L’oroscopo di oggi 1 marzo 2022: Acquario e Capricorno davvero determinati Nel’oroscopo di oggi, martedì 1 marzo 2022, la Luna è in Acquario mentre Venere e Marte si stanno congiungendo a Plutone e Mercurio a Saturno. Queste congiunzioni sono molto forti e parlano proprio di una durezza del pensiero e dei sentimenti. Ecco le previsioni astrali segno per segno!

C'è una grande forza nell'oroscopo di oggi, martedì 1 marzo 2022: Mercurio è congiunto a Saturno in Acquario mentre Venere e Marte restano uniti tra loro ma congiunti anche a Plutone, negli ultimi gradi del Capricorno. Questa doppia congiunzione lascia poco spazio alla trattativa, al dialogo, alla comprensione reciproca; come vi spiegavo anche nell'oroscopo della settimana.

La Luna oggi si trova ancora per tutto il giorno in Acquario mentre in serata, intorno alle 22:00 in Italia, passerà in Pesci per essere poi domani sera Luna nuova in Pesci. Il segno fortunato di oggi è il segno dei Gemelli che non ha paura di affrontare ogni difficoltà mentre il segno sfortunato è il Toro, teso all'idea di dover lasciare andare la leggerezza appena vissuta.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Le ingiustizie proprio non ti piacciono e sarai più determinato del gruppo Anonymous che sta attaccando tutti i siti russi. Con Mercurio che ti è a favore le comunicazioni hanno una vera importanza strategica e saprai davvero utilizzale a tuo favore. Meglio non discutere con te per tutta la giornata.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: tenere emozioni affollano il tuo cuoricino, peccato che tu non riesca ancora a manifestarle come vorresti.

Lavoro: pensieri ed idee sono davvero brillanti, è un buon momento per mettersi in mostra basta che nessuno ti dia contro.

Salute: se la tua mente va a mille, il tuo corpo ancora arranca un po’ ma sono gli ultimi giorni perché a brevissimo torni in piena forma.

Il consiglio di oggi: siamo tutti chiamati a combattere, ognuno a proprio modo questa folle guerra. Anche i social possono essere utili in questa situazione, chi l’avrebbe mai detto…

Voto 5

L'oroscopo di oggi per il Toro

Ci sono modi e modi per poter esprimere quello a cui tieni e se le parole in questo periodo non fluiscono come dovrebbero, ci pensano Venere e Marte a darti una mano. Infatti ti senti molto vicino, oltre che per il significato anche per la modalità, alle due cantati liriche, una russa e una Ukraina, che si sono esibite nell’Aida e hanno concluso la performance con un abbraccio segno di unione e di pace. Quando un gesto vale più di mille parole.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: dovresti approfittare di questa Venere ancora a favore dandoti alla pazza gioia, invece ti risenti appena non ottieni quel bacetto quando lo vuoi tu.

Lavoro: non hai alcuna voglia di ascoltare critiche e consigli non voluti. Vuoi fare di testa tua ma allora devi anche prenderti le responsabilità.

Salute: anche il tuo trainer ti consiglia di iniziare ad allenarti da solo. Tanto non lo ascolti più e fai solo gli esercizi che vuoi.

Il consiglio di oggi: ricordiamoci sempre che i gesti di gentilezza trasmettono molto di più delle parole. Basta un bel sorriso per cambiare la giornata anche a chi incontri per strada.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

La comunicazione fluisce perfettamente con Mercurio dalla vostra, e se non può essere vis à vis, la tecnologia negli ultimi anni ci ha dato una gran mano. Anche gli Academy Award hanno deciso di appoggiare questo trend consegnando alcuni premi direttamente via ZOOM. Se mancheranno alcune mise incredibili sul red carpet ci accontenteremo, da bravi spioni, a curiosare nel salotto di alcune super star.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: appena puntate la vostra preda non la mollate più come la morsa dei pitbull, fino a quando non la convincerete a cadere tra le vostre braccia.

Lavoro: optate per un approccio strategico convincendo singolarmente prima tutti i vari soggetti in modo da arrivare alla riunione già con il risultato in mano.

Salute: il divertimento e la compagnia prima di tutto per fare un po’ di sport l’unica vostra soluzione sono i balli di gruppo.

Il consiglio di oggi: le video call ci hanno permesso di entrare nella sfera privata delle persone. Si possono capire tantissime cose osservando gli ambienti casalinghi sempre che si utilizzi un background con spiagge caraibiche.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Mio caro Cancro questa è l’ultima settimana in cui dovrai fare i conti con Venere in opposizione: questa lunga pena finalmente sta per finire ma non credere che il pianeta dell’amore voglia renderti la vita facile. Ti tiene d'occhio come i gossippari fanno con la coppia Totti Ilary pronta a farti compiere qualche scivolone sentimentale.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: ormai è partito il count down quasi come quello alla mezzanotte del capodanno Venere sta quasi per uscire dall’opposizione. Preparati a festeggiare.

