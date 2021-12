Oroscopo 2022, i segni più fortunati in amore: la classifica e le anticipazioni Ecco qua la classifica dei segni più fortunati in amore per il 2022: Venere in sosta nel segno del Capricorno farà iniziare benissimo l’anno ai segni di terra ma Giove, il pianeta del benessere, sarà a favore dei segni d’acqua per buona parte dell’anno mentre Saturno che chiede grande responsabilità bacerà i segni d’aria. Ecco le previsioni astrali per tutti i segni per il nuovo anno.

Eccoci con la classifica dei segni più fortunati in amore per il 2022. Il nuovo anno è sempre più vicino, scopriamo come andrà l'amore per i dodici segni zodiacali. Che si tratti di amore giocoso e leggero o di amore serioso e dai grandi progetti non importa: una forma di amore ci sarà (quasi) per tutti. Per ogni segno ho messo un consiglio o una previsione sia se si è single sia se si è in coppia.

La classifica dei segni più fortunati in amore secondo l'oroscopo 2022

Quando parliamo di sentimenti, per stilare la classifica dei segni più fortunati in amore secondo l’oroscopo 2022, dobbiamo considerare principalmente il pianeta Venere ma, poiché Venere è un pianeta che si muove molto velocemente (resta in un segno zodiacale circa 25 giorni) parlando dell’intero anno è bene considerare anche altri pianeti. Guarderemo i movimenti di Giove che simboleggia il benessere la fortuna, di Saturno che parla di difficoltà e di problemi da risolvere e daremo un'occhiata ai pianeti più lenti e principalmente a Urano: le situazioni che registrano dei cambiamenti inattesi.

12. Leone

Per te caro Leone, come per tutti i segni fissi, anche questo 2022 sarà un anno nel quale non ti sarà possibile tapparti il naso o chiudere gli occhi su una situazione che proprio non funziona. Se si tratta d’amore allora sarà bene far sedere il partner a tavolino e sviscerare, a turno uno per volta, tutte le problematiche della coppia. In questi casi è sempre bene partire con un patto pre-dialogo e soprattutto cercare di mantenere la calma e un atteggiamento ragionevole di chi ha voglia di mettersi in discussione e non di polemizzare su ogni rimostranza sollevata dall’altra metà. Confido nella tua maturità. Se sei in coppia preparati a dover rispondere di qualche comportamento decisamente brusco ma se sei single almeno puoi evitarti una buona parte di confronti tete a tete dai quali non usciresti lodato come piace a te. Guarda il lato positivo!

11. Scorpione

Dato che tu sei il segno del dramma e del tormento per eccellenza, e diciamocelo che un po’ questo dramma e questo tormento ti piacciono anche, avere Saturno contro, di nuovo, non sarà certo un problema (tuo). Forse (e dico forse) sarà un problema del tuo partner che dovrà barcamenarsi in un anno nel quale sarai predisposto a trovare un problema anche dove in effetti non c’è. Ma, ovunque ci sia anche una sola ombra di insoddisfazione, tu butti tutto all’aria, senza pensarci due volte. Se sei in coppia potresti avere voglia di tempo per te stesso in solitudine, un po' più spesso di quanto il partner possa sopportare ma se sei single almeno avrai tutto il tempo che desideri. Anche nel tuo caso (come ho detto al Leone) potresti vedere i vantaggi della cosa.

10. Toro

Urano, per tutto l’anno nel tuo segno zodiacale, porterà dei cambiamenti inattesi un po’ come quando ti trovi su di una barca a vela e il vento cambia improvvisamente direzione tanto da spingerti velocissimo. Quindi, se di solito stare con te significa essere al sicuro da qualsiasi colpo di testa, a patto però di stare al passo con il tuo desiderio di godere di ogni tipo di piacere della vita, quest’anno potresti scioccarci con cambi d'idea e di desideri davvero repentini. Per chi fosse in coppia è bene non lasciarsi trasportare dall’idea di voler mantenere tutto esattamente com’è e come'è sempre stato perché questo è l’anno della rimessa in discussione anche delle abitudini più radicate. Per chi è single i cambiamenti inattesi potrebbero essere talmente travolgenti da sconquassare anche l’assetto del tuo cuoricino. Anche in bene.

9. Acquario

Abbiamo detto che con Saturno congiunto al tuo Sole per tutto il 2022 avrai voglia di fare le cose seriamente, anche in amore! Tu che sei il segno dell’improvvisazione, delle novità e di tutto ciò che non è già scritto, adesso potresti stupirci con un desiderio di programmazione che non capiremo bene come gestire. Anche al tuo amore chiederai di avere risposte chiare e soprattutto gesti d’amore che non lascino dubbi sulle intenzioni. Per i single la selettività sarà ancora più stretta e chi dovesse passarla potrebbe essere davvero quello giusto per la vita. Per chi è in coppia è il momento di fare grandi passi a costo di perdere un pochino della tua famosa leggerezza.

8. Bilancia

L’amore non sarà proprio una delle tue priorità, prima a causa di Venere in quadratura e poi, durante l’estate, per l'opposizione di Giove. Il tuo sarà un anno di introspezione e di solitudine tanto che potresti accorgerti a metà di un lungo viaggio in auto di non essere da sola! Certo, il desiderio di fare le cose per bene, seriamente e in modo chiaro e definito coinvolgerà anche la sfera sentimentale per cui, se dovessi avere qualche ombra di ripensamento, non ti farai chiedere più di una volta dal partner “che cosa c’è?“e snocciolerai tutto. Se sei in coppia organizzerai spesso riunioni col partner mettendo tutti i tuoi dubbi all’ordine del giorno. I single invece avranno l’impressione di essere attratti da qualsiasi stimolo intellettuale, creativo e di approfondimento culturale ma di amore nemmeno l’ombra.

