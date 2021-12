Oroscopo 2022, la classifica dei segni più fortunati secondo le stelle La classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per il 2022 vede trionfare per buona parte dell’anno i segni d’acqua dato che Giove, il pianeta della giovialità, della fortuna e della felicità si trova nel segno dei Pesci. La visita di questo pianeta sarà lunga (da maggio a ottobre) anche per i nati nella prima decade dell’Ariete e porterà fortuna ai segni di fuoco. Ecco le previsioni astrali per tutti i segni per il nuovo anno.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eccoci con la classifica dei segni più fortunati per il 2022. Siamo arrivati alla soglia del nuovo anno: che cosa ha in serbo il 2022 per ciascun segno zodiacale? Cambiamenti o noia? Ho provato a stilare una classifica dei segni più fortunati per il 2022, basandomi principalmente sui transiti di Giove, il pianeta del benessere fisico ed economico, della felicità, della leggerezza e della fortuna.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dello Zodiaco per il nuovo anno

Nel 2022 Giove si troverà per buona parte dell'anno in Pesci: dal 30 dicembre 2021 al 10 maggio 2022 e di nuovo dal 29 ottobre al 20 dicembre 2022. Dal segno dei Pesci renderà facile e leggera la vita ai tre segni d'acqua (Pesci stesso, Cancro e Scorpione) ma anche a Toro e Capricorno. Dal 10 maggio al 29 ottobre, però, Giove entrerà nei primi 8 gradi del segno dell'Ariete e da qui porterà gioie ai nati nella prima decade di Ariete, Leone, Sagittario, Gemelli e Acquario. Chi non è della prima decade di questi segni dovrà attendere il favore di Giove per il prossimo anno (il 2023).

12. Vergine

Per fortuna, cara Vergine, tu sei uno di quei segni zodiacali che alla sfiga ci crede e che, se è messo in guardia dall'astrologa, risponde più che ubbidiente. Per questo non serve che ti porti dietro un cornetto rosso per i prossimi 12 mesi, piuttosto bada bene a non lanciarti in facili entusiasmi che possano farti scivolare come sui tacchi in discesa. Usa tutto il tuo perfezionismo e dacci pure dentro con il realismo cinico prima di prendere qualsiasi decisione.

11. Bilancia

Soprattutto nei mesi estivi, da maggio a ottobre, quando tutto sembra essere più semplice, tu avrai come l'impressione che la sfiga ti perseguiti. Dalla tua coda per comperare il gelato che procede più lenta rispetto alle altre, fino alle spese impreviste che arrivano come una sciabolata direttamente sul conto corrente. Se c'è una pozzanghera stai sicura che ci cadi dentro. Quindi, per questo 2022 ti consiglio di non azzardare troppo e di restare ben radicata nel tuo desiderio di scegliere sempre la strada più sicura.

10. Sagittario

Il dilemma esistenziale sarà un po' all'ordine del giorno, caro Sagittario, il che potrebbe non essere una gran sfortuna. Il tuo sguardo sicuro che hai sempre, anche quando ti trovi in una città nuova e sei senza geolocalizzazione, potrebbe lasciare spazio a una espressione da punto di domanda. Dato che sei un segno predisposto a spingere parecchio sull'acceleratore, anche quando porti il carrello della spesa, fossi in te quest'anno non azzarderei troppo.

9. Gemelli

In questo 2022 ti toccherà fermarti più di una volta per rivedere le basi sulle quali stai costruendo. Dovrai fermarti per assicurarti queste basi siano tutte reali e non frutto della tua fantasia, del tuo ottimismo e del tuo amore per l'azzardo. Soprattutto su quest'ultimo infatti eviterei di fare grande affidamento, perché potresti rimanerci male, proprio come quando scopri che parenti e amici hanno preso alla lettera la tua richiesta di "non farti regali ma opere di bene".

