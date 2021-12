L’oroscopo di oggi 10 dicembre 2021: Capricorno e Scorpione adorano i segreti d’amore Nell’oroscopo di oggi, venerdì 10 dicembre 2021, il Sole quadrato a Nettuno, indica la necessità di tenere le antenne ben alzate e di prestare moltissima attenzione prima di fare qualsiasi genere di dichiarazione. Sagittario, Pesci, Gemelli e Vergine pensate fino a 10 prima di proferire parola. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Con l'oroscopo di oggi, venerdì 10 dicembre 2021, la Luna è entrata nel segno dei pesci, Venere è sempre più vicino a Plutone mentre Marte è entrato nella strettissima orbita di quadratura con Nettuno. Le incomprensioni sia personali sia istituzionali saranno davvero all'ordine del giorno, d'altronde vi avevo già avvertiti ad inizio settimana.

Meglio stare molto attenti quindi quando si tratterà di aprire bocca oggi soprattutto se siete del segno del Sagittario, dei Pesci, dei Gemelli o della Vergine. Anche il Cancro non scherza principalmente per chi è nato negli ultimissimi giorni del segno e che quindi si trova contemporaneamente a fronteggiare l'opposizione di Plutone e di Venere.

Il segno fortunato di oggi è lo Scorpione che in tutto ciò si gode solamente un momento di intensità emotiva mentre la nomination di segno sfortunato tocca alla Vergine che rischia appunto di cadere in qualche gaffe.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Il sistema fast- fashion sta producendo tonnellate di vestiti rifiuto. Dove vanno a finire? Se pensavi che aiutassero i più bisognosi ti sbagli di grosso. Sono tutti ammassati in un deserto del Cile poichè non vengono riciclati. Con il bravo ed ingegnoso Mercurio stai già pensando a come si potrebbe risolvere la situazione, anche le idee più originali andranno benissimo.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: la Luna vorrebbe spingerti verso più alte sfere e sperimentazioni ma tu, mio caro, sei sempre fermo alla posizione del missionario.

Lavoro: ti sei perso in una futile discussione in ufficio su un argomento di cui ne sai poco. Dovresti stare proprio attento a non esporti.

Salute: la forma è altalenante e la tua aggressività non ti permette di vivere al meglio questa giornata.

Il consiglio del giorno: nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma dice la legge di conservazione della massa. Puoi decisamente applicarla anche a te stesso.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Durante le manifestazioni a Bruxelles contro le restrizioni anti-Covid una bambina ha regalato dei fiori ai poliziotti. Questa immagine ci riporta indietro negli anni settanta quando i Giganti cantavano ‘mettere i fiori nei vostri cannoni’. Bisogna proprio cercare si allentare le tensioni, vero caro Toro? Finalmente stai salutando Marte opposto e la bella Venere potrà darti influssi ancor più benevoli. La Luna infine stuzzica i tuoi sogni e ti regala un allure da figlio dei fiori.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: in pieno stile bucolico i tuoi sogni sono ispirati agli amore in epoca greca. Sei un moderno Zeus alla ricerca di una bella ninfa…

Lavoro: qualche battibecco con la collega antipatica ti tocca anche oggi, lunedì potresti risparmiartelo. Salute: finalmente c’è buona sintonia tra mente e corpo, ti avevo detto di non disperare.

Il consiglio del giorno: sei decisamente pronto ad entrare nell’età dell’Aquario e per allinearti subito hai ritrovato in fondo all’armadio i pantaloni a zampa e la fascetta fiorata da mettere sulla fronte.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

All’università di Pisa gli studenti stanno promuovendo una nuova iniziativa per avere bagni ‘neutri’. Potrebbe per voi essere una bella svolta visto che siete così confusi da Mercurio che faticate a trovare la porta giusta persino per andare alla toilette. Anche la Luna oggi non vi aiuta, vi siete decisamente persi nei meandri delle vostre più assurde fantasie, come Alice nel paese delle meraviglie, proverete a chiedere consiglio allo Stregatto… ne siete proprio sicuri?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: i sentimenti e le passioni oggi volano leggere come bolle di sapone. Attenti a non rimanere delusi quando volando troppo in alto… la bolla scomparirà prima o poi.

Lavoro: state scaldando la sedia, anche il capo se n’è accorto. Fingere una telefonata potrebbe salvarvi la faccia.

Salute: vi state chiedendo quante calorie avete consumando correndo con la mente, perchè non avete alcuna voglia di alzarvi dal divano.

