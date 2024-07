video suggerito

L'oroscopo di domani, giovedì 1 agosto 2024: Luna in Cancro e Capricorno travolto dalle emozioni L'oroscopo di giovedì 1 agosto 2024 e le previsioni astrali per tutti i segni: scopri cosa ti riservano le stelle per la giornata di domani. Il segno fortunato é il Cancro mentre il segno sfortunato il Capricorno.

L'oroscopo di domani, giovedì 1 agosto 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Nell’oroscopo di domani 1 agosto 2024 c’è una bellissima Luna in Cancro che, essendo il segno dominato da questo satellite, ne esprime al meglio le caratteristiche. Ma c’è un però: la Venere in Leone si scontra con Urano così l’espressione di quello che proviamo diventa turbolenta, incontrollata. Occhio a quello che diciamo soprattutto alle persone a cui teniamo. Il segno fortunato é il Cancro mentre il segno sfortunato il Capricorno.

L'oroscopo segno per segno 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Amore: in stand-by, ma per poco.

Lavoro: anche qui un po’ meno sicurezza.

Fortuna: si è arenata ma solo per ricaricarsi.

Il consiglio del giorno: ricerca la calma e un buon libro da leggere.

Voto: 5 confuso.

Toro

Amore: dolcissimo come una coppa gelato gigante.

Lavoro: hai sempre la risposta giusta al momento giusto.

Fortuna: risiede tutta nella logica.

Il consiglio del giorno: ti piace creare un ambiente stile “tutti insieme appassionatamente”.

Voto: 8 buono e giusto.

Gemelli

Amore: pronti alle effusioni a tutte le ore.

Lavoro: vi applicate ottimamente con il minimo sforzo.

Fortuna: operativa come le hostess da terra per fare il check-in in questo periodo di grande lavoro.

Il consiglio del giorno: ricordate che non tutti sono pronti ai vostri eccessi.

Voto: 7 esagerati.

Cancro

Amore: il fidanzato perfetto.

Lavoro: sei attento a qualsiasi dettaglio.

Fortuna: ti aiuta sempre a fare centro.

Il consiglio del giorno: dai una mano a chi in questi giorni fa fatica a fare la spesa al supermercato.

Voto: 9 gentilissimo.

Leone

Amore: adorato e coccolato come un re.

Lavoro: sei una vera guida e tutti ti seguono.

Fortuna: permette che ogni tuo sogno diventi realtà.

Il consiglio del giorno: acquista un biglietto per andare a vedere gli ultimi spettacoli alle Terme di Caracalla.

Voto: 7 e mezzo meraviglioso.

Vergine

Amore: avventure emozionanti.

Lavoro: sai sempre come far quadrare i conti.

Fortuna: risiede nella dolcezza dei tuoi modi e nella tua grande saggezza.

Il consiglio del giorno: salutare è il primo gesto di educazione e tu non lo dai mai per scontato.

Voto: 8 buonissima.

Bilancia

Amore: una vera stakanovista.

Lavoro: un po’ troppo decisa ma va benissimo così.

Fortuna: cerca sempre di ascoltarlo perché da ottimi consigli.

Il consiglio del giorno: ricorda che l’amore non è solo sesso.

Voto: 5 e mezzo agguerrita.

Scorpione

Amore: iper protettivo.

Lavoro: sei un vero problem solver.

Fortuna: non aspetti che entri in azione, ci pensi subito tu.

Il consiglio del giorno: ti piace avere la situazione in pugno ma non esagerare.

Voto: 7 chiaro e deciso.

Sagittario

Amore: c’è ma pare tu non voglia proprio vederlo.

Lavoro: evita decisioni drastiche.

Fortuna: ti tocca fare tutto da solo.

Il consiglio del giorno: non hai sempre bisogno di puntualizzare su qualsiasi argomento.

Voto: 6 criticone.

Capricorno

Amore: travolto da un’onda oceanica.

Lavoro: non basta avere l’intelletto ci vuole anche l’empatia.

Fortuna: non è sempre tutto rose e fiori.

Il consiglio del giorno: conta fino a 10 prima di rispondere.

Voto: 5 e mezzo insofferente.

Acquario

Amore: essere super sexy ha i suoi vantaggi.

Lavoro: riesci a convincere tutti con le armi della seduzione.

Fortuna: è come un super potere che ravviva la tua vita.

Il consiglio del giorno: torneo di giochi in scatola a casa.

Voto: 7 competitivo.

Pesci

Amore: vi regala tantissima fiducia.

Lavoro: il mood per voi è fondamentale per potervi impegnare al meglio.

Fortuna: la scambiate volentieri con l’affetto come si fa con le figurine dei giocatori della Panini.

Il consiglio del giorno: coccole a non finire.

Voto: 7 tutti da abbracciare.

