L’oroscopo di oggi 10 marzo 2022: Pesci e Cancro fanno grandi dichiarazioni d’amore Mercurio in Pesci è la novità dell’oroscopo di oggi, giovedì 10 marzo 2022! La Luna si trova nel segno dei Gemelli tanto che la creatività e l’immaginazione saranno le caratteristiche principali della giornata. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Con l'oroscopo di oggi, giovedì 10 marzo 2022, Mercurio entra nel segno dei Pesci dove si trovano già il Sole (che novità) ma anche Nettuno e Giove, i due grandi protagonisti del transito più importante di questo periodo. Continua quindi lo spostamento dei pianeti, proprio come annunciato già ad inizio settimana. Mercurio in Pesci è creatività, idealismo, comunicazione empatica e sensibile.

Con la Luna ancora nel segno dei Gemelli il segno fortunato di oggi è l'Acquario, pronto a mettersi in gioco in nuove avventure mentre il segno zodiacale sfortunato è il Toro che ha l'impressione di non essere capito da nessuno.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Proprio in questi giorni in cui il cielo ti sta amando incondizionatamente è stato approvato il progetto di restyling dello Stadio Franchi a Firenze. Quindi questa nuova opera, che vedrà la luce nel 2026, è proprio come te: bella, smart e con pannelli solari per fornire energia, quasi, inesauribile sia alla struttura che a tutto il quartiere. Marte, Venere e Mercurio a favore sono davvero una squadra fortissimi.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: il tacchinaggio sfrenato è diventata la tua nuova attività preferita che porta sempre grandi soddisfazioni. Lavoro: sei talmente efficiente che potresti impegnarti anche solamente per mezza giornata e raggiungere risultati davvero sorprendenti. Salute: per sfogare tutte le tue energie hai bisogno almeno di due allenamenti giornalieri, uno in palestra e l’altro sotto le coperte. Il consiglio del giorno: è sempre importante mantenere le vecchie strutture e aggiornarle con nuove tecnologie dai pannelli solari al geotermico tutte le nostre case possono subito diventare più green. Voto 9 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Ti senti svuotato da energie e pensieri positivi proprio come il lago Ceresole in Piemonte che evidenzia lo stato di emergenza climatica. Non disperare mio caro Toro perché puoi sempre contare su lampi di genio proprio grazie al buon Giove che ti protegge e a Mercurio di nuovo a favore.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: non farti illudere da false aspettative perché l’amore oggi lo puoi soltanto sognare. Lavoro: ogni tanto qualche cosa può anche andare per il verso giusto, ma si tratta solo di una botta di fortuna. Salute: abituati a questa stanchezza cronica che resterà appollaiata sul tuo umore e schiena come un’antipatica scimmietta. Il consiglio del giorno: ricorda la definizione nel film ‘Amici miei’: ‘Che cos’è il genio: è fantasia, colpo d’occhio e rapidità di esecuzione’. Vedi che non tutto è perduto! Voto 5

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Questa bella Luna a vostro favore vi dà uno slancio a voler fare tutto e subito e con lo spauracchio della crisi energetica volete subito mettervi all’opera per mettere una pezza a questa situazione. Anche la FS ha dato il via al rinnovo di quasi tutti i convogli regionali con soluzioni ibride che entreranno in campo già tra qualche mese. Certo che appena vi si dà il là tutto fila via liscio e in gran fretta.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: oggi è davvero un trionfo di emozioni per voi e sarete così stranamente generosi da fare i galanti anche con la portinaia di casa. Lavoro: siete illuminati dal successo dovrete quindi adattarvi a questo nuovo trend e presentarvi sempre impeccabili. Salute: siete al top sia livello mentale che a quello fisico. Il consiglio del giorno: ormai passare a soluzioni green nel campo dei trasporti più che un trend per ‘intellettuali’ ambientalisti è diventata un impellente necessità. Visti i prezzi della benzina sono certa che cambieremo che in molto stanno già valutando i modelli di auto full elettric o ibride. Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Con la ritrovata fiducia e la buona spinta di Giove in tutte le situazioni hai una gran voglia di metterti in mostra. Potresti iscriverti ai casting di X-factor che proprio in questi giorni hanno aperto le iscrizioni. E se non hai un’ugola d’oro di certo puoi puntare sul tuo dolcissimo carisma.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: quello che conta veramente è il tuo approccio positivo verso l’amore e sentimenti e risultati non tarderanno ad arrivare. Lavoro: ormai tutti sono pienamente convinti che tu sia il nuovo genio del business e ce lo confermi grazie ai tuoi grandi risultati. Salute: il thai-chi è il tuo sport ideale perché oltre ad essere non troppo impegnativo a livello fisico lo puoi praticare con la tua adorata nonnina. Il consiglio del giorno: X-factor non è solo un concorso canoro, anche se la voce ha una certa importanza, ma quello che cercano i giudici è il talento a 360 gradi. Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Leone