Il consiglio del giorno: oggi vi sarà concesso di perdervi nelle vostre fantasie, ma solo oggi mi raccomando.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per Cancro

Giorgia Greco è una ragazza di 14 anni senza una gamba appassionata di ginnastica artistica che l’anno scorso aveva incantato tutti quanti ad Italian’s Got Talent e grazie alla sua grande determinazione e bravura è stata nominata dal presidente Mattarella Alfiere della Repubblica. Caro il nostro Cancro, anche tu hai saputo, grazie alla determinazione ed alla costanza di Marte, ottenere ottimi risultati, mentre la Luna oggi riempirà il tuo sonno di sogni memorabili. Vedo che hai già preso la copertina per fare una pennichella, non è un po’ troppo presto?

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: la Luna ti sorride e ti regala interessanti incontri pieni di passione e, per invogliare ancor di più a farti riempire di baci, ti sei messo il burro cacao al gusto fragola. Lavoro: nei tuoi sogni hai aperto la tua piccola gelateria tutta colorata e fai felici i bambini del quartiere. Forza, rimboccati le maniche e realizzalo al più presto.Salute: sei agli ultimi colpi di coda di Marte, tutto ancora molto bene. Il consiglio del giorno: i sogni son desideri chiusi in fondo al cuor, canta Cenerentola, se aspetti ancora un po’ a tirare fuori la grinta per realizzarli rimarrai con in mano un pugno di mosche. Occhio.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

La crisi climatica arriva direttamente sulle tavole degli italiani. A causa delle stagioni impazzite le coltivazioni di cima di rapa in Puglia hanno subito parecchi danni causando sia scarsità di prodotto, sia prezzi alle stelle. Stai già pensando ‘mai una gioia’ mio caro e in effetti hai proprio ragione Marte e Luna e non ti aiutano, anzi ti hanno sfiancato e con Venere che fa la bacchettona non sei in perfetta sintonia. Un po’ di comfort food è quello che ci vuole, un bel piatto con le ormai esclusivissime cimmette tirerà su il morale.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ti sei fermato a fotografare un sassolino a forma di cuore. Romanticissimo.

Lavoro: cerca di posticipare le riunioni importanti, perché oggi potrebbe sopraggiungere qualche intoppo.

Salute: hai quasi finito la scatola degli integratori, non disperare perché presto non ne avrai più bisogno.

Il consiglio del giorno: un po’ di sano romanticismo saprà migliorare la vostra giornata.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Alla Prima della Scala è scattato un fragoroso applauso della durata di quasi 5 minuti per il nostro presidente Sergio Mattarella. E tu che pensavi fosse per te. Ma, tenerona mia, non eri neppure ospite del teatro, sarebbe stato inverosimile. Ti assicuro che è proprio questa Luna a farti prendere fischi per fiaschi. Il tutto si aggiunge alla grande confusione che sta facendo Mercurio già da un po’ di tempo. Anche con questa testa sognante e un po’ ballerina mi piaci sempre tantissimo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: la Luna ti fa qualche scherzo, ti sei ricordata all’ultimo di avere un appuntamento interessante. Anche senza trucco e in scarpe da ginnastica farai un figurone. Lavoro: ti hanno appena chiesto di portare una biro in sala riunioni, ma tu hai capito che avevano bisogno di una birra… per fortuna il capo l’ha presa sul ridere e ha deciso di brindare con te. Sei una svampitella! Salute: Vernere ti aiuta a non inciampare tra gli attrezzi della palestra, dovresti fare un po’ di attenzione a dove metti i piedi. Il consiglio del giorno: l’affermazione sognare ad occhi aperti per te oggi è proprio azzecatissima.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Sul lago Trasimeno è apparso l’albero di Natale galleggiante più grande del mondo. Che meraviglia. Cara Bilancia il tuo Mercurio esulta a questa novità e, presa dall’entusiasmo, gonfierai la piscinetta dei tuoi bambini e farai una prova anche tu. La Luna di oggi ti fa venire in mente idee che a te sembrano geniali… Si geniali, ma solo per te…

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: il tuo cuoricino battere forte forte appena vedi il bello e dannato che accenna un saluto. Che tenerona.

Lavoro: ti senti realizzata e sei un vulcano di idee, sfrutta questa tua ritrovata sicurezza. Salute: ti sei lasciata coinvolgere dall’entusiasmo e questa mattina ti sei messa le scarpette per correre. Bravissima!

Il consiglio del giorno: hai presente quando vedi un tutorial sui social e decidi di realizzarlo anche tu? Se sul video il risultato è pazzesco, il tuo sarà… un tantino meno bello…

Voto 6+

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

In questi giorni a Ginevra è uscito un calendario 2022 hot in cui sono ritratti una quarantina di futuri medici che hanno deciso di posare senza veli a favore dell’ambiente. Non ti pare vero caro Scorpione che alle tematiche ambientali sia possibile aggiungere un po’ di peperoncino. Marte esaltato dalla Luna ti vuole decisamente focoso con idee fuori dal comune. Con tutta questa carica, attenzione a non andare a fuoco.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sei al rush finale delle tue notti di fuoco e questa sera potresti anche esagerare… mi fai quasi paura.

