L’oroscopo di oggi 1 ottobre 2021, previsioni segno per segno: Bilancia e Acquario rimettono tutti in riga Nell’oroscopo di oggi, venerdì 1 ottobre 2021, la Luna si trova in opposizione a Saturno mentre Marte, legato al Sole nel segno della Bilancia, è pronto a dettare legge. Le emozioni non saranno più svolazzanti come rondini a primavera com’erano fino a ieri. Ecco le previsioni dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

Nell'oroscopo di oggi, venerdì 1 ottobre 2021, la Luna, nel segno del Leone, finalmente libera dall'opposizione con Plutone si trova però faccia a faccia con Saturno, proprio mentre il Sole e Marte si legano sempre più stretti nel segno della Bilancia. Si ha come l'impressione quindi che le emozioni vengano rimesse un po' in riga!

La Luna in Leone è molto potente perché magnetica e affascinante ma, nel caso specifico del cielo astrologico di oggi, la sua opposizione a Saturno la rende più fredda, algida, pronta a privarsi del suo fascino femminile. Il Sole congiunto a Marte, benché nel segno della Bilancia, è potente, agguerrito, coraggiosissimo. Il segno fortunato di oggi è il Sagittario che ben sa come tenere le redini anche ad un Marte così invadente. Il segno sfortunato di oggi è invece il Toro che ha come l'impressione di non riuscire a ritrovare la propria femminilità.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete (21 marzo – 20 aprile)

In lotta, anche con te stesso, per cercare di riprendere un tuo equilibrio. Stanco di parole, teorie e riaggiustamenti, sei pronto a richiedere che si faccia qualcosa di pratico per cambiare la tendenza del periodo che ultimamente ti lascia stanco, sfibrato e con la sensazione di non aver concluso quasi nulla di ciò che ti eri ripromesso. La Luna di oggi, a favore, ti consente di trovare un momento per raccogliere le energie e pianificare un piano d’attacco. Sei più determinato di Greta Thunberg che, a Milano, ha detto di essere stanca delle sole parole e di voler, finalmente, i fatti.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: la Luna di oggi riesce ad addolcirti un po’! Magari qualche bacino riesci pure a darlo!

Lavoro: la concentrazione è un bene prezioso al quale tu, purtroppo, non hai accesso!

Salute: l’umore di certo recupera ma, no: non si assolutamente pronto per la prossima maratona in programma. Ritira la tua iscrizione!

Il consiglio del giorno: la scopo di oggi deve essere il riprendere il controllo delle proprie emozioni grazie alla Luna! Non aver paura se ti scende qualche lacrima mentre guardi un film su Netflix. Stai solo rientrando in contatto con il tuo cuoricino!

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Toro (21 aprile – 20 maggio)

Devi tener duro, Torone mio. So che non è sempre semplice e che la Luna di oggi può toglierti tutta la fantasia e la voglia di pensare al meglio ma la realtà è che non sai mai quando le cose potrebbero svoltare a tuo favore! Sapevi, ad esempio, che è stata messa all’asta una vecchia registrazione di John Lennon rinvenuta chissà dove e creduta per persa!? Oltre al fatto che frutterà milioni a chi la venderà, la morale da trarre è semplice: non sai mai quando la fortuna potrebbe farti vivere una gioia improvvisa! (E Urano, in questo, potrebbe aiutare!).

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: Venere sembra dirti in tutti i modi che al momento di amore proprio non se ne parla!

Lavoro: i tuoi temporeggiamenti hanno effetto: riesci a guadagnare tempo col capo per ultimare il tuo progetto senza beccarti una sgridata.

Salute: la giornata sembra essere in salita. Colpa della Luna: arrivando in quadratura ti affatica sempre di più.

Il consiglio del giorno: a volte, per superare una giornata difficile, c’è solo bisogno di un abbraccio stretto, che sia in grado di rimettere insieme tutti i tuoi pezzi!

