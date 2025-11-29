L’oroscopo di domenica 30 novembre 2025: Sagittario e Leone accolgono Venere

Nelle previsioni di domenica 30 novembre 2025 Venere entra in Sagittario e si piazza a favore dei segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario.

Ariete

È davvero difficile starti dietro, Arietone, con tutta questa energia che ti sprizza da ogni poro: Marte ti tiene su di giri e la Luna nel segno ti rende ancora più diretto del solito. Le tue uscite sono schiette e senza filtri, e hai talmente tanto coraggio che non ti spaventa nulla… nemmeno l’azzardarti a dire a tavola che la lasagna di mamma batte quella della suocera.

Toro

Stai approfittando di queste ultime ore con Venere in opposizione per rifinire quel decluttering sociale che porti avanti da un po’. Alcune persone ti hanno dato la stessa sensazione di quei pomeriggi in cui, svuotando i cassetti, trovavi oggetti che non ti dicevano più nulla. La tentazione di fare piazza pulita di colpo c’è stata, lo so, ma anche oggi è più saggio salutarle con calma e lasciarle scivolare via, con dolcezza e decisione.

Gemelli

Il massimo per voi, sfiancati da Marte contro, sarebbe ritrovarvi spaparanzati su un divanetto in una baita di montagna, con la neve che cade lenta e il caminetto che scoppietta. Ma siccome l’idea di passare dalle ciabatte agli scarponi vi mette già ansia, potete tranquillamente restare al calduccio nel vostro lettino e ascoltare il suono rilassante della pioggia che batte sui vetri. Meglio, vero?

Cancro

Vuoi goderti fino all’ultimo i benefici di Venere a favore, ma la Luna in quadratura trova comunque il modo di pizzicarti e metterti addosso un filo di nervosismo. E allora, per ritrovare un minimo di pace, perché non dedicarti all’albero di Natale? Sistemare luci, rami e addobbi nella tua casina diventa improvvisamente terapeutico, quasi quanto una chiacchierata rilassante con la tua migliore amica davanti a una cioccolata calda.

Leone

Con Mercurio in quadratura ti senti un po’ scollegato e i tuoi discorsi finiscono per zigzagare ovunque: inizi a raccontare la serata e dopo due minuti stai parlando del gatto del vicino, senza che nessuno capisca come ci sei arrivato. Un piccolo trucco? Invece di lanciarti in chiacchiere senza capo né coda, scegli il silenzio riflessivo: ti salva sempre e, con Marte a favore, ti dà persino un’aria misteriosa e affascinante.

Vergine

Verginona, con Mercurio che ti fa ragionare lucidamente e Venere che ti addolcisce l’animo (ancora per poco), ti butti senza alcuna esitazione in una battaglia che senti tua: dire basta al fast fashion e allo spreco. Magari inizi proponendo uno swap tra amiche o rattoppando quei jeans che tutti davano per spacciati. E mentre tu fai la tua parte, il pianeta Terra ringrazia.

Bilancia

Tu che solitamente mantieni tutto in equilibrio, con Marte a favore hai proprio voglia di fare uno strappo alla regola e lanciarti in tutto ciò che manda in tilt gli schemi. L’intenzione, ovviamente, è quella di restare fedele alla tua classe e a quell’ironia che ti permette di dire la verità senza ferire. Solo che con la Luna storta le battutine potrebbero diventare più affilate… e magari ci scappa pure un occhio al cielo o un gestaccio.

Scorpione

Se con Venere nel segno l’idea di dormire lontano dal partner ti faceva storcere il naso, ora che cambia potresti sorprenderti e rivalutare quella scelta che sempre più coppie stanno facendo: due stanze separate. Una ricerca dell’American Academy of Sleep Medicine dice che quasi un terzo degli americani lo fa già per dormire meglio e non litigare per russate o orari diversi. E la cosa bella? Potresti leggere indisturbato fino a notte fonda.

Sagittario

La tua voglia di scherzare ed essere irriverente è incontenibile, perché Marte nel segno ti spinge sempre un po’ oltre. Quando hai letto della bravata dei due TikToker che si sono messi ad appendere un quadro fai-da-te davanti alla Gioconda del Louvre, ti sei quasi emozionato: dal tuo punto di vista era talmente spassosa che l’unico vero dispiacere è non essere stato tu a pensarci per primo.

Capricorno

Approfitta degli ultimi favori di questa Venere complice per tenere a bada quella Luna in quadratura che ti rende a dir poco spigoloso. È vero, non sei impulsivo: prima di parlare ci pensi mille volte e spesso quello che dici ha davvero un senso. Però ricordati che il tono conta quanto il contenuto, perché basta un attimo per sembrare brusco e far chiudere le orecchie a chi ti sta davanti.

Acquario

Inizi ufficialmente il conto alla rovescia: verso sera Venere tornerà a favore e tu sei già lì a pensare chi ricontattare per una serata al caldo, magari sotto una copertina sul divano, con la tv rigorosamente spenta. Il problema? Con Mercurio ancora in quadratura rischi di fare confusione con i nomi, tipo scrivere a Marta convinto fosse Martina. Meglio iniziare ogni messaggio con un generico “tesoro” e sperare che alla porta arrivi la persona giusta.

Pesci

Lo sapete bene che in Italia per tradizione l’albero si fa l’8 dicembre, ma con Venere ancora dalla vostra parte e Mercurio che vi accende la fantasia oggi potreste cedere alla tentazione di anticipare tutto. Vi immagino a coinvolgere tutta la famiglia nella missione addobbi: lucine che non funzionano, palline che rotolano ovunque e quel profumo di cannella che invade la casa e vi fa sentire immersi in quella magia che amate tanto.