Lavoro: in ufficio stupirai tutti presentandoti con un sorriso smagliante, era ora!

Salute: grande focosità e passionalità sprizzano da tutti i pori.

Il consiglio del giorno: la passione oggi andrà a sfogarsi tutta in una grande e focosissima fiammata. Goditela.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Questa è la prima giornata da un bel po’ di tempo in cui ti senti affaticato. Credo sia questa Luna storta che ti ha demotivato e ti spinge a sognare ad occhi aperti sul divano. Pensare che il cast di Harry Potter si riunisce dopo 20 anni dall’uscita del primo film e anche tu sei stato inviato! Ovviamente scherzo ma volevo trovare un buon motivo per farti tornare sulla terra. Ti ricordo che oggi è venerdì ed inizia il week end: sei pronto che si riparte?

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: oggi ti trovarai incastrato nelle tue fantasie amorose e non fai caso neppure al cuore sulla schiuma del tuo cappuccino che la barista ti ha fatto con un’intenzione ben chiara…Lavoro: giornata poco produttiva, fai fatica a concentrarti con questa Luna che ti spinge a sognare invece di lavorare. Salute: hai deciso di riprendere la palestra dopo mesi di inattività, dovresti fare attenzione a qualche crampetto. Il consiglio del giorno: potrai volare dove vuoi con la fantasia questo ti aiuterà sicuramente a ricaricarti.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Un apprezzato fotografo sportivo calabrese Pasquale Golia, è stato beffeggiato ed umiliato allo stadio di Cosenza per il suo aspetto fisico. Alla notizia il super eroe che c’è in te si è indignato. Con il cielo che ti illumina grazie a Venere e alla sensibilissima Luna, non sopporti che vengano fatte ingiustizie e con il buon Marte vorrete andare subito a regolare i conti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: quanta tenerezza nell’aria mio caro, sei dolce e zuccheroso come non mai. Lavoro: finalmente i tuoi colleghi vedranno quel lato dolce che solitamente nascondi e penseranno che in fondo anche tu sei ‘umano’. Salute: non temi gli acciacchi di stagione, anche il raffreddore ha deciso di starti alla larga. Il consiglio del giorno: quando uno è più forte deve difendere il più debole. Giustissimo!

Voto 8+

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

‘Piantando’ è l’avventura di 2 italiani che hanno deciso, tramite la vendita di piante, di riforestare alcune aree della terra tra Cile ed Italia. Caro Acquario questi due ingeneri sono partiti da una piccola idea e sono riusciti a metterla in pratica. Meraviglioso. Anche tu con Mercurio e la bella Venere a favore puoi davvero realizzare quello che vuoi. Intanto se vuoi dare una mano ai nostri due connazionali potresti aquistare una piantina.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: il tuo rapporto con l’amico di penna potrebbe prendere un taglio diverso, ma il tuo cuoricino batte già così e state posticipando l’incontro previsto perchè volete continuare a gongolarvi nelle vostre fantasie. Lavoro: il nervosismo e l’irritabilità sono un ricordo del passato sei pronto a nuove ed entusiasmanti collaborazioni. Salute: se continuerai ad esercitarti in sogno di librarti sui pattini da ghiaccio, diventerà presto realtà. Basta crederci. Il consiglio del giorno: i sogni ed i desideri sono a portata di mano. Basta allungarsi un po’ dal divano.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Jeff Besos, il patron di Amazon sta sviluppando un modulo per andare nello spazio. Le 10 persone che potrà ospitare avranno a disposizione computer, laboratori, un giardino per coltivazioni ed esperimenti, e perfino scrivanie. Anche voi state già sognando il vostro soggiorno parziale e con la Luna a favore avete tantissime idee in proposito. State già scrivendo a Jeff una letterina che alcuni consigli. Pensate che meraviglia godervi un bel idromassaggio con vista sulla terra. avreste aggiunto almeno una piccola SPA per potervi rilassare.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: avete il cuore di panna, tutti i golosoni proveranno ad assaggiarlo. Lavoro: avete richiesto alcune modifiche al programma gestionale e il vostro IT vi guarda molto dubbioso sulla fattibilità della cosa. Salute: Marte vi da ottima energia per affrontare la giornata. Il consiglio del giorno: quello che più interessa è proprio sognare e far sognare. Sono qui pronta ad ascoltarvi ed a volare con voi.

Voto 8 e mezzo