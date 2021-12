Oroscopo 2022, le previsioni astrali segno per segno del nuovo anno L’oroscopo del 2022 parla indubbiamnete di creatività, spiritualità, empatia e poesia. Giove infatti sarà per buona parte dell’anno nel segno dei Pesci che sono romantici e mistici per definizione. Che cosa riservano le stelle a ciascuno dei 12 segni dello zodiaco? Ecco le previsioni astrali per il nuovo anno segno per segno.

Eccoci qui con l'oroscopo per il 2022. Proprio mentre l'anno nuovo bussa insistentemente alla porta c'è chi è interessato alle previsioni astrologiche dell'oroscopo 2022 e chi mente! Di quale categoria fate parte? Prima di iniziare con l'oroscopo segno per segno, proprio come ho fatto per la classifica dei segni più fortunati del 2022, voglio lasciarvi qualche informazione astrologica sui transiti e sugli aspetti che saranno fondamentali nel cielo del prossimo anno.

Già dal 30 dicembre 2021 Giove, il pianeta del benessere, della fortuna e della felicità, entra nel segno dei Pesci ma tra maggio e ottobre 2022 farà una visitina all'Ariete nei primi 8 gradi. Saturno continua a viaggiare nel segno dell'Acquario coinvolgendo la seconda decade e la prima metà della terza decade. Infine, le eclissi si svolgeranno sull'asse Toro – Scorpione.

Dopo questo bollettino astrologico siete decisamente pronti per leggere l'oroscopo 2022 segno per segno!

Oroscopo 2022 per l'Ariete

La tua innata capacità di agire ancora prima di aver finito di pensare in questo 2022 (e soprattutto nei mesi estivi) sarà scatenata in tutta la sua potenza di improvvisazione. Il bello è che sarai molto fiero di te e che sicuramente non perderai mai tempo titubando e dubitando in merito a quello che desideri fare. È il momento giusto per prendere delle decisioni importanti senza nemmeno sentire troppo il peso della responsabilità! Unico accorgimento: abbi a cuore l’emotività delle persone che ti circondano che non sempre avranno la tua stessa forza d’animo. Cerca di non lasciare indietro nessuno!

Voto 8 e mezzo ma consiglio un corso accelerato di empatia.

Oroscopo 2022 per il Toro

Caro Toro, ho una bella notizia e una notizia un pochino meno bella quindi partirò dalla seconda. Ancora per questo 2022 ti ritroverai spesso a dover abbandonare una delle tue comfort zone un po’ come fossi uno dei tre porcellini che con lo zainetto sulle spalle deve abbandonare la casa soffiata via dal lupo. In compenso, la buona notizia è che qualche volta ti renderai conto che quella casa, in fondo, ti annoiava un po’. Quindi gli addii, anche quando ci saranno, saranno decisamente meno annegati nelle lacrime e nei dispiaceri e guardati piuttostoi con l’ottimismo di chi, lasciata la strada vecchia per la nuova, ha un sacco di cose sconosciute da scoprire e di voglia di farlo.

Voto 6 se mi prometti di viverla così.

Oroscopo 2022 per i Gemelli

Le persone curiose come te, caro Gemelli, riescono a trarre un insegnamento e un'ispirazione da qualsiasi situazione. La tua vita nel 2022 sarà in effetti un ottimo caso ti studio perché ti troverai, diversamente dal solito, a ragionare con maturità, coerenza e gran senso di responsabilità molto prima che con il desiderio di soddisfare i tuoi piaceri e le tue voglie. Direi, conoscendoti, che quasi quasi avrai l’impressione che la notte di capodanno abbiano scambiato il tuo cervello con quello di una persona nata sotto il segno della Vergine segno che, di solito, vedi distantissimo da te. Quindi goditi questa nuova sensazione di dare la priorità alla ragione, all’etica, al benessere comune e alle scelte sensate. Per tornare a darci dentro con la leggerezza e la socialità hai un sacco di tempo (poi)!

Voto 7 nonostante tutto.