Lavoro: se l’amore non è al massimo hai tutto il tempo per concentrarti sul tuo lavoro ed i tuoi progetti, vedi che a volte è importante non avere distrazioni…

Salute: per tirarti su basta davvero poco, una bella chiacchiera con un buon amico è un’ottima terapia.

Il consiglio di oggi: dovresti smetterla di pensare unicamente ai tuoi problemi di cuore, ci sono tantissime cose a cui ti puoi dedicare, dal lavoro agli amici senza dover rendere conto a nessuno.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Leone

Se già in questo periodo ti senti confuso e in preda a Saturno contro, oggi ci si è messa anche la Luna a riempirti di sconforto. Sembra proprio che tu abbia perso il tuo magic touch proprio come il campione Djokovic che perde alle semifinali di Dubai. Vedrai che arriveranno tempi migliori e ricordati con il broncio non vai da nessuna parte.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: dovresti appende un cartello sulla porta della camera con su scritto: ‘Oggi mordo’. Meglio starti alla larga.

Lavoro: va bene che sei sempre il re della foresta e oggi non si può assolutamente contraddirti anche quando prendi la destra per la sinistra. Tutti ti lasciano nel tuo bel brodino.

Salute: ti sentirai ben appagato unicamente quando sentirai che giustizia è stata fatta. Sei sicuro che tutta questa presa di posizione ti faccia bene?

Il consiglio di oggi: dovresti cercare di ponderare meglio le tue azioni e soprattutto quando vuoi importi perché hai le idee davvero confuse.

Voto 4 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Sei la paladina della giustizia con Marte e Venere che non ti si allontanano neanche di mezzo metro. Credo che l’idea di spostare la finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi sia facilmente tua o, se non altro, sei perfettamente d'accordo. Oggi sei un mix tra Sailor Moon e Ursula Van der Leyer.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei già soddisfatta solo prendendoti cura delle persone che ami, per le nottate bollenti puoi tranquillamente ancora aspettare.

Lavoro: sei in pieno delirio organizzativo. Per ottimizzare il lavoro di tutti hai deciso di orientare tutte le scrivanie ed i monitor secondo il feng shui con giardinetto zen annesso.

Salute: visti i super saldi di fine stagione hai deciso di prendere una scorta di magliette della salute per tutta la famiglia ed ovviamente anche per le tue migliori amiche. Per loro hai anche trovato modelli carini con pizzi e fiocchetti.

Il consiglio di oggi: ami prenderti cura degli altri e proteggerli come una vera mamma chioccia. In questo periodo abbiamo davvero bisogno di una tipa tosta come te!

Voto 8

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Sembra che tu abbia finalmente raggiunto un perfetto equilibrio grazie alla Luna a favore che mette un po’ a tacere quell’antipatica di Venere. Quello che vuoi è stare tranquilla e sulle tue senza vere troppe grane, proprio come Boris Johnson che ha deciso a suo modo di opporsi allo stato di emergenza europeo cacciando dalla city i magnati russi, incluso il pezzo grosso Abramovich. Le feste sfarzose a base di Vodka e caviale hanno fine in questi giorni ma a te poco importa tanto non ci saresti andata comunque.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: da brava single incallita, organizza un bel viaggio ma questa volta in compagnia con le tue amiche come le ragazze di Sex and the City. quasi quasi vengo anche io!

Lavoro: la figura da disposti a comandante ti piace da morire perché tutti fanno quello che chiedi perché temono la tua linguaccia velenosa.

Salute: determinatissima puoi ottenere tutto quello che vuoi, anche la super offerta della guainetta dimagrante che dura solo poche ore, tu sei tra le fortunate vincitrici.

Il consiglio di oggi: proprio ora che hai trovato il tuo equilibrio perfetto tutto sembra volerlo minare ma tu non ti lasciare coinvolgere troppo e goditi questa ritrovata serenità.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Inizi a percepire che ci sarà un grande sconvolgimento di emozioni a causa della Luna che proprio domani si farà nuova e ti travolgerà come un tornado. Quello che vorresti fare è scappare il più lontano possibile come accade ogni volta che il capo indice una riunione generale a sorpresa. Ricordati che i problemi vanno affrontati occhi negli occhi, prima o poi… Ma meglio non con la Luna storta come oggi!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: senti chiaro e tondo che questi sono gli ultimi colpi da giocare e tu non hai nessuno intenzione di perderti questi incontri importantissimi. Bravissimo!

Lavoro: Giove ti assiste nel business e nei nuovi progetti, hai decisamente una marcia in più.