Voto 5

L'oroscopo di oggi per i Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Tattici e lungimiranti. Sapete sempre cosa dire e come dirla, muovendovi come uno stratega su un campo di battaglia… o semplicemente dicendo la cosa giusta come ha fatto recentemente Obama! L’ex presidente degli Stati Uniti, dall’alto della sua influenza, ha dato manforte alla governo Biden dichiarandosi pro una tassazione rapportata alla ricchezza dei cittadini e smuovendo l’opinione pubblica. Anche a voi basta una semplice parola per smuovere le acque: fatelo con coscienza!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: nell’aria si avverte un po’ di tensione. Per fortuna che, grazie alla Luna, riuscite subito a disinnescare ogni dramma!

Lavoro: chi dice che in ufficio le decisioni debbano essere prese insieme? Di solito, nel vostro, funziona che voi le prendete e gli altri si adeguano!

Salute: Luna e Marte a favore sono un cocktail esplosivo che non vi lascerà a piedi!

Il consiglio del giorno: siate sicuri di avere sempre un block notes con voi. Grazie a questo gruppetto felice di pianeti in cielo, potreste avere idee geniali che vi sorprendono in ogni momento! Sia quando girate il sugo che quando vi fate pedicure!

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Tutti pronti a scagliarsi contro la statua della “Spigolatrice” a Sapri. “Troppo sensuale”, “troppo appariscente”, “c’entra poco con chi ha davvero lavorato nei campi”… sono solo alcuni dei commenti che hanno costellato l’inaugurazione dell’opera d’arte! Purtroppo, come spesso accade, ci sono persone che non sono in grado di vedere dietro le apparenze e sono sempre e soltanto pronte a giudicare. È un po’ quello che capiterà a te oggi, no? Ti arriveranno giudizi non richiesti da chiunque ma nessuno ti chiederà davvero come ti senti! Porta pazienza…

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: l’amore a volte può anche essere incomprensibile, irrazionale e apparentemente senza senso… ma al cuore, come sempre, non si comanda!

Lavoro: la vostra scrivania è un agglomerato di caos talmente incontenibile che, al confronto, le scale di Hogwarts assimigliano di più ad un ordinato corridoio!

Salute: niente da fare: Marte prosciuga tutte le energie come se fosse un bimbo con una cannuccia in bocca e una lattina di bibita gassata ormai finita… (con tanto di risucchio!).

Il consiglio del giorno: la tattica vincente per uscir vivi, oggi, dalla giornata è quella di adattarsi. Cerca di non fare troppe domande e limitati a capire come poter fare il tuo senza scombinare i piani agli altri!

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Leone (23 luglio – 23 agosto)

La Gran Bretagna è in una morsa molto stretta dovuta ai tagli di carburante. A causa di una cattiva gestione delle politiche economiche e di scambio pare che il regno della Regina Elisabetta stia passando un brutto quarto d’ora ma, ne sono certa, sua Maestà troverà il modo più giusto per riprendersi! Anche tu, che hai quel Saturno opposto, oggi non puoi proprio perdere la speranza! La Luna a favore ti aiuterà a trovare il modo giusto per averla vinta su ogni difficoltà! Non demordere!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: non cogli i segnali. Nemmeno se qualcuno si presenta con un cartellone a dirti che ti ama tu riesci a capire il senso delle sue parole!

Lavoro: giornata ottima per firmare contratti e dare il via a progetti nei quali credi! La Luna ti darà la carica necessaria!

Salute: supporto splendido da parte di Marte e della Luna: non avvertirai stanchezza nemmeno dopo aver affrontato il traffico del rientro dall’ufficio!

Il consiglio del giorno: devi imparare a fregartene di quello che pensano gli altri. Se solo avessi abbastanza coraggio per indossare quell’outfit che ami tanto per arrivare in ufficio, potresti addirittura dettare tendenza! Ci avevi mai pensato!?