Sarebbe meglio che non ti affidassero progetti troppo impegnativi perchè con tutti i pianeti che hai in opposizione è davvero difficile trovare il consenso di tutti. Proprio come è successo al patron della Diesel, Renzo Rosso, che ha realizzato il novo design delle maglie della squadra del Vicenza mandando su tutte le furie i tifosi. Per fartela breve, di moda e di stile ci capisci anche ma i tuoi gusti non piacciono a nessuno.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: l’unico modo che hai per riuscire a conquistare una preda è fare come gli uomini primitivi e stordirla con un clava. Ti avviso subito che è una cattivissima strategia. Lavoro: per non fare figuracce ti dovresti auto declassare a stagista. In fondo riprendere gli argomenti come i ripetenti alle medie aiuta moltissimo a colmare le lacune. Salute: per il tuo umore nero c’è solo un’unica soluzione: riposo, riposo, riposo. Il consiglio del giorno: ognuno dovrebbe fare il proprio mestiere perché improvvisando si possono fare davvero dei bei pasticci. Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Sicuramente non è un momento in cui il tuo intelletto brilla perché da oggi Mercurio rimarrà per un buon periodo in opposizione. Invece di piangerti subito addosso, ti dovresti distrarre un po’, magari con l’inno delle Olimpiadi di Cortina 2026 interpretato dalla splendida Arisa. Il motivo leggero quasi da discoteca con il titolo ‘Fino all’Alba’ ti farà sicuramente passare il cattivo umore.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: se continui a puntualizzare su tutto fai scappare anche il più innamorato con le fette di salame sugli occhi. Lavoro: spero proprio tu abbia seguito il mio consiglio di non lasciarti prendere per il naso perché sei più ingenua di Pinocchio raggirato in tutti i modi dal Gatto e la Volpe. Salute: se fino a pochi giorni fa potevi permetterti grandi sforzi, adesso è giunto il momento da dedicare al riposo. Il consiglio del giorno: ti sei fatta subito coinvolgere dall’entusiasmo delle future Olimpiadi invernali di Cortina e per non perdere neanche una gara potresti prenotare fin da ora biglietti e accomodation sulle splendide Dolomiti. Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Finalmente sei tornata più carica che mai bella Bilancina grazie a Venere dalla tua. Dovremmo tutti chiederti quali siano i tuoi segreti di bellezza e stile perché sei sicuramente sul pezzo dopo le ultime sfilate di Milano, Parigi e New York. Tu non hai assolutamente alcun dubbio nel dichiarare che il top ora è un classico tubino da indossare con le sneaker da vera influencer fashionista.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: fai davvero sognare ed impazzire tutti quanti con quel’reggicalze che s’intravede da sotto la gonna. Lavoro: sei proprio la secchiona buona, quella che oltre a passarti i compiti in classe, ti aiuta a studiare e fare anche i compiti. Salute: il periodo è carico di appuntamenti e come alla settimana della moda riesci a saltellare da un appuntamento all’altro cambiando anche outfit. Il consiglio del giorno: dopo le meravigliose sfilate per la moda AI2023 abbiamo assolutamente bisogno dei recap dei magazine che traducono a noi profani gli imperdibili trend della prossima stagione. Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sei prontissimo a dichiarare vendetta a chi si è permesso anche solamente di contestarti nell’ultimo periodo ed ora che hai Mercurio dalla tua parti in quarta. Proprio come Enrico Ruggeri che di recente ha dichiarato di aver scritto la canzone ‘Contessa’, grande successo dei Decibel, per vendicarsi di tutte le ragazze che lo hanno lasciato. Così canti in loop ‘Non sai neanche tu la verità’ giusto per infastidire un po’ i tuoi oppositori.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: evita di inviare qualsiasi messaggio alla tua ex fidanzata storica perché di sicuro potresti averla abbandonata tu con la scusa della ricerca del vero amore. Lavoro: c’è una forte discrepanza tra quello che immagini e come realizzarlo. Come quando guardi un tutorial su YouTube e tutto sembra cosi facile ed invece il tuo risultato finale è una vera schifezza. Salute: il malessere è diffuso a 360 gradi, decidi un po’ quale parte se fisica o emotiva deve essere per prima risanata. Il consiglio del giorno: la vendetta è un piatto che va gustato freddo e tu sei bravissimo ad aspettare per muoverti al momento giusto. Voto . 4 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Sei tornato in forma smagliante grazie a Marte e lo devi ammettere anche a te stesso. Sei come il nonnino novantanovenne a cui è stata rinnovata la patente fino ai centouno anni senza l’utilizzo delle lenti. Ora capisci quando ti dico che sei davvero fortissimo?

