L’oroscopo di martedì 2 dicembre 2025: amori forti per Toro e Acquario

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Ti vedo lì, prontissimo a prendere in mano la fiamma olimpica accesa in Grecia con la tradizionale cerimonia della tregua olimpica. Sei super sportivo con Marte a favore e le tue performance sono davvero da record grazie a Venere che ti sostiene. Questo è il momento di dare il massimo, che sia in palestra, nella vita di tutti i giorni o… anche sotto le lenzuola.

Toro

Semplice, autentico e inaspettatamente coraggioso: la splendida Luna nel tuo segno ti rimette in equilibrio con te stesso. Ti senti comodo come Filippo Magnini sullo sgabello di Belve: non scappi dalle domande pungenti della Fagnani, ma rispondi con semplicità e coerenza. Ritrovi proprio quell’asse interiore che temevi di aver perso.

Gemelli

Sarebbe meglio non esagerare con l’insistenza, altrimenti potreste ritrovarvi protagonisti di scene surreali. Proprio come i due passeggeri che corrono sulla pista di decollo a Colonia-Bonn cercando di fermare l’aereo già in partenza. Con Marte in opposizione siete lenti e il colpo di fortuna non è garantito: accettate gli imprevisti e accomodatevi, la vita non sempre segue la vostra tabella di marcia.

Cancro

Hai la capacità di far girare al meglio le tue economie, con coscienza e lucidità. Con Mercurio a favore e una Luna protettiva puoi prendere decisioni importanti che fanno la differenza. Un po’ come l’amministrazione americana che aumenta i prezzi d’ingresso nei parchi nazionali con un sovrapprezzo per i non residenti. Con piccoli aggiustamenti sai far valere al massimo il tuo tornaconto.

Leone

Oggi potresti decidere di prendere le distanze da ciò che ti infastidisce davvero. Reagisci come Elodie che allontana due fotografi troppo invadenti durante un concerto: ferma, chiara, ma sempre con un certo stile. La Luna storta ti aiuta a mettere uno spazio di sicurezza tra te e il mondo, mentre Venere ti permette di farlo con eleganza. Attenzione solo a non trasformare la diffidenza in muro insormontabile.

Vergine

Sei premurosa e usi la grande intelligenza che ti regala Mercurio per portare benessere, soprattutto ora che Venere in quadratura ti ricorda quanto ne hai bisogno anche tu. La Luna dolcissima ti spinge verso il relax e le coccole: potresti essere tu l’ideatrice del canale TV giapponese che trasmette gatti che dormono per ridurre lo stress. Le tue sono piccole idee geniali che fanno respirare il mondo.

Bilancia

Sei la paladina delle piccole grandi ingiustizie che spesso passano inosservate. Ti unisci alle critiche verso il turista alle Hawaii che si fa fotografare con la tartaruga marina in braccio, scatenando lo scandalo sui social. Con Venere e Marte a favore fai sentire la tua voce e rimetti tutti in riga: difendi chi non può parlare per sé, dagli animali agli ultimi in fila.

Scorpione

Eri convinto di aver studiato ogni mossa, sicuro di avere i tuoi obiettivi già in tasca. Ma la Luna di oggi ti ricorda che niente è mai totalmente scontato. Proprio come Carlo Conti a Sanremo, che pensava di avere un cast blindato e invece si ritrova con un inaspettato fuggifuggi di artisti. È il momento giusto per rivedere strategie e alleanze prima di salire sul palco.

Amore: Il cuore è un palco glitterato: chi esce con te si sente al centro di uno show dove non manca mai il bis.

Lavoro: Al lavoro porti creatività e coraggio: sei il giudice pop che dice ciò che tutti pensano, ma con sorriso e stile.

Fortuna: La fortuna è una standing ovation improvvisa: ti arriva addosso mentre fai semplicemente la versione migliore di te.

Il consiglio del giorno: Non spegnere il volume: la tua esuberanza è la colonna sonora che molti stavano aspettando.

Voto: 8

Capricorno

Amore: Il cuore è una retrospettiva d’arte: emozioni passate e presenti creano un percorso che vale il prezzo del biglietto.

Lavoro: Al lavoro curi la programmazione come un cartellone di mostre: alterni classici sicuri a progetti più coraggiosi.

Fortuna: La fortuna è un catalogo ben fatto: quando sai raccontare ciò che fai, arrivano i finanziatori giusti.

Il consiglio del giorno: Non scindere logica e sentimento: la tua forza sta proprio nella loro alleanza.

Voto: 8 +

Acquario

Amore: Il cuore è una bozza di messaggio: meglio salvarla nelle note che inviarla nel momento sbagliato.

Lavoro: Sul lavoro riscrivi mail e proposte a raffica: oggi conviene rileggere domani ciò che oggi ti sembra geniale.

Fortuna: La fortuna è un tasto “annulla invio”: ti salva proprio quando stavi per combinare un pasticcio.

Il consiglio del giorno: Prenditi il lusso del silenzio: a volte la cosa più intelligente da dire è rimandare la risposta.

Voto: 5 e mezzo.

Pesci

Amore: I vostri sentimenti sono un articolo lungo: niente titoli acchiappa-click, solo lettura attenta di ogni riga del cuore.

Lavoro: Al lavoro non vi fermate alle prime cifre: analizzate il contesto e trovate il significato nascosto dietro ai dati.

Fortuna: La fortuna è una nota a piè di pagina: la vede solo chi si prende il tempo di arrivare fino in fondo.

Il consiglio del giorno: Fidatevi della vostra profondità: siete nati per capire ciò che agli altri sfugge.

Voto: 7 e mezzo