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine (24 agosto – 22 settembre)

La nuova applicazione di Google Foto permetterà di gestire una cartella segreta e raggiungibile solo tramite password che metterà sotto chiave digitale tutti i tuoi dati privati impedendo ad altre persone di avervi accesso. Mi pare sia la soluzione perfetta per custodire gelosamente tutte le foto romantiche che ti stai scattando in questo periodo con il tuo amore… Anche perché, non appena Venere si deciderà a farsi più in là, avrai assolutamente bisogno di qualcosa che ti ricordi quanto è stato bello amare senza misura apparente!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: idealista e un po’ sognatrice. Ti aspetti ancora grandi gesti dal partner anche dopo tanti anni di matrimonio!

Lavoro: l’entusiasmo non è decisamente alle stelle ma, tutto sommato, non puoi lamentarti!

Salute: per fortuna Venere riesce a convincerti a prenderti cura di te e del tuo benessere. È grazie a lei se ti concedi qualche attenzione in più!

Il consiglio del giorno: sogna in grande e senza limiti. Non ascoltare chi ti dice che quello che vuoi raggiungere è troppo per te: dove loro non sono riusciti, tu sei assolutamente certa che vincerai!

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Attenta ai momenti di passione fuori controllo! Con quel Marte lì ci saranno attacchi di libido e fervente sensualità che farai fatica a tenere a freno. L’esempio da non seguire è quello della coppia inglese del Derbyshire che, in un momento di fuego dentro la macchina, hanno inavvertitamente tolto il freno a mano finendo per rotolare in fondo alla collina! Niente di rotto, per fortuna, ma la lezione spero l’abbiano imparata: sempre meglio fare le cose con la testa! …anche “certe” cose!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: siamo ancora molto lontani dal periodo in cui vedevi amore fioccare ovunque ma, grazie alla Luna, almeno oggi riesci a lasciarti andare un po’ di più alle carezze!

Lavoro: grandi progetti sembra compiersi con più facilità rispetto al passato: lasciati prendere dall’entusiasmo!

Salute: con Luna e Marte al fianco non temi défaillance! Stai pur certa che non verrai colta da improvvise voglie di pisolini in posto astrusi!

Il consiglio del giorno: impara a non fissarti su dettagli minori che non ti vanno giù e pensa in grande! La visione d’insieme di una questione da affrontare spesso è più utile del focalizzarsi sul minimo dettaglio!

Voto 8

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Si vocifera che il prossimo iPhone sarà in grado di riconoscere stati di ansia e di depressione. Una funzione che, per molti, potrebbe essere davvero salvavita! Probabilmente sarà persino in grado di riconoscere giornate con la Luna storta come questa: la tua voglia di interagire con gli altri è infatti ridotta al minimo storico! Per fortuna hai ancora Venere dalla tua: riuscirà a convincerti che, in fondo, una piccola passeggiata al parco col partner potrebbe essere la panacea di tutti i tuoi dolori!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: con quella Luna birichina a mettersi di traverso, oggi sei più in vena del solito di fare l’offeso e il permaloso col partner…

Lavoro: un po’ spazientito dai ritardi nelle consegne e nelle comunicazioni interne. Vorresti che tutto fosse più organizzato e rapido!

Salute: qualche momento di nervosismo a turbare la tua giornata ma non preoccuparti: è passeggero e non lascerà strascichi!

Il consiglio del giorno: la Luna cercherà in ogni modo di creare sospetti e dubbi dentro di te: prendili con le pinze! Non sempre quello che ci sembra reale lo è per davvero! (E non saltare a conclusioni affrettate!).

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sei pronto a protestare, a dire la tua con convinzione e persino a vestirti come i protagonisti de “La Casa di Carta” come hanno fatto alcuni dipendenti di Alitalia che hanno deciso di far presente il loro malcontento per la mala gestione dell’azienda in una protesta a Roma! Non ti manca proprio il coraggio di alzare la voce e di dire cosa, secondo te, non è giusto! Bene così: fatti carico delle tue opinioni e non consegnarle in mano a nessuno. È giunto il momento di far capire da che parte stai!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ci stiamo lavorando, non è vero!? E con la Luna a favore sembra quasi tu sia pronto a fare dei passettini verso lui/lei!

