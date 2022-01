L’oroscopo di oggi 1° gennaio 2022: capodanno col botto per Toro e Sagittario Nell’oroscopo di Capodanno Capricorno e Sagittario continuano a trionfare! Il Capricorno ospita Venere, il pianeta dell’amore ma anche dei piccoli piaceri che ci concediamo per iniziare al meglio il nuovo anno, mentre il Sagittario ospita la Luna pronto a commuoversi sia per i ricordi sia per i progetti più prossimi. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

L'oroscopo di oggi del 2022, sabato 1 gennaio, è molto importante perché, si sa, quello che si fa a capodanno si fa tutto l'anno! Bando ovviamente ai luoghi comuni: come ogni inizio anche questo è ottimo per lasciare spazio ai nuovi buoni propositi considerando anche che proprio domani, domenica 2 gennaio 2022, ci sarà la Luna nuova nel segno del Capricorno.

L' oroscopo del 1 gennaio 2022 è un po' come un tema natale del nuovo anno ed è proprio così che voglio interpretarlo: la Luna si trova ancora nel segno del Sagittario, il Capricorno trionfa con la congiunzione di Mercurio, Venere e Plutone, è ancora potente la quadratura tra Urano e Saturno che ci intima il bisogno di valutare un cambiamento ma Giove è nel segno dei Pesci, come ti ho già raccontato ieri, e il Sole perfettamente in trigono a Urano. Quindi via libera ai sogni, anche quelli più audaci.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Potresti sentirti particolarmente stanco in questa giornata, caro Ariete, addirittura malinconico, lunatico, predisposto ai ricordi e alle emozioni molto più che non alla condivisione fisica di piaceri, coccole, avanzi di cibo mangiati sul divano con le gambe intrecciate a quelle della tua dolce metà. Anche detto: che non ti si rompano le scatole perché tu oggi hai un impianto emotivo di tutto rispetto al quale dedicare tutte le tue attenzioni.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: si faccia risentire più avanti. Lavoro: almeno oggi sarai giustificato se non ne vorrai sentir parlare. Salute: ti sentirai stanco anche senza la terza dose di vaccino. Il consiglio del giorno: coccolati!

L'oroscopo di oggi per il Toro

Hai davvero l'impressione di potercela fare (e alla grande) in questo 2022 e vuoi metterla in pratica fin dalle prime ore del nuovo anno ma soprattutto, dato che da buon segno di terra quando ti metti in testa una cosa è assolutamente impossibile farti cambiare idea e soprattutto sconsigliabile metterti i bastoni tra le ruote, questo primo giorno dell'anno sarà già particolarmente attivo e frenetico. In compenso, come baci tu sotto al vischio nessuno mai.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: la tua voglia di servire e riverire chi ami è da premio come miglior albergatrice dell'anno. Lavoro: niente sembra farti paura, nemmeno il messaggio del capo che ti dice "chiamami domani che dobbiamo parlare". Salute: in formissima nonostante i panettoni. Il consiglio del giorno: pianifica prima che ti passi la voglia.

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Tra la Luna che è in opposizione e Giove che si è appena piazzato in quadratura (quindi a sfavore rispetto al tuo segno zodiacale) diciamo che questo primo giorno del 2022 te lo prendi di ferie ma non solo dall'ufficio, questo sarebbe il meno, direi proprio da tutto il resto del mondo. Dovrai iniziare fin da subito a lavorare sull'ottimismo perché oggi questo calendario ancora tutto bianco di fronte a te sembra metterti addirittura l'ansia.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: amore poco ma di sesso proprio non se ne parla. Lavoro: oggi non ti ricordi nemmeno la password del pc. Salute: le energie ti salutano dall'anno vecchio come dalla banchina del porto sventolando il fazzoletto. Il consiglio del giorno: scaccia immediatamente tutti i cattivi pensieri come fossero zanzare nella camera da letto.