Oroscopo 2022 per il Cancro

Nel caso dell'oroscopo del Cancro mi tocca subito fare una differenza: i Cancro nati negli ultimissimi giorni del segno (ovvero dal 18 al 22 di luglio) dovranno ancora vedersela con Plutone in opposizione, un transito che non lascia scampo e soprattutto che ti porterà ad andare fin giù nel profondo delle cantine del tuo subconscio. E' buio ma si fanno delle meravigliose scoperte, sappilo. Per tutti gli altri però questo 2022 sarà un ottimo anno e, diciamolo, anche per i primi citati i transiti favorevoli (ad esempio quello di Giove) saranno utilissimi per mitigare ogni genere di lavoro di introspezione. La maggior parte dei Cancro in questo 2022 si darà alla pazza gioia con tanta, ma tanta voglia di cambiare e soprattutto con una capacità di percepire il sovrannaturale che aleggia intorno da veri medium. Con Giove, Nettuno e anche Urano a tuo favore è bbligatorio credere al tuo istinto sia in quanto segno d'acqua sia perché baciato (ancora) da Nettuno.

Voto 9 e applauso dell'astrologa.

Oroscopo 2022 per il Leone

Mai come quest'anno ti renderai conto, caro Leone, che ogni cosa è relativa! Se di solito Saturno contro ti sarebbe pesato come una febbre improvvisa che ti impedisce di andare al ballo di fine anno per il quale stavi studiando i passi del settembre precedente, adesso ti renderai conto di quanto sia leggero Saturno contro se non ci si mette più Giove a rompere le scatole (cosa accaduta invece nel 2021). Quindi, mantieniti concentrato sulle richieste del pianeta delle sfide (e anche un po' delle sfighe) e soprattutto tieniti pronto a prendere delle decisioni mature, con determinazione e tanto sale in zucca. In compenso però non avrai più la sensazione che qualsiasi idea ti porti sulla strada sbagliata. Mi sembra già un ottimo risultato.

Voto 6 e mezzo per l'ottimismo.

Oroscopo 2022 per la Vergine

C'è subito da dire, cara Vergine, che se nel 2022 Giove sarà nel segno dei Pesci sarà, a rigor di logica, in opposizione al tuo segno zodiacale il che non fa bene né allo spirito né tantomeno al girovita. In compenso però vorrei sottolineare il fatto che questo Giove sarà molto ma molto veloce quindi, se stai attenta e concentrata, potresti anche quasi non sentirlo. Per quanto riguarda le spese impreviste che potrebbero in effetti esserci, sempre per colpa di Giove, non mi preoccupo perché se è vero che un po' ti conosco probabilmente avrai già messo da parte un gruzzoletto per ogni evenienza. In compenso Giove e Nettuno entrambi in opposizione potrebbero, ad alcune di voi, far crescere il pessimismo e la disillusione come l'edera rampicante. Mi raccomando non farti prendere dal pessimismo cosmico! Ricordati che c'è sempre un Plutone e anche Urano che sono pronti a ringalluzzire il tuo desiderio, anche quello più hot!

Voto 5 e mezzo ma so che riuscirai comunque a darmi grande gioia.

Oroscopo 2022 per la Bilancia

Seriosissima bilancia! Ogni cambio di programma rispetto a quello che tu avevi deciso stabilito, comunicato e organizzato, ti farà assolutamente andare in bestia. Il fatto è che soprattutto nei mesi estivi, per colpa di Giove in opposizione, potresti trovarti a dover cambiare i tuoi piani oppure ad essere così di cattivo umore da sperare che tutti disdicano per startene un po' per i fatti tuoi. In generale con Saturno a favore ma Giove a sfavore (sempre d'estate) sarai molto più dedita a progetti di costruzione che richiedono rigore piuttosto che non creatività e leggerezza. Anzi, a dirla tutta, la leggerezza ti sembrerà davvero stare su di un altro pianeta.

Voto 6 politico.

Oroscopo 2022 per lo Scorpione

La bella notizia, caro il mio Scorpione, è che l'accoppiata di Giove e Venere entrambi a favore ti faranno iniziare l'anno con la sensazione di amare il mondo che ti circonda e persino te stesso e, anzi, con il desiderio di coccole e dolci passatempi da condividere con chi ami che mettano in secondo piano turbolenze emotive, drammi esistenziali e paranoie. Purtroppo la cosa durerà poco perché restano in agguato Saturno e Urano entrambi a sfavore. Come dire: evita di precipitarti in situazioni che possano farti prevedere gioie facili e leggiadre. Anche detto, evita di farti dei film! Nettuno a favore amplifica la tua creatività anche in questo senso ma Saturno e Urano ti vogliono ancora sul pezzo e pronto a mettere in discussione qualsiasi cosa in qualsiasi momento, anche senza preavviso. Non è ancora giunto il tempo di metterti le pantofole e sdraiarti sul divano.