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sei così permaloso che basta la Luna storta a metterti il broncio. Dovresti rivedere la tua scala di valori emotivi perché scatta più veloce di una trappola per topi. Lavoro: pretendi coinvolgimenti di tutti al cento per cento e appena vedi qualcuno che si tira indietro sei pronto a bacchettarlo. Sei peggio dell’allenatore Daimon di Mila e Shiro. Salute: movimento si ma deve essere intensivo e durare al massimo venti minuti altrimenti ti annoi subito. Il consiglio del giorno: l’autocritica ha ragione di esistere solo se propositiva, quindi basta analizzarti come se fossi un vetrino del microscopio e goditi questo momento davvero positivo. Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Mio caro Capricorno da qualche giorno il tuo cielo non è sicuramente da podio ma vieni da un periodo talmente sollecitato che i buoni influssi risuonano proprio come un’eco. Con Mercurio che è tornato a sorriderti le varie notizie che proclamano lo sviluppo delle energie rinnovabili contro la recessione ed il decadimento climatico non ti stupiscono affatto. Anzi a dirla tutta probabilmente tu già da mesi, o forse anni, ti sei adeguato a questo trend.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: il massimo per te è una lunga tavolata con tutta la famiglia riunita, tipo quei infiniti pranzi o cene durante il periodo di Natale. Lavoro: anche se la borsa di tutto il mondo sta perdendo tu avevi già investito da tempo sulle energie rinnovabili ed il tuo portafoglio è salvo! Salute: più che vero esercizio fisico tu fai solo del mantenimento ed allungamento. Il consiglio del giorno: come mi suggerisce da anni mio padre è importante leggere tutti i giorni il giornale per capire dove va il mondo e se si è proprio svegli e fortunati si può anche anticipare qualche segnale.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Il cielo di oggi, anche se da poco Mercurio ti ha lasciato, ti continua a celebrare. Sei cosi sotto i riflettori che la Barbie potrebbe fare una bambola a tua immagine e somiglianza. Proprio come è successo alla fondatrice milanese del blog Giallo Zafferano che da oggi entra a far parte della linea Role Model della Mattel. La tua probabilmente sarebbe una bellissima contestatrice moderna, ma ci possiamo lavorare, eh?!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: per te è come un magazzino pieno e sarai disposto a distribuirlo in giro a chilate, occhio che qualcuno potrebbe diventare geloso. Lavoro: sai disporre le tue pedine perfettamente pronto a conquistare colleghi e nuovi business. Salute:neanche un trasloco intercontinentale potrebbe minimamente scalfire le tue energie fisiche e mentali. Il consiglio del giorno: la Barbie non è solamente una bambola rappresenta la modernità e se negli anni settanta era astronauta o medico, oggi è influencer, stilista, atleta e blogger di successo. Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Tutta questa fantasia e perdervi nel mondo delle idee finalmente si incontra con l’organizzazione di Mercurio, ma c’è ancora molto da fare. Infatti per metter ordine nel vostro caos mentale finite per fare la figura della Apple che durante l’ultima presentazione dei suoi nuovi prodotti è riuscita a partorire unicamente una nuova palette di colori o poco più. Dai che potete fare decisamente di più!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: con la Luna storta vi rifugiate ancor di più nei vostri sogni ma neanche lì riceverete le tanto desiderate effusioni amorose. Lavoro: dopo aver ammaliato per mesi i vostri clienti con visioni futuristiche adesso è il momento di passare ai fatti. Salute: avete bisogno di svuotare un po’ la vostra mente ed una lezione di yin yoga è quello che fa proprio al caso vostro. Il consiglio del giorno: la fantasia e le idee non devono rimanere nella vostra testa ma bisogna concretizzarle. Non so più come dirvelo. Voto 7