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Se anche l'astrologa ti assicura che Giove, il pianeta della fortuna, è proprio a tuo favore da oggi e fino al 10 maggio, tu non ci crederai… Tutta colpa dei pianeti tutti congiunti alla fine del segno del Capricorno e quindi in opposizione a te, soprattutto se sei un Cancro della terza decade. L'amore sembra lontano anni luce e, soprattutto, la tua rinomata capacità di comprendere davvero in profondità le energie che ti circolano attorno adesso sembra avere le pile scariche. Quindi insomma al primo che ti chiama per cercare consolazione o un consiglio rispondi ringhiando.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: non sembra proprio essere sulla tua strada, almeno per questi giorni. Lavoro: non hai nemmeno voglia di rispondere al telefono. Salute: non ti senti in forma ma l'idea di rimettertici non ti passa nemmeno per l'anticamera del cervello. Il consiglio del giorno: goditi un po' di ritrovato egoismo (sano).

L'oroscopo di oggi per il Leone

Questo oroscopo di capodanno ti vede lì, pronto ad accogliere il 2022 come un cameriere in livrea all'ingresso di un ristorante di lusso. Non vedi l'ora di fargli vedere chi sei e anche se in questi giorni la tua sicurezza in te stesso potrebbe essere anche un po' troppo azzardata rispetto alle previsioni astrologiche per il prossimo anno, non sarò certo io a spegnerti. Anzi! Rimboccati le maniche e preparati ad un faccia a faccia con il nuovo anno iniziando fin da subito un po' come se foste due giocatori di wrestling sul ring. Sembra proprio che oggi sia il giorno giusto per fare l'elenco dei buoni propositi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: lo esprimerai benissimo sotto le coperte. Lavoro: non ti fa paura darti da fare nemmeno se dovessi ricominciare dal basso. Salute: sarai tu a proporre la corsetta di capodanno. Il consiglio del giorno: non lasciarti fermare da chi non ha le energie sufficienti per seguirti.

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Dato che, un po' per la Luna e un po' per Giove, sentirai un soffio di sfiga avvicinarsi a te, deciderai di mettere in pratica tutti i portafortuna che la tradizione può vantare per tutelarti e rassicurarti. Dal cotechino con le lenticchie fino ai 12 acini d'uva, dal sesso di capodanno all'oggetto vecchio lanciato fuori dalla finestra decidi di non perdere nemmeno un'occasione di scacciare questa sensazione, appena appena arrivata, di pessimismo. Riappropriati di tutto l'amore che ti ha così fatto bene nelle ultime settimane.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: c'è ma lo riempi di domande. Lavoro: sei organizzatissima perché senti l'imprevisto dietro l'angolo che sogghigna. Salute: sei sempre bellissima anche quando ti arrabbi. Il consiglio del giorno: fai tutto ciò che ti sia utile per mantenere la calma e l'ottimismo.

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

La malinconia potrebbe prendere il sopravvento in questo primo giorno del 2022 tanto da sciogliere un pochino la granitica chiusura nella quale ti sei trincerata nelle ultime settimane. Che si tratti di etica, di desiderio di fare la cosa più giusta, di perfezionismo o di autocritica non importa: in queste ultime settimane hai vissuto come se il tuo cuoricino fosse messo sotto spirito, praticamente come la mostarda. Oggi però ti fermerai a contemplare quello che senti senza troppa voglia di tirare tutto fuori come dalla valigia al rientro dalla montagna.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: ancora poco reattivo. Lavoro: fattiva, organizzativa, perfettamente sul pezzo… E non sopporti tutti coloro che non lo siano. Salute: quando sei in paranoia per fortuna ti viene voglia di darti allo sport. Il consiglio del giorno: lasciati coinvolgere dalla lentezza di questa giornata.