Voto 6 e mezzo di solidarietà.

Oroscopo 2022 per il Sagittario

In questo 2022 la sicurezza in te stesso tipica del segno di fuoco potrebbe vacillare o farti scivolare come sul pontile della nave quando gli schizzi delle onde sono un po' troppo forti! Questo perché per buona parte dell'anno sia Giove sia Nettuno saranno a sfavore e, anche se Saturno continua a renderti determinatissimo nell'ottenere i risultati che ti sei prefissati (e che immagino essere altissimi come al solito) direi che non tutto filerà sempre liscio, semplice e veloce. Quindi quello che ti consiglio di fare è tenere il più possibile i piedi per terra, ancorarti a dei professionisti che abbiano le idee chiare e soprattutto le competenze per consigliarti e, ancora più importante, seguirli qualche benedetta volta questi consigli! Il tuo essere focoso e sicuro di te dovrà farsi da parte per un po' di umile coscienziosità. Promettimi che almeno ci proverai.

Voto 7 perché almeno d'estate tornerai a sentirti un figo da paura.

Oroscopo 2022 per il Capricorno

Fin dall'inizio dell'anno capirai, caro Capricorno, che questo 2021 suona su delle note completamente differenti rispetto al solito. Venere e Giove saranno entrambi a tuo favore tanto che ti vedremo sfoderare occhi dolci, sorrisini maliziosi e smorfiette vanitose molto più spesso del solito. L'amore con tutto il bagaglio di dolcezza, pazienza, empatia, coccole e piaceri sembrerà essersi impossessato di te e aver imbavagliato l'integerrimo intransigente businessman che non voleva saperne di prendersi qualche ora di vacanza solamente per sollazzarsi un po'. Sappi che di questa nuova versione di te ne godrai tu ma anche le persone che ti circondano tanto che nessuno sentirà la mancanza del vecchio Capricorno, fidati!

Voto 9 ma vorrei vedere gli occhi dolci.

Oroscopo 2022 per l'Acquario

Il protagonista del tuo 2022 sarà ancora Saturno che non ne vuole proprio sapere di spostarsi dal tuo segno zodiacale un po' come il tuo migliore amico quando per troppo tempo stanzia comodo comodo sul divano di casa tua. Quest'anno però non ci sarà il morbido desiderio di piaceri che c'era l'anno scorso grazie a Giove quindi ti toccherà fare sul serio con progetti, conti, bilanci e statistiche tanto che la tua rinomata capacità di essere il re della festa potrebbe lasciare il posto al desiderio di startene per i fatti tuoi per pensare, valutare e giudicare nel modo più imparziale e libero possibile. Se un po' ti conosco sono sicura che comunque con questo Saturno non perderai tempo e porterai a termine tutti gli obiettivi che ti sei prefissato.

Voto 7 e mezzo per la determinazione.

Oroscopo 2022 per i Pesci

Sei tu, caro Pesciolino, il segno zodiacale più amato dagli astri in questo 2022 a detta di tutti gli astrologi! Giove nel tuo segno zodiacale ma anche Nettuno e poi Venere e Urano a favore. Insomma sembra proprio che ci sia stata una direttiva cosmica perché nessuno ti rompa le scatole! Il bello è che tu non te lo farai ripetere due volte di goderti questa esplosione di magia, sentimenti, emozioni, capacità di vivere intensamente di ogni momento della vita e soprattutto senza che beni materiali di qualsiasi genere siano necessari. La meraviglia di questo 2022 è che sarai autosufficiente anche nella felicità: per immergerti nei piaceri e nel benessere ti basterà poter sognare e condividere l'amore e le romanticherie che ti ronzano nella testa con qualcuno che ami. Stare vicino a te avrà davvero un effetto benefico.

Voto 10 e non dico altro.