8. Scorpione

Anche questo 2022 non sarà rilassante come una passeggiata in bicicletta a bordo lago con il cestino da picnic sul portapacchi. In ogni caso, prenderai decisamente meglio dell'anno scorso qualsiasi cambiamento improvviso ti troverai costretto a dover affrontare. Anche se per i sonni tranquilli ti toccherà aspettare almeno il 2023, direi che la situazione sta decisamente migliorando. Meglio vedere il bicchiere mezzo pieno.

7. Leone

Parlare di fortuna mi sembra un po' azzardato, dato che anche nel 2022 continui ad avere Saturno contro. Quando però prenderai una decisione, sentirai che è davvero quella giusta, senza aver bisogno di fare un sondaggio di quartiere e una votazione come alle primarie per scegliere il nuovo leader di partito. Insomma, quello che Saturno vorrà farti cambiare tu lo cambierai senza fartelo ripetere due volte e soprattutto lo farai senza indugi. Proprio come farebbe un vero segno di fuoco.

6. Toro

Nel tuo caso caro Toro la fortuna sarà soltanto travestita da cambiamento (non richiesto), un po' come il principe travestito da ranocchio al quale bastava dare soltanto un po' di fiducia e un bacetto. Quindi, qualsiasi cosa ti accada, ricordati le parole dell'astrologa e tieniti pronto a baciare la vita, perché le fortune più belle sono sempre quelle inattese, oppure sono quelle che passano attraverso qualcuno o qualcosa da salutare definitivamente.

5. Capricorno

La fortuna ti bacia per buona parte del 2022 e tu senti di meritartela tutta. Vuoi dimostrare al mondo che, questa fortuna, te la sai godere fino in fondo, mettendo da parte anche l'agenda con tutti gli impegni e, udite udite, impostando il cellulare per rispondere in automatico alle chiamate del capo dicendo che non sei disponibile perché impegnatissimo a goderti la vita. Ti farai sentire tu!

4. Acquario

Anche se la tua scorpacciata di Giove a favore te la sei già fatta nel 2021 posso dirti che per il 2022 non verrai tenuto completamente a stecchetto. Anzi! Questo sarà l'anno, e più che altro sarà l'estate, di quei calcetti nel sedere che ogni tanto sembrano sbucare dal nulla per risolvere una situazione oppure per darti quella sicurezza spavalda di chi non ha dubbi. Tutto ciò ti farà correre come un Frecciarossa sui binari del successo.

3. Ariete

Nel 2022 ti sentirai fortunato come il calciatore che entra in partita perché uno dei giocatori ufficiali si è infortunato. Una volta che ti sarai conquistato la possibilità di essere felice la sfrutterai talmente bene che il mister lassù, direttore dei movimenti cosmici, farà un pensierino sul passarti titolare nella nazionale. Questo sarà l'anno delle occasioni colte al volo senza pensarci due volte, cosa che ti viene bene di natura ma che negli ultimi tempi avevi messo da parte per far prevalere una maturità coscienziosa che proprio non ti si addice.

2. Pesci

Sarai tra i segni più fortunati in questo 2022, ma spesso ti sentirai addirittura più fortunato di quanto non dimostrino i fatti. Sia mai che l'astrologa inibisca questo ottimismo, goditelo tutto. È un po' come quando azzardi con un vestitino stretto stretto, tanto da sembrare una tuta da sub, ma ti piace un casino quindi, qualsiasi sia il reale effetto, va benissimo così! Goditi tutta la tua leggera felicità, che sia supportata dai fatti oppure soltanto fantasticata.

1. Cancro

Nel 2022 sarà vietato a tutti i Cancro residenti sulla faccia della Terra lamentarsi per qualsiasi motivo, valido o non valido. La fortuna, si sa, un po' c'è e un po' la si attira e tu su quest'ultimo punto dovrai decisamente lavorare. Sappi che tutti i pianeti sono disposti ad aiutarti, come una squadra di pompieri aiuterebbe il gatto che si è azzardato a salire un po' troppo in alto sull'albero. E ricordati, tu sei un segno d'acqua: se puoi sognarlo puoi farlo.