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Direi proprio che questo primo giorno del 2022 ti riserva anche tanta ma tanta voglia di coccole, cosa che nelle ultime settimane ha stupito persino te, figurati le persone che ti circondano! Oggi comunque quanto a vizi e coccole non ti farai mancare proprio niente a partire dal pranzo degli avanzi del cenone di ieri sera con tutte le leccornie più gustose e golose che i tuoi ospiti hanno (disgraziatamente) avanzato. E' d'obbligo lo champagne bevuto ancora in pigiama sdraiato sul divano col tuo film preferito alla TV.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: tanto ma soprattutto per te stesso. Lavoro: potrebbero addirittura venirti ottime idee mentre sorseggi lo champagne avanzato ieri. Salute: ti senti così in forma che quasi quasi valuti l'opzione di una passeggiata in salita. Il consiglio del giorno: non lasciare alcun sentimento inespresso.

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Se il primo giorno dell'anno hai sia la Luna sia Marte entrambi nel tuo segno zodiacale direi che proprio non hai nulla di cui lamentarti! Certo, approfitta delle energie di questo periodo prima che ti sia chiaro che Giove sarà pronto per tutto l'anno a farti degli scherzetti. Questo però è il momento giusto per tirare fuori tutto il tuo innato ottimismo e soprattutto per non smettere di festeggiare… Tanto gli effetti sul girovita da parte di Giove non si vedranno certo nelle prossime 24 ore.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sei così sexy che nessuno potrà resisterti. Lavoro: nessun giorno è troppo festivo per non metterti a fare i conti delle entrate delle uscite su un file Excel. Salute: ti senti un drago! Il consiglio del giorno: anche nella tombolata di famiglia punterai all'amplain.

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Ti senti di iniziare questo 2022 come con lo scettro e la fascia della reginetta al concorso di Miss Mondo! Non c'è davvero nulla in più di così che desidereresti avere e soprattutto hai voglia di urlare al mondo quanto ti senti felice. Solamente grazie alla Luna nel segno del Sagittario, e quindi in dodicesima casa rispetto al tuo Sole, ti tratterrai e sussurrerai soltanto alla tua dolce metà che senza di lui/lei non hai nessuna voglia di stare nemmeno per un minuto per i prossimi 365 giorni.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ti sembra di averlo riscoperto proprio in queste ultime settimane e di non poterne più fare a meno. Lavoro: ci si ripensa al massimo domani. Salute: Venere nel segno ti rende meraviglioso e soprattutto con tanta voglia di farcelo notare. Il consiglio del giorno: dai tutti i baci che riesci a dare.

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Quanto sarà bello vederti assorto e pensieroso, caro Acquario mio, in questo primo giorno dell'anno. Non è nemmeno un hangover ma proprio un desiderio di lasciare la tua mente libera di svolazzare per vie assolutamente inconcludenti. Oggi concediti solamente il vizio di coccolarti e soprattutto darci dentro con i sogni impossibili, so che se ti ci metti sei un campione!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: hai proprio voglia di coccole e grandi dichiarazioni, sì dico a te! Lavoro: grande progettualità ma per la realizzazione hai bisogno di una mano. Salute: se ti si lascia sdraiato sul divano è ottima. Il consiglio del giorno: È il momento giusto per fare quella telefonata di scuse che rimandi da troppo tempo.

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Nonostante ti abbiano detto tutti in tutte le lingue che questo sarà davvero il tuo anno, nel primo giorno del 2022 entrerai in punta di piedi e soprattutto con la Luna storta! Sarà ansia da prestazione, paura che le tue aspettative non siano eguagliate dai fatti o solamente il risultato di una serata di bagordi (quella di ieri) un po' troppo sguinzagliata. In tutti i casi so bene che saprai anche goderti questa giornata di nullafacenza: senza pensieri e soprattutto senza dichiarazioni.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: è sempre il tuo punto forte anche quando sei di cattivo umore. Lavoro: le buone idee ti vengono anche mentre dormi. Salute: appena ti riprendi dalle serate matte sei pronto a far vedere chi sei. Il consiglio del giorno: goditi una giornata di stretching mentale ed emotivo prima di partire alla grande!