7. Vergine

Per tutto il periodo in cui Giove sarà in opposizione al tuo segno zodiacale e Venere smetterà di tutelarti come un avvocato difensore (quindi da marzo a maggio e poi da novembre a dicembre) le coccole del partner o di chi vorrebbe diventarlo ti innervosiranno come chi al cinema sgranocchia pop corn rumorosamente. L’amore quindi potrebbe arrivare inaspettatamente, grazie ad Urano a favore, ma altrettanto velocemente darsela a gambe quando capirà che per stare con te c’è bisogno di una grandissima determinazione al risultato. Se sei in coppia speriamo che la tua dolce metà sia molto paziente mentre se sei single cerca di limitare gli sbuffi di insoddisfazione almeno al terzo appuntamento. D'estate però le cose andranno molto meglio.

6. Gemelli

Abbiamo già detto anche in altre classifiche riguardanti l’oroscopo del 2022 che sarete dei Gemelli assolutamente anomali: con Saturno a favore ma Giove a sfavore potreste risultare molto ma molto più seri del solito. La leggerezza, la chiacchiera sciolta, l’arte indiscussa di tacchinare anche nelle situazioni più assurde sembreranno non essere più il vostro forte. In compenso però quando capirete che cosa (o chi) volete davvero sarete disposti a tutto pur di ottenerlo. Per chi è in coppia è il momento di grandi passi avanti dichiarati forse con una minore estrosità rispetto al solito. Per chi è single flirtare con nuovi partner non sarà semplice come al solito ma la vostra aria di serietà potrebbe essere molto ma molto più affascinante.

5. Sagittario

È vero che Giove, il pianeta del benessere e della felicità, da gennaio a maggio e poi nei mesi di novembre e dicembre non sarà proprio a tuo favore il che potrebbe ridurre il tuo desiderio di flirtare, conoscere, affascinare e soprattutto andare alla ricerca dell’anima gemella su e giù per l’universo intero. Nel restante periodo estivo però Giove sarà a tuo favore e tu rifiorirai ancora più sicuro di te del solito. Per questo ho deciso di metterti al quinto posto della classifica dei segni più fortunati e credo che nei mesi con Giove a favore avrai tante opportunità per arricchire ancora di più il tuo bagaglio culturale, fondamentale per fare colpo. Per chi è in coppia questo è il momento giusto per prendere decisioni di crescita e soprattutto per ritagliarvi dei momenti di intimità di coppia mentre per chi è single l’estate sarà un periodo davvero molto ma molto proficuo.

4. Cancro

A parte i primi giorni dell'anno nei quali, per colpa dell'opposizione insistente di Venere, ringhierai ogni volta che ti si avvicinerà qualcuno anche soltanto per chiederti un'informazione, per il resto e soprattutto grazie a Giove l'anno sarà ottimo da (quasi) tutti i punti di vista e tu avrai voglia di accogliere l'amore con la stessa felicità con la quale si accoglie ogni mattina il caffè che esce dalla moka. Anzi, tutta questa predisposizione al godimento dei piaceri, attrarrà come per magia a te anche nuovi incontri. Se sei single ovviamente puoi approfittare di tutto questo ma se anche fossi in coppia stai sicuro che il tuo desiderio di passare molte ma molte serate avvinghiato al partner sarà esaudito con piacere.

3. Ariete

Per quanto riguarda l'amore diciamo che il tuo 2022 dovrà carburare, prendere il ritmo, un po' come quando una persona timida entra nella sala da ballo e si mette in un angolino ad osservare gli altri prima di prendere il coraggio di scendere sul dancefloor. Quando però, nel mese di maggio, scenderai in pista non ci sarà concorrenza che tenga da nessun punto di vista, soprattutto in amore. Energico, affascinante e coinvolgente così non ti si vedeva da tempo e soprattutto nei mesi estivi darai il meglio di te facendo sentire chi ami importante come il passaporto per espatriare e, se sei single, Giove ti donerà il sex appeal e la faccia tosta per attaccare bottone con chiunque e fare anche un'ottima impressione.

2. Pesci

Il tuo 2022 sarà un trionfo d'amore, dolcezza, fantasie di ogni genere con una predilezione per i generi sentimentali. L'emotività raggiungerà i suoi massimi storici e soprattutto la tua voglia di condividere non potrà in nessun modo essere arginata. Giove nel tuo segno zodiacale per buona parte dell'anno ti renderà coinvolgente, attraente, particolarmente simpatico e soprattutto pronto a qualsiasi cosa pur di conquistare la tua preda. Se sei in coppia la tua dolce metà non avrà davvero nulla di cui lamentarsi ma se sei single sarai il terrore di tutti i single tuoi amici che non vedono l'ora di uscire per trovare l'amore. Con te la concorrenza è altissima!

1. Capricorno

Il 2022 inizierà con una lunga sosta di Venere, il pianeta dell'amore, nel tuo segno zodiacale. Nell'introduzione ho raccontato che Venere sta in un unico segno zodiacale circa 25 giorni ed è vero se non che, ogni due anni, decide di fare una sosta. Nel tuo caso sei fortunato perché la sosta è stata proprio nei tuoi grati dalla fine del 2021 fino al 6 marzo 2022. Quindi, per quanto riguarda l'amore, quest'anno deciderai di metterlo al primo posto delle tue priorità e ti piacerà così tanto farlo fino al 6 marzo che anche dopo probabilmente deciderai di non smettere. Se sei single sappi che, se lo vorrai, non dovrai restare in questo stato molto a lungo ma se sei in coppia la tua metà potrebbe restare stupita del Capricorno che si ritrova di fianco.