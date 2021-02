Eccoci all'oroscopo settimanale per i giorni che vanno dal 15 al 21 febbraio 2021: questa settimana inizia con i festeggiamenti per San Faustino, patrono dei single che sembra addirittura promettere di trovare l'anima gemella per ciascuno di noi. Se questo fosse reale sarebbe un bene e andrebbe ad addolcire un pochetto la quadratura che questa settimana si farà perfetta tra Saturno in Acquario e Urano in Toro. Questo aspetto decisamente dissonante è quello che caratterizzerà tutta la prima metà del 2021 ed è quello che andrà a modificare molti aspetti della nostra quotidianità.

Oroscopo settimanale 15 – 21 febbraio: le previsioni segno per segno

C'è dell'altro però: in onore a tutti i pianeti che si trovano nel segno dell'Acquario ancora per questa settimana (Sole – ma soltanto fino ha giovedì, Venere, Mercurio che addirittura smette di essere retrogrado e i soliti Saturno e Giove) è bene mostrare ottimismo e creatività nel cercare nuove strade. Marte in Toro infine è talmente determinato da renderci più facile il compito di rimboccarci le maniche. Cosa ci aspettiamo dunque dall'oroscopo di questa settimana? Leggiamolo insieme qua sotto, senza dimenticare di controllare se il proprio segno è tra i più fortunati della settimana.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Hai come l'impressione che tutte le tue energie attive e concrete, quelle che ti rendono un razzo quando decidi di mettere in atto uno dei tuoi progetti, siano tutte state dirottate in massa verso il cervello. Quindi, per capirci, anziché il solito allenamento di sollevamento pesi dovrai fare un personal training di lettura veloce e apprendimento fulmineo. Insomma Arietone via libera a grandi progetti e solo un po' più di pigrizia nelle azioni: secondo me è tutto di guadagnato!

Voto 7 + per la riscoperta del potere immenso della mente.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Marte resta ancora dalla tua parte ma diciamo che è l'unico sul quale ti senti di puntare per sopravvivere a questa settimana. Se è vero quindi che sprigioni un sex appeal da James Bond nel pieno della lotta, di contro hai la pazienza di un tassista nel mezzo del traffico di Milano con la pioggia. Praticamente azzerata. Cerca quindi il più possibile per questa settimana di non lasciare spazio alle discussioni e di occupare tutto il tuo tempo in attività fisiche: dallo sport al lavoro duro passando ovviamente per il sesso intenso.

Voto 6 anche in base alla percentuale con la quale ti dedicherai alle tre attività proposte.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Quando si dice essere fortunati, Gemellini! Questa settimana sarete assolutamente allergici alle paranoie e mi riferisco alle paranoie altrui perché nel vostro cervello certo non c'è rimasto alcuno spazio libero per questo genere di pensieri poco costruttivi. Quindi non appena qualcuno cercherà di incastrarvi con lamentele su lavoro, ex fidanzati, maltempo e situazione politica incerta ve la date a gambe inventando qualsiasi tipo di scusa anche poco credibile.

Voto 8 e mezzo per la leggerezza da adolescente anche per le questioni importanti.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ti piaci così tanto in questo periodo che hai quasi quasi paura a dirlo ad alta voce: e invece, dai retta alla tua astrologa del cuore, dovresti urlarlo a più non posso… In tutti i casi sappi che anche se dovessi negare l'evidenza si vede perfettamente che stai rinvigorendo come gli albumi montati a neve. Anzi, sei dolce e attraente uguale: impossibile non avere voglia di darti almeno un morsetto.

Voto 7 per l'appetibilità!

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Hai presente Leoncino la teoria della relatività applicata alla quotidianità? Praticamente: cinque minuti quando non vuoi uscire da sotto il piumone sono equiparabili a 0,5 secondi mentre gli stessi cinque minuti di addominali da ventre piattissimo sembrano 10 ore di tortura. Ecco, diciamo che tu sei nella settimana da addominali potenti: ti sembrerà qualche volta che tutto questo stress si assolutamente impossibile da sopportare per un unico esemplare di Leoncino.