Lavoro: determinato come sempre. In ufficio assumi spesso il comando per organizzare al meglio i momenti in cui si lavora in squadra!

Salute: nessun calo di tensione previsto per oggi: Marte e Luna sono pronti a darti supporto h24!

Il consiglio del giorno: di fronte ad un problema che non riesci a risolvere da tempo prendi una breve pausa dove ti imponi di non pensarci. Quando tornerai a valutarlo, l’intuizione immediata ti darà le risposte che cerchi!

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Anche se la Luna si sposta e lascia l'opposizione, tu proprio non riesci a rinunciare al piacere di qualche sana discussione dei toni elevati che possa spezzare la monotonia! La colpa, come sempre, è di questo benedetto Marte in quadratura che non vuole proprio mollarti! Ti rende nervoso, scontroso e brontolone come Sgarbi con Fedez! (Perché sì: si sono di nuovo attaccati sul web…). Cerca almeno di non arrivare ai ferri corti col partner: lui proprio non se lo merita!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: il cuoricino si rilassa e può riprendere battere, tutto innamorato!

Lavoro: nel caos più totale: Mercurio e Marte quadrati aumentano la percezione che tu stia lavorando a contatto con persone disordinate e poco motivate!

Salute: il cambio segno della Luna ti aiuta a riprendere un po’ di fiato!

Il consiglio del giorno: non sei ancora pronto per grossi sforzi o eventi troppo impegnativi: Marte vorrebbe convincerti a stare in panciolle sul divano a recuperare energie!

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

I tuoi progetti sono destinati a successi planetari. Ogni intuizione che hai può portare risultati sorprendenti un come quella che qualcuno ha avuto in merito all’importazione del poké anche qua da noi (che è poi diventato una tendenza culinaria super apprezzata!). Non trattenerti dal seguire i tuoi lampi di genio: so che Venere e Luna ce la mettono tutta per instillarti dubbi inutili ma tu devi assolutamente dar retta a Marte! Ti trarrà in salvo da ogni impasse!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: giornata pessima per rispondere ai match di Tinder… fossi in te disinstallerei direttamente l’applicazione!

Lavoro: cerca di essere comunque cortese coi colleghi. So che ti sembra quasi che siano tutti dei gran perditempo ma, ricorda, devi collaborarci e potresti aver bisogno anche tu del loro aiuto un giorno! Salute: con questa Luna opposta sbuffi e ti lamenti come nemmeno Brontolo in Biancaneve!

Il consiglio del giorno: allena le tue doti oratorie per cercare, almeno, di mascherare il tuo odio contro il genere umano. Un sorriso finto, se ben impostato, può apparire persino credibile!

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Il supporto della Luna vi è sembrato effimero come la nuova funzionalità delle chat di WhatsApp che permetterà ai messaggi di essere “effimeri" e di venire velocemente cancellati! Non dovete temere però: Venere è ancora a vostro favore e non si farà problemi ad aiutarvi e a sostenervi in questa giornata! Amate forte e senza paura: le emozioni che costelleranno questa ore sono praticamente infinite… esagerate pure con baci e emoticon super zuccherose!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: non prendetevela se le vostre proposte non vengono subito accettate dal partner: ci saranno altri momenti per una sessione di bungee jumping di coppia!

Lavoro: un po’ in difficoltà a capire quello che vuol fare il vostro capo: limitatevi a seguire le indicazioni… e non fate domande!

Salute: ringraziate Venere. È grazie a lei se non perdete completamente la bussola oggi!

Il consiglio del giorno: ravvivate casa con qualche bel vaso di fiori in grado di portare un po’ di colore! La Venere di oggi aiuterà il vostro senso estetico a riempire di dettagli perfetti la casa!

Voto 7