Salute: hai grinta da vendere, qualsiasi attività tu la prendi come una vera competizione e vuoi assolutamente vincere!

Il consiglio di oggi: certe situazioni devono essere affrontate ma tu hai la stoffa del vincente e anche se trovi qualche difficoltà le saprai magistralmente superare.

Voto . 6 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Senti che in questo momento storico anche tu devi fare la tua parte e Mercurio e Saturno ti aiutano in questo tuo obiettivo. Conoscendoti potresti scegliere delle modalità alquanto estrose come la Vodka Rebellion negli Stati Uniti ovvero il boicottaggio della vodka. Immagino che da una parte ci sia grande entusiasmo nel far scorrere via litri del famoso distillato di patate ma dall’altra grande dispiacere nel pensare a quanti vodka lemon ti saresti potuto bere.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: tanta voglia di baci e carezze per tutti. Le tue braccia si allungano come quelle di elastic girl per poter stringere nello stesso momento tute le persone a cui vuoi bene.

Lavoro: troppo impetuoso a voler imporre a tutti le tue idee, rischi sempre di fare un bel pasticcio.

Salute: con uno schiocco delle dita vorresti far sparire la tua pancetta da dolci. Purtroppo di devi mettere a dieta stretta se vuoi vedere qualche risultato.

Il consiglio di oggi: abbiamo tutti l’obbligo in qualche modo di agire o manifestare contro la guerra, sta a noi la scelta ma qualsiasi azione è importante. Ricordiamocelo.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Ricordati, caro Capricorno, che sei ancora tu a dover dare il buon esempio con le tue buone azioni perché sono messe in primo piano grazie alla congiunzione di Venere e Marte al potentissimo Plutone. Come Re Giorgio (Armani) che chiude la settimana della moda in religioso silenzio nel rispetto delle persone che in questi giorni stanno soffrendo in Ukraina. Lui sì che è un vero signore di modi e di stile.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sono giornate scoppiettanti e tu sei prontissimo ad assaporare fino in fondo questo periodo in cui sei letteralmente baciato dall’amore.

Lavoro:sei un vulcano di idee e tutti faticano a tenere il passo. Sei nella volata finale diritto al successo.

Salute: dinamico e sempre impeccabile, anche dopo un allenamento bello tosto e tutto sudato sei sempre irresistibile.

Il consiglio di oggi: il messaggio è chiaro per tutti. Dobbiamo agire nei modi e nella posizione in cui ci troviamo, siamo tutti in dovere di denunciare questo terribile momento storico.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Sono certa, anzi certissima, che in questi giorni non ti sei perso neanche una manifestazione contro questa terribile guerra e ti sarai trovato anche tu a cantare a squarciagola con Morandi davanti al Colosseo ‘C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones’. Con la congiunzione di Mercurio e Saturno non puoi assolutamente esimerti dall'accusare quello che sta succedendo in questo momento in Europa. Alla chiamata tu rispondi subito e sei pronto a mettere i fiori nei cannoni.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: per te è l’unione tra corpo e spirito, il tutto ovviamente attraverso la lezione del kamasutra.

Lavoro: con il buon mercurio che ti sollecita i tuoi consigli sono puntuali e di grande aiuto. Dovremmo tutti imparare ad ascoltarti.

Salute: il benessere per te sta nella mente che sai controllare perfettamente grazie alla tua quotidiana meditazione delle cinque di mattina.

Il consiglio di oggi: sei sempre pronto a far valere quello in cui credi e ti metti in primissimo piano senza alcuna esitazione e senza paura di ripercussioni. Questo si che è un vero coraggio da leone.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Miei cari Pesciolini, siete così immersi nelle energie cosmiche che fate davvero fatica a rendervi conto di quello che sta succedendo in questi giorni nel mondo. Sarebbe anche inutile mettervi un appunto perché sia Giove, sia la Luna che domani entra nel vostro segno, vi impongono di guardare verso altre sfere. Voi siete pura energia ed immaginazione in fuga dalla realtà.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: sentite già l’avvicinarsi della Luna nuova. Prontissimi a perdervi nelle vostre emozioni e nella vostra mente. Di concreto ci sarà molto poco.

Lavoro: persi ad esplorare la vostra mente che ormai è un tutt’uno con il cosmo. Siete così in alto che potervi parlare a lavoro hanno chiesto un collegamento diretto con la NASA. Salute: frizzanti, energici e pieni di idee, anche oggi siete imbattibili.

Il consiglio di oggi: mi sento un po’ come una vecchia zia nel ricordarvi di leggere qualche giornale o notizia on Line per restare un po’ informati su quello che sta succedendo nel mondo, ma devo proprio farlo.

Voto 8 –