Voto 5 se metti da parte l'orgoglio e alzi bandiera bianca.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Continui ad essere la regina indiscussa della battuta pronta e, subito dopo aver conquistato la tua preda, sei in grado di spogliarti con la stessa velocità di un pistolero del Far West. Il bello anche questa settimana sarà vederti completamente offuscata dal desiderio e contemporaneamente chirurgicamente sul pezzo per quanto riguarda ogni tipo di problema che si presenta nel giro di 1 km². Quasi quasi ti si dovrebbe devolvere l'8 per 1000!

Voto 9 per le bravura indiscussa.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Bella e pure simpatica! Ma c'è di più, hai anche un gusto estetico da farti passare immediatamente in pole position nella classifica delle possibili future stagiste di Miranda Presley. Sfrutta questo momento nel quale l'adrenalina della rinascita, sia dal punto di vista della passione che dal punto di vista della sicurezza in te stessa, sono ai massimi storici. Praticamente ti senti rivalutata come la criptovaluta.

Voto 8 per l'eleganza, senza paragoni anche in vestaglia.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Dovresti prendere spunto dal tuo animale guida per cercare di sopravvivere anche a questa settimana. Lo so, sembra durissima e a tratti impossibile, ma sappi che lo Scorpione è famoso per essere uno che nelle fatiche amplifica la resistenza. Un po' come un monaco tibetano quando va a fare un corso di approfondimento di resistenza su una gamba sola. Insomma Scorpionaccio per farla breve cerca se possibile di mimetizzarti sotto terra e di ridurre al minimo le possibilità di gaffes tenendo la bocca sigillata.

Voto 5 ma so che ce la puoi fare.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il momento di delirio di onnipotenza inizia semplicemente ad avere un leggerissimo declino, come quando intravedi il primo capello bianco o la prima ruga ma decidi coscientemente di ignorarli. Quindi goditi ancora queste giornate nelle quali hai voglia di dichiarare il tuo amore al megafono anche per il gatto. Le mezze misure qui non sono contemplate perché rovinerebbero tutto il gusto della festa. E chi sono io per consigliarti morigeratezza?

Voto 8 + per la voglia di fare festa anche solo se trovi parcheggio in meno di dieci minuti.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sei così attaccato a tutto ciò che ti appartiene, dalle tue cose fino ai tuoi amori, che li bollinerai e recinterai quasi come fossi un tecnico della squadra omicidi di CSI. Il bello è che tra le tue braccia saremo rassicuranti come nel pisolone degli anni 90 (ma ho sentito che recentemente ne hanno fatto un remake!). Non sottovalutare il fascino che tutto questo assistenzialismo con secondo fine può avere su chi ti circonda.

Voto 7 perché com dici tu "ci penso io" nessuno mai.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

I cambiamenti a te mica ti fanno paura! Si sa, sei addirittura eccitato quando c'è qualcosa che non conosci e che sai ti stia per cadere in testa un po' come le fake news che minacciano attacchi di asteroidi al nostro pianeta più o meno tre volte all'anno. Ecco, tu ti sfreghi le mani all'idea di dover riassettare la tua vita come un appartamento dopo il passaggio di una festa di compleanno di cinquenni a tema unicorni e glitter.

Voto 9 per lo spirito ottimista, sempre.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Il Sole sta per entrare nel vostro segno Pescioloni il che significa che potete iniziare a mettere lo champagne in frigorifero e a godervi una 24 ore non stop nella quale potete soddisfare tutti i vostri capricci. Che sono infiniti! Detto questo, per la settimana sono previste ancora ampie zone di rovesci di lacrime per lo più senza motivo alternati ad improvvisi cieli soleggiati modello Caraibi a mezzogiorno.

Voto 7 e mezzo per la lunaticità mai noiosa.