Mercurio è già tornato a splendere e tra qualche settimana torneranno anche Marte e Venere, perché la ruota gira sempre.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: quello di cui hai bisogno è un po’ di sana solitudine. Il tuo compagno dovrà farsene una ragione. Lavoro: senza le tue importanti indicazioni il lavoro si ferma. Tutti pendono dalle tue labbra. Salute: il massimo per te è restare solo di fronte ad un camino e meditare incredibili strategie. Il consiglio del giorno: lo zodiaco è come la vita, funziona ad alti e bassi proprio come la ruota. Se sei curioso di saperne di più sono prontissima a soddisfare tutte le tue curiosità e se non ti basta puoi sempre iscriverti alla mia scuola di astrologia. Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Tutta questa attenzione che ti impongono i pianeti favorevoli inizia a starti stretta. Hai una gran voglia di scappare ma siccome Saturno ti impone molte responsabilità ti dovrai accontentare di guardare Pechino express e viaggiare con le simpatiche coppie sulla rotta dei sultani fantasticando su chi potrebbe essere il tuo compagno di avventure. Chi vorresti portare con te per un viaggio con lo zaino in spalla: Venere o Marte?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: in cerca di evasione dalla routine casalinga. Stare fermo in un solo nido non fa proprio per te. Lavoro: sei più buono di un bravo papà che accompagna i suoi bambini a scuola tenendoli per mano. Salute: felice di arrivare al weekend carichissimo e pronto a festeggiare. Il consiglio del giorno: nelle tue avventure vuoi sempre partire in compagnia e il tuo compagno ideale deve essere pronto a tutto anche a dormire per terra in un Yurta nella steppa. Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Come una brava colf Mercurio spazza via e riordina tutto il disordine accumulato dell’ultimo periodo trasformandolo in un caos ragionato da vero creativo. In questo ripulisti forzato sono certa che hai trovato alcune idee geniali. Come la giovane e italianissima piattaforma Hibe che fa concorrenza ai colossi Netflix e Amazon prime fornendo un servizio più leggero e attuale realizzato da influencer e tiktoker. Sei pronto a sfornare nuovi contenuti per questa nuova te straming?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore avete solo voglia di stare in famiglia e coccolare tutti proprio tutti, anche il vostro fido amico a quattro zampe. Lavoro: avete tutto pronto e programmato grazie a Mercurio che è riuscito a risolvere tutti rebus nella vostra testa. Salute: con questo entusiasmo e fantasia i vostri programmi per i prossimi giorni sono davvero fuori dall’ordinario. Il consiglio del giorno: i contenuti su app e piattaforme devono essere facili, fruibili e soprattutto non superare i dieci minuti di durata perché ormai la soglia di attenzione è davvero bassissima. Voto 7 e mezzo